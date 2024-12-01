У американцев при всей распущенности какая-то гимнофобия. Помню, в школе к нам приехали какие-то америкосы, у нас урок биологии. Мы с соседкой листаём учебник и там картинка обнаженного женского тела. Нам уже всем лет по 15-16, эмоций никаких. А американцев прям наа истерику пробило.
15 историй с развязкой, которая противоречит ожиданиям
Иногда хочется взять блокнотик и в деталях записать пару десятков случаев из жизни, чтобы когда-нибудь потом превратить их в сценарий увлекательного сериала. Некоторые пользователи, видимо, так и делают, потому что в сети не счесть историй, финал которых ну никак нельзя предсказать. Почитайте только.
Используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
- Вожусь на балконе. Слышу — удар! Тетка тюкнула другую машину. Сфоткал нарушительницу, и не зря. Она уехала! Потом гляжу — вышел мужик, осматривает вмятину. Кричу ему, мол, есть фото ДТП. А мужик как выдаст: «Спасибо! Это моя жена!» © Schnapzz / Pikabu
- Моей коллеге захотелось вырваться из повседневной рутины (двое детей-дошкольников, работа, готовка, уборка, уроки). Пошли она с мужем и друзьями на караоке с дискотекой. Там к их компании прибилась девушка лет 20-ти. И эта девушка спросила, сколько лет моей коллеге. Та ответила, что ей 38. Девушка с минуту это осмысливала, в потом выдала: «Я тоже так хочу встретить старость!» © PolAnd1234 / Pikabu
- Строим дома. Клиент показал свой участок, а сам уехал. И вот готовы фундамент и стены, приезжает заказчик, у него шок. Оказалось, мы перепутали и построили дом на соседнем участке! Но самое неожиданное в том, что сосед согласился обменяться участками, и все закончилось хорошо. © fachwerk-Alex / YouTube
- Были на художественной выставке с женой и ребенком (ему тогда было года 3-4). Подходим ко входу, и тут я вижу пару огромных обнаженных статуй. Наш малыш был достаточно болтливым, и я не хотел, чтобы он увидел их и кричал что-нибудь неуместное об определенных частях тела в переполненной галерее. Я постарался быстренько проскользнуть мимо вместе с коляской, но сын все-таки увидел скульптуры. А дальше как в замедленной съемке: его глаза расширились, указательный палец поднялся, и он завопил: «Папа! Посмотри на эти статуи! На них нет носков!» © JCMcFancypants / Reddit
- Знакомый на концерте каким-то образом уговорил группу и организаторов дать ему возможность сделать своей девушке предложение. Она согласилась, испугавшись реакции толпы, но, вернувшись с концерта, сказала «нет». © user8501029 / Pikabu
- Когда я учился, то делил комнату с замкнутым и застенчивым тихоней-ботаником, от которого и слова не услышишь. Как-то раз мы пошли в караоке, пели и развлекались. Мой сосед тихонько сидел в уголке. Мы решили немного растормошить его и сказали выбрать песню. Он выбрал, а то, что произошло потом, было похоже на какое-то реалити-шоу! Он пел громко, от всего сердца, с такой страстью, какой я до этого никогда не видел, и спел идеально! Мы все просто онемели от восторга. © yakusokuN8 / Reddit
- Лучшая подруга моей школьной возлюбленной сообщила мне, что моя девушка изменила мне на вечеринке. Я порвал с ней в тот же день. Это было больно. Годы спустя я получил сообщение в соцсетях от той самой подруги. Она призналась, что моя школьная любовь никогда мне не изменяла, подруга просто хотела нас разлучить, потому что считала меня «идеальным парнем», который должен встречаться с ней. Ее план не сработал. © ChokinMrElmo / Reddit
- Я встречался с очень красивой девушкой, но она вечно жаловалась, что я жалею на нее денег. Она хотела вкусно есть (в ресторане вечно набирала дорогой еды), путешествовать и требовала, чтобы я платил за это. Но я зарабатывал очень скромно. Однажды на вечеринке наш общий знакомый сказал: «Ты с ней встречаешься? Повезло! Я влюблен в нее с четвертого класса». Он был из богатой семьи, так что я просто позвал свою девушку и сказал, что нашел ей пару. Все приняли это за шутку, но потом они действительно начали встречаться. Я довольно легко пережил расставание. Они уехали в путешествие в Испанию. И вот через пару месяцев я встречаю ее нового парня и спрашиваю: «Привет, как прошла поездка в Испанию? Как дела у твоей девушки?» А он выдает: «Она вышла замуж. За парня в Испании. И осталась там». © dustractor / Reddit
- Наша взрослая дочь замужем, живет в другом городе. Вчера она поздравила жену с Днем матери. Звонит, говорит, мол, ждите доставку. Приехал курьер, вручил торт и ушел. Жена смотрит на торт, а потом несется к окну и вопит курьеру: «Молодой человек! Вы ничего не перепутали? Там написано „Любимой бабушке!“» Парень в замешательстве, куда-то звонит, ждем. Вдруг до жены начинает доходить: «А вдруг это не ошибка? А вдруг...» Я: «Чего гадать? Спроси у дочери». Спросили, а в ответ получили видео. С УЗИ. А там — человечище! Что тут началось! Жена кричит курьеру на весь двор: «Все нормально! Спасибо! Я — бабушка!» Вот такой подарок матери на День матери от будущей матери. © Evgeny2020 / Pikabu
- Подвозил как-то парочку, которая только что обручилась. Они говорили о том, как сильно они любят и доверяют друг другу и т.д. Примерно через 20 минут после начала поездки я узнал, что они познакомились 2 дня назад. © LMBH1234182 / Reddit
- Купила себе репейное масло для того, чтобы делать маску для волос. Брови и ресницы тоже намазала, пусть растут. Но оказалось, в составе был перец... В итоге муж помогал отмываться, я рыдала, истерила и думала, что ослепну. До сих пор ржет надо мной, что додумалась до такого. © Подслушано / Ideer
- Села в самолет после короткой пересадки. Время позднее, я раздражена, а тут еще рядом какие-то неприятные парни. Тут подходит еще один парень и спрашивает: «Извините, вы со мной местами не поменяетесь? Я хочу рядом с друзьями сидеть». Я закатила глаза, а он продолжает: «Мое место в бизнес-классе». И я такая сразу: «О, буду рада помочь вам! Пожалуйста, садитесь!» Долетела с комфортом. © Truji11o / Reddit
- В свой день рождения я пригласил друзей на барбекю и провел весь день, готовясь к вечеринке — стриг газон, делал уборку и т.д. За час до прихода гостей ко мне подходит нарядная жена и говорит, что нам нужно в магазин. Я не придал значения тому, что она уж слишком нарядилась для похода в супермаркет. Отвечаю: «Давай я хоть душ приму!» А она: «Потом, потом, поехали!» Запрыгиваю в машину, она за рулем. И вдруг мы подъезжаем к дорогому ресторану. Я такой: «Что происходит?» И тут вижу машины всех моих друзей. Оказывается, они решили устроить мне вечеринку-сюрприз! Я был грязный и злой, но пришлось притворяться, что я прекрасно провожу время. © Unknown author / Reddit
- Нашла котенка в лесопарке рядом с домом, подумала, что породистый. Забрала, он быстро привык ко мне. Через 2 недели безуспешных поисков хозяев я отвезла его к ветеринару. А он сказал, что это рысь! © Подслушано / Ideer
- Несколько лет подруга с женихом запланировала скромную свадьбу за границей, без гостей, поэтому перед отъездом они устроили грандиозную вечеринку. В разгар вечера жених берет микрофон, начинает благодарить всех за то, что пришли, а затем говорит: «Извините, невеста выйдет поблагодарить вас через минуту, у нее какие-то проблемы с нарядом». Он продолжает рассказывать историю о том, как они познакомились, как они были лучшими друзьями и решили обручиться, и заканчивает примерно так: «Мы хотели бы, чтобы вы все присутствовали, когда мы станем мужем и женой. Так что на самом деле это свадьба!» И тут выходит невеста в свадебном платье! Отличный был сюрприз. © RockG / Reddit
А вот и еще несколько статей с историями, где финал не уступает сюжетным поворотам в кино:
Комментарии
Интересно, той любительнице устраивать дурацкие сюрпризы понравилось бы, если б её, потную и растрёпанную после генеральной уборки, привезли к друзьям в ресторан?
С дорогим рестораном, кудаа увезли мужа после грязных работ, даже не дав ему помыться - дурная подстава с унижением.
Койот и волчонок уже были, теперь рысь. Интересно, какое животное будет в следующий раз - тигрёнок, львёнок, ирбисёнок?
История с котенком рыси напомнила: недавно читала, как одна сердобольная (и, видимо, очень близорукая дама) нашла у дороги раненого ежика.
Принесла домой, поместила в коробку, накрыла полотенцем, а утром отвезла к ветеринару. Там оказалось, что это не ежик, а большой шерстяной помпон)