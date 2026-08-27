20 человек, которые нашли новое хобби — и будто добавили в будни щепотку тепла и радости

Никогда не бывает поздно попробовать что-то новое. Например, вязать милые шапочки для всей семьи и одежду для котиков, выращивать растения, шить мягкие игрушки или даже раскрашивать по номерам. Это хобби незаметно входит в привычный распорядок, приносит маленькие радости и делает вечера теплее и уютнее. Что, собственно, от него и требовалось.

Играть в куклы во взрослом возрасте? А почему бы и нет

С детства я любила Барби. Даже когда повзрослела, часто подходила к заветным полкам с куклами — просто полюбоваться: «Деньги есть, а покупать уже не хочется. Да и взрослая я уже». Все изменилось полгода назад, когда я увидела шарнирную куклу на одном из маркетплейсов. А в отзывах я обнаружила, что кукол себе покупают женщины. Они коллекционируют их, шьют им одежду, делают мебель и лепят миниатюрную еду.

Барби мне в итоге заказал муж, и я поняла, что он меня только поддерживает. Я купила ей одежду и обувь, сделала мини-квартиру. Когда впервые решилась сфотографировать куклу на улице, немного стеснялась прохожих. Но, усадив ее на перила, почувствовала, как сильно меня это увлекает. А еще я посетила лекцию «Барби и мода», которую читал историк культуры. Так радостно было видеть вокруг взрослых людей, увлеченных куклами намного больше, чем я, и получающих от этого столько удовольствия. © Darya23 / Pikabu

Внук подарил дедушке аккордеон и заодно обеспечил ему насыщенную светскую жизнь

Моему дедушке исполнилось 74 года. Мы всей семьей решили подарить ему дробилку для щепы. А я вспомнил, что летом дед вспоминал молодость и рассказывал, что играл на аккордеоне. В какой-то момент я подумал: «Что я единственному деду что-то стоящее подарить не могу?» Подошел с этой идеей к жене, она меня поддержала.

На дне рождения после банкета я вручил дедушке свой подарок. Он пожал плечами и унес его в свою комнату. А утром просыпаемся — деда нигде нет. Пошел я гулять по округе, смотрю, а они с соседом на речке пытаются на аккордеоне играть. Спросил: «Как успехи?» А они говорят, что им книжка с песнями нужна. Я им что-то скачал, съездил на почту — распечатал, отдал дедушке.

И вот вечером дед вышел на середину комнаты, объявил: «Ламбада!» — и начал играть. Запинался раз пять, но доиграл до конца. Как же мы ему аплодировали! Недавно дед звонил, сказал, что собирается к нам в город — ему срочно нужны новые очки, костюм и туфли. Собирается выступать на праздниках у знакомых. © Zmak.Zmakovich / Pikabu

Знакомьтесь — это кот Стефан. Хозяйка попробовала связать для него маленькую шапочку и свитер

С курорта можно вернуться не только с сувенирами, но и с новым увлечением

Мама на пенсии не знала, чем себя занять. Читать не хотелось, вязать — тоже. Решила я купить ей билеты на Кипр. Проходит недели две, она возвращается, а я вижу у нее на тумбочке какую-то банку, накрытую шарфиком. Не выдержала, сняла его, а там лежат камушки. Оказалось, познакомилась мама на отдыхе с туристкой из Японии, дамы разговорились, подружились. А та ей и рассказала про суйсеки — древнее искусство коллекционирования красивых камней необычной формы, которое в Японии чуть ли не философией считается. Вот так мама и нашла себе новое увлечение, теперь дома целая коллекция камней, каждый со своей историей. ADME

Для своего первого свитера мужчина купил сразу 14 мотков пряжи, а на него ушло чуть больше 9. Но новичкам бывает непросто верно рассчитать расход материала, правда же?

А как вам такой вариант хобби? Честные отзывы и приятные бонусы за них

У меня появилось новое хобби — написание отзывов. Я составляю длинные подробные грамотные и конструктивные отзывы о посещении кинотеатров, ресторанов, работе магазинов и публикую на официальных сайтах или в группах в социальных сетях. Пишу, разумеется, когда что-то пошло не так и услуга была оказана некачественно. После этого со мной обязательно связывается администрация, и я теперь уже бесплатно посещаю кинотеатры и рестораны, получаю бонусные карты и скидки. © Подслушано / Ideer Ad_locum только что Интересно-интересно). Но ведь хорошие отзывы же нужны. Ответить

Женщина никак не нарадуется на свое новое хобби — уже третий день сидит с рисунком и маркерами. А кто еще любит раскраски по номерам?

yana.belokrylova

Начинающая швея попробовала смастерить кролика по мотивам мультфильма. Она не в восторге от своей работы, но нам кажется, получилось практически идеально

Недавно я увидела пост девушки, которая шьет игрушки на заказ. Ну и решила попробовать сваять что-то подобное. Швея из меня неважная, раскройщица — тоже не огонь, но что не сделаешь на энтузиазме. В общем, встречайте кролика Костика, по моей версии, или Олега, по версии дочери. Сшито криво, косо, но я и не на продажу шила, это раз, а во-вторых, это моя первая попытка сделать что-то реально похожее на мягкую игрушку.

Костик-Олег, мне кажется, собой недоволен. Зато довольна дочь, ну и я собой горжусь — хоть и вышло не очень похоже, но я очень старалась. © FRIKADELECHKA / Pikabu

Первый шаг навстречу новому хобби бывает сделать нелегко. И будущий хоккеист в этом убедился на своем примере

Звонит мне коллега с работы и хороший товарищ: «Привет! Мы тут команду хоккейную делаем, давай с нами?» И тут я подумал: мне почти 30 лет, хобби нет, увлечений нет, спорта в жизни ноль. Начал обдумывать, где хранить огромный хоккейный баул, во сколько обойдется форма, как буду ездить на тренировки. Повторный звонок был через неделю, уже собрался отказаться но все-таки сказал «да». Поехал, купил все нужное, выходил на лед, падал, вставал, падал, падал, вставал. Сегодня уже начался четвертый месяц моих тренировок с тренером, успехи есть, скоро буду играть в команде. Теперь у меня появилось хобби, которое реально приносит удовольствие. А все те минусы, из-за которых я хотел отказаться, были, скорее всего, просто моими отмазками. © Pikabu Elenaki Kavardaki только что Количество падений должно быть равно количеству вставаний. А он три раза упал (причем два раза подряд, не вставая!), два раза встал. Ответить

Теща как-то поинтересовалась у зятя, не попробовать ли ей связать шапку, а тот поддержал ее начинание. Вскоре его ждал вот такой подарок

«Я сперва думал, теща эту шапку ребенку будет вязать, но нет — это было для меня. Возможно, получилось не совсем то, что на фото, которое она брала за образец, но все равно очень круто. Спасибо ей огромное!» — говорит счастливый обладатель нового головного убора. Elenaki Kavardaki только что Надо бы и фото образца приложить. Судя по ногам/лапам, это должен быть цыпленок. Но похоже на лягушку с большим желтым языком. Ответить

Мама нашла себе хобби там, где явно этого не ожидала

У меня уже есть хобби — вышивка крестиком. Занимаюсь им, когда жду старшую дочь с занятий. Но я не про это! У меня старшая дочка помимо танцев еще и рисует. Я как-то в шутку сказала, что не прочь тоже порисовать и неожиданно педагог согласилась. Тогда я нашла еще несколько мам, которые тоже хотели бы попробовать себя в роли художников, и теперь мы учимся рисовать. Хочу похвастаться своим «шедевром» и прошу строго не судить. Это гуашь. Мой первый рисунок. © AnnAndre / Pikabu

В руках у девушки буквально ожило старинное ремесло

Решила я попробовать новое хобби — сажение по бели⁠⁠. Это старинная техника объемной вышивки, когда непосредственно на ткань по определенному рисунку пришивается скрученная бель — шнур, а по нему сажаются, то есть пришиваются жемчуг, бисер и другие элементы.

Украшения в этой технике, на мой взгляд, невероятно красивые. Сходу начинать делать что-то масштабное я не рискнула. Хочется венец, но я себя знаю. Например, венец в этой технике стоит от 160 тысяч у современных мастериц. Оно и понятно почему. Это долгие месяцы кропотливого труда. Я на это не готова.

Короче, я взялась за дело и спустя три дня закончила. Это было сложно. Сложнее обычной вышивки и из-за недостатка материалов пришлось выкручиваться на ходу. Все сделано неправильно, но к счастью я не страдаю от перфекционизма, поэтому принимаю кривизну моей первой работы.

С появлением картин по номерам каждый из нас при желании может почувствовать себя художником

Решила похвастаться одной из своих картин, которую я нарисовала по номерам. Правильнее, конечно, будет сказать раскрасила. Художник из меня никакой. Но получилось все равно очень красиво. Теперь даже и не видно, что раньше это был черно-белый холст с номерами. Картина называется ’’Весенний пейзаж". На ней изображен деревянный домик в лесу возле какой-то речки. Холст заказывала на маркетплейсе, рамку покупала уже отдельно у себя в городе. На эту картину у меня ушло около месяца работы. На ней очень много мелких деталей, поэтому быстро не раскрасишь. Зато теперь это стало моим новым увлечением, чтобы скрасить будни на пенсии. Картина теперь висит в спальной комнате над диваном. © user7904342 / Pikabu

Домашняя кулинария — тоже отличное хобби

Увлекся у нас папа идеей домашней колбасы. Делает заготовку с чесноком и специями, сворачивает ее как ролл и плотно заматывает в пленку. Несколько часов колбасень маринуется в холодильнике. После перерыва запускается процесс варки. Часика на 3. Лучше начать ближе к вечеру, потому что после варки колбаса будет ночь стоять под прессом. Ну а утром можно спокойно ставить чайник и делать мегавкусный бутерброд! Колбаса выходит дешевле магазинной, только папа вздыхает, что она съедается слишком быстро. А еще ее можно спокойно хранить в морозилке и размораживать по факту. © JanneVid / Pikabu

Рукодельница занимается мыловарением всего неделю. Какие же милые работы у нее получаются!

Девушка колесит по своему участку на тракторе, и, кажется, абсолютно счастлива

Я очень давно мечтала о своем прекрасном наделе земли. По профессии я архитектор, стройка меня не пугает. И вот я сворачиваю активную деятельность в городе, оставляю в работе необходимый минимум проектов и еду реализовывать мечту своими руками.

Участок у меня площадью в гектар, требуется планировка рельефа, какие-то подсыпки, раскопки. В общем, долго ли, коротко ли, а купила я себе трактор. Управление простое, если не сказать — примитивное. Две скорости — «зайчик» и «черепашка». Поначалу я ползала «черепашкой» на первой передаче, но сейчас уже стала борзая и гоняю на «зайчике». © GoatFeudal / Pikabu

Женщина нашла полезное хобби для путешественников и любителей читать книги в оригинале

Люблю учить языки. Изучала немецкий, польский, французский и английский. Учила, чтобы могла читать статьи любимых разработчиков игр. А тут вдруг захотелось почитать японские ранобэ в нашем переводе. Плюнула, села учить японский. И как же это круто. Здесь нет чего-то схожего с предыдущими языками, это отдельная вселенная, в которую я погружаюсь с головой. Муж поддерживает и радуется, что я нашла себе новое хобби. © Подслушано / Ideer

Мужчина начал разводить растения в прошлом году и мгновенно влюбился в это хобби

Мужчина попробовал себя в роли переплетчика книг и блокнотов. У него все получилось, и он не может нарадоваться

Пару месяцев назад я закончил курс переплетного дела, который проходил по выходным.

Я хорошенько отдохнул, накупил принадлежностей для своего нового хобби и наконец-то самостоятельно сделал два блокнота. Мне нравится сшивка вощеной нитью на корешке и красивая декоративная бумага. Обложка сделана из бумаги с трафаретной печатью, а внутри — страницы с мраморным рисунком. Единственное, что пошло непросто — это обрезка страниц блокнота, там надо было все делать по линеечке. Но все равно это хороший опыт. © Infamous_Acadia_5906 / Reddit

Порой мы думаем, что наше увлечение не оценят близкие люди. Но это совсем не так

Муж в последнее время как вернется с работы, так бежит на кухню. Возится там, меня не пускает. Освободил шкафчик и закрыл его на замок. А вчера замок щелкнул и мне торжественно заявили: «Смотри, это Аркаша». Я подняла глаза и обомлела. Муж держал в руках банку с чайным грибом. Это он несколько месяцев экспериментировал и растил его в темном месте. Хотел вспомнить вкус детства — его бабушка таким напитком часто угощала. Мне сразу не сознался, переживал — вдруг не получится. В общем, у нас на окне теперь живет Аркадий и периодически угощает нас вкусной комбучей. ADME Elenaki Kavardaki только что У нас гриб всегда стоял то на кухонном столе, то на окне. Никогда не ставили его в темное место. И вообще - это раньше был чайный гриб, а сейчас - модная Камбуча. Чай из заварки не пила уже лет тридцать. Одни чертовы пакетики или вообще порошок, который растворяется без следа. Да и от сахара мы давно отказались. В шкафу только заменители, стевия всякая. Таким гриб не накормишь. Ответить