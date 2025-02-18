16 человек, которые нашли уникальные вещи там, где другие прошли мимо

Что и говорить, порой классные вещи попадаются людям совершенно неожиданно и достаются почти задаром. К примеру, одна из героинь этой статьи пошла на барахолку за посудой, а вернулась с новым платьем, которое изумительно на ней сидит. А другая купила за небольшую сумму картину, а она оказалась работой известного художника.

«Заплатила за эту картину $20. Оказалось, это ранняя работа известного художника-экспрессиониста Василия Голубева и стоит она около $1000. Обожаю ее. Не описать, насколько она прекрасна вживую»

"Мои любимые находки за январь"

"Нашел Rolex на блошином рынке, датированы 1947 годом. Купил для них новый ремешок"

"Тот, кто утверждает, что счастье не купишь за деньги, никогда не находил на барахолке фигуру Дэнни Де Вито в натуральную величину"

"Купил это кресло всего за $45. Теперь сижу в нем каждый день как злодей"

"Наконец-то и мне попалось что-то потрясающее! Потянулась за этим чудесным платком, а потом увидела бренд — Gucci"

«Нашла этот кошелек в комиссионном магазине в Японии. Я от него просто без ума»

"Купила эту великолепную красную лампу на распродаже. Только уже в машине поняла, что она от Ralph Lauren"

"Сегодня в местном секонд-хенде я нашел эти потрясающие винтажные часы Gucci со сменными циферблатами"

"Купила эту оригинальную картину. Поверить не могу, что кто-то от нее избавился"

«Брюс наслаждается своим новым диваном. Я не мог бы потратить эти $6 лучше»

"Пошла я в секонд-хенд за посудой, а вернулась с этим платьем. Самое приятное, что оно хорошо тянется, и в нем так удобно"

«Потрясающий винтажный шкафчик всего за $10»

"Нашла этот очаровательный маленький пуфик в виде коровы. Он будет в хорошей компании с другими милыми и странными животными в моей гостиной"

«Яйцо из опалового стекла за 1$. Странное и в то же время такое красивое»

"Купила я блейзер, а там в кармане лежало это кольцо. В жизни бы не подумала, что оно какое-то особенное, пока мой парень не надоумил меня поискать его в интернете. Оказалось, это кольцо стоит больше $ 1500"