10 хитростей, которые научат разбираться в искусстве даже бывшего двоечника

Не стоит разбрасываться и пытаться объять необъятное за один раз. Сходите в музей и прислушайтесь к себе — что больше всего отозвалось вам? Какое произведение зацепило взгляд и заставило замереть перед собой?

Я, например, просто обожаю Исаака Левитана, особенно «Над вечным покоем». Когда я впервые увидела эту картину, я была застыла. Придя домой, я прочла об истории создания этого полотна, узнала, к какому стилю живописи оно относится, какой смысл вкладывал автор в свое творение — это помогло мне лучше понимать не только сам шедевр, но и пейзажную живопись в целом. А бонусом я узнала о дружбе Левитана с Чеховым и это возродило мой интерес к творчеству великого писателя.