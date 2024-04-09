17 человек, которых пытались унизить на работе, но они знают себе цену

ИТ уже давно не мужская профессия. Может разве что какие-то узкие ответвления более "мужские", например типа выездной сисадмин - там надо много техники таскать. В нашей компании, в ИТ почти поровну м и ж, хотя тестировщиков наверное можно считать уже женской профессией)))) В целом мужчин немного больше все еще, но это не потому что не берут женщин, а потому что женщин все еще меньше, но уже хорошая тенденция к адекватному равенству полов. Опять же - я сужу чисто по компании, где работаю я.