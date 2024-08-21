16 человек, которым после визита гостей уже ничего не страшно

Гости — это, конечно, хорошо, но порой они откровенно наглеют. Пока ты готовишь фирменный чай и ломаешь голову над угощением, некоторые умудряются порыться в твоем нижнем белье, выломать дверь и съесть все из холодильника подчистую. В итоге после такого думаешь, что ну его, в следующий раз встречаемся или в кафешке, или вовсе нигде.