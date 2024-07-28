20+ невест, которые плюнули на все правила, и пошли под венец в необычном платье

Каждая невеста хочет, чтобы ее платье было самым красивым и особенным. Добиваются они этого по-разному. Например, одни отказываются от классического белого цвета, другие — берут все в свои руки и создают платье самостоятельно. В конечном счете, каждая чувствует себя настоящей принцессой. Прямо как эти девушки.

«За день до свадьбы мое платье было безнадежно испорчено. Поэтому меньше чем за 24 часа я сшила себе новое»

«Сестра заставила меня померить это платье. Сама бы я его ни за что не выбрала. Но в итоге оно превзошло все ожидания»

«Моя дочка выбрала голубое платье и не прогадала! »

«Совершенно не ожидала, что выберу такой наряд, но я в восторге!»

«Мы с мужем решили на свадьбе носить одежду наших любимых цветов. Я до сих пор балдею от своего платья!»

«Идеальное платье для свадьбы, которая состоится в пятницу 13-го»

«Я никогда не чувствовала себя самой собой, примеряя белые свадебные платья, поэтому выбрала бордовое. Это было лучшее решение!»

«Как вам мои платья? Одно для церемонии, а второе для банкета»

Кто сказал, что платье невесты должно быть чисто белым?

Идеальное платье для особенного дня

«Если вы подумываете о небелом платье, просто купите его»

«Мое свадебное платье — лучшее, что я надевала в жизни»

Я решила связать себе свадебное платье. Переживала, что ничего не получится, но в прошлую субботу я надела свое творение, чтобы выйти замуж за лучшего друга!"

«Я нашла свое свадебное платье в интернете за сущие копейки»

«А я вышла замуж вот в таком наряде!»

С таким платьем и букет не нужен

«Решила добавить к своему идеальному платью вязаную шаль ручной работы»

«Это платье безумно дорогое, но я чувствую себя в нем настоящей принцессой!»

«Я купила свое свадебное платье всего за $ 250. Оно было именно таким, как я хотела, и в нужном цвете!»

«Перемерила кучу платьев, но все они были ни о чем. В итоге я набросала эскиз из головы, а швея воплотила его в жизнь. И это восторг!»