16 человек признались, когда впервые почувствовали себя не такими уж юными

Есть звук, который пробуждает не тревогу, а воспоминания. Нет, не гудок маршрутки и не пуш от банка. А фраза: «Ой, помнишь вот это?» — и в голове сразу всплывают кассеты, квадратный телевизор, «Том и Джерри» и ковёр на стене. В этот момент понимаешь — взросление не подкралось.

Мы собрали 16 историй от людей, которые вдруг осознали: молодость никуда не делась — она просто сменила плейлист и купила крем с SPF.

