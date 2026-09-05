20+ жизненных историй о свекровях, чья непосредственность придает семейным будням особый вкус

Про свекровей часто рассказывают комичные байки, но порой именно мама мужа приносит в семью столько любви, уюта и радости, что стереотипы не срабатывают. В этих теплых историях есть и беседы по душам, и маленькие семейные радости, и теплые моменты. Иногда для счастья и надежды действительно нужно совсем немного — просто встретить своего человека. И таким человеком вполне может оказаться свекровь.

Свекровь пишет: «Вы дома? Заеду чай попить?» Я: «Дома, заезжай». Она приехала и привезла тазик самсы и творожную ватрушку еще. С этим и попили чай. Потом я ей оставила малого и закрылась в спальне смотреть сериал. У меня два сына, но такой хорошей свекровью для их жен я не смогу быть. Это недосягаемый уровень! fyodorovass

Утром пишет мне свекровь: «Поставила холодец варить. Приедешь, будем разбирать». Думаю: «Ну, у тебя же дочь под боком, пусть занимается». А свекровь ждала меня, потому что в холодце варилась ножка, которую я очень люблю, чтоб именно я ее погрызла. natabell2024

Моя будущая свекровь на свадьбе решила разыграть всех гостей и уронить свадебный торт. Для этого она раздобыла специальный стол со складывающейся ножкой. Да вот только все пошло не по плану: официанты перепутали и сначала выкатили нормальный стол с настоящим тортом. Им было сказано, что торт должен упасть, и они его таки уронили, хоть и не сразу (выглядело это максимально глупо). Все в шоке. Выкатывают другой стол, дескать, тот был розыгрышем. И тут ножка складывается и этот второй стол падает сам. Короче, торт мы так и не попробовали. © dupletax / Pikabu

«У свекрови 5 сыновей. Когда мы с мужем приезжаем к ним в гости, она всегда выдает мне корзинку с девчачьими вещами, чтобы я чувствовала себя как дома!»

Приезжаю к свекрови: мне предлагают отдохнуть, поесть 100500 раз, отвлекают детей от меня, чтобы я побыла одна, не дают ничего делать по дому. Приезжаю к своей маме: «Наташа, иди сделай это, приготовь, накрой на стол, убери, перебери гречку, покрась стены». Обеих своих мам люблю, каждую уважаю и ценю! Но к свекрови еду охотнее. natascha_serzhant

Приезжала свекровь. Видимся с ней раз в год, отношения непростые. И тут она увидела у нас подсолнечное масло с запахом. Вспомнила она свое детство, как бабушка наливала его на тарелку, немного солила, терла зубчик чеснока и клала рядом черный хлеб. Все потом макали кусочки и ели. Рассказала и забыла. А ночью испекла ржаной хлеб на закваске, потому что в магазине он давно уже не тот по вкусу. Соорудила к их приезду нехитрую чесночно-масляную композицию, наломала краюшку, добавила ароматных помидорок. И, честно, не знаю, кто был больше счастлив в следующие полчаса. Как будто я сама перенеслась со свекровью в далекое село на 60 лет назад, с полями подсолнухов и теплыми вечерами. tatyana.s.severa

«Моя свекровь приехала в гости и привезла мне и моим детям вязаные подвески в виде печенек с нашими любимыми вкусами»

Через месяц после свадьбы муж купил мне новый телефон, в рассрочку. За столом я похвасталась перед свекровью: мол, муж вон что подарил. А она тут же намекнула, что ей бы тоже пора обновить свой. И тут муж спокойненько так говорит: «Отлично! Скажи об этом своему мужу». carinasnotebook

Сижу, глаза по мокром месте. Бывшая свекровь поздравила с днем рождения со словами: «Ольга, доченька, с днем рождения тебя! Желаем всего доброго, будь счастлива!» Тот случай, когда муж бывший, а мама нет. Люблю ее. И да, с днем рождения меня! 52 годика. ol3ga

Первое, что я услышала от будущей свекрови в день знакомства: «А в жизни ты еще красивее!» Оказалось, она уже тогда нашла меня в соцсети и «подсматривала». И до сих пор я для нее лучшая, ни разу слова критики я от мамы мужа не услышала. Наоборот: может даже совет у меня попросить иногда. Добрая, мягкая, очень заботливая. © Алина / ADME

«Моя 85-летняя свекровь закончила свое новое лоскутное одеяло и попросила выложить фото в сеть. Поддержите ее! Она у меня настоящее сокровище»

У меня есть свекровь от первого брака. Я была замужем за ее любимым сыночком, но уже 12 лет с ним не живу и даже не разговариваю. Я называю ее мамой, она моих детей (от другого мужа) — внуками. Живет в Польше, и каждое лето приезжает ко мне в гости. С моим новым мужем она в отличных отношениях. pro_lazer_almaty

Никогда не забуду свой первый в жизни пирог! Я запамятовала загасить соду, и пирог можно было кусать с любой стороны — это был просто испеченный кусок соды. Муж мой крякнул и есть не смог. Я очень расстроилась. А моя свекровь съела кусок и взяла второй со словами: «А что? Очень даже неплохо!»

Потом, когда я научилась печь пироги и делать торты, я всегда вспоминала ее реакцию в тот момент. Она стала мне настоящей второй матерью и всегда поддерживала меня. Свекрови нет уже почти 40 лет. Не проходит и дня, когда я бы не вспоминала ее с любовью и благодарностью за все. © Augustina / ADME

У меня была замечательная свекровь! Когда мы только познакомились и остались ночевать дома у родителей мужа, она тихонечко разбудила меня в пять утра, повела на кухню, налила попить и сказала: «Ну, давай, рассказывай. Не обижает тебя? Если что, ты мне скажи, я его на место поставлю!» Жаль, рано она ушла — в 59 лет. © Nemezida111 / Pikabu

«У моей лучшей подруги нет мамы, а у ее свекрови не было дочери. Это они на свадьбе моей подруги»

Я — плохая хозяйка. Вот прям совсем. Ну, не люблю я это дело. А свекровь моя — чудеснейшая женщина. И хозяйка безупречная. Каждый день четыре смены блюд, на одежде ни складочки, цветочки прут что твои джунгли, а кошка ходит по струночке. И вот эта чудеснейшая женщина мне постоянно комплименты отвешивает.

— Ах, Юленька, какой стол ты накрыла, я бы так красиво ни в жизни не сделала!

— М-м-м, что за салат, ну диво, а не салат! Я такие не умею готовить.

— Ой, какие шторки! Где ты нашла такие восхитительные шторки, моя хорошая?!

А я прижимаю к себе салатник с криво нарезанными крабовыми палочками вперемешку с недоваренным рисом и пытаюсь сдвинуть в угол чудовищные шторы за тысячу рублей.

Первые годы мне казалось, что свекровь иронизирует. Но нет, ей уже под 80, и она реально такая: смотрит на жизнь с оптимизмом и замечает лучшее. © YuFenb / Pikabu

У меня золотая бывшая свекровь. Когда муж ушел к другой, меня очень сильно поддержала свекровь. Она помогала мне нянчиться с ребенком, много со мной разговаривала и таскала меня с собой на йогу, чтоб я ожила. До конца дней своих буду ей благодарна! И даже сейчас, когда мы редко общаемся, я вспоминаю ее с теплом и благодарностью за тот период, когда она меня морально буквально спасла. kilinaanna_

Мама рассказывала: «Мы со свекровью работали на одном заводе. Когда будущий муж пригласил меня домой, я очень волновалась. Заходим — и я выдыхаю, потому что вижу в углу их единственной комнаты швейную машинку — не такую, как у меня, но очень похожую. Я не удержалась и подошла погладить блестящий корпус. «Шитьем интересуешься?» — вдруг раздался за спиной голос мамы парня. Мы проговорили два часа, рассматривая швы на моих юбках. Оказалось, свекровь все это время была уверена, что я всю зарплату спускаю на модные наряды, потому что часто видела меня на проходной в чем-то новеньком. А я просто очень любила шить! Плюс у меня три сестры, и я шью и себе, и им, а гардероб у нас общий. Сама свекровь шила мало, только по необходимости — считала, что ей наряжаться некуда. А я стала шить и для нее тоже, и мама мужа расцвела. Она приняла меня в семью как родную дочку, которой у нее никогда не было. И если у нас с мужем что-то не ладилось, она всегда была на моей стороне. А какие она пекла пирожки! Чудесная, говорит, женщина была. ADME

«Моя свекровь — профессионал высочайшего класса в вязании. Она связала это пальто для меня. Цены ему нет! Такое достается только по блату»

К нам приехала как-то папина мама. Папа пришел с работы после второй смены. Мама уже спала, но встала, чтобы его накормить. Ее свекровь, глядя на это, заявила: «Ты что, за день не устала? Тебе завтра рано на работу вставать. Иди спать!» А папе, сыну своему, сказала, чтоб сам еду разогревал. С тех пор моя мама перестала вставать ночью, чтобы накормить папу, а он и не возражал — отец прекрасно мог позаботиться о себе и вообще умел готовить. Повезло маме со свекровью! liliyaalekhna

Муж ушел к новой пассии. Через неделю после ухода мужа звонок в дверь. Открываю — стоит свекровь с чемоданом в руке. Надо сказать, что мы с ней никогда не были близки. Свекровь молча зашла в дом, сыну моему сказала распаковать ее чемодан и постелить раскладушку. Потом переоделась и пошла на кухню убираться и готовить. После этого пошла к детям — помогла сделать уроки. Я в то время болела, лежала в спальне — она зашла, села на кровать, погладила меня. Сказала, что она здесь и будет помогать. Свою квартиру свекровь сдала, переехала к нам, возила меня на процедуры, забирала детей из школы и ходила к ним на школьные собрания. А вечерами садилась со мной в зале, включала фильм и держала меня за руку. Благодаря ей моя жизнь наладилась. soul_numbers_by_a

Когда мы женились, свекровь сказала, что мы никогда не будем жить вместе, чтобы не портить наши отношения. У нее самой был такой опыт. Она всегда была готова даже с нуля замутить мне вареники с картошкой или сварить невероятно вкусный куриный суп. Она могла легко отправить меня поспать. Она связала мне классную кофту. Когда свекровь приезжала ко мне гости, хозяйничала под мой треп на кухне и закармливала всю семью мантами, пельменями, чебуреками, беляшами. С внуками тоже помогала. Я не хвастаюсь — хочу, чтобы хорошие человеческие отношения были нормой. knadulecek

«Моя любимая фотография этого года на данный момент — это снимок моей свекрови и моих песелей, сделанный сегодня утром!»

Моя свекровь — золотой человек! Как на свадьбе сказала, что у нее теперь появилась дочь, так и было. Даже когда мы с ее сыном разошлись, она поддерживала и успокаивала меня. А когда моя мама слегла, свекровь была единственным человеком, который помогал мне за ней ухаживать. Когда мамы не стало, свекровь сказала: «Что бы ни случилось, мои двери всегда открыты для тебя. Ты навсегда мой ребенок!» И она держит свое слово. Свекровь — самый близкий человек для меня сейчас. alarm_bzdn

Иногда читаю истории про родственников и думаю: как мне повезло со свекровью! Серьезно. С мужем так не повезло, как с ней. Всегда деликатная, смешливая, никаких вмешательств или непрошенных советов. Мама троих мальчиков. В 40 лет сдала на права, ходит на йогу, учит английский. На 50 лет сделала себе подарок — поехала в Париж. Одна. Я побаиваюсь одна ехать куда-то, а она нет. Глядя на нее, я с оптимизмом смотрю в будущее! shapranmasha

Когда я была первый месяц замужем, все переживала: чем бы впечатлить свекровь, что приготовить? А она вдруг пишет: «Ты уже устала. Давай, я сегодня ужин сделаю, а ты отдыхай». У меня было ощущение, будто я попала в параллельную вселенную. Дальше больше: она советуется со мной насчет подарков сыну, иногда вместе можем и посмеяться над его странностями. Нет контроля, ревности, разборок — только поддержка и юмор. Я поняла: гармония в отношениях между свекровью и невесткой наступает, когда обе не тянут внимание мужчины на себя, а создают в семье одну большую зону комфорта друг для друга. growth_goddess._

«Моя дочь и свекровь родились в один и тот же день. Сегодня они отмечали праздник в местном парке в костюмах динозавров — незабываемый день рождения!»

Я коллекционировала кружки. Первая свекровь считала это моей блажью. Вторая через 5 стран везет мне в рюкзаке четыре новые кружки. Эта женщина шла бонусом к замечательному мужу! Свекор тоже клевый. Денежку мне сует в карман со словами: «Шоколадку себе купи!» Мне 33, к слову. sacra.art

Я со своей будущей свекровью очень боялась знакомиться. Когда через полгода мы все же познакомились, я была приятно удивлена — такого радушного приема не ожидала. Уже 15 лет она меня называет дочей (у нее 2 сына, но она всегда мечтала о дочери). Она любит меня наряжать, хоть мы с мужем и сами можем полностью себя обеспечить, покупает мне украшения по любому поводу. Первые две шубы купила мне свекровь! Есть у нее и другая невестка, жена старшего сына, но я — любимая, потому что и появилась раньше, и благодарная и ношу все, что она мне покупает, и сама звоню ей рассказать, какие успехи у внука. И она мне звонит даже чаще, чем родному сыну. © MikkiLi / Pikabu

Когда мы с мужем расстались, я ждала от свекрови чего угодно, но она, вопреки всему, стала моей главной опорой. Это она нашла мне нового мужа из числа своих сотрудников и даже гуляла у нас на свадьбе! Но недавно она меня вообще поразила: заявила, что ждет моего ребенка от второго брака как родного внука. Пока ее собственный сын живет в свое удовольствие, бывшая свекровь нянчит моих детей и не одобряет то, что он «потерял такую женщину». Теперь я знаю: родные люди — это не только родственники, но и те, кто не бросает тебя в беде. Больше я не верю в анекдоты про злых свекровей, ведь моя «бывшая» стала мне ближе родной матери. © Подслушано / Ideer

«Я в подарок от свекрови получила вот такие кеды. Это ее новое хобби: она покупает скучную обувь и творит чудеса»

Я уехала на целый день по делам. Трое моих детей остались дома со свекровью. Когда я вернулась в 21:00, меня ждала пустая раковина, сытые дети, еда в холодильнике, и даже домашка у старшего была сделана! Обычно мы с мужем справляемся со всем этим вдвоем, а тут я приехала — и мне просто можно было ничего не делать. Это так классно! mari_andfam