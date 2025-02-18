16 человек, которые нашли уникальные вещи там, где другие прошли мимо
Народное творчество
3 часа назад
Что и говорить, порой классные вещи попадаются людям совершенно неожиданно и достаются почти задаром. К примеру, одна из героинь этой статьи пошла на барахолку за посудой, а вернулась с новым платьем, которое изумительно на ней сидит. А другая купила за небольшую сумму картину, а она оказалась работой известного художника.
«Заплатила за эту картину $20. Оказалось, это ранняя работа известного художника-экспрессиониста Василия Голубева и стоит она около $1000. Обожаю ее. Не описать, насколько она прекрасна вживую»
"Мои любимые находки за январь"
"Нашел Rolex на блошином рынке, датированы 1947 годом. Купил для них новый ремешок"
"Тот, кто утверждает, что счастье не купишь за деньги, никогда не находил на барахолке фигуру Дэнни Де Вито в натуральную величину"
"Купил это кресло всего за $45. Теперь сижу в нем каждый день как злодей"
"Наконец-то и мне попалось что-то потрясающее! Потянулась за этим чудесным платком, а потом увидела бренд — Gucci"
«Нашла этот кошелек в комиссионном магазине в Японии. Я от него просто без ума»
"Купила эту великолепную красную лампу на распродаже. Только уже в машине поняла, что она от Ralph Lauren"
"Сегодня в местном секонд-хенде я нашел эти потрясающие винтажные часы Gucci со сменными циферблатами"
- Невероятная находка! Поздравляю! © auntieknickknack / Reddit
"Купила эту оригинальную картину. Поверить не могу, что кто-то от нее избавился"
«Брюс наслаждается своим новым диваном. Я не мог бы потратить эти $6 лучше»
"Пошла я в секонд-хенд за посудой, а вернулась с этим платьем. Самое приятное, что оно хорошо тянется, и в нем так удобно"
«Потрясающий винтажный шкафчик всего за $10»
"Нашла этот очаровательный маленький пуфик в виде коровы. Он будет в хорошей компании с другими милыми и странными животными в моей гостиной"
«Яйцо из опалового стекла за 1$. Странное и в то же время такое красивое»
"Купила я блейзер, а там в кармане лежало это кольцо. В жизни бы не подумала, что оно какое-то особенное, пока мой парень не надоумил меня поискать его в интернете. Оказалось, это кольцо стоит больше $ 1500"
Ага. Даже если это сапфир в серебре, то максимум 150
-
-
Ответить
- Такое находишь раз в жизни! Завидую. © sweetsthrow / Reddit
И вот еще несколько статей про счастливчиков, которые отыскали сокровища в секонд-хендах:
Фото на превью liltacobabyslurp / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 историй о том, как удача подкралась нежданно-негаданно
Истории
3 месяца назад
16 человек, которые затарились в магазине впечатлениями на жизнь вперед
Народное творчество
1 год назад
19 родителей, которые лично убедились, что с детьми скучно не бывает
16 человек, которые вдруг перестали стесняться и выдали все, что они думают
Психология
1 год назад
19 хитрецов, которые выкрутятся из любой ситуации
Истории
3 месяца назад
20 историй, ради которых стоит учредить «Оскар» за худшее свидание
Культура
2 года назад
15 историй о том, что может произойти, если усыновить чужого ребенка
Народное творчество
2 года назад
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
3 недели назад
15 человек честно рассказали о том, как столкнулись с изменой в отношениях
Истории
5 месяцев назад
17 остросюжетных историй, концовку которых сложно предугадать
20 человек, которые записывают контакты в телефоне так, что все потом со смеху покатываются
Народное творчество
1 год назад