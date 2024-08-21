Про горлодëр: так если, например, его никто не ел, кроме самой подружки, а она его любит – выбрасывать, что ли? Или она прям остатки соскребла со дна миски? :)
16 человек, которым после визита гостей уже ничего не страшно
Гости — это, конечно, хорошо, но порой они откровенно наглеют. Пока ты готовишь фирменный чай и ломаешь голову над угощением, некоторые умудряются порыться в твоем нижнем белье, выломать дверь и съесть все из холодильника подчистую. В итоге после такого думаешь, что ну его, в следующий раз встречаемся или в кафешке, или вовсе нигде.
- В молодости собрались на вечеринку вскладчину. Денег нет, каждый принес, что мог. Одна подружка принесла литровую баночку горлодера (помидоры перекрученные с чесноком, перцем и хреном). Ну, посидели. Эта дама собралась домой. Берет со стола миску со своим горлодером, сливает обратно в баночку и уходит. 30 лет прошло, до сих пор вспоминаем. © Наталья С. / Dzen
- Пришли в гости дочкины одноклассницы. Расположились, а я умчала на родительское собрание. А когда вернулась, то чуть не упала: занавески оборваны в ванной и в двух комнатах, муж забился в угол. Спрашиваю, мол, что это было? Ответ убил: «Мы играли в прятки». © Яна Панова / Dzen
- У нас в гостях были друзья с малышом, который любил дергать за дверную ручку, открывать и закрывать дверь. Нравилось, что уже дотягивается. В общем, дверь он нам все-таки выломал. По чудеснейшему стечению обстоятельств новую нам должны были привезти на следующий день, но друзья в любом случае ни о чем не сожалели: «Ну, что поделать, у него такой период». © Katie / ADME
- Помню, было мне лет 9. И вот зашла в гости подруга. Сидим. На столе лежит коробка с разными конфетами, которые тетя подарила. Так эта подружаня выложила все конфеты с марципаном (я их тоже не люблю, кстати), остальные заграбастала себя и пошла домой. Я в шоке, пошла родным жаловаться, а мне в ответ заявили, что нужно делиться. © Fire Cat / ADME
"пошла родным жаловаться, а мне в ответ заявили, что нужно делиться".
Ну так поделитесь своим добром, чо. Машину свою отдайте соседям, например, мебель свою подарите, цацки золотые тоже раздайте. Вам жалко, что ли? 🤦♀️
- Пришли к нам с мужем в гости друзья. И один паренек приперся с незнакомой барышней. Ну ок, сидим. Барышня как-то часто отлучается. Странно, ну ладно. И вот я пошла на кухню, полезла в нижний шкафчик, а там мама дорогая! Барышня напихала туда свои использованные дамские средства личной гигиены. Просто навалены на мои пшикалки и щетки. Меня чуть не вырвало. Я барышню приволокла и спрашиваю, мол, что это?! Вот мусорка есть, скрути и выбрасывай, зачем в ящик с бытовой химией кидать?! А она не моргнув глазом выдала: «А что такого, чтобы мужики не увидели». Я ее заставила все вычистить, выкинуть и удалиться. Это было ее последнее посещение, естественно. © kryzjovnik / Dzen
- Пригласила на юбилей гостей, в том числе двоюродного брата с семьей. И были у нас с бутеры с красной рыбой. Так кузен подсел к ним и руками повытаскивал всю рыбу! Остались только батон с маслом да лимоном. Подруга спрашивает: «Юра, а рыбка где?» Кузен, не моргнув глазом, выдал: «Уплыла». Больше я его в гости не зову. © Екатерина Ионина / Dzen
- Несколько лет назад мой на тот момент друган приехал погостить на 2-3 дня. Был предупрежден, что я посменно работаю и что после ночных мне необходим отдых. Вместо 3 дней он остался на полторы недели. А пока я был на работе, он выжрал втихушку 3 литра домашних напитков и сожрал все припасы закруток. Единственное, чем он был занят — круглосуточно играл в компьютерные игры. Даже тогда, когда я отдыхал после смен. Терпел до последнего, мол, друг же. В итоге, когда я его вежливо попросил уехать, так как были планы, он заявил, чтобы я их перенес. Тут чаша терпения переполнилась, я его послал прямым текстом, мы разругались и больше уже никогда не общались. Из наших общих знакомых с ним ныне тоже никто не общается, ибо все мы, по его словам, сволочи, а он «ничего такого плохого не делал». © Almaz Perfecto diez / Dzen
- У меня в гостях был дядя. Он пролил газировку на журнальный столик, а потом вытер ее декоративной подушкой. © RatTeeth / Reddit
- Свекровь осталась в гостях и как-то выдала: «Я доставала посуду из вашей посудомойки и не поняла, куда что положить. Поэтому я переставила все в шкафчиках так, как мне удобно». Я, конечно, понимала, что жить вместе будет весело, но тут прям растерялась. Нельзя было просто открывать шкафчики, пока не найдешь кружки и все остальное? © oGsBathSalts / Reddit
- Было у меня два случая. Первый: одноклассник на моем дне рождения нашел мой личный дневник на полке и начал зачитывал оттуда отрывки. Достаточно личного содержания. Причем оправдывался, что я сама виновата, мол, надо запирать такие вещи. Но мне и в голову не пришло бы, ведь с моих полок в моей комнате даже родители не брали вещи без спроса. А уж чтобы обнаружить личный дневник и начать его читать вслух — это за гранью моего понимания. Мои просьбы прекратить на него не действовали, а отобрать было не так просто. Поэтому часть моих очень личных мыслей таки была обнародована. Антон, если ты это читаешь, знай — ты дундук!
А во второй раз гость открывал все подряд створки и ящики шкафа и возмущался, почему у меня такой бардак. © Maria Dobrynina / ADME
- Помню заказала маме торт на юбилей, а в гостях была двоюродная сестра с 3-летним племянником. Так малец залез в этот торт руками и ел его, сидя на коленках у сестры. То есть она все видела, но ребенка не остановила и вообще заявила, мол, ничего страшного, он же маленький. А вот мне до слез было обидно. В тот год моя мама осталась без традиционного выноса торта со свечами. Мы обрезали то, что испортил племянник, чтобы совсем не огорчать именинницу и принесли торт уже разрезанным на порции на тарелочках. А племянник доедал то, что испоганил. © Christine Angel / ADME
Тут конечно не ребенок виноват, а его мамаша.
Подрастёт, будет еще хуже
- Поругалась с двоюродным братом. Попросила его придержать маленького сына, чтобы тот не цеплялся руками за плакат на стене и не порвал его случайно. На что брат заявил, что «это всего лишь бумажка, что ты так нервничаешь». Не стала ему озвучивать цену «бумажки», но возник вопрос: какого лешего человек, приходя в чужой дом, считает себя вправе решать что здесь ценно, а что нет? © Нэс / ADME
- Мы подружку дочери как-то пригласили к себе. Мало того, что она носилась по всей квартире с дикими воплями (мой-то ребенок спокойный и никогда себе такого не позволял), так она еще зашла в ванную комнату и вылила весь флакон моего шампуня и совершенно новый бальзам для волос в ванну. После того, как выпроводили, предупредила дочку, что это первое и последнее посещение этой подружкой нашей квартиры. © Наиля Алиева / ADME
- Давненько это было — лето, родители на даче, сестра предупредила, что в ночи придет с подругой. Пришли, спать легли в соседней комнате. А утром я вижу картину маслом — подруга поворошила видеокассеты, кино какое-то поставила, лежит, смотрит. Потом ящик выдвинула с маминой косметикой, покопалась там. И это все молча, как будто так и надо. После ее ухода я у сестры поинтересовалась, что это за поведение впервые в чужом доме. Реакция убила наповал: подруга так привыкла. Даже поругались тогда. Пишу сейчас это, и до сих пор не понимаю, что меня больше ошарашило — поведение гостьи или то, что сестра ее защищала. © Vares / ADME
"Потом ящик выдвинула с маминой косметикой, покопалась там. И это все молча, как будто так и надо"
В таком случае можно и самой рявкнуть)
- Всегда считала страшилки про свекровей чушью, так как в семье моих родителей в этом отношении была полная идиллия. Вышла замуж. На днях новоявленная «вторая мама» пришла в гости, провела ревизию на кухне и вылила полную кастрюлю только что сваренного супа в унитаз, мотивируя это тем, что у нее аллергия на морковь. © Подслушано / Ideer
- Пришла в гости свекровь. Я пошла на кухню приготовить чай. А когда вернулась, она с моим 2-летним сыном перебирала мои трусы, вывалив их из тумбочки на пол. Было ощущение, что она специально надоумила ребенка ковыряться в белье. Я аж растерялась, а потом вдруг даже сказать ничего не смогла. С тех пор уже в течение 10 лет я прячу нижнее белье, когда она приходит. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько гостей, после которых нужен литр валерьянки:
Комментарии
Вот это гости - родственники, знакомые и друзья! Да с такими друзьями и врагов не надо.