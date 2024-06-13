16 историй о крутых женщинах, которые не унывают, даже когда судьба им ставит подножку

"Мои б мозги отмотать на 10 лет, ни за что бы не стала домохозяйкой"



Ну начнем с того, что дама просто сидела дома. Детей у них, судя по всему нет. А муж аккуратно готовил ее к тому, чтобы она хоть что-то делала. При том с ее стороны не было никакого интереса к работе. так... просто. Никакой инициативы, все делал муж и подталкивал к новому. И ее удивляет, что он кого другого нашел? Такая никакая нахлебница, да и темперамент на нуле плюс туповата. А так. все его - при нем, и совесть чиста - он ее выучил, заставил работать, так что не голую выкинул на улицу. А она как-то не догадалась...