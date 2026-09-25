Парня после получения кольца бросила и унеслась к маникюрщице. Вот он офигел
18 историй о мастерах маникюра и их клиентках, которые заряжают позитивом и поднимают настроение
Маникюр уже давно перестал считаться роскошью и стал базовой потребностью для большинства женщин. Для многих поход раз в месяц «на ноготочки» — это больше, чем просто уход за ногтями, это возможность расслабиться и приятно провести время, попивая ароматный кофе и болтая с мастером маникюра. И конечно же во время сеанса порой случаются жизненные истории.
Оказывается, дело было не в маникюре
- Работаю мастером маникюра. Пришла новая клиентка: гонору — выше крыши, разговаривала через губу. Под конец она все ногти по линейке измерила, кивнула, расплатилась и ушла. А через полчаса она влетает с широкой улыбкой и бежит ко мне. Смотрю, а у нее колечко помолвочное на пальце нарисовалось! Она рассказала, что ее парень сделал ей только что предложение, и она очень счастлива и пришла извиниться, что ничего про маникюр не сказала, а он ей на самом деле очень понравился. Оставила мне чаевые и ушла довольная.
Девушка пишет, что ее мастер маникюра идеально справилась с заданием. А еще она стала для нее настоящей подругой
Для меня красиво - это когда ногти чуть выступают за край ногтевого ложа и лак натуральных тонов. Все остальное - дурной вкус, навязанный рекламой. И негигиенично к тому же.
- Я никогда еще так не восхищалась чужими ногтями! © opeyeahno / Reddit
- Маникюр просто потрясающий! Мне кажется, это самый красивый дизайн, который я когда-либо видела. © measadbutterfly / Reddit
- Я увеличила фото, чтобы внимательно все рассмотреть. Каждый ноготок — просто отдельное произведение искусства. © Gammagammahey / Reddit
Автор этого фото утверждает, что ее мастер по маникюру — лучшая
- Этот дизайн идеально подходит к форме ваших ногтей! © hahachickengobrr / Reddit
- Говорю как бывший мастер маникюра: ваш маникюр потрясающий, он безупречный! © twodogsandakid / Reddit
Вот ради чего можно бежать в салон
- Жена у меня мастер маникюра. Сегодня я освободился пораньше и заехал к ней на работу ее забрать. Ждем последнюю на сегодня клиентку, а это Ирина Михайловна, наша соседка, которой далеко за 70. И она опаздывает уже на 15 минут, хотя раньше всегда вовремя приходила. Жена ей звонит, а та говорит, что в парикмахерской задержалась и уже бежит. Через 5 минут прибегает вся запыхавшаяся и сразу прыг в кресло. Я ей говорю: «Ирина Михайловна, вы хоть посидите, отдышитесь, чайку попейте пока». А она мне в ответ: «Саша, какой чаек? У меня свидание через час, а я без маникюра!»
Автор фото хвалится маникюром, который ей сделала ее мастер. Рисунки выполнены вручную
Она посетовала, что обошла множество салонов, но никто не смог выполнить маникюр аккуратно. Наконец-то ей попалась Мэдисон, которая очень тщательно подготавливает ногтевую пластину и аккуратно наносит лак.
- Я даже завидую такому классному дизайну на коротких ногтях! Мне нужно найти такую же крутую мастерицу. © EmotionalQuestions / Reddit
Эта девушка раньше ходила в салон, а затем перешла к независимому мастеру маникюра
Она пошла к ней по рекомендации своего мастера по наращиванию ресниц и в итоге оказалась довольной. Она очень счастлива, что наконец-то нашла классного специалиста и пишет, что будет ходить теперь только к ней.
Клиент, ради которого мастер с удовольствием приходит на работу
- Работаю мастером маникюра, очень люблю свою профессию. Выстраиваю график так, чтобы успеть и отдохнуть, и размяться. Клиент общительный — поговорю с ним; нет — слушаю в беспроводных наушниках аудиокниги. Но есть у меня один клиент, ради одного которого стоило бы ходить в салон. Обычный мужик, слесарь. Понятно, что с руками и ногтями там беда. Как-то раз жена затащила его на маникюр, а ему понравилось. Покрытие он, конечно, не делает. Но мы с ним очень приятно проводим часик. Историй у него — слушать не переслушать. Мужики на работе поначалу посмеивались, а потом привыкли, а некоторые и сами не прочь к мастеру сходить. Ради таких клиентов и стоит работать!
У автора этого фото день рождения, и она побаловала себя новым маникюром в любимом салоне
- Цвет просто потрясающий! © yoyoamara / Reddit
- Как же мне нравится форма ногтей! Хотелось бы и мне снова иметь такую. © idontcare_1998 / Reddit
- Какая красотища! С днем рождения. © Crafty-Syllabub-2736 / Reddit
Раз уж приехала, надо сделать все!
- Работаю в салоне красоты. К нам раз в месяц стабильно записывается одна клиентка. Особенность в том, что она приходит в салон на целый день. То есть первая запись у нее с раннего утра, а последняя — вечером. Она занятой человек и не может выделять салону время регулярно. Поэтому приходит всего раз, но комплексно. Делает маникюр, педикюр, ресницы, стрижет кончики, тонирует волосы, посещает косметолога, делает брови. И это далеко не весь перечень. Она уже даже свою обувь из дома приносит, чтобы целый день по салону перемещаться с комфортом, по-домашнему. Администраторы специально для нее сделали новое предложение «Пакет на день», куда входят почти все услуги салона со скидкой. Но пока никто, кроме нее, не решается прийти прям на целый день.
Девушка пришла в салон и показала мастеру фото маникюра, который она хочет получить
Мастер согласилась его сделать, работа заняла 3 часа, но время пролетело незаметно. Клиентка даже поверить не могла, насколько потрясающим получился маникюр. Она говорит, что налюбоваться теперь не может на свои ногти.
Неожиданная встреча
- Сегодня утром я была на маникюре. Я пришла немного раньше, поэтому мне пришлось ждать, пока этот мастер освободится. В коридоре я услышала очень знакомый голос, но голос был мужской. Ко мне подошла администратор салона и сказала, что моя мастерица заболела, поэтому сегодня у меня будет другой мастер. В качестве извинения мне предложили скидку, поэтому я не была против. Зайдя в кабинет, я сразу поняла, чей голос мне показался знакомым. Мастером, который заменял мою, оказался мой одноклассник. За разговорами о школе я и не заметила, как быстро он доделал мне маникюр. Это была приятная и очень неожиданная встреча.
И вот еще одна довольная своим маникюром клиентка. Она пошла к новому мастеру, а та оказалась просто потрясающей
До этого девушке было сложно найти специалиста, а эта оказалась отличной. Она не только хорошо поработала, но и сделала все аккуратно.
Когда по ногтям можно узнать многое
- Работаю мастером по маникюру. Ко мне уже год ходит одна клиентка, женщина лет 40. Записывается каждые 2 недели, и по маникюру я сразу понимаю, каким для нее было это время. Если снова сгрызла гель-лак, значит нервничала. Она мне еще давно призналась, что страдает такой проблемой с детства. Не может себя сдерживать и, как только начинает переживать, сразу грызет ногти.
Девушка хвалит своего мастера по маникюру. Она пишет, что та — просто ангел и всегда воплощает в жизнь ее идеи
Все рисунки на ногтях были выполнены вручную с использованием моделирующего геля. Фото не передают всей красоты, а детализация просто потрясающая. На работу ушло около 4 часов.
- Как же это красиво! Мне очень нравятся уникальные дизайны и цвета, которые хорошо сочетаются друг с другом. © Late-Inspection-3869 / Reddit
Девушка сделала оригинальный маникюр: на одной руке был один цвет лака, а на второй — совершенно другой
Ее муж подумал, что ей в салоне сначала накрасили ногти на одной руке, а она посмотрела на это все и передумала таким же цветом красить ногти на второй.
- Это просто умора! Очень нравится цвет и оригинальность, никогда раньше не видела ничего подобного. Отдельное спасибо вашему мастеру: так аккуратно все сделано! © luxiphr / Reddit
Вот это клиентоориентированность!
- Я к своему мастеру хожу уже больше трех лет. И однажды у меня случились трудности с финансами. Я ей позвонила, записалась на снятие покрытия. Пришла, она меня спрашивает, почему вдруг решила просто снять, без маникюра. Я ответила, что решила дать ногтям чуть отдохнуть. Мне это было проще, чем сказать, что не могу оплатить маникюр. Она на меня так посмотрела и говорит: «Аня, если у тебя какие-то сложности с деньгами, просто мне скажи, и мы сделаем оплату позже. Ты чего, в самом деле?»
Эта девушка говорит, что ей очень повезло найти ту единственную в городе мастерицу маникюра, которая всегда понимает, что ей нужно
- Какая красота! Отличный выбор цветов, и мне еще так нравится это сияние и блеск! © Reddit
- И мне тоже! Она всегда делает свою работу идеально и точно. © HannahAuNaturel / Reddit
Сначала опоздала, а потом всех рассмешила
- Перед Новым годом переехала в другой район города, экстренно пришлось искать новых мастеров недалеко от дома. Нашла, записалась в салон на маникюр. И так получилось, что опоздала на 20 минут. Мне было очень неловко, я понимаю, что вообще опаздывать некрасиво, а уж перед праздниками время вообще на вес золота. Поэтому сказала, что давайте просто сделаем маникюр без покрытия. Мастер согласилась. Примерно через час она закончила и положила передо мной пилочку со словами: «Ну все». И я смотрю на пилочку и выдаю: «Мне что, дома самой допилить нужно?» В салоне наступила тишина. Мастер говорит: «Девушка, мы с вами закончили. А эта пилочка вам, чтобы, если что, дома ноготь подпилить. Они одноразовые, и мы всегда отдаем их клиентам после маникюра». Мне просто ни разу до этого нигде пилочку не предлагали забрать. Ну зато людям настроение подняла, все вокруг прям взбодрились.
И вот еще несколько статей про маникюр для хорошего настроения: