13 человек, которые думали, что просто в гости идут, но у судьбы были другие планы
Обычный визит в гости иногда превращается в настоящее приключение. Неожиданные события, забавные случаи и удивительные повороты — в этой подборке истории о том, как простая встреча запомнилась надолго.
- С семьей парня знакомы недавно, была в гостях пару раз. И тут меня позвали на дачу. Видимо, это была инициация. Только зайдя во двор, даже не позавтракав, они все переоделись в какую-то робу и начали люто впахивать. Бегать с ведрами, краской, лопатами. Мне, как выяснилось, полагалось «сообразить обед». Поймите правильно, я не сижу в стороне, когда еду компанией на шашлыки, но там на стол «соображают» все, и не нужно накрывать стол на 5 человек. Сослалась на головную боль и свалила на такси. Теперь в гости не зовут. © Подслушано / Ideer
- Несколько месяцев встречалась с парнем. Как-то поехали в нему на дачу грибы собирать, шашлыки жарить — отдохнуть перед учебным годом. В августе ночи уже холодные, я спросила, есть ли на даче обогреватель или печка. Он сказал, что все есть, не замерзнем. Вечером укладывались спать, говорю, что холодно. Парень куда-то ушел, а вернулся с алабаем, который во дворе в будке сидел. «Вот, — говорит, — обогреватель!» Оказывается, он на даче всегда о собаку грелся и мне предложил. © Подслушано / Ideer
- Знакомая пригласила на день рождения, сказала, что будет скромно. Я к подарку купила дорогой рыбы — она ее любит. Пришла, а там куча подружек и правда скромный стол. Отдала рыбу, пошла мыть руки. И тут началось — каждая из подруг подошла ко мне и начала выговаривать, что я позорю хозяйку. После восьмой не выдержала — послала и ушла, хлопнув дверью. Кстати, рыбу они съели с аппетитом. © воробьёва ольга / Dzen
- В школе друг позвал меня и еще двух ребят на ужин. Его мама подала домашний суп из фасоли – очень вкусный. А на десерт вынесла шоколадный торт. И вот она разрезает торт и кладет каждому по куску прямо в тарелку, где еще оставался суп. Мы переглянулись, но семья ела, как ни в чем не бывало. Видимо, торт в фасолевом супе – это у них норма. © President_Calhoun / Reddit
- Брат мужа на рождение ребенка позвал в гости. Причем приглашение совпадало с днем рождения новоиспеченной мамы. Я накупила дорогущих подарков. Приехали, звоним – не отвечают. Поднялись к двери – не открывают. Уже собрались уезжать и тут на связь выходит брат мужа, выдает отмазки и уговаривает зайти. Ладно, поднялись. Подарки отдала, и тут мамочка новорожденного вдруг вспоминает, что у меня вчера был день рождения. Думаю, сейчас поздравит — ага, как же. Даже словом не обмолвилась.
А потом она вручила ребенка моему мужу и пошла отдыхать. Брат сказал, что поехал в магазин на стол собрать. Два часа его не было, вернулся с тортом и палкой колбасы. С тех пор мы к ним не ездим. Сначала еще передавала их ребенку подарки, но даже спасибо никто не говорил. Да и моей дочери от первого брака они ничего ни разу не подарили — "не родня же". © Ташка / Dzen
- В первый раз, когда была у семьи мужа, села на диван, забитый плюшевыми медведями. Родные сразу напряглись – оказалось, это место игрушек, и сидеть там нельзя. У каждого мишки была бусинка с именем, чтобы не перепутать. © floridianreader / Reddit
- Ночевала как-то в гостях у одной своей знакомой, вечером решила нам что-то приготовить, открыла морозилку и хотела достать оттуда пельмени. Подруга услышала звук, прибежала на кухню и попросила, чтобы я брала все, что угодно, кроме этих пельменей, потому что они дороги ей как память. После недолгого расспроса, я услышала одну из самых странных вещей в жизни. Как оказалось, их слепил ее бывший парень, с которым они расстались три года назад. Он любил готовить, особенно любил возиться с тестом и часто привозил ей пельмени килограммами, чтобы ей всегда было что покушать. И вот любовь закончилась, а пельмени она так и не решилась ни съесть, ни выкинуть. © Карамель / VK
- У меня брат с женой: пригласят в гости, приходишь — на столе пусто, гости сами должны готовить. Так еще позвонят и скажут, что купить по дороге, деньги не вернут, и подарок давай деньгами. Я перестала к ним ходить. Родители мои приезжали несколько раз с днем рождения племянников поздравить — и уезжали несолоно хлебавши. Стол пустой, а то и хозяев нет. Перестали ездить совсем. На Новый год нам такой счет выставили — в ресторане было бы дешевле. Все, больше не встречаемся. Такая экономия. © Редиска / Dzen
- Пришел к друзьям на день рождения, заранее предупредили, что закажут еду – они не готовят. На месте выяснилось, что у них вообще нет посуды. Ни тарелок, ни кастрюль, ни стаканов, ни кружек – ничего. В кухонных шкафах вместо этого лежали настольная игра, батарейки и запасные лампочки. Из "посуды" – только одноразовые тарелки и ящик пластиковых вилок и ложек. © Nobody_Wins_13 / Reddit
Нет посуды, это не "только одноразовые тарелки и пластиковые вилки'. Ну, не заморачиваться люди с мытьём - поели, выбросили.
- Отдыхаю у бабушки. Все как всегда: кормит до отказа, спрашивает, когда невесту найду. Но вчера попросила меня пойти вечером погулять — уйти в 6 и прийти к 10. Ну, я так и сделал. Захожу в 10:15, а там полная квартира пенсионеров, играет музыка их молодости, они танцуют и чаи пьют. Бабушка представила меня всем гостям и предложила присоединиться, ведь вечеринка в самом разгаре. © Палата №6 / VK
- Решили навестить свекровь, приехали с продуктами и вкусностями около 10 вечера. Звоним в домофон — тишина, на мобильный — звонок слышно за дверью. Поднялись, стучим — никакого ответа. Соседи говорят, что она была дома. Переполошились, вызвали МЧС. Спасатели сначала пытались попасть через окно, потом решили ломать дверь. Уже 11 часов, все на нервах — и тут приходит свекровь. Глаза квадратные, хватается за сердце, не понимает, что происходит. Оказалось, просто сходила в магазин, а потом решила прогуляться — жара ведь днем была. Телефон не взяла, потому что не ждала звонков. Мы сами чуть инфаркт не схватили. Надеюсь, теперь она так делать не будет. © Не все поймут / VK
- Младшая сестра собирает кукол. Когда я жила с родителями, у нее было несколько милых Барби — она их наряжала, строила им домики. Я думала, что так и осталось, но на днях пришла в гости, и сестра решила показать свою коллекцию. Захожу в комнату — и ужас! Сотня тряпичных кукол с глазами-пуговками. В детстве я боялась их больше всего, а тут настоящая комната страха!
Но самое жуткое случилось ночью. Я заночевала у родителей, и мне приснился кошмар. Утром заглянула под кровать — и увидела там одну из кукол, которую днем точно видела на полке. Как она там оказалась? Больше в гости я не приду. © Не все поймут / VK
- Как-то позвали нас на день рождения. Приходим — а хозяйки нет! Муж растерян: "У душеньки отчеты, оставила утку, овощи, рецепт — надо приготовить стол. А еще торт испечь!" Гости дружно ко мне: "Ты готовишь вкусно, давай на кухню, а мы потанцуем." Блин. Я в платье, на шпильках, с прической — терять праздник не хотелось. Дала ее мужу денег на пельмени, он сварил, открыли напитки — и посидели отлично! К 23:00 пришла именинница и та-а-а-ак удивилась, мол, почему не пахнет уткой и никто ее не ждет за столом? © Наречие* / Dzen
Жизнь полна неожиданных поворотов, и даже самый обычный визит может запомниться надолго. Эти истории — лишнее тому подтверждение. А если хотите узнать, как гостеприимство иногда оборачивается сюрпризами для хозяев, загляните в нашу подборку про тех, кто теперь несколько раз подумает, звать ли гостей снова.
Комментарии
К последней истории - доставку из кафе и ресторанов организовать нельзя было? Хорошо, что гостья додумалась попросить мужа хозяйки сварить пельмени. Вообще, странно приглашать гостей и просить их готовить - в гости идут отдыхать и веселиться.
Дочка сшила тряпичную куклу. Спрашивает:
— Мам, красиво же?
— Да, дорогая, очень! Только спать с ней в одной комнате я не буду🥲