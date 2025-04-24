20+ человек, которые потеряли вещь и с этого началось все самое интересное

12 историй, о людях, которые не прошли мимо и совершили маленькое чудо
Добро
1 день назад
Наверное, каждый человек хоть раз в своей жизни терял какую-нибудь ценную вещь и горько сожалел об этом. К счастью, иногда такие пропажи все-таки отыскиваются. Но порой история возвращения этих предметов оказывается настолько увлекательной, что ей просто грех не поделиться.
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Кстати, некоторые люди умудряются вручить такие подарки, что их потом еще годами вспоминают с легким недоумением.