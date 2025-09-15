О, эта биоразлагаемая подошва. У меня тоже так было. Обувь Экко, внешне, как новая, сносу нет, а через 8 лет после покупки подошва рассыпалась в труху(((
15 свадебных казусов, которые произошли еще до церемонии
Каждая свадьба должна быть идеальной, но иногда судьба подбрасывает такие сюрпризы, что это превращает самый счастливый день в целую историю. Мы собрали 15 честных историй о свадебных казусах и нелепых ситуациях, которые доказывают, что иногда лучше посмеяться над ситуацией, чем позволить ей испортить праздник.
- Подруга выходит замуж. На девичник шутки ради решили пригласить танцора. Долго выбирали на сайте, там вообще были только описания молодых людей, без фото. И — та-дам! Он приезжает, все в шоке, ведь это будущий муж нашей подруги. Неловко как-то стало в этот момент. Оказывается, он скрывал от нее свое «увлечение», а всем говорил, что работает инженером. Теперь подруга не знает, прощать его или нет, а свадьба на грани срыва. © Не все поймут / VK
«Только добрался до места проведения свадьбы — и мои туфли решили развалиться»
- Когда выходила замуж, накрутили мне на маникюре красивейшую искусственную розу из акрила. В то время это было модно. Как мы с мастером ей гордились! Думаю, никому не надо объяснять, на каком именно пальце мы ее наляпали. Да-да, именно на том, на который надевают кольцо. Это я поняла только в ЗАГСе, когда протянула мужу свою лапку — мол, кольцуй, твоя навеки. И вот ситуация: тишина, гости, регистратор и мой муж, который пытается надеть кольцо и пыхтит, чтобы дали скотч — он мне это кольцо так примотает, сверху. © Вера Бушова / VK
- Жених и невеста жили в разных деревнях, и на выкупе ее надо было искать по всей деревне, а найти никак не получалось. Жениху надоело, он психанул, развернул весь свадебный кортеж и уехал к себе. Зашел к соседской девушке и прям тут же позвал ее замуж. Невеста сначала ждала, потом поехала в деревню жениха, а там свадьба в самом разгаре, но уже с другой девушкой... Живут уже несколько лет, и довольно счастливо. © Подслушано / Ideer
Подготовка к семейной жизни. Не выдержал
100% понимания, 0% осуждения. Никогда не понимала, зачем люди вытворяют эту дичь на свадьбах
- Пара лет назад мы с мужем были на свадьбе друзей. Невесту я видела впервые, но она казалась очень милой. Церемония — загляденье. И вот я случайно услышала, как невеста с облегчением вздохнула: «Какой красивый получился торт!» — будто сама не верила, что все вышло так хорошо. Позже выяснилось, что ее семья забыла заказать и торт, и кейтеринг! Узнала она об этом всего за три дня до свадьбы и в слезах звонила будущей свекрови. Но та не растерялась: ее подруга-кондитер за пару дней соорудила свадебный торт. А а еду для гостей привез любимый ресторанчик жениха. В итоге праздник выглядел идеально, и никто из гостей даже не догадывался, что был на грани катастрофы. © DualKeys / Reddit
- Накануне свадьбы жених решил порадовать меня суши. И я ими отравилась! С утра я чувствовала себя так плохо, что еле выползла из кровати, а прямо во время церемонии потеряла сознание! Гости шептались, что я, наверное, беременна. В общем, свой праздник я толком не прочувствовала, зато на следующий день наконец-то пришла в себя. © RocioenCalma / Reddit
«За 2 дня до свадьбы я решила покрасить волосы без перчаток. А-а-а!»
- У моего брата в субботу была свадьба. Мы готовились около полугода. И этот чудик сказал на свадьбе: «Нет». Мы все были в полнейшем шоке. Столько суматохи, столько денег вбухали... А знаете, почему он так сделал? Пока жених и невеста ждали начала церемонии, мимо них прошла девушка. И все, его перемкнуло. Он побежал за ней. Мы думали, что хотел спросить что-то, а он, оказывается, погнал знакомиться. Я не верила в любовь с первого взгляда: считала, что это только истории для мелодрам. Но нет, бывает. Спасибо брату, что открыл мне глаза на этот мир. Жалко невесту, конечно, девочка очень хорошая. Брат 100 раз извинился, но какие извинения тут помогут? Короче, братец сделал наши выходные. © Рабочие истории / VK
- На моего папу напала уличная кошка. Утром, в день нашей свадьбы. Его напичкали лекарствами, сделали прививки от бешенства, и на всех наших свадебных фотографиях он, как бы это сказать, слегка не в себе. Мы по сей день над этим хихикаем. А мои родители в итоге взяли эту кошку к себе домой, она до сих пор у них живет. Никакого бешенства у нее не было, и оказалось, что она вообще довольно славная кошечка. © PleaseSendPants / Reddit
«У меня свадьба в следующем месяце. Заказала себе туфли и была вся в предвкушении перед примеркой... А потом я открыла коробку»
Это не "любовь с первого взгляда", это просто кобелина, который х в штанах удержать не может. Хорошо, что этот мусор вынес себя из жизни невесты сам
- Где-то в городе летает гелиевый шар с деньгами внутри. Гости хотели подарить его на свадьбу, но не успели. На парковке у торгового центра они открыли дверь машины, и шарик вылетел. Подарок пытались догнать, но не вышло. © fatonm / Pikabu
- Мама сказала, что ее подарком нам на свадьбу будет банкет. И пригласила туда всех, кого сама хотела. А вот моих друзей почти не было. Ну и я спросила, зачем она так поступила. А в ответ она выдала: «Ну я же оплачивала!» © Yoshka / AdMe
- Давно было. Я «слегка беременна», но свадьбу сыграть охота. Раздобыла симпатичную ткань, шью платье сама. Сообразила модель из двух разных выкроек а-ля Burda. Цветочком оригинальным украсила. Заходим в ЗАГС и тут прямо в холле вдруг сталкиваемся с девицей, тоже «слегка беременной», в точно таком же самодельном платье, украшенном таким же цветочком. Ржали так, что обе чуть не родили. © Елена Фоминова
«Моя жена в нашу брачную ночь»
Суда по лицу невесты, ей там корсет жизненно важные органы передавил)
- День свадьбы. Жених опаздывает. До регистрации остается 20 минут. Думаю, пойду схожу в туалет, пока жених едет. Сделала свои делишки и медленно выхожу из туалета. А тут фотограф, жених, свидетели, гости — и я с платьем в трусах. Угадайте, что запечатлено на первой фотографии. © Подслушано / Ideer
- Я на свою свадьбу заказал белый S класс. Когда мы поехали из загса в ресторан, оказалось, что мы забыли дома ноутбук, на котором был весь наш саундтрек к праздничному вечеру. Мы попросили водителя проехать через наш дом, но понимали, что уже катастрофически не успеваем к торжественной части в рестике. Мы с женой начали цапаться и выяснять, кто из нас плохой и забыл ноут, но водитель перебил наши дебаты словами: «Не переживайте, успеем. Такой день, не надо ссориться». Он несся так, как я в жизни не ездил. В итоге мы успели, но вышли из машины с лицами такого же цвета, как был этот S класс. А вообще, спасибо ему, есть что вспомнить. © Vasilii1stepanov / Pikabu
«Ровно через 20 минут после того, как двоюродную сестру попросили вести себя прилично на свадьбе»
- Эту историю рассказала мне бабушка. И случилась она в годы ее молодости. Молодой деревенский парень решил жениться. О чем рассказал своей матушке. Матушка поспрашивала у своих подружек и нашла невесту в соседнем селе. Дела решались легко и непринужденно. Договорились они так. Парень едет за невестой, забирает ее с приданым в свой отчим дом. Невеста помогает с готовкой праздничного стола. Свадьба. Успех!
В этом хорошем плане возникли нюансы. Приезжает парень за невестой на лошади. Лошадь запряженная в сани, потому что была зима. Приданного у невесты оказалось больше, чем помещалось в сани. Девушка предложила сделать два рейса. Парня такой расклад не устроил. Хоть село и соседнее, но расстояние между селами больше 10 км. Зима. Холодно. Жених предложил от части вещей отказаться. Невесту это разозлило и она сказала, что, мол, если хочешь невесту небогатую, то едь в конец улицы, там живет небогатая девушка. Вот у нее вещей мало.
Сказано — сделано. Поехал парень в конец улицы к этой девушке. Там состоялся примерно такой диалог:
— Замуж пойдешь?
— За кого?
— За меня.
— Пойду.
— Пошли. Сани за оградой стоят. Собирайся, поехали.
Новоиспеченная невеста не растерялась и быстро собрала все свои вещи. И в путь к счастливой жизни. Прожили они вместе больше 50 лет. © Hyno4eMy / Pikabu
«Свадьбы могут утомить. Когда все гости разошлись, жена моего брата после выглядела вот так»
- У меня курьезный случай был. Муж на свадьбе после выкупа экстренно оказался в стоматологии, и ему вырвали зуб. Я в свадебном платье ждала его у дверей стоматологии, потом он еле выговорил «Да» в ЗАГСе. Вторую часть торжества держался молодцом, но практически ничего не ел, кроме пюре. © Юлианна Кот / ADME
- Был среди приглашенных на одной свадьбе. Приехал кортеж автомобилей. Выходит жених, статный и миловидный, открывает дверь для невесты. Она степенно выходит: с лучезарной улыбкой из-под вуали, платье в пол, шлейф, букет белых роз. Он берет ее под руку и... наступает на белоснежный шлейф. Слышен характерный звук рвущейся материи. Невеста без паузы и замешательства бьет жениха букетом роз, только листочки и лепестки разлетаются. Тот достает свидетельство о браке и сжигает его. Уехали на разных машинах. Развели их через месяц. © CEMEH67 / Pikabu
Ну что, какой из этих казусов вас шокировал больше всего? А может, и у вас есть своя история о свадебном конфузе, который до сих пор вызывает у вас и смех, и смущение? Делитесь своими впечатлениями в комментариях!
А вот еще наши статьи про свадьбы:
Комментарии
А где истории, что невеста убежала со свадьбы? Вы хотите сказать, что мужчины подлые?
"Муж на свадьбе после выкупа экстренно оказался в стоматологии, и ему вырвали зуб."
Хороший, значит, был выкуп, зажигательный)
А что, свидетельство о браке сразу в руки нынче выдают, прямо на регистрации?