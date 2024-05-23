А зачем так грубо реагировать на в общем-то милую шутку ребёнка?
Не, я понимаю праведный гнев общественности, когда ребёнок пакостит, но это просто шутка.
Ну, или это некий ироничный слог автора, который я не вкупляю.
И хитрая барышня просто еще ответку не получила от жизни. И симпатии она не вызывает.
17 хитрюг, которые знают, как справляться со всем на свете
Народное творчество
10 минут назад
Честность — это, конечно, хорошо, но с некоторыми людьми порой бывает просто невозможно нормально общаться. И тогда, чтобы диалог стал продуктивным или ситуация разрешилась, можно пойти на хитрость. Причем некоторые делают это так феерично, что хоть бери да учись.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что иногда все-таки важно не перемудрить.
- У нас на работе внезапно началась «пищевая битва». Веганы заполонили всю столовую! Еще и претензии к нам, мясоедам, имеют. Заявляют, что мы едим мерзость и нам нужно уйти. Полгода скандалили, но все решил наш охранник, дядя Коля. Как-то раз он взял и прямо в столовую принес какую-то домашнюю колбасу в бараньей кишке, в которой было 3 разных вида мяса. Даже для тех, кто ест все подряд, зрелище было не из легких. Дядя Коля с таким аппетитом ел ее перед веганами, что те разбежались по разным уголкам, сверкая пятками! Вот так мы захватили столовую в офисе благодаря странной колбасе дяди Коли. © Палата 6 / VK
- Родственнички толпой намылились ко мне, как только сняла квартиру в городе. Типа им срочно, «проездом переночевать». Но я их отвадила на раз-два. Говорю, мол, ок, только холодильник пустой, привезите картошки и мяса побольше. Себе, мне и моей Золушке. Они: «А это кто такая?» Ну я и выдаю: «Вы не в курсе? Это же мой королевский питон 3-метровый!» Что-то пробурчали, и тишина с тех пор. © Подслушано / Ideer
- Работал когда-то в магазине детской обуви. Один мальчуган как-то протянул руку, дотронулся до моего носа и сделал вид, что оторвал его: «Ха-ха! Твой нос теперь у меня». Что ж, я и сам так играл в детстве. Но щенков нужно учить тому, что нельзя связываться с большой собакой. Я ответил: «Можешь оставить себе, там полно козявок». Довольная ухмылка исчезла с его лица. © Dave Norris/ Quora
- Моя дочь ходит в садик. Каждое утро проблемы с подъемом: ну очень тяжело ей вставать, хотя ложится вовремя. Сегодня бужу ее и вижу, что она спит в одежде, которая была приготовлена в садик. Спрашиваю: «Ты зачем в одежде легла?» А она, не открывая глаза: «Я сразу с вечера оделась. Можно еще немножко поспать?» Лайфхак, блин! © Ситуация / VK
- В саду я все приукрашивала, чтобы меня похвалили или пожалели. В школе притворялась больной, исправляла оценки в дневнике, прогуливала периодически. Закончила на отлично. В универе делала только то, что мне хотелось, — диплом без троек. На работе все удачно складывается: дали повышение, никогда не лишали премии за косяки, делают поблажки. А все потому, что я с детства хитрая и поняла, как устроен мир. И делаю так, чтобы не спалили и не влетело. © Подслушано / Ideer
А зачем так грубо реагировать на в общем-то милую шутку ребёнка?
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- Каждое утро прохожу интереснейший квест: бужу ребенка в школу. А он каждый день сопротивляется. Сегодня открывает один глаз, умоляюще смотрит на меня и снова вырубается. Я не сдаюсь, пробую достучаться еще раз. Тут он открывает оба глаза и очень долго и пристально рассматривает мое лицо. «Что?» — спрашиваю. Он выдерживает театральную паузу, продолжая усердно смотреть. Я подумала, что у меня что-то на лице. Но тут сын говорит сонным голосом: «Каждый день смотрю на тебя, но раньше не замечал, какая ты красивая!» Засмущалась, умилилась, разрешила хитрецу не идти на первый урок. Но завтра такой номер не пройдет! © Палата № 6 / VK
- В детстве я очень плохо ел, мог за день вообще ничего не съесть. Меня никогда не заставляли, но вот мама начала использовать одну хитрость. Так как большинство детей любят делать все наперекор, она ставила на стол тарелку и говорила: «Сын, это есть нельзя!» Я тянул тарелку к себе, говорил: «А я буду!» — и ел. На своих детях этот метод точно опробую. © Подслушано / Ideer
- Убедила всех гостей, которые часто приходят, что у нас принято сразу мыть за собой посуду. Якобы для того, чтобы наши маленькие дети, глядя на это, приучались к уборке. Говорю, мол, и это правило нарушать ни в коем случае нельзя, ведь дети, видя грязную посуду, тоже перестают ее мыть, потому что думают, что мама должна за всеми убирать. Сначала было много вопросов от гостей, но потом все стали соблюдать это правило. Теперь мне не нужно мыть гору тарелок каждый раз. Успех! © Подслушано / VK
- Мы с мужем каждый день на работе, трудимся с утра до вечера, а дома 13-летняя дочь. Времени что-то готовить нет вообще, а она еще сама не готовит, разве что бутерброды сделает. Решили мы нанять повара: есть знакомая, которая домашней едой занимается, мини-обеды делает, что-то типа кейтеринга. И муж всегда говорит этой знакомой: «Готовьте и себе. Обязательно! Вы домой придете, а вам тоже надо своих детей кормить. А когда вам этим заниматься? Поэтому наливайте суп в свой термос, в контейнер набирайте чего хотите. Пожалуйста. Только готовьте побольше, с расчетом и на себя. Мы все оплатим!» Я умилялась тем, какой добрый у меня муж, пока он не сказал, что это для того, чтобы она вкуснее готовила. С расчетом на то, что готовит не только для нас, но и для себя. © Мамдаринка / VK
- Когда в детстве мы с мамой ругались и мама со мной не разговаривала, я сразу садился за уроки и начинал задавать вопросы (типа мне помощь нужна), хотя ответы знал. Думаю, мама догадывалась, зачем я это делаю, но все равно мы понемножку начинали отходить. Такая детская хитрость. © Подслушано / Ideer
- Когда только начинала карьеру, устроилась в салон красоты. Я парикмахер-колорист. Обмениваться контактами с клиентками было нельзя, и я придумала хитрость: подглядывала в телефон. Сидеть же долго, все залипают в соцсетях, ну я и запоминала ники. И еще сохраняла странички тех, кто отзывы оставлял. Через 2 года ушла и сделала этим клиентам рассылку. Кто-то продолжил ходить в салон, ну а многие ко мне перешли. Не считаю это плохим поступком. Я сама иду в первую очередь к мастеру, а не в салон. © Подслушано / Ideer
- Подруга живет в новостройке, и у них там какая-то хитрая автономная система отопления. Однажды зимой что-то сломалось, и в ужасный мороз отключили горячую воду. Пока все в общем чатике ругались на управляющую компанию, подружка просто позвонила сантехнику. Включила «девочку» и говорит: «Только вы можете меня спасти!» Он тут же пришел и все ей починил.
- Я не нуждалась в кабельном ТВ, но фирма была очень настойчива. Меня просто закидывали рекламными буклетами. В итоге я собрала пачку буклетов, обсыпала их блестками и отправила вице-президенту по продажам. Следующая посылка досталась вице-президенту по маркетингу. Третья — генеральному директору. Больше рекламу мне не присылали. © Leigh McNally / Quora
- Брат встречался с девушкой, ее семья была из Венгрии. И девушке этой нравилось одеваться как-нибудь необычно. Однажды мы стояли в очереди в магазине, а 2 женщины смотрели на нее осуждающе и что-то говорили на иностранном языке. Оказалось, тетки были венгерками и обсуждали ее одежду. Девушка решила их проучить. Она мило улыбнулась и пожелала им приятного дня на венгерском языке. Я никогда не видела, чтобы люди так менялись в лице. Так их! © Connie Stephens/ Quora
- Подругу футболили в одной конторе, и нужные ей бумажки все время терялись. Тогда она накрасилась, надела короткое платье и записалась на прием к начальнику. Говорит, мол, выручайте, моя судьба в ваших руках. Так ей все сделали в тот же день!
- Поскольку в детстве я больше слушалась маму, папа шел на хитрость и ссылался на нее: «Мама сказала, что так будет лучше». И я делала. Это долгое время срабатывало.
- Сын не ест рыбу, так что печень трески в нашей семье резко стала «мясом со вкусом рыбы». Ходит предание, что мой отец так съел нутрию под видом кролика, а то брезговал «крысу есть». Так что «то не хочу, а это не буду» у нас в семье не катит. © Подслушано / Ideer
Бонус
- Давно мне любимый не дарил цветов, и я подумала, что надо бы ему как-то тонко намекнуть. Приехал он однажды домой, в 11 вечера занес вещи и спускается, чтобы машину припарковать. Я ему так ласково говорю: «Милый, возьми кошелек с собой, купи мне шоколадку». А сама думаю: «Ларек уже закрыт, а рядом цветы круглосуточно. Он придет, увидит, что закрыто, расстроится, затем увидит цветы и купит розочку!» В итоге приходит с пустыми руками: забыл о просьбе. Провалился мой хитрый план. © Подслушано / Ideer
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