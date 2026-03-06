16 жизненных историй о свекровях, которые умеют и рассмешить, и поддержать в нужный момент
Шутки про отношения невестки и мамы мужа давно стали классикой, но реальность подкидывает такие сюжеты, что любой ситком отдыхает. В этой подборке мы собрали самые смешные истории и жизненные сцены, которые доказывают: со свекровями точно не соскучишься. Ну кто еще может на полном серьезе предложить покупать по 300 грамм парного мяса для малыша или увести собственного сына в пляс прямо во время вашего первого свадебного танца? Здесь блестящая ирония и искренняя любовь идут рука об руку.
- У свекрови намечался день рождения. Отношения у нас были непростыми. Собрались мы с мужем к ней. Заходим в квартиру, а там все увешано какими-то снимками. Подхожу поближе и не могу поверить своим глазам. Короче, она взяла и к празднику распечатала свадебные фотки моего мужа с его первой женой и завесила ими всю свою квартиру к нашему приезду. Я насчитала 18 штук. И поволокла меня за руку их рассматривать. В это время шел 15-тый год нашего брака. Обоснование: очень красивая у Олеженьки была жена, до сих пор любуюсь на их свадьбу с удовольствием. © nametle_zannapodi
- Свекровь и свекор пригласили нас поехать с ними в отпуск, чтобы навестить родню мужа на другом конце страны. Мы вежливо отказались, объяснив, что как раз планировали навестить наших очень хороших друзей. Свекровь спросила, купили ли мы уже билеты, на что мы ответили, что нет — ждем налоговый вычет, чтобы их приобрести. Ее ответ был гениален в своей простоте: «Ну вот, значит, вам ничто не мешает поехать с нами, потому что мы уже купили вам билеты на наш рейс!» © Unknown author / Reddit
- Моя строгая свекровь, приходя к нам в гости, сразу направлялась мыть руки. Пропадала в ванной аж на 10 минут! Я до блеска начищала сантехнику — думала, ищет разводы с лупой. Тут я не выдерживаю, заглядываю в приоткрытую дверь и ахаю. Она увлеченно делала селфи, бормоча: «У них тут такие лампочки классные, морщин вообще не видно!»
- Вводили дочери прикорм. Свекровь стала требовать ежедневно ездить утром на рынок, покупать свежее мясо и тут же готовить для внучки. На вопрос, куда девать столько мяса, ведь ребенок ест совсем немного, нам было заявлено: «Нужно покупать по 300 грамм!» © Ольга Вас / Dzen
- Моя свекровь была самой прекрасной женщиной из всех, кого я когда-либо знала. У меня были очень токсичные отношения с мамой, и свекровь взяла на себя обязательство подарить мне материнскую любовь. Она водила меня по магазинам, смеялась вместе со мной, была со мной, пока я плакала. Когда она заболела, мы с мужем переехали, чтобы ухаживать за ней. Накануне своего ухода она написала моим родителям письмо о том, какая я замечательная. © Reddit
- Я вернулась и увидела записку, приклеенную скотчем к моей двери. Это было «признание» от «тайной любовницы» моего мужа. Признания в изменах, обмане и т.д. Там было описано странное овальное родимое пятно на его левой ягодице. А в конце было что-то вроде «даже не пытайся искать меня, ты никогда меня не найдешь». Дело в том, что я знаю — мой муж никогда мне не изменял. Я знаю, что не было никакого романа. Откуда же эта «таинственная любовница» узнала о его родимом пятне? Оказывается, это моя свекровушка решила меня подколоть.© UnexpectedWidow / Reddit
- Лежала с одной девочкой в роддоме. Ее дочь еще не принесли, а мою в окне отлично видно. Под окном ее муж со свекровью высматривают ребенка. Соседка говорит свекрови в трубку: «Пусть Дима туда не заглядывает, это не его дочь!» Пауза и тут же раздался вскрик: «А чья?!» Смеялись мы с девчонкой еще очень долго. © Слышь / Dzen
- Свекровь — довольно резкая по натуре женщина, мне всегда казалось, что она меня не любит. Перед днем рождения тестя мы с мужем сильно поссорились и я сказала, что никуда не пойду — там все равно мне никто не рад! Муж очень удивился моим словам и стал говорить, что его родители обожают меня — ему есть с чем сравнить. А я стала доказывать обратное: его мать вечно странно смотрит на меня, далеко не вежливо общается. Муж добавил: «Да она ни с кем вежливо не общается, не обращай внимания. Что важно — у нас в семье никто селедку под шубой не ест. Вообще! Кроме тебя. Но ты обрати внимание — каждый раз, когда ты приходишь к ним в гости, она есть на столе» Я успокоилась и пошла на день рождения. Все время смотрела на этот салат — действительно, его никто не брал. А потом свекровь сказала: «Оксан, шубу ешь. Я что, зря готовила?» Я не смогла не улыбнуться. Наверное, и правда — такая у нее любовь.. © Не все поймут / VK
- Свекровь моей сестры была уверена, что та не умеет готовить. Особенно ее беспокоил «неправильный чечевичный суп». Однажды моя сестра сдалась и пригласила ее провести «мастер-класс». Пока она звонила мужу, сестра тайком добавила в кастрюлю сушеную сливу. Когда свекровь попробовала, то надолго задумалась, а потом изрекла: «Гениально! Это ты у моей свекрови подсмотрела?» Теперь она звонит каждую неделю с вопросом: «Ну что, готовим твой „неправильный“ суп?» Так они стали кулинарными союзницами.
- На день рождения свекровь вручила потертую коробку: «Эту реликвию я берегла 30 лет для достойной девушки». У меня затряслись руки: вдруг там жутко немодная брошь? С замиранием сердца открыла старинную шкатулку и улыбнулась до ушей, ведь внутри увидела новенькую, невероятно уютную плюшевую пижаму с корги. Свекровь подмигнула: «Правда, классная? А коробку я и правда 30 лет хранила, она очень удобная!»
- Моя свекровь была прекрасной женщиной и подругой для меня. У нее самой со свекровью были кошмарные отношения, поэтому она прилагала все усилия, чтобы быть доброй ко мне еще до того, как мы встретились лицом к лицу. Я выросла в очень жестокой и консервативной семье, и, когда я оказалась незамужней и беременной, знала, что получу от них минимальную поддержку или не получу ее вовсе. В то время как они даже не устроили мне детский праздник, она прислала мне огромную посылку, в которой было почти все, что могло понадобиться для ухода за ребенком в первые два года его жизни. © Victoria Mellody / Quora
- После свадьбы мы жили вместе 8 месяцев, и свекровь увидела, что мы тратим почти 4 часа в день на дорогу до офиса. Она предложила нам переехать в квартиру поближе к работе. Сказала: «Только потому, что я не буду видеть тебя и моего сына каждый день, я не стану любить вас меньше. Если мы будем жить вместе, то, возможно, через пару лет начнем ссориться по пустякам. Но если вы будете жить отдельно, то каждый ваш визит будет наполнен любовью». Это действительно сработало! Последние два года мы живем отдельно, но мы по-прежнему близки. © Anjana Ghosh / Quora
- На нашей скромной свадьбе настал момент первого танца. Мы с мужем вышли в центр зала, но тут подскочила свекровь. Она решительно отодвинула меня: «Смотри, как надо!» — и ушла в пляс с сыном. Я села в шоке, а после танца она выдала: «Вот если ты так и будешь в сторонке сидеть, какая-нибудь ушлая девица точно подойдет и уведет твоего мужа!» © o.kattrin
- Я знаю, что иметь поддерживающую свекровь — большая редкость, но я могу сказать, что это возможно! У меня замечательная свекровь, которая на самом деле делает мой брак крепче. Она так добра ко мне и не лезет в мелкие споры между мной и мужем.
Она с распростертыми объятиями приняла в семью моих детей от предыдущего брака. Всегда относилась к моей маме как к подруге. Я всегда буду благодарна ей за ее тепло и доброту ко всей моей семье.
И благодаря ее примеру я стала лучшей женой и матерью! Теперь у меня есть зять и невестка, и я стремлюсь дать им то же уважение и помощь, которые она дала мне.
Спасибо, мама! © Tina Manacchio / Quora
- Когда свекровь и свекор приехали на нашу свадьбу, она отвела меня в сторону и сказала: «Ты мне очень нравишься. Пожалуйста, не выходи за него замуж». О, как бы я хотела, чтобы я тогда прислушалась к ней! Когда я развелась с ним, она приняла мою сторону и даже предложила выступить в суде в мою пользу, если дело дойдет до этого. Мы с ней оставались в тесном контакте более 25 лет, разговаривая по несколько часов как минимум раз в неделю. © Victoria Mellody / Quora
- Все лето мы со свекровью трудились на картофельном поле. Приезжаем за урожаем, а картошки-то и нет! Увидев пустое поле, я заорала чайкой, а свекровь спокойно: «Успокойся! Хранить все равно негде, яму затопило. Поехали лучше тебе кофточку купим!» Когда меня теперь спрашивают, где она вообще собиралась хранить этот урожай, я лишь равнодушно пожимаю плечами. © Наташа Ремезова / Dzen
Как видите, даже самые неловкие и курьезные ситуации со временем превращаются в любимые семейные байки, которые вызывают только улыбку. Иногда за странными поступками скрывается огромная забота, а иногда — просто отличный повод посмеяться вместе.
А какие отношения со свекровью сложились у вас? Были ли в вашей семье похожие комедийные случаи, или, возможно, мама мужа стала для вас самой близкой подругой?