А изначально, выбирая молодого человека лет нa 12 младше, она не в курсе была про разницу в возрасте?)
16 человек признались, когда впервые почувствовали себя не такими уж юными
Есть звук, который пробуждает не тревогу, а воспоминания. Нет, не гудок маршрутки и не пуш от банка. А фраза: «Ой, помнишь вот это?» — и в голове сразу всплывают кассеты, квадратный телевизор, «Том и Джерри» и ковёр на стене. В этот момент понимаешь — взросление не подкралось.
Мы собрали 16 историй от людей, которые вдруг осознали: молодость никуда не делась — она просто сменила плейлист и купила крем с SPF.
- — Поехала на музыкальный фестиваль и впервые за лет пять переночевала в палатке. Господи. Мне срочно надо домой — принять нормальный душ. © the_monkey_of_lies / Reddit
— Правда! Спала на надувном матрасе — впервые за кучу лет — и наутро все ныло. Те времена, когда я могла уснуть на холодном бетоне, скрутившись, как артистка цирка, а проснуться бодрой, как огурец, — официально прошли. © tamedreckless / Reddit
- В соцсети периодически наталкиваешься на фото звезд в детском возрасте и в настоящее время, где они уже взрослые, и надпись под ними: «Почувствуй себя старым». Знаете, когда я почувствовала себя старой, и не просто старой, а древней, как мамонт? Когда, просматривая фотки молодого человека, с которым недолго, но все-таки встречалась, увидела на одной из них улыбающегося мальчугана в школьной форме и подпись: «3Б, 2002 год». В этом году я заканчивала институт и была два года как замужем... © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка со старшим братом обсуждала младшего (их восемь было братьев и сестер)
— Федька сказал, что....
— Чего его слушать, Федька сопляк!
— И то правда!
На момент разговора бабушке было 86, старшему брату 89, младшему 78. © Жизнь есть Жизнь / Dzen
- Захожу в лифт с четырьмя парнями лет по 16-18. Они начинают между собой смеяться, шутить на какие-то непотребные темы. Вроде смешно, стою улыбаюсь. Лифт останавливается на 15-ом, парни выходят и перед закрытием дверей я слышу фразу: «Мужик наверно в шоке от наших шуток».
Ну вот и все... нет больше озорного мальчугана 33-х лет... © Bezumniy / Pikabu
- Никогда не понимала стремление молодых пацанов подцепить взрослых женщин. Мне 32, повадился бегать за мной парень 22 лет, молодой коллега. Я разведена, ребенку 7 лет. Смотрю и думаю — мне своего мелкого воспитывать, и тут ты еще со своим юношеским максимализмом. И вот после душевного разговора нашла письмо на рабочем столе о том, что я старая баба, готовая умереть в окружении кошек, лишь бы не впускать в свою зажравшуюся жизнь человека с тонкой душой! Браво! Слова взрослого мужика! © Подслушано / Ideer
Хамское поведение не зависит от возраста. Человек может за всю жизнь не набраться ума и воспитания. А, может и в юности, и в зрелости, вести себя достойно. Ухажёра обидели, он вытер сопли, подтянул лямки на штанишках и... полил грязью ту, которая якобы нравилась, но задела его тонкую душевную организацию. Просто показал настоящее нутро и сам себя опустил. Так ведут себя некоторые мужланы в соцсетях, когда нарываются на отказ и начинают оскорблять "Отказала, значит шлю*а и другим не отказываешь" или "Останешься старой девой, у тебя комплексы, раз не оценила моё внимание" и подобный бред.
- Когда мне впервые уступили место в маршрутке, долго себя убеждала, что просто у нас молодежь очень вежливая и воспитанная. © Лидия Л. / Dzen
- Мне 58, и мне нравится играть и активничать. Мне нравится заниматься спортом, кататься на квадроцикле, проводить время у воды или просто быть на природе. © SolarSoGood / Reddit
- Когда моя старшая дочка училась в первом классе, она принесла домой записку от учительницы: мол, плохо себя вела. Мне нужно было ее подписать и вернуть обратно.
Дочка была испугана, на грани слез — и тут меня внезапно накрыло:
черт возьми, я — взрослая.
Я — тот самый авторитет, перед которым маленькой девочке страшно из-за проступка. А в голове мне до сих пор 16... © Toadie9622 / Reddit
Если маленькой девочке прямо страшно до слёз перед родителями, больше вопросов к отношениям в семье, а не к возрасту.
- А мне недавно исполнилось 40 лет. Моя дочь мне сказала: «Мама, не переживай, издалека ты выглядишь на 30». У меня остался вопрос: насколько издалека? © Екатерина Торхова / Dzen
- Мне 72. Я не старею, я созреваю. © zenmft / Reddit
- Младшая дочь подошла к папе и торжественно объявила: «Папа, я знаю, чем ты писал в древности! Перьевыми ручками!»
Папе 35. © Алёна / Dzen
- Этим летом пошел мусор выносить, во дворе детей штук 10, в возрасте 12-15 лет. Из-за спины слышу крик: «О, смотрите, у дядьки футболка из киберпанка!» Здрасьте, приплыли, дядька, 27 годиков. © Shurepa112 / Pikabu
- Мне нравится, что теперь, будучи достаточно взрослой я, в основном, больше не являюсь предметом обсуждения и осуждения. Я езжу на велосипеде на работу около 90 км в неделю, катаюсь на роликах, катаюсь в скейтпарках и недавно восстановилась после серьезной травмы ноги. Ура! Честно говоря, я сейчас даже активнее и здоровее, чем в свои 20 лет (мне 41). © BarbarianFoxQueen / Reddit
для детей или подростков все, кто старше их больше, чем на несколько лет и не входит в группу ближайших ровесников - дядьки-тётки или старики. Это нормально. Потому что это для тебя взрослого 5-10 лет разницы уже ни о чём, а для ребёнка этот срок - вся его жизнь или большая её часть.
- Мне 34. Поступил на заочку в универ. В группе, кроме меня, нет никого, кому больше 23-х. Девушки из группы обращаются ко мне на «Вы». Вот тут то я и понял, что я уже вроде взрослый. © rbgriffon / Pikabu
- Я начала рассказывать, что когда-то было в моем родном городе. Прямо как мой отец, когда я была ребенком: «Там было кафе, там был цветочный магазин, это было почтовое отделение, прежде чем его превратили в спортзал. Бренда жила в том здании» и так далее. © Own-Emergency2166 / Reddit
- Да, я тоже в возрасте лет 33 лет испытал схожую боль. Курьерил, привез девушке посылку с оплатой, она очень извинялась, сказала что человек везет деньги и скоро будет. Пока стоял ждал, она позвонила человеку, подгоняла его и сказала: «Ну где же ты, тут дяденька стоит и ждет.» Тут-то я и понял, что подкатывать бессмысленно... Девчонка была симпатичная.
© Eflar / Pikabu
Самое печальное когда не понимают что подкатывать безсмысленно. Смотришь-дедушка, за полтинник, а он тебе улыбается, и мурчит как ему одиноко и какой у него большой дом. Мляя, ты ещё пенсией похвастайся, ну серьёзно. Большинство выбирают в своём возрастном диапазоне, +- пять лет, как минимум потому что если серьёзные отношения то старость приходит в разное время и в итоге один партнер уже деменцию ловит или попросту ничего не хочет в силу возраста, а второму бы ещё потихоньку и хотелось бы. И на море хотелось, и ночью не спать не только от бессонницы. Так что меня смущают именно долговременные отношения с большой разницей в возрасте. Да просто бывает неприятно когда человек значительно старше подкатывает, противненько как то.
Возраст — это просто цифры в паспорте. Просто однажды ловишь себя на мысли: «А раньше-то все было по-другому». И понимаешь — ты уже в клубе тех, кто помнит вкус жвачки «Турбо» и слышит от детей фразу: «Ну какой топик, тебе не по возрасту!»" Но знаешь что? Это вовсе не плохо.
С возрастом приходит не только опыт, но и умение смеяться над собой, видеть абсурд в каждом дне и не бояться быть собой.
Если тебе это знакомо — у нас есть ещё статьи, где ты точно узнаешь себя:
Комментарии
Я однажды ухажеру, который меня лет на 17-18 старше был, в ответ нa какой-то рассказ/воспоминание ответила что-то в духе «да, мне мама рассказывала, что так было у них» - без всякой мысли задеть его, просто ну было же очевидно, что он по возрасту ближе к моей маме, чем ко мне😂
Он нa секунду переменился в лице, но с честью выдержал удар) мне было неловко, правда)
Я почувствовал себя старой, когда колбасилась под музыку Русского размера, а молодёжь по диванчикам разошлась
А я вот столкнулась с чем-то крайне печальным в этом году. Рассталась с мужчиной после 5 лет отношений - то есть, тогда ещё молодая по сути была, а теперь уже чуть за 30. И обнаружила, что нравлюсь только мужчинам за 50. Когда недавно 70-летний мужичок пригласил в клуб, подумала: все, дальше падать некуда, даю обет безбрачия лучше и живу ради великих целей.
Потом правда встретился 25-летний, и вздохнула с облегчением.
Но выглядело довольно жутко поначалу.
Я на днях решил купить энергетик так у меня паспорт спросили 😂