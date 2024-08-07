14 историй с неожиданным, как снег в августе, концом

Жизнь удивляет. Чудаковатые родственники, коллеги и даже бабушки в троллейбусе способны нас ой как озадачить. Эта подборка доказывает, что стоит выйти из дома, и вас уже ждут приключения. А иногда даже выходить не надо — они сами в гости пожалуют.