20+ человек, которые потеряли вещь и с этого началось все самое интересное

Наверное, каждый человек хоть раз в своей жизни терял какую-нибудь ценную вещь и горько сожалел об этом. К счастью, иногда такие пропажи все-таки отыскиваются. Но порой история возвращения этих предметов оказывается настолько увлекательной, что ей просто грех не поделиться.