Ярко и красиво! Особенно холодной морозной зимой приятно будет зайти в цветущий яркий лифт!!!
16 рукодельников, для которых творчество и украшение привычных вещей — источник радости каждый день
Есть люди, которые украшают все вокруг себя, превращая обычные мелочи в уютные и душевные детали. Их творчество выходит за пределы квартир и украшает лифты и подъезды, а самая простая вещь в их руках распускается волшебным цветком.
«Посмотрите как я украсила зеркало в лифте»
«Друзья позвали на ужин, и я хотела сделать им оригинальный подарок»
Японскую живопись я представляла более классической, море там, гейши, сакура. Такого нереста еще не доводилось смотреть. Оригинально!
«Поэтому освоила древнюю японскую технику создания отпечатков рыб на бумаге — гётаку. Сделала гётаку сардинами, вырезала свой первый штамп и подарила им вот это».
- Снял нам номер у моря. Романтика, а жена весь вечер нервно смотрит в окно. Вдруг звонит телефон, супруга в коридор отходит и шепчет: «Да, к заднему двору!» И радостно убегает. Думаю: ну все, приплыли. Выхожу следом, а она подходит к забору, и из припаркованной машины какой-то мужик передает ей увесистый черный пакет! Счастливо пищит и несется обратно! Я решил дождаться объяснений. А тут надо заметить, что женушка из тех людей, у которых руки чешутся что-то творить в любой непонятной ситуации. Днем на пляже она насобирала целую гору гальки. И ее рукодельническую жилку просто закоротило: ей жизненно необходимо было прямо сейчас эти камни расписать!
«Вот уже пятый год наблюдаю за негласной битвой балконов»
Как красиво жить и смотреть на цветы! Если битва, то только такая, цветочная!
- 25 лет назад захотела сделать знакомому необычный подарок. Взяла в библиотеке учебник китайского, выбрала пару каких-то иероглифов с хорошим смыслом, вышила на канве черными нитками и пришила на лоскут черной кожи. И вот, мы живем вместе 10 лет.
На первой работе в салоне редкой мебели особым успехом пользовалось зеркало с "хорошими" иероглифами. Его так и продавали как приносящее удачу, достаток, досрочное закрытие ипотеки, победу и выздоровление... Показала иероглифы знакомому китайцу: бред говорит написан, несочетающиеся вещи: голова, машина, цифра два... А ведь кому-то помогало даже так
«В последнее время я занимаюсь созданием объемных витражных изделий. Вот моя лампа-коробка из-под молока!»
«Муж мне полку напечатал!»
«Подкрадули-тортики»
«Руки дочери творят красоту и шедевры, к чему бы она ни прикоснулась. Вот, пили чай с конфетками. И пока я копошилась на кухне, она сотворила это чудо»
- Мой коллега кошатник. К новому году сделала ему компьютерный календарь с креативными картинками кошек и функцией ежедневного подсчета дней до пенсии. Нет, это его не обидело. Это наша дежурная шутка.
«Дочка уезжает в колледж. Мы сшили ей эти подушки, чтобы она не скучала по дому. Ухохотались с них»
- Дочь — поклонница Гарри Поттера, и тетя регулярно писала для нее фанфики про ее приключения в этой вселенной. Вместе с племянницей они обсуждали каждую новую главу. И вдруг случилось затишье на 5 лет. А потом оказалось, что тетя-то все это время не прекращала писать и издала книгу для своей племянницы про нее. Обалдеть!
«Переделала старый шкаф, часть от „стенки“. Покрасила, поменяла ножки и ручки»
«Связала крючком пару ведьминских шляп!»
- Помню, мы искали кусок поролона на матрас для собаки. Зашли в мебельную мастерскую спросить. Нам заломили цену аж 100 евро! Мы сказали, мол, идите лесом, мы как-нибудь сами. Нашли матрасик из детской кроватки, почистили его, я сшила съемный чехол. Две собаки по очереди им пользовались.
«Превратила старые туфли в рыб! Cобираюсь носить их с бирюзовыми колготками в сетку»
А здесь — еще больше напоминаний о том, что радость можно создавать своими руками каждый день.
Комментарии
Спасибо за подборку, туфли просто огонь 🔥
У меня сардинок пока не завелось, зато сваялась рыба-олень)