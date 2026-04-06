10 хитростей, которые научат разбираться в искусстве даже бывшего двоечника

Вы знали, что малые голландцы названы так исключительно потому, что писали картины небольшого размера? А импрессионизм обрел свое название благодаря одному презрительному замечанию? Если это для вас стало открытием, как и для меня в свое время, и вы всегда хотели научиться разбираться в искусстве, загляните в эту статью. А в конце вас ждет бонус с двумя историями о детях, которые хотели приобщиться к искусству, но что-то пошло не так.

Выберите то, что вам действительно нравится

Евга
18 минут назад

Пейзажи я люблю, но самая большая любовь это натюрморты голландцев

Не стоит разбрасываться и пытаться объять необъятное за один раз. Сходите в музей и прислушайтесь к себе — что больше всего отозвалось вам? Какое произведение зацепило взгляд и заставило замереть перед собой?

Я, например, просто обожаю Исаака Левитана, особенно «Над вечным покоем». Когда я впервые увидела эту картину, я была застыла. Придя домой, я прочла об истории создания этого полотна, узнала, к какому стилю живописи оно относится, какой смысл вкладывал автор в свое творение — это помогло мне лучше понимать не только сам шедевр, но и пейзажную живопись в целом. А бонусом я узнала о дружбе Левитана с Чеховым и это возродило мой интерес к творчеству великого писателя.

Черпайте информацию из книг

AI-generated image

В нашу эпоху цифрового шума, мы привыкли получать знания из интернета. Но, в случае с искусством, это не работает и тому есть несколько причин. Во-первых, мы, как правило, читаем статьи в сети по диагонали, а, во-вторых, их зачастую публикуют люди, обладающие лишь поверхностными знаниями. Книги же пишут настоящие искусствоведы, которые всю жизнь посвящают изучению живописи. А, в-третьих, исследования говорят, что информация, полученная с бумажного носителя, усваивается лучше, нежели та, что мы получаем, читая с экрана. Кстати, в этом я убедилась на собственном примере.

Насмотренность — ключ к пониманию

Да, именно насмотренность помогает нам выхватывать частное из общего, обращать внимание на детали, характерные для того или иного стиля, понимать художественные приемы, используемые живописцем. Ходите в музеи, слушайте лекции искусствоведов — даже если для вас, как и для меня в начале, все кажется китайской грамотой, — читайте иллюстрированные издания. Чем больше ваша насмотренность, тем выше шанс понимания художественного замысла и посыла.

Начните с самых известных произведений

Возьмите одно произведение, в котором наиболее ярко проявляются черты, присущие всему стилю в целом. Если, к примеру, вас заинтересовал импрессионизм, идите, как и я, самым простым путем: обратите внимания на картину, которая дала стала предтечей стиля в целом — это полотно Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Найдите работы искусствоведов, посвященные этой картине, и изучите — так вы сможете понять характерные особенности не только самой картины, но и всего жанра живописи.

Будучи в музее, не стремитесь осмотреть всю экспозицию сразу

Как правило, мы ходим в музеи только при краткосрочном посещении каких-либо городов, поэтому времени на осмотр всей экспозиции внимательно и вдумчиво практически нет. Однако не стоит поддаваться соблазну обойти все залы за весь день, ведь вы рискуете заполучить то, что называют «музейной усталостью» — физическим и моральным истощением от просмотра произведений искусства. Два исследования показали, что через 20-30 минут после начала осмотра, снижается интерес к музейным экспонатам. Так что лучше посвятить время осмотру одному-двух залов и по-настоящему насладиться выставленными там работами.

Альбина Дубровина
3 часа назад

Повела сестру с её подругой в картинную галерею, им по 10. Я с девочкой только у третьей картины стоим, обсуждаем сюжет, стиль, краски, дальше-ближе, а сестра уже всё обежала и говорит я посмотрела, пошли домой. В кинотеатр тоже не вариант с ней ходить, маленькая была орала приходилось выносить её в фойе, где она замолкала, а повзрослела, стала спать, да с таким храпом, что мне стыдно было от окружающих. Вырастила, теперь не общаемся.

Сосредоточьтесь на одном направлении

Ольга Курпякова
2 часа назад

Дали, чтобы произвести впечатление на Галу, которая была замужем за другим, не придумал ничего лучше, как, простите, вымазать своё лицо куриным помётом, и так предстать перед ней. Гала была так впечатлена, что стала встречаться с ним, потом они поженились. Она была его музой.

Действуйте последовательно. Если, к примеру, вас, как и меня, цепляют работы Дали, попробуйте углубиться не в его творчество, а в сам жанр сюрреализма. Причем изучайте не только изобразительное искусство, а постарайтесь уделить внимание кино и музыке, созданным в этом стиле — это даст вам большее понимание не только всего направления, но и отдельных произведений.

Делитесь эмоциями и впечатлениями

Выберите одну картину и попробуйте описать не технику и мазки, а впечатления, которые у вас складываются при взгляде на нее. Веет ли от нее холодом или теплом, что, по-вашему, осталось «за кадром». Хорошо, если вы будете не просто выплескивать это на бумагу, а обсуждать с кем-то, кто тоже хочет изучать искусство — если у вас нет друзей, разделяющих ваше желание, найдите собеседника в интернете. Художники создают картины, чтобы получать эмоциональный отклик, и понять их замысел нередко можно через собственные ощущения.

Изучайте исторический период, в течение которого развивалось то или иное направление

Часто искусство связано с контекстом эпохи — например, это очень характерно для Ренессанса или готики. Попробуйте найти взаимосвязь произведения с историческим отрезком, в который оно было создано — это даст вам ключ к его пониманию, ведь художники часто опирались на определенные события или тенденции не только светской, но и духовной жизни. Это, пожалуй, самый сложный пункт — ну, по крайней мере, так было в моем случае, — но это реально затягивает.

Пробуйте рисовать

Это может прозвучать странно, но, начав рисовать и изучать искусство рисунка, вы будете лучше понимать не только технические моменты, но и символику и образы, через которые автор хотел передать определенную мысль или настроение. И если, к примеру, полотна Пита Мондриана, вам, как и мне, всегда казались детскими рисунками, взяв кисть в руки вы поймете, что они на самом деле несут в себе определенную смысловую нагрузку и творческий посыл, выраженный в сочетании геометрических форм и простых цветов.

Изучайте символы

Olga Dubrowski
4 часа назад

Иногда интересно смотреть на картины, вспоминая, что искусствоведческая литература говорит о том времени, пытаясь понять, что хотел сказать художник символами, колоритом и композицией.

Живопись, особенно средневековая, полна символизма. Изучение символов, изображенных на том или ином полотне, поможет вам понять посыл художника — так, например, роза была символом чистоты и женственности, а олень — духовности и благородства. Кроме того, на рубеже 19 и 20 веков было целое направление, которое именовалось символизмом, ярким представителем которого был, к примеру, Уильям Блейк. Кстати, я попутно узнала о дролери — рисунках на полях средневеквовых книг. — и изрядно повеселилась, разглядывая иллюстрации в средневековых книгах со всеми этими гротескными кроликами и улитками.

Бонус 1: когда ребенок знает больше взрослых

Сын с классом был на экскурсии в музее. Вечером звонит мне его классная и чуть ли не кричит в трубку. Мол, он тыкнул в портрет женщины и заявил такое, что все посетители опешили. Когда я узнала, что именно, я испытала гордость за сына, но не смогла сдержать смех. Оказалось, он всего лишь сказал, что тетя на портрете слишком пастозная. Наслушался моих лекций по искусству и теперь вставляет умные слова куда ни попадя. Пастозность, если что, — это густое нанесение краски на холст.

татьяна соколова
26 минут назад

Статья какая-то не умная.
"Классная чуть ли не кричит в трубку" - из-за чего ,собственно?
Пастозным может быть портрет в данном случае,но не тётя же!
Насчёт чтения лекций автором ,сомнительно что-то.Ни ума,ни фантазии,как говорится.

Бонус 2: когда ожидания превосходят реальность

Я как-то прочла 8-летнему сыну историю о похищении «Моны Лизы» в 1911 году, после которой она и стала самым знаменитым живописным полотном в мире. Во время поездки в Париж мы, конечно же, не могли обойти стороной Лувр и выставленную там Джоконду. А, как вы знаете, сама картина довольно небольшого размера, да еще и за бронированным стеклом. И, когда мы вошли в зал, где выставлен шедевр Леонардо, мой ребенок (папа у нас француз, поэтому сын билингв) ляпнул на чистом французском: «И вот вся эта ерунда из-за такой маленькой картинки»? На нас, конечно, обернулась куча народу, а я схватила юного ценителя искусства за руку и поспешила ретироваться.

