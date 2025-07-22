17 человек, которые просто хотели сходить на свидание, а вернулись с букетом историй
Часто бывает, что представление об идеальном свидании рушится в мгновение ока, даже если сначала всё идёт гладко, и все попытки исправить ситуацию оказываются тщетными. То ужин подгорит, то бывшая половина внезапно появится на пороге. Герои этих историй столкнулись с ситуациями, где всё пошло не по плану. Но кто знает, может быть, это и к лучшему.
- Решила выпендриться перед парнем и наготовить кучу вкусных вещей. Нарезала пару салатиков, обмазала курицу горчицей с медом и поставила ее вместе с картофелем в духовку запекаться, торт тоже купила. Итог: майонез, которым я заправляла салаты, оказался испорченным (да, знаю, что нужно было проверить, но блин!). Я забыла включить духовку, и мясо с картошкой остались сырыми. А на крем из торта, в составе которого были орехи (как оказалось!), у парня дикая аллергия. Самое неудачное свидание в моей жизни. © Палата № 6 / VK
- В кафе, где я работал, ужинали несколько пар за разными столиками. Вдруг одна из дам закричала. К их столику принесли напитки, в одном из них было бриллиантовое кольцо. Как вы могли догадаться, кольцо досталось не той паре, и ужас на лицах обоих джентльменов был настоящим зрелищем! Я как раз в это время обслуживал другую пару, и единственное, что пришло мне в голову, — это уронить поднос, чтобы отвлечь внимание. Это как-то сработало, так как из-за громкого грохота все внимание внезапно переключилось на меня. В это время моя коллега успела быстро извиниться за путаницу и хоть как-то спасти ситуацию. Но все равно их свидания уже пошли не по плану. © Flib_bib / Reddit
- Все девушки как девушки, а я пришла на свидание с колбасой и хлебом. Не успела поесть за рабочий день. Парень очень долго смеялся, когда в разгар романтического вечера я извинилась перед ним, достала колбасу с хлебом и принялась есть. У нас пока нет двоих детей, но парень сказал, что я его покорила. © Подслушано / Ideer
- Мне так сильно нравился парень, что я согласилась залезть с ним в канализацию, чтобы походить по подземным городским катакомбам. Сначала было интересно и весело, но очень скоро мы заблудились и бродили в кромешной тьме больше трех часов. Потом вылезли из туннеля на одной из станций метро. К счастью, поезда еще не ходили, но нас любезно встретили сотрудники полиции и доставили в участок, где мы провели еще четыре часа. Катакомбы и вправду оказались интересными, но на второе свидание я не согласилась. © Карамель / VK
- Мы встречаемся с моим парнем уже около трех лет. Все было хорошо, но я ясно дала понять, что пока не готова к браку и мне нужно больше времени для такого серьезного шага. Несколько недель назад мы пошли на большую вечеринку в честь 60-летия его отца. Я заметила, что он немного нервничает, но не придала этому значения. Во время мероприятия он привлек всеобщее внимание, встал на одно колено и сделал мне предложение. Я была застигнута врасплох и запаниковала. Не желая унижать его публично, я сказала «да». Все зааплодировали, и он выглядел счастливым. После вечеринки по дороге домой я объяснила ему, что я его люблю, но пока не готова выйти замуж и сказала «да» только для того, чтобы не смущать его перед всеми. Он расстроился и сказал, что я унизила его еще больше, так как теперь ему придется рассказать всем, что мы не помолвлены. Он считал, что мне следовало просто сказать «нет» на вечеринке. Сейчас его семья и друзья продолжают звонить и писать, чтобы поздравить его, из-за чего он еще больше расстраивается. Я чувствую себя ужасно из-за того, что причинила ему боль, но также считаю, что он поставил меня в затруднительное положение, не приняв во внимание мои чувства. © Unknown author / Reddit
- Однажды у меня был парень, который притворился, что ему срочно нужно уйти со свидания (это было совершенно очевидно). Позже, тем же вечером, я спросила, что пошло не так. Он сказал, что «встреча со мной заставила его понять, что ему больше нравится другая девушка». В то время это было ужасно, особенно учитывая, что это был парень, в которого я была влюблена много лет. © Unknown author / Reddit
"Он расстроился и сказал, что я унизила его еще больше".
Мать, беги от него со всех ног, это очень страшный человек, ты потом от его манипуляций флягой поедешь.
- Привел в кафе на свидание девушку, а за соседним столиком сидела моя почти бывшая жена со своим новым парнем. Это было очень неловко. И крайне сложно было объяснить девушке, что да, мы были женаты, и развод еще не завершен. Хотя это неловко говорить, даже если бы бывшая жена не сидела за соседним столиком. © Unknown author / Reddit
- Решил разнообразить серые будни с женой. Позвонил ей утром и пригласил на свидание. Назначил встречу на 3 часа дня. Сижу с цветами в парке, жду её. Нет час, два, почти три уже... Начал переживать и позвонил. Она взяла трубку и как заорет: «Что ты звонишь каждые полчаса, я же сказала тебе, что буду через пять минут!» Эта фраза — всё, что нужно знать о моей жене. © Палата № 6 / VK
- Это было около 10 лет назад. Я пошел на свидание с девушкой, с которой меня познакомили друзья, так как мы оба были свободны. Для первого свидания все было неплохо, но особой искры между нами не возникло. Выпили кофе и погуляли по магазинам. На выходе из торгового центра мы увидели огромный ледовый каток и она захотела прокатиться. Должен признаться, что я высокий и крупный, и плохо умею держать равновесие. Однако она, похоже, была в восторге, и я подумал, что мы хорошо проведем время. Не прошло и пяти минут на катке, как я поскользнулся, растянув запястье и лодыжку, и меня пришлось нести другим фигуристам. Я остался на скамейке один с пакетом льда для моих травм, пока моя спутница вернулась на каток одна. Наблюдая за ее катанием, я заметил, что она болтает и кокетничает с другим фигуристом и даже не смотрит в мою сторону. Когда ее время на катке истекло, она ушла с другим парнем, не оглянувшись, оставив меня хромать домой одного. © Umbran_scale / Reddit
"Эта фраза — всё, что нужно знать о моей жене".
А нахрен ты с ней живёшь? У вас в стране запрещены разводы?
- Сидели с другом в кафе, обсуждали футбол. Вдруг заходит беременная девушка, с животом примерно на 6 месяце, и начинает кричать на моего друга, называя его подлецом и так далее. Когда она прокричалась и ушла, друг рассказал, что познакомился с ней в интернете около трех месяцев назад. Тогда она уже была беременной, но не сказала об этом и отправляла фотографии так, чтобы это не было заметно. Через месяц они решили встретиться. На свидание она пришла с животом и сильно обиделась, когда друг сказал, что не хочет растить чужого ребенка. © Подслушано / Ideer
- Парень пригласил меня в кафе далеко от нашего района, хотя мы живем рядом. Когда пришло время платить, он вдруг «вспомнил», что забыл кошелек дома. Я согласилась заплатить, но и у меня не оказалось карты. Вот так совпадение! В итоге мы пообещали официантам, что вернемся позже, чтобы рассчитаться, и я оставила у них свои водительские права в качестве залога. Итак, он проехал всю дорогу до нашего района, проехал мимо своего дома и направился прямо ко мне. Видимо, чтобы я могла взять свой кошелек. Так я и сделала. Конечно же, нам пришлось снова ехать обратно в ресторан, чтобы я наконец-то могла оплатить счет. После этого мы больше не встречались. © BBVIP21 / Reddit
- Я пошла на первое свидание с мужчиной, и он тут же рассказал мне о своем предыдущем опыте. Дважды был в браке, оба неудачно. Одна жена изменила, вторая была ревнивицей, а потом еще и запретила видеться с ребенком. Он сказал, что если мы поженимся, то только с брачным контрактом, чтобы он не остался ни с чем, и я наследников не отсудила. Я чуть не упала в обморок: знакомы неделю, я еще даже и не думала о будущем с ним. Но он сразу обозначил свои требования. Видно, я старомодная, раз верю в бескорыстную любовь без всяких бумажек с условиями на случай развода. © Карамель / VK
У кого-то свидание пошло не по плану
- Как-то раз купил букет роз на свидание с девушкой. Она не пришла и не отвечала на звонки. Я расстроился, даже не из-за свидания, а из-за того, что вечер пропал зря. Пошел бродить по городу и стал думать, что делать с букетом и куда его деть. Хотел было выкинуть его в реку, но стало жаль — не денег, а того, что радости никому не доставит. Стал искать, кому его отдать. В итоге вручил его одной девушке, которая оказалась замужней и на четвертом месяце беременности. Она взяла букет, после чего я немедленно ретировался с того места подальше. Надеюсь, букет принес ей радость, и муж не устроил сцену ревности. © Подслушано / Ideer
- Познакомился с девушкой в интернете. Спустя несколько дней приятного общения, я пригласил ее на свидание. Настал тот день, время до нашей встречи таяло, и я был в предвкушении. Но за два часа до встречи мне случайно сломали нос. Свидание пришлось отложить. В итоге наша первая встреча состоялась в больнице: я после операции, с опухшим лицом, синяками под глазами и тампонами в носу. Она сказала, что до последнего не верила, что я действительно сломал нос, думала, что я сливаюсь. Уже год вместе. Люблю ее. © Подслушано / Ideer
- Года два назад я был на одном очень неудачном свидании, где все с первой минуты пошло не так. Во-первых, нам абсолютно не о чем было поговорить, хотя до этого в переписках мы общались ночи напролет. Однако живое общение сразу не задалось. Мы посидели, помолчали, поели. Потом я отошел в туалет, а когда возвращался, увидел, что она дает свой номер какому-то парню. Суть в том, что они не просто обменялись телефонами, а, как выяснилось недавно, в итоге даже поженились. Получается, она нашла свою судьбу, а я съел ее еду, так что свидание в целом можно считать успешным. © Палата № 6 / VK
- Я девушка, мой рост — 197 см. Из-за этого у меня проблемы с парнями. Как только кто-то узнает мой рост, сначала удивление, а потом тишина. Обычно это отпугивает. Один даже сказал: «Мне с тобой неловко, я себя мужиком не чувствую». Недавно познакомилась с парнем в приложении. Мы общались нормально, и он позвал меня на свидание. Я сразу предупредила: «Я очень высокая, почти два метра». Он ответил: «Нормально, не переживай». Я подумала, что он, возможно, волейболист или кто-то еще. Но когда мы встретились, оказалось, что его рост намного ниже моего. Я была в шоке: «Ты шутишь?» А он показал фотографии родителей, а у него мама выше папы на две головы. Он сказал: «Я смотрел на них каждый день и понимаю, что круче отношений не видел, может, и у нас так будет». Я поверила, и мы начали встречаться. Спустя три месяца он решил познакомить меня с родителями. Приходим к ним, а они оказались одинакового роста. Позже я спросила его, что это было за фото на первом свидании. Он признался: «Прости, это был фотошоп, просто не знал, как к тебе подкатить, спросил у нейросети, а она мне такой вариант посоветовала». Представьте, меня обманула нейросеть! © Не все поймут / VK
- Два года назад мы познакомились на сайте знакомств. Он пригласил меня погулять, а на улице была зима. Выбрал площадь возле реки — самое ветреное место в городе. Ну ладно. На улице был мороз, ветер, и через 10 минут у меня стало замерзать лицо. Через полчаса я уже даже говорить не могла — зубы стучали. Я предложила зайти в кофейню попить кофе, на что он ответил: «Ну ты иди, я тебя тут подожду». Погуляв еще 10 минут, я сказала, что срочно пора домой, попрощалась и бегом побежала к уже заведенной автозапуском машине. На его сообщения я больше не отвечала. Спустя два года он написал: «Извини, я все понял, хочу на тебе жениться». Конечно же, я послала его подальше. © mariyarmstrong / Pikabu
Свидания часто идут вопреки ожиданиям, но герои этих историй не только сохранили оптимизм, но и поделились своим опытом:
Комментарии
У меня бабушка была почти на голову выше деда. Всю жизнь "мучалась" от того, что распрощалась с каблуками. Эх, вот чтоб это была самая большая проблема по жизни... А то напридумывают себе комплексов, что высокие девушки, что низкие парни...