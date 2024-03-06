14 женщин, которые не увидели бы свою родню в истинном свете, если бы не беременность и декрет
Семья
46 минут назад
Беременность и декрет — не самое простое время для женщин. И хорошо, если родные стараются поддерживать их во всем. Но, к сожалению, так происходит не всегда. В этих историях женщины поделились ситуациями, когда они взглянули на своих родственников с другой стороны.
- Моей малышке было всего 3 месяца, когда в гости приехали родители мужа и его брат. Они остались у нас на месяц. Я стала кормить дочь грудью у себя в спальне незадолго перед обедом: так она засыпала, а я могла спокойно поесть со всеми и пообщаться. Но свекровь врывалась, если кормление грудью ненадолго затягивалось и я опаздывала к обеду, и орала, что еда уже на столе. Из-за этих криков дочь капризничала, укачивать ее приходилось намного дольше. А после этого — еще и есть в одиночестве холодную еду. Я просила мужа поговорить с его мамой, но разговоры не помогали. И в очередной раз, когда свекровь вбежала ко мне в комнату, я пошла к общему столу, где сидели свекор и брат мужа, и стала кормить ребенка грудью прямо там. Свекровь орала, что это неприлично, муж был недоволен, но после этого случая она больше ко мне не врывалась. © ConflictActive222 / Reddit
- Чтобы объявить свекрови и свекру о том, что они скоро станут бабушкой и дедушкой, я вложила в подарочную коробку простенький детский комбинезончик и вручила им. Сестра мужа присутствовала при этом. И как только свекровь со свекром открыли коробку и стало известно о том, что у нас скоро родится ребенок, сестра мужа в слезах убежала. Оказывается, она давно пыталась завести малыша, но безуспешно. Я не знала об этом, да и нам с мужем самим понадобилось 3 года хождения по врачам и куча лекарств, прежде чем мы смогли стать родителями. Так что мне неприятно, что сестра мужа испортила нам такой волнующий момент. © Oubliette_95 / Reddit
- Я работаю юристом и зарабатываю больше, чем муж. Он сам предложил завести ребенка, и мы договорились, что с ним сидеть будет он. И вот прошло 2 месяца с тех пор, как я родила дочь, я собираюсь вернуться на работу. Но на прошлой неделе муж сказал мне, что было бы лучше, если бы я ушла с работы, а он бы обеспечивал нас. Я люблю свою работу, а он свою — нет, поэтому я отказалась. А он в ответ назвал меня плохой матерью и разозлился. Теперь мы ссоримся из-за того, что он упрямо поднимает эту тему снова и снова, хотя вроде изначально обо всем договорились. © Unknown author / Reddit
- Я на 12-й неделе беременности. Вчера у нас с мужем был чудесный день: мы пошли на УЗИ. Я отправила снимок с УЗИ некоторым родным, которые знают, что я беременна. А через несколько часов мама звонит мне и говорит: «Ничего, если мы поделимся этим фото в соцсетях?» Я говорю, что пока не хочу этого. И тут она сообщает мне, что моя свекровь уже опубликовала снимок с УЗИ без моего ведома с подписью: «Угадайте, что это! У нас на подходе еще один внук!» Я спросила мужа, по какому праву его мама размещает такие сообщения, а он в ответ лишь спросил, говорила ли я ей специально, чтобы она не делилась снимком. Пришлось теперь всем сообщить, что я беременна, хотя я была к этому не готова. © swaggravatedassault / Reddit
- Когда родилась долгожданная дочка, свекровь и сестра мужа как с ума сошли. Они приходили каждый день к нам домой без предупреждения, хватали без разрешения ребенка, навязчиво давали советы, не подпускали к дочери, стояли над душой во время кормления, свекровь даже пихала пальцы «поправить грудь». Я думала, что сойду с ума. Никакие разговоры не приводили их к уму-разуму. В итоге молоко пропало на втором месяце, а дочь мне стала неприятна, так как из-за нее был весь этот стресс. Я так и не смогла ее полюбить, ведь ее у меня отбирали сразу после кормления. И когда малышке исполнился год, я оставила ее мужу и ушла. Плачу алименты, встреч не ищу. Сейчас снова вышла замуж и недавно родила сына, родственники мужа далеко. А я наконец-то счастлива. © Подслушано / VK
- После рождения ребенка я первое время находилась в подавленном состоянии и мне было не до заботы о своей внешности. Но муж отпускал достаточно колкие замечания о моей фигуре и говорил, что мне нужно начать тренироваться и наносить макияж. Предлагал нанять няню, чтобы у меня было больше времени на себя. Я отказалась: мне совсем не хотелось оставлять нашего ребенка. А он в ответ разозлился и стал вести себя отстраненно. Перестал целовать, обнимать и проявлять какую-либо ласку и внимание. Моя самооценка пошатнулась, и мне было больно ощущать такой холод с его стороны. Смотря в зеркало, я видела только недостатки, на которые он указывал. Когда сыну исполнилось 2 года, я взялась за себя: стала регулярно делать прически, ходить в спортзал. Стала стройнее и почувствовала себя лучше. Теперь муж снова целует меня и обнимает, дарит цветы. Вот только мне от этого не легче: каждый раз, когда он приближается ко мне, я думаю о тех обидных словах, что он мне говорил. Теперь я хочу развода, потому что не могу ему больше доверять. © throwRA_132457 / Reddit
- Муж до моей беременности был адекватным человеком. А месяц назад я родила ребенка. Роды были тяжелыми, был разрыв, а шов заживал плохо. До сих пор ковыляю, как помесь черепахи и пингвина. И после родов свекровь начала мужу твердить, что я только притворяюсь, что мне плохо: вот она родила — и сразу летала. Теперь муж тоже твердит мне, чтобы я прекращала ныть. Но самым эпичным стало то, что на выписку он притащил кучу родни, хотя я сразу была против. Я оказалась плохой: не стала накрывать на стол, не прыгала козочкой возле них, не обслуживала, а тихо лежала в комнате. Но когда время перевалило где-то за 8 вечера, а муж отказался их выпроводить, я не выдержала, расплакалась от бессилия и позвонила своему отцу — он приехал и выгнал эту компашку. Теперь родные мужа недовольны и мной, и отцом. © Unknown author / Pikabu
- Подруга с будущим мужем встречалась долгие годы, потом поженились. Он всегда о ней заботился: когда она в больницу слегла с больной спиной, мотался каждый день после работы, а потом со всеми домашними делами помогал. Ребенка планировали, во время беременности он тоже поддерживал и помогал. А после родов пару месяцев держался на энтузиазме, а потом начал проявлять претензии: ребенок спать мешает. Возмущался, почему на дочку столько денег уходит и почему жена ему внимания не уделяет. И совсем перестал помогать. Ничего в лучшую сторону не изменилось, даже когда он дома сидел, а подруга работать пошла. В итоге съехала она с дочкой к своим родителям, думает, стоит ли разводиться или все-таки шанс есть. © Anila / ADME
- В отношениях с мужем все было нормально, пока я не забеременела. А тут муж вдруг стал все чаще зависать с другом — редкостным лодырем. Жена у того и работает, и по дому пашет, родители двор убирают, а он дома сидит. Тут мой трудолюбивый муж начал наглеть на глазах: полностью прекратил помогать мне по дому и даже работать. При этом другу помощь оказывал, а мне разводил философию в духе «женщина должна». Дело шло к разводу. Я не сразу поняла, откуда ноги растут, пока один раз случайно не увидела сообщения от друга. Там тот звал мужа играть в какую-то игру, но муж отказался, сославшись на семейные дела. На что друг ответил: «Семья тобой манипулирует, нельзя быть под каблуком». И тут я решила предпринять последнюю попытку вернуть адекватного мужа: стала интересоваться, как у его друга дела, хвалить. Тут мне еще повезло, что его друг внезапно сам проявил какой-то интерес ко мне и что-то мужу написал. Муж начал ревновать, резко перестал слушать друга и общаться с ним. Снова стал работать и помогать мне по дому. Не жалею, что это провернула. © Unknown author / Pikabu
- Надеялась оставить 10-месячного сына у родителей на время, пока буду находиться в роддоме. А мама отказалась помогать, заявив, что ни к чему моему мужу присутствовать на родах: пусть с ребенком сидит. Мол, они с папой с внуком возиться не хотят — вдруг тот спать не будет. А когда я сказала, что для меня важно присутствие мужа, мама заявила, чтобы я искала кого-то другого, кто будет сидеть с моим ребенком. А мне больше и положиться-то не на кого. В прошлом году, когда родился мой первый сын, они меня так же подвели. Уже и разговаривать с ними не хочется. © seacomeswallowme / Reddit
- В нашем семейном кругу все всегда выручают друг друга, причем безо всяких просьб приезжают, тратят время, помогают деньгами и не бросают даже дальних родственников. Я тоже всегда полноценно участвовала в этом круге поддержки. Когда у меня родилась двойня, я 6 месяцев спала по 2–3 часа в сутки, у меня поехала крыша, выпали волосы, зуб, я потеряла вес и прочее. И никому в голову не пришло прийти мне на помощь, ведь я же сама решила родить! © Подслушано / Ideer
- Однажды, будучи беременной, я попросила мужа выгулять нашу собаку. А он сказал мне, что, по его мнению, мне самой следует это сделать. Мол, я тренируюсь недостаточно, а это плохо влияет на будущего ребенка. Да и вообще, по его мнению, я могу выдерживать куда больше во время беременности — и это после многих лет травм, полученных на ЭКО. К слову, я и сама старалась ходить достаточно много. Но не понимаю, как у него язык повернулся такое говорить! © TheWayThatIFoundYou / Reddit
а пробовала ли девушка, родившая близнецов открыть рот и попросить о помощи?
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- Беременная подружка вчера переехала ко мне с вещами. Я не мучила ее расспросами, так как видела, что ей плохо. Но сегодня она сама решила излить душу. Сказала, что не вернется к мужу. Родит, сама вырастит, попросила пожить у меня с месяц, пока подыщет квартиру. Конечно, я предложила ей жить сколько нужно. Она жаловалась на мужа, говорила, что совершила ошибку, выйдя замуж. Я была уверена, что изменил или обманул, не меньше. Оказалось, что они поругались из-за имени для дочки. Не сошлись во мнениях, и подружка заявила, что подает на развод. Вопрос только, почему мужчина не остановил беременную жену, которой ударили гормоны в голову. © Мамдаринка / VK
- Во вторую беременность был ужасный токсикоз. Меня рвало даже от запаха кипяченой воды, на кухню вообще не заходила месяца три. А потом в один прекрасный вечер почувствовала, как свекровь жарит картошку на сале... И тут меня накрыло. И я очень благодарна своей свекрови, ведь она потом каждый день в течение целого месяца жарила картошку на сале, а всем остальным готовила отдельно, а я ела это блюдо и не могла остановиться. © Лейла Амирханова
Не только беременность и декрет испытывают отношения на прочность. Финансовые разногласия могут разрушить их задолго до того, как мысль об общем ребенке у пары вообще возникнет.
Комментарии
Уведомления
"никому в голову не пришло прийти мне на помощь, ведь я же сама решила родить!"
А что, не сама решила? Насильно заставили? Бесят такие яжемамки, которым все должны, пусть даже это родственники 🤬
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