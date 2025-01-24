Режиссёру позволительно иметь фефект фикции, и серую внешность. Так что правильно друзья не верили, может, даже помогли родиться режиссёру.
17 человек решили приобщиться к искусству, и вот что из этого вышло
Когда мы решаем приобщиться к искусству, то обычно представляем себе, что впереди нас ждут вдохновение и возвышенные эмоции. Но реальность часто оказывается совсем другой: заказчики просят нарисовать полную ерунду, любительский спектакль вдруг превращается в комедию, хотя так не задумывалось. И это прекрасно! Ведь искусство — это часть жизни, а она не обходится без веселых, трогательных и нелепых историй.
- Насмотревшись разных видео в соцсетях, я решила, что пора что-то в жизни менять и... записалась на мастер-класс по гончарному искусству. Давно мечтала и вот наконец-то решилась. Никогда раньше не работала с глиной, чувствовала себя жутко неуверенно. Но с каждым новым изделием получалось все лучше. В конце курса я создала вазу, которая стала гордостью моей коллекции! Этот опыт научил меня терпению и показал, что никогда не поздно учиться новому. Теперь гончарное дело стало моим любимым хобби, оно позволяет мне расслабиться и отдохнуть душой. И кто знает, может в следующем году даже решусь принять участие в ярмарке. © Палата № 6 / VK
- После 9 класса поступала в театральный колледж. Смеялись надо мной все: и дикция плохая, и внешность серая. Особенно друзья подшучивали. Не поступила. Окончила школу, поучилась немного на филфаке и случайно увидела объявление о наборе в театральную студию. Попыталась для себя. В итоге: бросила универ, окончила студию, потом престижный вуз по режиссуре. Сейчас работаю в прекрасном театре. Обожаю видеть лица бывших друзей и тех, кто в меня не верил, когда они приходят на мои спектакли. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я ставлю школьные театральные постановки, так что всякого повидал. Этот случай — мой любимый. Однажды на сцене кто-то разбил стакан. На мгновение все замерло: актеры остановились, зрители затаили дыхание. После паузы спектакль пошел своим чередом, но все, кто был на сцене, старательно обходили осколки, глядя себе под ноги. Было ужасно неловко. К счастью, в спектакле играла девушка, исполнявшая роль горничной. Она сообразила метнуться за метлой и совком, молча вышла на сцену, аккуратно подмела разбитое стекло, словно это было частью сценария, и так же спокойно ушла за кулисы. © CorgiKnits / Reddit
- Сидела без денег и решила попробовать продавать свои картины. Одна женщина попросила работу на заказ. Говорит: «Хочу летящего быка в шляпе с ландышами». Хотела меня потроллить, наверное. Что же, ей это обошлось в $300, ведь я из вредности нарисовала в точности то, что она просила и у нее не было предлога мне не платить.
- Ходили мы как-то на спектакль «Моя прекрасная леди». Главную героиню, юную девушку, играла дама в возрасте, весьма корпулентная, еще и с таким сценическим гримом, что все 50+ можно было дать. И вот по сюжету она пропадает, влюбленный в нее герой звонит в полицию и просит ее разыскать. Там спрашивают, как она выглядит. Он начинает рассказывать: «Прелестная юная девушка, на вид шестнадцати лет.. » И тут в зале грянул дружный хохот. © Вероника / ADME
- Я танцевала в кордебалете с корзиной бутафорских яблок в руках. Они были, как это обычно делается, приклеены горячим клеем. Но стоило одному из танцоров слегка задеть меня рукой, как корзина накренилась, и яблоки разлетелись по всей сцене. И вот что потрясающе: никто из моих партнеров даже не сбился с ритма! Они тут же включили сбор яблок в хореографию и закончили номер, держа их в руках, словно так и было задумано. После спектакля я горела желанием рассказать друзьям, которые пришли посмотреть на выступление, что произошло. Но, не успев и слова сказать, услышала, как один из них, восторженно замечает: «Как мне понравился этот танец с яблоками!» © Back2theGarden / Reddit
Про яблоки - вот это професионализм, к которому нужно стремиться всем артистам. Хотя умение выкручиваться вообще должно быть базовым навыком, даже у меня есть интересные истории. Например, однажды проигрывал наш дуэт с баянистом, а однокурсники по приколу выключили свет (было уже темно). И ведь ничего, доиграли
«Танец на льду».
- Девушка давно хотела пойти в оперный. Ни я ни она никогда на опере не были, даже не слышали ни одной. Мне не очень хотелось, но мы пошли. Зашли в зал, сели на места, я настроился на скуку. Вступление, оркестр. Поначалу такой: «И что?», а потом постепенно я, вроде как, стал понимать музыку. Думал, что когда начнут петь, вот тогда мне станет неприятно слушать, однако артисты играли так живо, им хотелось сопереживать, к манере я тоже быстро привык. Музыка стала вызывать у меня чувства. Еле сдерживался, чтобы не пустить слезу. После спектакля хотел спросить девушку чувствует ли она то же самое и когда мы в следующий раз пойдем на оперу, но она меня опередила. Спросила: «Ерунда какая-то, правда?» © Не все поймут / VK
- С детства очень люблю рисовать. В семь лет родители отдали меня в художественную школу и мне очень нравилось. Когда стала старше, то поступила в университет, чтобы стать учителем мировой художественной культуры. У меня был свой стиль рисования, который преподаватели никогда не признавали — настаивали на том, чтобы я рисовала то, что нужно по учебникам, а я хотела творить и мечтала стать известной. Мне говорили, что из меня ничего не получится. Однажды в университет приезжал художник из столицы, в коридоре он увидел мою картину и забрал ее. Позже позвонил и сказал, что ее приобрели за неплохие деньги. Это было мое первое признание от внешнего мира, и именно оно дало мне силы и вдохновение творить дальше. © Карамель / VK
- В школьные годы ходила в театральную студию. У нашей руководительницы были какие-то связи в рекламном бизнесе, поэтому нас часто звали то промоутерами на выставки, то сниматься в телерекламе в качестве массовки. Однажды снимали рекламу какой-то бытовой техники. Нас — 15 девочек — нарядили в какие-то жуткие балахоны и платки и заставили сначала в танце изображать стирку белья в проруби, а потом радость от появления стиральных машинок. Со съемками как-то не ладилось: то у нас не получается синхронно, то во всем павильоне отрубился свет. Ради куска секунд на десять возились целый день. Душно, костюм этот дурацкий натирает, поесть негде. Поступать в театральный потом никто из нас не пытался, хотя до этого многие хотели. Думаю, большинство пересмотрели взгляды на искусство именно в тот день. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В детстве занималась в театральной студии. Пришлось мне играть мачеху Белоснежки, и для этого я освоила «злодейский» смех. Когда мне начали звонить из различных банков, SPA и медицинских центров, навязчиво предлагая услуги, я, не слушая возражений, решила смеяться страшным смехом в трубку. Сработало. Уже около года никаких рекламных звонков, даже скучно стало. Раздумываю, не начать ли звонить им самой, чтобы не утратить навык. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Опера «Риголетто» Сцена драматическая. Когда шут вместо графа разделывается со своей дочерью, он кладет ее в мешок и уносит со сцены. А певице, исполнявшей 16-летнюю Джильду где-то под 50 и, самое главное, вес у нее очень солидный. И артист-Риголетто не может ее поднять. Видимо и на репетициях тоже не мог. Он ее в мешке тащит по полу сцены, а она ему еще и помогает — отталкивается ногами. Мы с друзьями — студентами консерватории — лежали от смеха. Ну какая же это трагическая сцена! © Равшан Султанов / Dzen
- Всегда хотела заниматься вокалом. Голос посредственный, слух есть, музыкального образования нет. Родители не то что были против, но денег на занятия не давали. Раздавала листовки уже класса с пятого, платили копейки, но на занятия у меня заработать получалась. Несла деньги школьному учителю пения, которая на «отвали» проводила со мной урок тет-а-тет. Я сама как-то подала заявку на городской конкурс, сама выбрала песню, мы с учителем пару раз прошли ее и все. Так обидно было, что на том конкурсе выступали по-настоящему подготовленные дети, и перед выступлением каждый со своим педагогом что-то повторяли, а потом за кулисами их обнимали, хвалили. А я было совсем одна. Ну зачем моей училке было позориться со мной, все равно ничего не займу. Больше и не ходила на занятия после того позора, что я пережила. Вообще думала, что петь я больше не буду. Уже в университете на каком-то прослушивании, куда гнали всех первокурсников, меня практически обязали петь в хоре. Там я познакомилась с хорошим молодым преподавателем, который бесплатно начал заниматься со мной. И через год я уже хорошо зарабатывала живым вокалом, а сейчас у меня много корпоративов, и час моего пения стоит недешево. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Играла в школьной театральной студии. По сценарию должна была выйти на сцену с чемоданом, сесть на него и запеть. Но моего чемодана нигде за кулисами не было. Поэтому я вышла и уселась прямо на пол. И тут же поняла, что меня скрывает от глаз половины зрителей большой стул. Стул, на который я могла бы просто сесть. © Immediate-Shift1087 / Reddit
- В старшей школе много лет пел в хоре и играл в музыкальном театре. Наши режиссеры всегда ожидали совершенства — до такой степени, что у меня развилась тревожность перед выступлением. Будучи взрослым, пошел на концерт одного известного фолк-музыканта. Во время вступительного номера его голос надломился, а он продолжил петь. Я смотрел с ужасом — ожидая, что он будет унижен, возможно, убежит со сцены. В конце номера, после аплодисментов публики, он просто усмехнулся и сказал что-то вроде: «Ну, похоже, кому-то стоило потратить больше времени на разминку!» Зрители захихикали. Тут же вспомнил школьные годы и руководителей, которые вели себя так, будто мелкая оплошность могла привести к концу света. И вот всемирно известный певец и автор песен облажался перед на концерте, а мир продолжил вращаться. © orangerobotgal / Reddit
- За свои 23 года ни разу не был в музеях. Как-то и не думал об этом раньше, как будто подобных развлечений и не существовало. Решил исправлять ситуацию, взял друга, билеты купил и мы пошли изучать искусство. Мне понравилось уже с первых шагов. Разные предметы быта наших предков, затем доспехи, оружие, потом картины, статуи. Захватывает дух! А возле одной скульптуры я заметил девушку, которая сидела с блокнотом и что-то в нем чирикала. Я так восхитился ею, что подошел и спросил, мол, рисуете, на что она ответила: «А? Что? Нет, я жду пока моя подруга насмотрится на тысячелетние камни. Кроссворды решаю, чтобы время немного убить». © Палата № 6 / VK
- Я художница. Заказывает мне как-то парень небольшую картину витражными красками —цветы. Перед тем как внести предоплату, он попросил: «А вы можете нарисовать ее похуже?» Я удивилась: «Извините, что?» И тут он меня огорошил: «Это подарок для девушки. Она должна, думать, что это я для нее сам нарисовал. А я так красиво не умею».
- Ходили с молодым человеком в оперу. По пути домой решили обсудить увиденное. «Это была моя первая и последняя опера», — заявил он. Я говорю: «Да перестань, я же видела, как ты плакал в конце второго акта». На что он мне заявил: «Да, я всплакнул! Но только потому, что услышал объявление, что будет еще и третий акт». © Карамель / VK
А вот еще подборка статей с железными доказательствами того, что на культурном мероприятии нас может поджидать все что угодно:
Комментарии
Когда я училась в художке, глины у нас не водилось, а был окаменевший пластилин в железном баке, который пол-урока надо было разминать, чтоб он стал поддаваться.
И вот теперь отрываюсь за все недоделанное и невоплощенное тогда)
Рыба-мать, пятая версия, сделана под заказ
Занятно, как люди рассказывают, что хотели чем-то заниматься ДЛЯ СЕБЯ, но при этом отчаянно обижаются наа тех, кто не понимает их желания или делает неприятные для них замечания. Вы таки определитесь, вы ДЛЯ СЕБЯ это хотите делать. или вам обязательно требуется признание?