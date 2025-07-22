17 человек, которые просто хотели сходить на свидание, а вернулись с букетом историй

Часто бывает, что представление об идеальном свидании рушится в мгновение ока, даже если сначала всё идёт гладко, и все попытки исправить ситуацию оказываются тщетными. То ужин подгорит, то бывшая половина внезапно появится на пороге. Герои этих историй столкнулись с ситуациями, где всё пошло не по плану. Но кто знает, может быть, это и к лучшему.