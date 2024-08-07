У нас сосед в домофон звонил кутёжникам ночью, тоже говорил что милиция, прокатывало)
14 историй с неожиданным, как снег в августе, концом
Жизнь удивляет. Чудаковатые родственники, коллеги и даже бабушки в троллейбусе способны нас ой как озадачить. Эта подборка доказывает, что стоит выйти из дома, и вас уже ждут приключения. А иногда даже выходить не надо — они сами в гости пожалуют.
- Купила весы. Дома решила сразу взвеситься, но тут облом: цифры скачут или выдают что-то несусветное. Сразу еду обратно, брак же очевиден. Продавец упирался до последнего, приводя мне всякие разные аргументы. Особенно мне понравилось: «Девушка, ну вы же, когда на весы становитесь, дышите. Видимо, много воздуха набираете, поэтому вес и скачет!» Долго мы спорили, пришлось директора звать. Так этот товарищ оказался адекватным и сразу оформил возврат. Если поправлюсь, буду всем говорить, что я просто воздуха много вдыхаю. © Рабочие истории / VK
- Я всегда знал, что у меня странная семейка. Недавно в старом дедовском доме делали ремонт, вскрывали полы и стены, а там нашли шкатулку. В ней были спрятаны документы прадеда, его значки какие-то и записка про какой-то клад под фундаментом. Ох, как же мои родственники перековыряли весь фундамент. Все перерыли, вскрыли, откопали. Нашли еще одну шкатулку, а там записка: «Какие деньги? Я обычный работяга! Идите и сами зарабатывайте!» © Палата № 6 / VK
- Утром встала, слышу, что на кухне кто-то шуршит. Живу же я одна, не поняла, кто это. Подрываюсь, беру стул, забегаю на кухню и ору: «Стоять!» А это оказались родители. Папа как начал орать: «Ты же нам, блин, ключи давала!» Приехали, называется, доченьке завтрак приготовить. © Подслушано / Ideer
- Позавчера мне нужно было хорошо выспаться, потому что рано утром на работу, а какие-то черти по соседству решили устроить громкую тусовку. Сам туда не пойду (мало ли что), полицию тоже не хочу вызывать — там и ко мне еще могут зайти, ибо раньше сам гулял так же. Решил спуститься вниз и позвонить в их квартиру с домофона, мол, полиция, открывайте. Так и сделал. Звоню им, а они мне с балкона орут: «Не ври, мы тебя видим!» Еще полчаса пытался в дом попасть, ибо ключ умудрился в квартире оставить. © Палата № 6 / VK
- Я поверила в теорию 6 рукопожатий после одного случая. Я родом из Новгородской области, лет 15 уже живу в Питере, родителей постоянно навещаю. Пару лет назад случилось мне абсолютно спонтанно и случайно посетить город Благовещенск. Была в гостях у друзей, мне показывали фотки с отдыха в Турции. Я просто офигела, когда узнала девушку за одним столиком с друзьями (они познакомились и подружились в отеле). Это дочка соседей этажом ниже из Новгородской области! И это реально так, я проверила! © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад перед Новым годом у меня были финансовые трудности. Сказала дочери, мол, извини, но в этом году без елки. И вот прихожу я домой, а дочь говорит, что меня ждет сюрприз. Захожу и вижу елку! Да, она была небольшой, и мишура была самая дешевая. Но для меня это была самая красивая елка на свете! Оказалась, дочь пошла к своему старшему брату и попросила у него «взаймы». Вместо этого он попросил ее сделать несколько дел по дому в его квартире, дал $ 25 и отвез ее в магазин за елкой. Это был не только лучший сюрприз в моей жизни, но и лучший Новый год. © Bianca Madison / Quora
- Все говорят, что студенты умеют виртуозно отмазываться, а я встретила просто гуру отмазок. Села как-то в маршрутку, а там одно место, и то в конце, и много бабушек на дачу едут. Я с тысячей извинений, чтобы никого не задеть, иду на свое место. После того, как села, попросила бабулю деньги передать, а она выдает: «У меня руки короткие, я не могу». © Подслушано / Ideer
- Давно это было. У моей подруги выскочила какая-то непонятная сыпь. Она, конечно пошла в кожвендиспансер. А там докторша окинула ее взглядом (подруга одевалась неформально): «Это все из-за вашего развратного образа жизни! Болячек нахватаются и ходят потом к нам!» Подруга сидит в шоке. Пошла она тогда к платному врачу и выяснилось, что это пищевая аллергия на новый напиток, который в тот момент был очень популярен.
- Мне стукнуло 40 лет. С женой были дома и собирались в ресторан, чтобы отпраздновать с двумя друзьями. Жена была на втором этаже и крикнула, что уронила контактную линзу. Я бросился помогать. Спустя 5 минут мы наконец-то ее нашли. Спускаюсь вниз, а там толпа народа кричит: «Сюрприз!» И стол накрыт. Моя жена спланировала все с точностью до секунды, все гости синхронизировали часы, чтобы зайти в дом одновременно. Да, сюрприз удался! © Larry Rivetz / Quora
- Работала в одном представительстве, но параллельно ходила на собеседования. И вот понравилась мне одна компания, которая идеально подходило мне по функциям, по зарплате и местонахождению. Но мне отказали. Через год мое представительство закрылось, а я поехала по делам в компанию одного нашего бизнес-партнера. Мы очень хорошо сотрудничали и в целом мне их директор нравился. В беседе он спросил, нашла ли я уже новое место. И когда узнал, что еще нет, сказал, что один его друг ищет человека, я могу подойти. Я созвонилась с его другом — он оказался гендиром как раз той компании, где мне отказали. После беседы он сказал, что я могу приступить хоть сейчас. Уже 6 лет работаю тут. И для меня вывод: надо иметь нужные знакомства. © Подслушано / Ideer
- Жутко стыдилась того, что у меня нет высшего образования. Училась на стоматолога, но согласилась поступить только из-за слез матери. На последнем курсе забеременела и забрала документы. Думала, что восстановлюсь, но не получилось. Сидела в декрете много лет, считала себя никчемной и случайно стала работать в интернете. Стала маркетологом. Сейчас без вышки зарабатываю больше, чем мои одноклассники. Общаюсь с телеведущими, знаменитостями. И только сейчас поняла, что не в вышке счастье, а в упорстве. © Подслушано / Ideer
Судя по книге, которую читаю, у девушки-маркетолога проблемы с самооценкой. Сильно зависима от успехов других. А по личному опыту с такими людьми не очень приятно общаться, радуются моим неудачам, расстраиваются успехам.
- Мой муж записан в моем телефоне как «Любимый». Вот как-то раз еду я в троллейбусе, сижу рядом с бабулькой. Звонит мой телефон — высвечивается «Любимый». Беру трубку, говорю несколько слов, прощаюсь: «Буду тебя ждать и целую». Только я закончила разговор, как на меня набросилась бабулька. Почему? Ей отчего-то показалось, что я при наличии мужа разговариваю с любовником, и она решила меня воспитывать! © Подслушано / Ideer
- В 20 лет я строила карьеру в сфере моды и по 5 недель жила в Индии и Гонконге. Как-то возвращаюсь из поездки и с улицы вижу, что на окнах новые занавески. Первая мысль: владелец сдал квартиру другим людям! Но мой ключ подошел, я вошла. Захожу, а на кухне ремонт сделан! Потом я нашла записку. Оказалось, родители приехали в гости, увидели, что моя квартира не обставлена и сделали мне сюрприз. Я плакала от счастья: мои мама и папа провели неделю в столице, чтобы обустроить для меня уютное гнездышко. © Darena Yee / Quora
- Не люблю врачей в возрасте. Как же они любят давать непрошеные советы и комментарии! Мне 25, первая беременность, пришла становиться на учет. Так гинеколог выдал: «Ой, так рано, а как же для себя пожить?» После меня в очереди была девушка: 34 года, вторая беременность. Пока в очереди сидели, разговорились. И вот я слышу, как гинеколог ей не то, что говорит, а даже кричит: «Дамочка, вы чего? Рожать в таком возрасте — это ж вообще! Вы уже старая для такого!» Я аж улыбнулась. И когда же, по ее мнению, тогда надо рожать? Прям интересно. Мне рано, ей поздно. Где же золотая середина? © Рабочие истории / VK
А еще у нас есть истории про умников, смекалке которых можно только позавидовать.
Комментарии
Гинекологам платят за такие убеждения - это и есть те самые нежелательные организации иноагенты
Я понимаю, что одни от нехер делать пишут всякую чушь, другие по этой же причине эту всю херню читают. Старушки, которые учат жить, хамлюгииврачи и продавцы, жлобские, инфантильные кавалеры. Может быть в России такое повсеместно, но в нормальном мире таких явлений нет.
Знaeтe, кaкaя иcтoрия c нeoжидaнным кoнцoм, кaк cнeг в aвгуcтe? Этo иcтoрия прo тo, вo чтo дeгрaдирoвaл нeкoгдa чудecный caйт adme. Cкoлькo cтaрoжилoв пoбывaли нeoднoкрaтнo в бaнe зa интeллeктуaльныe бeceды и грaмoтный руccкий язык? A тeпeрь дaвaйтe eщe рaз пocмoтрим нa тo, чтo у эдми нe бaнитcя. Нoвaя, тaк cкaзaть, ылитa