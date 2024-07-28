да с таким букетом можно было и в испорченном пойти - все равно ничего не видно за веником..(
20+ невест, которые плюнули на все правила, и пошли под венец в необычном платье
Фотоподборки
3 часа назад
Каждая невеста хочет, чтобы ее платье было самым красивым и особенным. Добиваются они этого по-разному. Например, одни отказываются от классического белого цвета, другие — берут все в свои руки и создают платье самостоятельно. В конечном счете, каждая чувствует себя настоящей принцессой. Прямо как эти девушки.
«За день до свадьбы мое платье было безнадежно испорчено. Поэтому меньше чем за 24 часа я сшила себе новое»
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«Сестра заставила меня померить это платье. Сама бы я его ни за что не выбрала. Но в итоге оно превзошло все ожидания»
«Моя дочка выбрала голубое платье и не прогадала! »
«Совершенно не ожидала, что выберу такой наряд, но я в восторге!»
«Мы с мужем решили на свадьбе носить одежду наших любимых цветов. Я до сих пор балдею от своего платья!»
«Идеальное платье для свадьбы, которая состоится в пятницу 13-го»
«Я никогда не чувствовала себя самой собой, примеряя белые свадебные платья, поэтому выбрала бордовое. Это было лучшее решение!»
«Как вам мои платья? Одно для церемонии, а второе для банкета»
о, у знакомой было такого типа платье, просто длинная верхняя юбка отстегивалась - и вот оно, платье для банкета
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Кто сказал, что платье невесты должно быть чисто белым?
Когда жених и невеста такие счастливые-можно надевать что угодно!
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Идеальное платье для особенного дня
«Если вы подумываете о небелом платье, просто купите его»
«Мое свадебное платье — лучшее, что я надевала в жизни»
Я решила связать себе свадебное платье. Переживала, что ничего не получится, но в прошлую субботу я надела свое творение, чтобы выйти замуж за лучшего друга!"
«Я нашла свое свадебное платье в интернете за сущие копейки»
«А я вышла замуж вот в таком наряде!»
С таким платьем и букет не нужен
Блииин, ну прооосто обалдееееть! Где такое взять? Мне нуууужно (не знаю зачем)
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«Решила добавить к своему идеальному платью вязаную шаль ручной работы»
«Это платье безумно дорогое, но я чувствую себя в нем настоящей принцессой!»
«Я купила свое свадебное платье всего за $ 250. Оно было именно таким, как я хотела, и в нужном цвете!»
«Перемерила кучу платьев, но все они были ни о чем. В итоге я набросала эскиз из головы, а швея воплотила его в жизнь. И это восторг!»
Платье совершенно не соответствует типу фигуры. Швея, видимо, забила на этот факт.
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«У меня еще даже нет жениха, а вот платье есть. Ну как можно было пройти мимо этой медятины? И всего за $10»
Еще больше невест и их прекрасных нарядов вы найдете в других наших статьях:
Фото на превью haileyannee / Reddit
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