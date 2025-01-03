Ещё во время учебы в универе купила пазл нa 5 тысяч деталек. Я просто не представляла его масштаб, если честно😂
Собирали вместе с папой месяца 2-3, но не каждый день, конечно, несколько раз в неделю по паре часов.
Очень понравилось, но очень утомительно))
Года четыре спустя я авантюру повторила, папа кричал, что больше он нa такое не подпишется, но через полчаса пришел «посмотреть», а через час я ушла спать, а он все собирал и собирал😂😂
16 историй о подарках, которые из памяти теперь просто так не вычеркнешь
Подарки бывают разные. Конечно, всегда классно получать презенты, которые навсегда запомнятся как одни из самых замечательных. Но есть и вызывающие недоумение или смех. А после некоторых подарков хочется больше никогда не общаться с их дарителями. Люди поведали о том, какие презенты врезались им в память.
- Когда я училась в старших классах, одна учительница взяла с собой небольшую группу учеников в Англию на весенние каникулы. Я отчаянно хотела отправиться в это путешествие. Вскоре после начала занятий надо было внести первый взнос за поездку. Но моя мама сказала, что ей жаль, но мы не можем позволить это себе. Я согласилась, но все равно завидовала другим. Наступило Рождество, и мы открывали подарки. Вдруг мама послала папу в гараж. Он принес огромную коробку для меня. Это был набор дорожных сумок. Мама объяснила, что будут и другие поездки, и мне всегда понадобится хороший багаж. Я стала разглядывать подарок. И, когда открыла его, оттуда выпал подарочный сертификат на поездку в Англию. Мои родители оплачивали его всю осень и держали это в секрете. Я так разволновалась, что расплакалась. Это была удивительная поездка и до сих пор один из крутейших подарков в моей жизни. © Nicole Gaston / Quora
- Перед семилетием моей дочери ее дедушка (отец мужа) спросил, что ей подарить. Я ответила, что ей нравится собирать конструктор. В итоге он ей подарил пазл на 3000 элементов. До сих пор так и лежит не распакованный, дочери уже 11. Пазлы она никогда не любила особо и сейчас не любит. © Л. Феррано / Dzen
Ещё во время учебы в универе купила пазл нa 5 тысяч деталек. Я просто не представляла его масштаб, если честно😂
- Мне родители на 20 лет подарили кредит за телевизор. Они решили купить сестре и мне телевизор, плазму большую. Моя зарплата была примерно 10-15 тысяч. Телевизор стоил 55 тысяч. Меня попросили оформить кредит на себя, а они будут платить. В общем, первый платеж они сделали, а оставшиеся я выплачивала сама. Спасибо огромное за такой подарок. © моя жизнь / Dzen
- Мне исполнялось 13 лет. Лето, каникулы, я в предвкушении, что сегодня наконец-то мне устроят праздник (наивная). Вечером все пришли и вели себя как обычно, я была шокирована и ничего не сказала. На утро мать мне говорит: «У тебя же сегодня день рождения! Поздравляю!» Я ей говорю, что он был вчера. В ответ равнодушное удивление — и все. Вот такие у меня были дни рождения в детстве. Зато брату отмечали с размахом: наследник. Только чего, интересно?! © Обо всем помаленьку / Dzen
- Мне мама в мои лет 20-25 (не помню точно возраст, но жили уже отдельно) подарила на день рождения палочку металлическую для выковыривания прыщей. Причем привезла она ее из отпуска в августе и целых полгода хранила, чтобы торжественно вручить на день рождения. © lu72 / Dzen
- Как-то мама привезла с дачи бидон отборной клубники, в подарок для своей младшей сестры, которая вместе с внучкой жила абсолютно бесплатно на даче все лето и в огороде ничего не делала. А мне, единственной своей дочери, на тот момент беременной, оставила только блюдце ягод. На вопрос, как так, ведь я беременна, мама сказала: «Все были беременны!» А ведь я на этой клубничной плантации все время пахала. © Лиса Алиса / Dzen
- Мне 8 лет. Мой день рождения. Моя тетя повела меня в магазин игрушек и сказала: «Выбирай, что хочешь». У меня загорелись глаза, сколько радости было. Тем более наша семья была бедной, и мне редко покупали игрушки, обычно по принципу «самое дешевое», а не то, что нравится. И тут впервые я могу выбирать, что хочу. Ассортимент магазина я знала наизусть, часто с сестрой заходили смотреть на витрины и мечтать об игрушках. И у меня была уже мечта — говорящая кукла. Я выбрала ее. Моя тетя стала меня уговаривать, чтобы я выбрала маленький набор «кухня». Но я стояла на своем. В итоге тетя поговорила с продавцом, и та мне сказала, что эта кукла испортилась и не говорит. А других нет. В итоге мне купили кухню, хотя я и не хотела. На следующей день моей подруге купили эту куклу. И я поняла, что меня обманули. До сих пор обидно. © Валентина / Dzen
- У нас есть приятель, который всем на день рождения дарит пустой горшок — иногда детский, иногда для цветов, иногда для приготовления еды. Ну и естественно сопровождает это чтением известного стишка из мультика про Винни-Пуха. Первый год было смешно. Сейчас уже не очень. Тем более он так и детей поздравляет, и родителей, и коллег. А еще может за несколько дней до дня рождения стащить нужную вещь у будущего именинника, а потом вручить на праздник, обвязав бантиком. Или нести в руке красивый воздушный шарик и, не доходя пару шагов, «случайно» лопнуть его и вручить остатки шарика. Ну вы поняли, что человек — фанат милого медвежонка. © Жужа Лаптева / Dzen
- У моих родителей не особо было с финансами. Поэтому в детстве я почти не ходила на новогодние елки. А я обожала сказку «Щелкунчик». Буквально все, что с ней связано: саму книгу, мультик, музыку Чайковского. Даже игрушки в виде Щелкунчика. Причем как детские, так и елочные. Сводить меня на балет, конечно, родители никак не могли себе позволить. Но однажды мама выкроила деньги и купила билеты на музыкальный спектакль «Щелкунчик». Уже не помню, в каком это было театре, но счастью моему не было предела. Мне жутко понравился спектакль. А в конце всем юным зрителям еще и раздали сладкие подарки. До сих пор один из лучших новогодних праздников в моей жизни.
Помнится, в милого медвежонка как-то выстрелили из ружья (случайно, но так бывает, если твой лучший друг - тот еще поросенок). Может, повторить?
- Моя начальница предложила мне забрать у нее горшок с домашним растением, не помню с каким, я не разбираюсь. Я отказалась, сказала, как есть, что не люблю домашние цветы и не знаю, как за ними ухаживать. В итоге на день рождения она подарила мне фикус. © Елена / Dzen
- Из презентов от тайного Санты я могу составить рейтинг самых бесполезных и провальных подарков в жизни. Журнал из киоска, блокнот из серии «порви меня», начатый крем для рук (дарительница не удосужилась даже вытереть горлышко), дешевая шоколадка, кухонное полотенце. И вишенка на торте — ничего! Мой тайный Санта, причем я знала точно, кто это, просто решил не дарить подарок. Уж не знаю, не хотел он тратиться или я ему не нравилась. Причем это было в школе, я тогда попросила у родителей денег, которых и так было мало, и потратилась на подарок другому человеку. А мне не подарили ничего. Классная руководительница узнала об этом, но ровным счетом никак не повлияла на ситуацию, чтобы хотя бы компенсировать траты моих родителей. Это элементарно неприлично по отношению ко взрослым людям, зарабатывающим деньги.
- Детство было небогатым. Лет в 14 нашла под елкой просто фотоальбом с картинкой котика. Годом позже — кружку с цветочками. Через год елки вообще не было, а в качестве подарка была сетка для теннисного стола. Без стола, ракеток и мячей естественно. © Татьяна Керова / Dzen
- Друг хотел компьютер. Он вообще ото всей техники с ума сходит, но вот тогда он хотел комп. Его дядя, зная это, схитрил и подарил ему на Новый год клавиатуру со словами: «Ну а остальное сам». Так друг нашел первую работу в своей жизни. © Полина Воронина / Dzen
У меня вот тоже недавно Тайный Санта был, и мне тоже ничего не подарили(
- В 12 лет на Рождество я хотела только пару белых коньков. Моего папу уволили с работы, но я думала лишь о том, как буду кататься на коньках с друзьями и веселиться, как никогда в жизни. Наступило рождественское утро, и я увидела большую коробку с моим именем. Я была уверена, что это блестящие белые фигурные коньки, о которых я мечтала. Я нетерпеливо сорвала обертку и открыла коробку. Внутри я обнаружила пару подержанных черных хоккейных коньков. На лице моего папы сияла широкая улыбка. Мое сердце упало в пятки, но я заставила себя широко улыбнуться и от души поблагодарила маму и папу. Помню, как пошла на каток с друзьями, немного смущенная своими черными подержанными коньками. Я объяснила это тем, что, по мнению родителей, мне сначала надо научиться кататься на старых коньках моего брата. Мне показалось, что это звучало не так больно. Дети есть дети, и я терпела от них насмешки за старые коньки. Но зато я научилась кататься, и довольно хорошо. В итоге я классно веселилась на катке той зимой, и мне стало стыдно за свое разочарование из-за того, что коньки оказались не новыми. И вот однажды на каток пришел мой старший брат. Он спросил, можно ли ему одолжить мои коньки и покататься. У него вообще не было коньков. А мои оказались ему слишком малы. Следующее Рождество было намного лучше. Под елкой лежала еще одна большая коробка для меня. Внутри лежали коньки, о которых я мечтала год назад. Они мне понравились, но не так сильно, как черные. Ведь благодаря им я многое узнала о себе. © L. Ellen / Quora
Мне парень подарил недавно коньки). И Боги, какой это классный подарок! Даже во взрослом возрасте. Теперь катаемся постоянно и спонтанно, просто лежат в машине коньки. Белые и красивые. Я бы так феррари в подарок не радовалась 😁
- 20 декабря. Подружка хвалилась, мол: «Не люблю дарить абы что». Думаю: вау, редко таких сейчас встретишь. Решила тоже не экономить и купила ей духи. Настал Новый год. Обменялись мы с подругой подарками. Открыла я свой пакет, и у меня дар речи пропал. Там лежало мыло, причем дешевое, которое на кассе в магазине косметики валяется. А дополнял это все блокнот. Видимо подруга заметила недоумение на моем лице, потому что стала оправдываться: «Мыло такое улетное, с классным запахом! И смотри, у блокнота какая обложка красивая. Я старалась выбирать. К тому же блокнот в работе пригодится, писать много надо». Больше с ней не общаемся.
- Когда мне было 10 лет, родители на Новый год заказали Деда Мороза. Заранее дали ему подарок для меня. Игрушку, о которой я давно мечтал, и я уже знал, что мне ее подарят. Пришел Дед Мороз и достал из мешка совсем другую игрушку. Стали разбираться. Оказалось, что мой подарок он отдал ребенку в другом месте, куда он заходил до нас. Тот ребенок увидел у него в мешке эту игрушку и устроил дикую истерику, чтобы ее отдали ему. Еще один случай через 2 года был. У меня была любимая серебряная чайная ложечка с украшениями, чей-то подарок. Однажды к нам домой пришли гости и подарили сувениры. Родители решили что-то подарить им взамен и отдали мою любимую ложечку. С тех пор прошло 60 лет, а мне все еще горько вспоминать.С другой стороны, эти ситуации научили меня, что в жизни иногда бывает облом твоим мечтам и планам. Поэтому к последующим неприятностям, которых за всю жизнь было более чем достаточно, я уже относился проще. © Борис Уревич / Dzen
Посмотрите, какие красивые старые новогодние открытки мы обнаружили. Аж дух захватывает. Новогоднее настроение точно закрепится надолго.
Комментарии
Ты пожадничала, теперь у тебя нет подруги. Значит вы подругами и не были.
Дед мороз который ворует чужие подарки, мог бы придумать историю поинтерснее капризного ребенка... Чтобы было что вспоминать сидя в СИЗО...