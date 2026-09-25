12 осенних историй с ароматом какао и выпечки, от которых потеплеет на душе

Осень — прекрасная пора золотых пейзажей, уютных вечеров с чашечкой какао и любимой книжкой. И чудеса осенью тоже волшебные могут произойти: то пушистики сами находят себе хозяев. То гигантские шампиньоны попадаются просто так, или же бабуля делает сюрприз любимой внучке. Вот вам по-осеннему светлые и с ароматом листопада истории, после прочтения которых, вполне может захотеться пойти и наварить себе пельменей!