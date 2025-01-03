16 историй о подарках, которые из памяти теперь просто так не вычеркнешь

Ещё во время учебы в универе купила пазл нa 5 тысяч деталек. Я просто не представляла его масштаб, если честно😂

Собирали вместе с папой месяца 2-3, но не каждый день, конечно, несколько раз в неделю по паре часов.

Очень понравилось, но очень утомительно))

Года четыре спустя я авантюру повторила, папа кричал, что больше он нa такое не подпишется, но через полчаса пришел «посмотреть», а через час я ушла спать, а он все собирал и собирал😂😂