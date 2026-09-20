15 теплых воспоминаний из детства, которые сегодня кажутся сплошной выдумкой

Истории
20.09.2026
15 теплых воспоминаний из детства, которые сегодня кажутся сплошной выдумкой

Помните, как в детстве нас было не загнать домой с улицы, а в распахнутые окна друзьям мы кричали: «Скинь попить!» О встречах договаривались заранее, звонили из таксофонов, а новые серии очередной «Санта-Барбары» обсуждали всем двором. Детство — время теплых воспоминаний. Тогда даже самые простые события дарили счастье, а запах клейких тополиных почек или первого дождя волновал душу так, как ничто иное. Эти истории вызовут у вас улыбку и согреют теплом.

  • В глубокой юности родители мне подарили Денди. Как и многих, меня было не оторвать от игр. Родители начали прятать блок питания, дабы чадо училось. Каждый день, когда я приходил домой после школы, у меня начиналась игра «найди спрятанный адаптер». Обычно на это уходило около 10-20 минут. После продолжительных игр я клал его на то же место, а вечером, когда родители приходили после работы, я просил мне его отдать, так как «я весь день делал уроки». В один прекрасный день, вернувшись из школы, я не мог найти адаптер. Вообще. Искал больше 2 часов. Решил, что кто-то из родителей забрал его. Звоню маме на работу. Мама говорит, что ничего не знает. Звоню отцу. Папа спрашивает, сделал ли я уроки, расспрашивает, какие предметы учил в подробностях. Ну а я вру не краснея. В конце отец говорит: «Адаптер в ящике с учебниками». Это был самый стыдный момент в моей жизни.
  • В детстве игрушки из Киндера были главной валютой. Ради заветного бегемотика из коллекции мы были готовы на все. Как-то раз я принесла в школу редчайшую фигурку, чтобы выменять ее на пингвина. Сажусь, открываю яйцо, а оттуда выпадает тяжелое свинцовое грузило для рыбалки! Это мой папа с утра перепутал желтые капсулы. Он хранил в них рыболовные снасти, а я в точно таких же — самые крутые фигурки. Весь класс надо мной посмеялся, мол, придумала, что редкость такая есть. А вечером папа пришел за мной на продленку, виновато пряча за спиной целую коробку новых киндеров. Мой авторитет был восстановлен с огромными процентами!
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  • В 13 лет появился модемный интернет, и у меня закрутился роман по переписке с девочкой из другого города. Чтобы болтать о всякой ерунде ночи напролет действовал я так: не выключал комп под предлогом закачки больших файлов, ложился и ждал когда родители уснут (обычно 10-15 минут после выключения бра). Потом вставал, и тут была проблема — старый ЭЛТ монитор включался с ужасно громким хрюкающим звуком, и мне приходилось обматывать его одеялом и прижимать подушкой, чтобы заглушить его. После я чатился ровно до отцовского будильника. Дремал на уроках, но что поделаешь, любовь...
  • В школе я училась в гуманитарном классе. А физичка — Вера Адамовна — у нас была очень строгая. Поэтому за глаза мы ее называли Вера Вандамовна. Испортила она мне аттестат единственной тройкой по физике! Решили с подругой ей отомстить. На последнем звонке прокрались к кабинету и черным маркером написали на двери: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Ответная реакция не заставила себя ждать. Перед всем классом гневная Вандамовна истошно орет: «Кто это написал!? Я спрашиваю, кто это написал?!» Поднимается рука одноклассника: «Данте, Вера Адамовна!»
  • Я играла в игру «Зомби против растений», где мне вылезло уведомление на английском языке. Я позвала деда, и он 6 часов сидел с словарем, переводя огромный текст. Про переводчики никто не знал. Принес мне поздно ночью листочек, с аккуратно написанным текстом, выделенными ключевыми словами и подписью: «Перевод: дед Владимир».
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  • Мой любимый дедуля жил в Питере, а я в Хабаровске, и мы с ним переписывались письмами. И вот, сохранились только два письма. В одном из них он подробно нарисовал и описал мне принцип работы сотовой связи (я спрашивала как это работает, когда мы созванивались). А во втором — нарисовал послание египетскими иероглифами (у меня был подаренный им же алфавит-переводчик).
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  • Когда мама ограничивала меня в компе, я поступал хитро: говорил что-то типа: «О, нет! Только не забирай диски!». Само собой, она прятала их, а я спокойно играл в уже установленные по ним игры!
  • Мой папа работал маляром. Мне было 5 лет, когда мы с мамой пришли к нему на работу. Я была в новых красивых белых туфлях и случайно наступила одной ногой в красную краску. Провалилась по самую щиколотку. Мама ругалась на нас обоих. Она требовала от папы сделать туфли одного цвета, как было. А папа просто взял и окунул в краску и вторую туфлю.
  • В детстве мы с сестрой были еще теми модницами. Насмотримся по телевизору сериалов типа «Богатые тоже плачут», достанем из шкафов все подряд, нарядимся и дефилируем по району. Однажды сестра обнаружила какое-то атласное платье. Из-за него мы чуть не устроили битву. В итоге наряд достался мне, и мы отправились гулять. Идем по улице, а прохожие один за другим оборачиваются. Вечером, когда мы вернулись домой, мама сначала потеряла дар речи, а потом, смеясь до слез, объяснила, что это вообще-то ее ночнушка. Вот и разгадка всеобщего внимания.
ADME
  • Школьный концерт, а значит, строгая форма: белый верх, черный низ. Я, как ответственная ученица, заранее все подготовила, но буквально перед выходом умудрилась основательно испачкать свою нарядную рубашку. Началась паника — я и так уже опаздывала. Перерыла весь шкаф, но ничего подходящего не нашла. В итоге решила взять мамину шелковую кофту с огромными плечами. «Ну, выглядит почти как обычная блузка, никто ничего не заметит!» — успокоила себя я и побежала в школу. Правда, похоже, так думала только я. Весь концерт я простояла в первом ряду хора, изо всех сил стараясь выглядеть серьезно и торжественно. Но наша классная руководительница весь вечер ходила с глазами по пять копеек.
ADME
  • В моем детстве папа был большим дядей со своим офисом и огромной переговорной, а слева висела доска, на которой можно рисовать маркерами. Я часто там бывала, когда у мамы были дела и оставить меня было не с кем. Дело было зимой, в декабре, мне 6 и я только-только научилась писать, но конечно это давалось мне с трудом. Я написала на этой доске: «С Новым годом!» Папа обвел эту надпись в квадрат и запретил своим сотрудникам стирать ее. Спустя много лет эта надпись все еще обведена квадратом, выцвела, но на своем месте! Никто ее не стер и это для меня самое теплое воспоминание о папе.
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  • В детстве родители как-то затеяли ремонт. Выпал он на мой день рождения, а я к тому моменту позвала почти весь класс. Мама устроила нам классный праздник: начиная с того, что у детей спросили, с чего начать торжество. Когда вся довольная детвора ела торт вместо положенного второго блюда, мама принесла фломастеры и мы рисовали на обоях — кто где мог достать. Ремонт благополучно сделали после дня рождения, а одноклассники до сих пор вспоминают тот день с улыбками.
  • Как-то удалось нам достать кассету с «Крепким орешком». Повод был отличный — позвали соседей, накрыли стол и устроились смотреть. Перевод, конечно, был одноголосый, да еще и с противным гнусавым голосом, но выбирать не приходилось — все равно смотрим и кайфуем. И вот наступает самый напряженный момент фильма, тишина, все затаили дыхание... И вдруг переводчик тоненьким голосом кричит куда-то за кадр: «Мама! Ну я же просил! Не жарь рыбу, пока я „Крепкого орешка“ озвучиваю!» Потом несколько секунд тишины, тяжелый вздох — и тот же человек снова продолжает переводить фильм. Мы так хохотали, что до конца «Крепкого орешка» так и не добрались.
ADME
  • Мой дед, старый моряк, не знал слов любви. Но летом ни свет, ни заря он уходил в магазин и приносил мне стаканчик мороженого. Я еще спала, а он тихонько подходил к кровати и ставил мне мороженое на лоб. Я от этого просыпалась и сразу ела мороженое!
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  • Было мне 14 лет. Отец достал из шифоньера классные полуботинки, в которых он ходил в университет. То есть, в шкафу они лежали лет 15-20. На вид целые, выглядели классно. Ну я их надел и пошел. Прошел метров 200 по улице и внезапно начал чувствовать каждый камешек на асфальте. Обернулся, а сзади меня подошвы лежат как следы. Отклеились.

Детские воспоминания не всегда бывают точными, но от этого не становятся менее ценными. Вот подборка ностальгических историй с ароматом осени.

А какие истории из вашего детства до сих пор кажутся невероятными?

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