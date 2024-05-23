17 хитрюг, которые знают, как справляться со всем на свете

А зачем так грубо реагировать на в общем-то милую шутку ребёнка?

Не, я понимаю праведный гнев общественности, когда ребёнок пакостит, но это просто шутка.

Ну, или это некий ироничный слог автора, который я не вкупляю.

И хитрая барышня просто еще ответку не получила от жизни. И симпатии она не вызывает.