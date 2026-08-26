16 рукодельников, для которых творчество и украшение привычных вещей — источник радости каждый день

Есть люди, которые украшают все вокруг себя, превращая обычные мелочи в уютные и душевные детали. Их творчество выходит за пределы квартир и украшает лифты и подъезды, а самая простая вещь в их руках распускается волшебным цветком.

«Посмотрите как я украсила зеркало в лифте»

stydandsram Ver Gal только что Ярко и красиво! Особенно холодной морозной зимой приятно будет зайти в цветущий яркий лифт!!! Ответить

«Друзья позвали на ужин, и я хотела сделать им оригинальный подарок»

aw_juli Ver Gal только что Японскую живопись я представляла более классической, море там, гейши, сакура. Такого нереста еще не доводилось смотреть. Оригинально! Ответить

«Поэтому освоила древнюю японскую технику создания отпечатков рыб на бумаге — гётаку. Сделала гётаку сардинами, вырезала свой первый штамп и подарила им вот это».

Снял нам номер у моря. Романтика, а жена весь вечер нервно смотрит в окно. Вдруг звонит телефон, супруга в коридор отходит и шепчет: «Да, к заднему двору!» И радостно убегает. Думаю: ну все, приплыли. Выхожу следом, а она подходит к забору, и из припаркованной машины какой-то мужик передает ей увесистый черный пакет! Счастливо пищит и несется обратно! Я решил дождаться объяснений. А тут надо заметить, что женушка из тех людей, у которых руки чешутся что-то творить в любой непонятной ситуации. Днем на пляже она насобирала целую гору гальки. И ее рукодельническую жилку просто закоротило: ей жизненно необходимо было прямо сейчас эти камни расписать! ADME Руконожка Ай-Ай только что Пищит и заказывает, пищит и расписывает) Ответить

«Вот уже пятый год наблюдаю за негласной битвой балконов»

uliafran Ver Gal только что Как красиво жить и смотреть на цветы! Если битва, то только такая, цветочная! Ответить

25 лет назад захотела сделать знакомому необычный подарок. Взяла в библиотеке учебник китайского, выбрала пару каких-то иероглифов с хорошим смыслом, вышила на канве черными нитками и пришила на лоскут черной кожи. И вот, мы живем вместе 10 лет. beanie.and.bikini Ver Gal только что На первой работе в салоне редкой мебели особым успехом пользовалось зеркало с "хорошими" иероглифами. Его так и продавали как приносящее удачу, достаток, досрочное закрытие ипотеки, победу и выздоровление... Показала иероглифы знакомому китайцу: бред говорит написан, несочетающиеся вещи: голова, машина, цифра два... А ведь кому-то помогало даже так Ответить

«В последнее время я занимаюсь созданием объемных витражных изделий. Вот моя лампа-коробка из-под молока!»

«Муж мне полку напечатал!»

komani_knit Ver Gal только что Идея отличная и цвет приятный. Молодец муж! Ответить

«Подкрадули-тортики»

«Руки дочери творят красоту и шедевры, к чему бы она ни прикоснулась. Вот, пили чай с конфетками. И пока я копошилась на кухне, она сотворила это чудо»

Мой коллега кошатник. К новому году сделала ему компьютерный календарь с креативными картинками кошек и функцией ежедневного подсчета дней до пенсии. Нет, это его не обидело. Это наша дежурная шутка. © Лёлик / ADME Лапуша только что Мне тоже такой нужен! Кошки и пенсия! Свобода и приятная занятость! Ответить

«Дочка уезжает в колледж. Мы сшили ей эти подушки, чтобы она не скучала по дому. Ухохотались с них»

Дочь — поклонница Гарри Поттера, и тетя регулярно писала для нее фанфики про ее приключения в этой вселенной. Вместе с племянницей они обсуждали каждую новую главу. И вдруг случилось затишье на 5 лет. А потом оказалось, что тетя-то все это время не прекращала писать и издала книгу для своей племянницы про нее. Обалдеть! knadulecek

«Переделала старый шкаф, часть от „стенки“. Покрасила, поменяла ножки и ручки»

honey_mary Кот Салатный только что Цвет дерева стал лучше, но фурнитура сомнительная. Ответить

«Связала крючком пару ведьминских шляп!»

Помню, мы искали кусок поролона на матрас для собаки. Зашли в мебельную мастерскую спросить. Нам заломили цену аж 100 евро! Мы сказали, мол, идите лесом, мы как-нибудь сами. Нашли матрасик из детской кроватки, почистили его, я сшила съемный чехол. Две собаки по очереди им пользовались. © Elenaki Kavardaki / ADME