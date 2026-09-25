12 осенних историй с ароматом какао и выпечки, от которых потеплеет на душе
Истории
25.09.2026
Осень — прекрасная пора золотых пейзажей, уютных вечеров с чашечкой какао и любимой книжкой. И чудеса осенью тоже волшебные могут произойти: то пушистики сами находят себе хозяев. То гигантские шампиньоны попадаются просто так, или же бабуля делает сюрприз любимой внучке. Вот вам по-осеннему светлые и с ароматом листопада истории, после прочтения которых, вполне может захотеться пойти и наварить себе пельменей!
- Понадобилось мне тут сена прикупить собаке на подстилку. Ну, осень движется, все такое. Нахожу в инете одно объявление. Звоню. Все норм, только цена больно кусается: 100 рублей за килограмм. Блин. На другой день нахожу прям целую контору. И все-то у них есть: и сено, и опилки, и еще много чего. Звоню. Говорю, мне бы пару тюков сена. Такой бодрый парень отвечает, объясняет, куда проехать, все такое.
Еду. Подъехав на адрес, опять звоню. Он мне говорит: туда-то, туда-то. А дальше самое интересное. Когда я был уже около склада, он мне по телефону говорит, что типа у них пока самообслуживание. «Найди рядом со складом контейнер, у контейнера камень. Под камнем ключ. Этим ключом открой склад и возьми, что тебе надо. А деньги либо на столик положи, либо на карту переведи». Открываю я склад, а там все забито сеном в тюках, опилками в мешках. Взял я два тюка. Деньгу по-честному на столик положил. Ключ обратно под камень. О, как.
- Как-то осенью, в пятницу 13-го, возвращалась я из универа, зашла в автобус и сразу взглядом зацепила парня. Брутальный такой, небритый, высокий и сильный. Всю дорогу строила ему глазки — ноль внимания! Ну я и сделала ход конем. Написала на листке: «Ты очень милый», и свой номер телефона, и когда выходила, просто отдала ему листок. Ноги и руки у меня от волнения тряслись, конечно. Итог: почти 10 месяцев вместе, обожаем друг друга. Ребята, не бойтесь делать что-то необычное. Можно стать счастливым, просто решившись что-то сделать.
По подобной тропе мы все детство и юность ходили на дачу с родителями. Картинка, буквально, со звуком. Вот где-то там кукует кукушка, а рядом пруд с квакающими лягушками. По осени в пролеске можно было найти пару-тройку грибов или съесть горстку земляники, малины и других ягод
- Однажды осенним вечером я вывела на прогулку своего пса. По дороге мне навстречу шел человек, ведя за собой маленький самокат и о чем-то бурча себе под нос. Как только мы с ним оказались на одном уровне, я разобрала его слова о том, как листья покрывают землю, предвещая скорый приход зимы. За его спиной, метрах в двадцати от нас, я заметила мальчишку, который увлеченно собирал кленовые листья. Я не удержалась и спросила: «Этот ребенок не ваш ли? Он там один». Мужчина с изумлением обернулся и ахнул: «Блин, так это я все самокату толковал?!!»
- Стою в магазине, выбираю спагетти, подходит женщина:
— Сколько стоят эти макароны?
— А я откуда знаю?
— Так там ценника нет.
— А я что сделать должна?
— Вы что, мне не поможете?!
— Чем?
— Я тогда сейчас пойду жаловаться!
Возмущенно уходит. Спустя 5 минут до меня доходит, что я стою в синей жилетке, которую недавно купила себе на осень.
kegnina.takerina
У нее там, наверняка, домик. Она к зиме готовится, а тут фотограф отвлекает от важных дел
- Возвращалась дождливой осенью поздно домой, расстроенная. И тут смотрю — котенок. Грязный, но живой. Взяла его на руки, принесла домой, помыла. Отвезла в ветеринарную клинику. Я отдала кучу денег, которые откладывала на новый объектив, и котик выжил! Он вырос, окреп, превратился в рыже-белого красавца. И я заметила, что после его появления жизнь наладилась. Я нашла классную работу, у меня появилась хорошая подруга. А не так давно я переехала в свою собственную квартиру. Естественно, первым туда я пустила своего хвостика — на удачу. Сейчас мы живем с котом, он от меня не отходит, греет холодными вечерами, мурчит и смотрит прямо в глаза. Я очень горжусь, что спасла его несколько лет назад.
- Осень, ветер, дождь, а мы четверо в лесу. Хотели возле хижины шашлыки пожарить, но пришел ураган. Вместо шашлыка мы глиной залепляли щели, починили печь, принесли в ведрах максимальное количество глины с озера, облепили хижину сперва глиной, потом камнями. Теперь это гора с окнами! Но лучшее в том, что хижина получилась теплая и уютная, все просохло, и не слышно даже ветра за окном. Всю ночь болтали, травили байки. А весной планируем высадить на хижине цветы. Получится как в сказке!
Автор сего шедевра: Аида С. 10 лет. Это точно знак! Пора пойти варить пельмешки
- Чтобы устроить романтический вечер мужу, я полчаса выкладывала в коридоре дома идеальную тропинку из золотых кленовых листьев. Зажгла свечи, жду у двери его. Слышу шаги, открываю дверь с праздничным «Сюрприз!», и тут мне в лицо прилетает что-то пушистое! Муж хохочет, оказалось, по дороге домой к нему прибился рыжий котенок. И он не смог его не взять домой. А пушистик, увидев меня, чего-то решил сразу показать всю свою любовь и прыгнул ко мне, но немного промахнулся. Ну что ж, будет теперь у нас жить это рыжее чудо.
ADME
- Сегодня по пути на море решил проверить грибное место. Там полевые шампиньоны растут. Приехал на луг и пошел искать. Не особо надеясь на удачу. Даже ведро с собой не взял. Хотя оно бы мне не помогло. Грибы-то я нашел, но их размеры меня привели в легкое замешательство. Здоровенные, просто монстры. Но не оставлять же их. Пришлось шампиньоны в футболку складывать. Приехал домой, нажарил. Ароматные, вкусные, с магазинными не сравнить.
- Заметив на скамейке в осеннем парке забытый кем-то длинный вязаный шарф, я решила проявить заботу: красиво обмотала его вокруг шеи замерзшей бронзовой статуи поэта. Рядом тут же собралась толпа гуляющих, люди начали активно фотографироваться, и тут ко мне подходит пожилая женщина и с улыбкой говорит: «Девушка, а вы случайно не видели мой шарф? Я буквально на минуту отвлеклась на уток!» Пришлось под общий хохот аккуратно разматывать потеплевшего поэта и возвращать вещь хозяйке.
ADME
- На осенней ярмарке я увидела потрясающий шерстяной свитер с лисичками. Пока я рассматривала остальной товар, какая-то бабушка быстро забрала его с прилавка. Я решила догнать ее и вежливо попросить уступить покупку, почти догнала, похлопала по плечу, бабушка повернулась и ахнула: «Ой, милая, так это же я тебе его в подарок и покупала, пока ты у соседнего лотка глазела!» Выяснилось, что я попросту не обратила внимания и не узнала свою бабулю, которая приехала на ярмарку сделать мне сюрприз.
ADME
«Решил смотаться на море, янтариков пособирать. А по пути проехаться по заброшенным садам и в лес заглянуть. И не прогадал. Вот моя добыча за сегодня. Кстати, рыбу приходится самому чистить и самому уху варить»
- Иду по парку, в ушах играет волшебная джазовая музыка, вокруг кружится листопад. Не удержалась и начала пританцовывать, кружась с воображаемым партнером. Вдруг из-за дерева выскочил парень, подхватил меня за руку и мы закружились в настоящем вальсе, пока рядом не раздалось: «Снято! Отличный дубль!». Оказалось, я случайно влетела в съемочную площадку осеннего музыкального клипа, а режиссер решил оставить наш спонтанный танец в финальном монтаже.
ADME
- Каждый сентябрь наш подъезд истекает слюной: с третьего этажа тянет умопомрачительным запахом яблок и корицы. Тетя Нина славится своей шарлоткой, но рецепт ни в какую не дает. Звоню ей в дверь под каким-то предлогом и обалдеваю от увиденного. Секрет открылся, ведь, на пороге, вместо тети Нины, возник ее двухметровый зять! Суровый мужик еле-еле зацепил на себе фартук в смешной цветочный узорчик. Выяснилось, что соседка-то не жадничала, когда рецепт скрывала. Она его и сама не знала, у плиты стоять терпеть не может, а вот зятек это дело любит.
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А вот еще подборка повадок питомцев, которые добавляют в осенние будни щепотку пряной иронии и уюта.
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