10 хитростей, которые научат разбираться в искусстве даже бывшего двоечника
Вы знали, что малые голландцы названы так исключительно потому, что писали картины небольшого размера? А импрессионизм обрел свое название благодаря одному презрительному замечанию? Если это для вас стало открытием, как и для меня в свое время, и вы всегда хотели научиться разбираться в искусстве, загляните в эту статью. А в конце вас ждет бонус с двумя историями о детях, которые хотели приобщиться к искусству, но что-то пошло не так.
Выберите то, что вам действительно нравится
Не стоит разбрасываться и пытаться объять необъятное за один раз. Сходите в музей и прислушайтесь к себе — что больше всего отозвалось вам? Какое произведение зацепило взгляд и заставило замереть перед собой?
Я, например, просто обожаю Исаака Левитана, особенно «Над вечным покоем». Когда я впервые увидела эту картину, я была застыла. Придя домой, я прочла об истории создания этого полотна, узнала, к какому стилю живописи оно относится, какой смысл вкладывал автор в свое творение — это помогло мне лучше понимать не только сам шедевр, но и пейзажную живопись в целом. А бонусом я узнала о дружбе Левитана с Чеховым и это возродило мой интерес к творчеству великого писателя.
Черпайте информацию из книг
В нашу эпоху цифрового шума, мы привыкли получать знания из интернета. Но, в случае с искусством, это не работает и тому есть несколько причин. Во-первых, мы, как правило, читаем статьи в сети по диагонали, а, во-вторых, их зачастую публикуют люди, обладающие лишь поверхностными знаниями. Книги же пишут настоящие искусствоведы, которые всю жизнь посвящают изучению живописи. А, в-третьих, исследования говорят, что информация, полученная с бумажного носителя, усваивается лучше, нежели та, что мы получаем, читая с экрана. Кстати, в этом я убедилась на собственном примере.
Насмотренность — ключ к пониманию
Да, именно насмотренность помогает нам выхватывать частное из общего, обращать внимание на детали, характерные для того или иного стиля, понимать художественные приемы, используемые живописцем. Ходите в музеи, слушайте лекции искусствоведов — даже если для вас, как и для меня в начале, все кажется китайской грамотой, — читайте иллюстрированные издания. Чем больше ваша насмотренность, тем выше шанс понимания художественного замысла и посыла.
Начните с самых известных произведений
Возьмите одно произведение, в котором наиболее ярко проявляются черты, присущие всему стилю в целом. Если, к примеру, вас заинтересовал импрессионизм, идите, как и я, самым простым путем: обратите внимания на картину, которая дала стала предтечей стиля в целом — это полотно Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце». Найдите работы искусствоведов, посвященные этой картине, и изучите — так вы сможете понять характерные особенности не только самой картины, но и всего жанра живописи.
Будучи в музее, не стремитесь осмотреть всю экспозицию сразу
Как правило, мы ходим в музеи только при краткосрочном посещении каких-либо городов, поэтому времени на осмотр всей экспозиции внимательно и вдумчиво практически нет. Однако не стоит поддаваться соблазну обойти все залы за весь день, ведь вы рискуете заполучить то, что называют «музейной усталостью» — физическим и моральным истощением от просмотра произведений искусства. Два исследования показали, что через 20-30 минут после начала осмотра, снижается интерес к музейным экспонатам. Так что лучше посвятить время осмотру одному-двух залов и по-настоящему насладиться выставленными там работами.
Повела сестру с её подругой в картинную галерею, им по 10. Я с девочкой только у третьей картины стоим, обсуждаем сюжет, стиль, краски, дальше-ближе, а сестра уже всё обежала и говорит я посмотрела, пошли домой. В кинотеатр тоже не вариант с ней ходить, маленькая была орала приходилось выносить её в фойе, где она замолкала, а повзрослела, стала спать, да с таким храпом, что мне стыдно было от окружающих. Вырастила, теперь не общаемся.
Сосредоточьтесь на одном направлении
Дали, чтобы произвести впечатление на Галу, которая была замужем за другим, не придумал ничего лучше, как, простите, вымазать своё лицо куриным помётом, и так предстать перед ней. Гала была так впечатлена, что стала встречаться с ним, потом они поженились. Она была его музой.
Действуйте последовательно. Если, к примеру, вас, как и меня, цепляют работы Дали, попробуйте углубиться не в его творчество, а в сам жанр сюрреализма. Причем изучайте не только изобразительное искусство, а постарайтесь уделить внимание кино и музыке, созданным в этом стиле — это даст вам большее понимание не только всего направления, но и отдельных произведений.
Делитесь эмоциями и впечатлениями
Выберите одну картину и попробуйте описать не технику и мазки, а впечатления, которые у вас складываются при взгляде на нее. Веет ли от нее холодом или теплом, что, по-вашему, осталось «за кадром». Хорошо, если вы будете не просто выплескивать это на бумагу, а обсуждать с кем-то, кто тоже хочет изучать искусство — если у вас нет друзей, разделяющих ваше желание, найдите собеседника в интернете. Художники создают картины, чтобы получать эмоциональный отклик, и понять их замысел нередко можно через собственные ощущения.
Изучайте исторический период, в течение которого развивалось то или иное направление
Часто искусство связано с контекстом эпохи — например, это очень характерно для Ренессанса или готики. Попробуйте найти взаимосвязь произведения с историческим отрезком, в который оно было создано — это даст вам ключ к его пониманию, ведь художники часто опирались на определенные события или тенденции не только светской, но и духовной жизни. Это, пожалуй, самый сложный пункт — ну, по крайней мере, так было в моем случае, — но это реально затягивает.
Пробуйте рисовать
Это может прозвучать странно, но, начав рисовать и изучать искусство рисунка, вы будете лучше понимать не только технические моменты, но и символику и образы, через которые автор хотел передать определенную мысль или настроение. И если, к примеру, полотна Пита Мондриана, вам, как и мне, всегда казались детскими рисунками, взяв кисть в руки вы поймете, что они на самом деле несут в себе определенную смысловую нагрузку и творческий посыл, выраженный в сочетании геометрических форм и простых цветов.
Изучайте символы
Иногда интересно смотреть на картины, вспоминая, что искусствоведческая литература говорит о том времени, пытаясь понять, что хотел сказать художник символами, колоритом и композицией.
Живопись, особенно средневековая, полна символизма. Изучение символов, изображенных на том или ином полотне, поможет вам понять посыл художника — так, например, роза была символом чистоты и женственности, а олень — духовности и благородства. Кроме того, на рубеже 19 и 20 веков было целое направление, которое именовалось символизмом, ярким представителем которого был, к примеру, Уильям Блейк. Кстати, я попутно узнала о дролери — рисунках на полях средневеквовых книг. — и изрядно повеселилась, разглядывая иллюстрации в средневековых книгах со всеми этими гротескными кроликами и улитками.
Бонус 1: когда ребенок знает больше взрослых
Сын с классом был на экскурсии в музее. Вечером звонит мне его классная и чуть ли не кричит в трубку. Мол, он тыкнул в портрет женщины и заявил такое, что все посетители опешили. Когда я узнала, что именно, я испытала гордость за сына, но не смогла сдержать смех. Оказалось, он всего лишь сказал, что тетя на портрете слишком пастозная. Наслушался моих лекций по искусству и теперь вставляет умные слова куда ни попадя. Пастозность, если что, — это густое нанесение краски на холст.
Бонус 2: когда ожидания превосходят реальность
Я как-то прочла 8-летнему сыну историю о похищении «Моны Лизы» в 1911 году, после которой она и стала самым знаменитым живописным полотном в мире. Во время поездки в Париж мы, конечно же, не могли обойти стороной Лувр и выставленную там Джоконду. А, как вы знаете, сама картина довольно небольшого размера, да еще и за бронированным стеклом. И, когда мы вошли в зал, где выставлен шедевр Леонардо, мой ребенок (папа у нас француз, поэтому сын билингв) ляпнул на чистом французском: «И вот вся эта ерунда из-за такой маленькой картинки»? На нас, конечно, обернулась куча народу, а я схватила юного ценителя искусства за руку и поспешила ретироваться.
А если хотите еще историй от людей, которые хотели прикоснуться к искусству, но где-то свернули не туда, загляните в эту статью.