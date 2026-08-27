20 человек, которые нашли новое хобби — и будто добавили в будни щепотку тепла и радости
Никогда не бывает поздно попробовать что-то новое. Например, вязать милые шапочки для всей семьи и одежду для котиков, выращивать растения, шить мягкие игрушки или даже раскрашивать по номерам. Это хобби незаметно входит в привычный распорядок, приносит маленькие радости и делает вечера теплее и уютнее. Что, собственно, от него и требовалось.
Играть в куклы во взрослом возрасте? А почему бы и нет
- С детства я любила Барби. Даже когда повзрослела, часто подходила к заветным полкам с куклами — просто полюбоваться: «Деньги есть, а покупать уже не хочется. Да и взрослая я уже». Все изменилось полгода назад, когда я увидела шарнирную куклу на одном из маркетплейсов. А в отзывах я обнаружила, что кукол себе покупают женщины. Они коллекционируют их, шьют им одежду, делают мебель и лепят миниатюрную еду.
Барби мне в итоге заказал муж, и я поняла, что он меня только поддерживает. Я купила ей одежду и обувь, сделала мини-квартиру. Когда впервые решилась сфотографировать куклу на улице, немного стеснялась прохожих. Но, усадив ее на перила, почувствовала, как сильно меня это увлекает. А еще я посетила лекцию «Барби и мода», которую читал историк культуры. Так радостно было видеть вокруг взрослых людей, увлеченных куклами намного больше, чем я, и получающих от этого столько удовольствия.
Внук подарил дедушке аккордеон и заодно обеспечил ему насыщенную светскую жизнь
- Моему дедушке исполнилось 74 года. Мы всей семьей решили подарить ему дробилку для щепы. А я вспомнил, что летом дед вспоминал молодость и рассказывал, что играл на аккордеоне. В какой-то момент я подумал: «Что я единственному деду что-то стоящее подарить не могу?» Подошел с этой идеей к жене, она меня поддержала.
На дне рождения после банкета я вручил дедушке свой подарок. Он пожал плечами и унес его в свою комнату. А утром просыпаемся — деда нигде нет. Пошел я гулять по округе, смотрю, а они с соседом на речке пытаются на аккордеоне играть. Спросил: «Как успехи?» А они говорят, что им книжка с песнями нужна. Я им что-то скачал, съездил на почту — распечатал, отдал дедушке.
И вот вечером дед вышел на середину комнаты, объявил: «Ламбада!» — и начал играть. Запинался раз пять, но доиграл до конца. Как же мы ему аплодировали! Недавно дед звонил, сказал, что собирается к нам в город — ему срочно нужны новые очки, костюм и туфли. Собирается выступать на праздниках у знакомых.
Знакомьтесь — это кот Стефан. Хозяйка попробовала связать для него маленькую шапочку и свитер
С курорта можно вернуться не только с сувенирами, но и с новым увлечением
- Мама на пенсии не знала, чем себя занять. Читать не хотелось, вязать — тоже. Решила я купить ей билеты на Кипр. Проходит недели две, она возвращается, а я вижу у нее на тумбочке какую-то банку, накрытую шарфиком. Не выдержала, сняла его, а там лежат камушки. Оказалось, познакомилась мама на отдыхе с туристкой из Японии, дамы разговорились, подружились. А та ей и рассказала про суйсеки — древнее искусство коллекционирования красивых камней необычной формы, которое в Японии чуть ли не философией считается. Вот так мама и нашла себе новое увлечение, теперь дома целая коллекция камней, каждый со своей историей.
Для своего первого свитера мужчина купил сразу 14 мотков пряжи, а на него ушло чуть больше 9. Но новичкам бывает непросто верно рассчитать расход материала, правда же?
А как вам такой вариант хобби? Честные отзывы и приятные бонусы за них
- У меня появилось новое хобби — написание отзывов. Я составляю длинные подробные грамотные и конструктивные отзывы о посещении кинотеатров, ресторанов, работе магазинов и публикую на официальных сайтах или в группах в социальных сетях. Пишу, разумеется, когда что-то пошло не так и услуга была оказана некачественно. После этого со мной обязательно связывается администрация, и я теперь уже бесплатно посещаю кинотеатры и рестораны, получаю бонусные карты и скидки.
Женщина никак не нарадуется на свое новое хобби — уже третий день сидит с рисунком и маркерами. А кто еще любит раскраски по номерам?
Начинающая швея попробовала смастерить кролика по мотивам мультфильма. Она не в восторге от своей работы, но нам кажется, получилось практически идеально
- Недавно я увидела пост девушки, которая шьет игрушки на заказ. Ну и решила попробовать сваять что-то подобное. Швея из меня неважная, раскройщица — тоже не огонь, но что не сделаешь на энтузиазме. В общем, встречайте кролика Костика, по моей версии, или Олега, по версии дочери. Сшито криво, косо, но я и не на продажу шила, это раз, а во-вторых, это моя первая попытка сделать что-то реально похожее на мягкую игрушку.
Костик-Олег, мне кажется, собой недоволен. Зато довольна дочь, ну и я собой горжусь — хоть и вышло не очень похоже, но я очень старалась.
Первый шаг навстречу новому хобби бывает сделать нелегко. И будущий хоккеист в этом убедился на своем примере
- Звонит мне коллега с работы и хороший товарищ: «Привет! Мы тут команду хоккейную делаем, давай с нами?» И тут я подумал: мне почти 30 лет, хобби нет, увлечений нет, спорта в жизни ноль. Начал обдумывать, где хранить огромный хоккейный баул, во сколько обойдется форма, как буду ездить на тренировки. Повторный звонок был через неделю, уже собрался отказаться но все-таки сказал «да». Поехал, купил все нужное, выходил на лед, падал, вставал, падал, падал, вставал. Сегодня уже начался четвертый месяц моих тренировок с тренером, успехи есть, скоро буду играть в команде. Теперь у меня появилось хобби, которое реально приносит удовольствие. А все те минусы, из-за которых я хотел отказаться, были, скорее всего, просто моими отмазками.
Количество падений должно быть равно количеству вставаний. А он три раза упал (причем два раза подряд, не вставая!), два раза встал.
Теща как-то поинтересовалась у зятя, не попробовать ли ей связать шапку, а тот поддержал ее начинание. Вскоре его ждал вот такой подарок
«Я сперва думал, теща эту шапку ребенку будет вязать, но нет — это было для меня. Возможно, получилось не совсем то, что на фото, которое она брала за образец, но все равно очень круто. Спасибо ей огромное!» — говорит счастливый обладатель нового головного убора.
Надо бы и фото образца приложить. Судя по ногам/лапам, это должен быть цыпленок. Но похоже на лягушку с большим желтым языком.
Мама нашла себе хобби там, где явно этого не ожидала
- У меня уже есть хобби — вышивка крестиком. Занимаюсь им, когда жду старшую дочь с занятий. Но я не про это! У меня старшая дочка помимо танцев еще и рисует. Я как-то в шутку сказала, что не прочь тоже порисовать и неожиданно педагог согласилась. Тогда я нашла еще несколько мам, которые тоже хотели бы попробовать себя в роли художников, и теперь мы учимся рисовать. Хочу похвастаться своим «шедевром» и прошу строго не судить. Это гуашь. Мой первый рисунок.
В руках у девушки буквально ожило старинное ремесло
- Решила я попробовать новое хобби — сажение по бели. Это старинная техника объемной вышивки, когда непосредственно на ткань по определенному рисунку пришивается скрученная бель — шнур, а по нему сажаются, то есть пришиваются жемчуг, бисер и другие элементы.
Украшения в этой технике, на мой взгляд, невероятно красивые. Сходу начинать делать что-то масштабное я не рискнула. Хочется венец, но я себя знаю. Например, венец в этой технике стоит от 160 тысяч у современных мастериц. Оно и понятно почему. Это долгие месяцы кропотливого труда. Я на это не готова.
Короче, я взялась за дело и спустя три дня закончила. Это было сложно. Сложнее обычной вышивки и из-за недостатка материалов пришлось выкручиваться на ходу. Все сделано неправильно, но к счастью я не страдаю от перфекционизма, поэтому принимаю кривизну моей первой работы.
Я смотрел про эту технику, очень старая и трудоёмкая, у мастеров очень красивые работы. Мне бы не хватило терпения)
С появлением картин по номерам каждый из нас при желании может почувствовать себя художником
- Решила похвастаться одной из своих картин, которую я нарисовала по номерам. Правильнее, конечно, будет сказать раскрасила. Художник из меня никакой. Но получилось все равно очень красиво. Теперь даже и не видно, что раньше это был черно-белый холст с номерами. Картина называется ’’Весенний пейзаж". На ней изображен деревянный домик в лесу возле какой-то речки. Холст заказывала на маркетплейсе, рамку покупала уже отдельно у себя в городе. На эту картину у меня ушло около месяца работы. На ней очень много мелких деталей, поэтому быстро не раскрасишь. Зато теперь это стало моим новым увлечением, чтобы скрасить будни на пенсии. Картина теперь висит в спальной комнате над диваном.
Домашняя кулинария — тоже отличное хобби
- Увлекся у нас папа идеей домашней колбасы. Делает заготовку с чесноком и специями, сворачивает ее как ролл и плотно заматывает в пленку. Несколько часов колбасень маринуется в холодильнике. После перерыва запускается процесс варки. Часика на 3. Лучше начать ближе к вечеру, потому что после варки колбаса будет ночь стоять под прессом. Ну а утром можно спокойно ставить чайник и делать мегавкусный бутерброд! Колбаса выходит дешевле магазинной, только папа вздыхает, что она съедается слишком быстро. А еще ее можно спокойно хранить в морозилке и размораживать по факту.
Рукодельница занимается мыловарением всего неделю. Какие же милые работы у нее получаются!
Девушка колесит по своему участку на тракторе, и, кажется, абсолютно счастлива
- Я очень давно мечтала о своем прекрасном наделе земли. По профессии я архитектор, стройка меня не пугает. И вот я сворачиваю активную деятельность в городе, оставляю в работе необходимый минимум проектов и еду реализовывать мечту своими руками.
Участок у меня площадью в гектар, требуется планировка рельефа, какие-то подсыпки, раскопки. В общем, долго ли, коротко ли, а купила я себе трактор. Управление простое, если не сказать — примитивное. Две скорости — «зайчик» и «черепашка». Поначалу я ползала «черепашкой» на первой передаче, но сейчас уже стала борзая и гоняю на «зайчике».
Женщина нашла полезное хобби для путешественников и любителей читать книги в оригинале
- Люблю учить языки. Изучала немецкий, польский, французский и английский. Учила, чтобы могла читать статьи любимых разработчиков игр. А тут вдруг захотелось почитать японские ранобэ в нашем переводе. Плюнула, села учить японский. И как же это круто. Здесь нет чего-то схожего с предыдущими языками, это отдельная вселенная, в которую я погружаюсь с головой. Муж поддерживает и радуется, что я нашла себе новое хобби.
Мужчина начал разводить растения в прошлом году и мгновенно влюбился в это хобби
Мужчина попробовал себя в роли переплетчика книг и блокнотов. У него все получилось, и он не может нарадоваться
- Пару месяцев назад я закончил курс переплетного дела, который проходил по выходным.
Я хорошенько отдохнул, накупил принадлежностей для своего нового хобби и наконец-то самостоятельно сделал два блокнота. Мне нравится сшивка вощеной нитью на корешке и красивая декоративная бумага. Обложка сделана из бумаги с трафаретной печатью, а внутри — страницы с мраморным рисунком. Единственное, что пошло непросто — это обрезка страниц блокнота, там надо было все делать по линеечке. Но все равно это хороший опыт.
Порой мы думаем, что наше увлечение не оценят близкие люди. Но это совсем не так
- Муж в последнее время как вернется с работы, так бежит на кухню. Возится там, меня не пускает. Освободил шкафчик и закрыл его на замок. А вчера замок щелкнул и мне торжественно заявили: «Смотри, это Аркаша». Я подняла глаза и обомлела. Муж держал в руках банку с чайным грибом. Это он несколько месяцев экспериментировал и растил его в темном месте. Хотел вспомнить вкус детства — его бабушка таким напитком часто угощала. Мне сразу не сознался, переживал — вдруг не получится. В общем, у нас на окне теперь живет Аркадий и периодически угощает нас вкусной комбучей.
У нас гриб всегда стоял то на кухонном столе, то на окне. Никогда не ставили его в темное место. И вообще - это раньше был чайный гриб, а сейчас - модная Камбуча. Чай из заварки не пила уже лет тридцать. Одни чертовы пакетики или вообще порошок, который растворяется без следа. Да и от сахара мы давно отказались. В шкафу только заменители, стевия всякая. Таким гриб не накормишь.
А вот еще 20 светлых историй о людях, которые нашли себе хобби и наполнили будни маленькими радостями.
Комментарии
Муж долгое время не мог найти себе увлечение. Цветы, реставрация... Пока я не передала ему свою старую коллекцию монет. Что-то было найдено, что-то привезено из путешествий, что-то дарили друзья. Он все рассортировал, заказал альбомы. Теперь посещаем барахолки и антикварные лавки. Стал читать и разбираться. Смотрит ролики, увлекся не на шутку. Оба радуемся интересным находкам. Я ему помогаю и рада, что у него есть хобби. Теперь друзьям показывает "свои сокровища". Еще и рассказывает их историю. Думаю, для того, кто начал со скромной кучки монет у него очень интересная коллекция.
Знакомая дама-библиотекарь вышла на пенсию и занялась керамической миниатюрой.
Но профессию никуда же не денешь)