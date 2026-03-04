Женщины, не играйте в благотворительность, мужья ходят налево потому, что вы сами им высвободили ресурсы и время! Пошел налево - обдирайте как липку, не надо тут свою "гордость" показывать, на обиженных воду возят
19 случаев, когда находчивость девушек помогла им поставить в отношениях яркую точку
Иногда, чтобы закрыть одну дверь, нужно немного смелости и капля фантазии. Эти девушки доказали, что даже финал отношений может быть ярким. И их истории это подтверждают.
Расстались с парнем, неделю не могла прийти в себя. Тут ко мне подруга заявилась и говорит: «Мы с тобой отдыхать едем. Никаких отмазок». Взяли горящий тур в Египет — хандру как рукой сняло. Естественно, я выкладывала фотки в ленту. Бывший почти сразу написал, начал выяснять, с кем я и где. Ответила ему: «А тебя это уже не касается». Поняла, что свободна и могу делать, что хочу.
Муж сходил на сторону, я подала на развод. Он в момент переобулся и сказал, что это он сам решил уйти. Меня это так взбесило: три дня назад рыдал и валялся у ног, а тут, оказывается, он решил. Думала разойтись по-хорошему, ни на что, кроме его доли 1/5 в квартире, не претендовала. В итоге разделила с ним все имущество по закону и он еще должен платить алименты.
Жили с парнем пять лет. Я хорошо зарабатывала, он просил наличку «в долг» — обещал перевести на карту. Потом я нашла его переписку с другой и сказала: «Прощай». А он вдруг заявил, что все пять лет одалживал мне деньги и потребовал вернуть — набежало больше 10 тысяч долларов! Я напомнила, что давала ему наличные. В итоге он остался ни с чем, но нервов стоило много.
Однажды в мае я выделила день для женских процедур: маникюр-педикюр, косметолог и далее по списку. В это же утро рассталась с парнем. Ну не отменять же все процедуры. Поехала на маникюр и решила поплакать после, но вышла позже — стало некогда. Помчалась на ламинирование. Приехала домой, включила комедию, ждала несколько часов — и эмоции прошли. Расставания после 35 — такие.
Я вышла замуж на прошлой неделе. Скромно, в кругу близких людей, расписались и отметили. Потом с мужем улетели на отдых. Вчера мне пишет бывший: «Ну все, я оценил твой выпендреж со свадьбой. Даже немного приревновал. Так что можешь вернуться ко мне — я уже готов». Иногда я поражаюсь тому, насколько человек высокого о себе мнения. Кинула в черный список и продолжаю наслаждаться отдыхом.
Ну и зря в черный список. Столько перлов ещё модно было от него увидеть. Себе настроение поднять, людей повеселить, выложив в сеть.
Зарегистрировалась на сайте знакомств под левым ником, написала ему и пригласила в гости в несуществующий подъезд реального дома на другом конце города. Он поехал с цветами и тортом целовать дверь подъезда. Рада была бы еще дальше его посылать, но он ленивый. На следующий день я его бросила. Он даже не понял, что между этими событиями есть связь.
Бывший обманул, но спустя год вдруг объявился с предложением поехать с ним в путешествие. Пообещал с три короба, что все оплатит, на шоппинг свозит и все такое. Но я не лыком шита. В день вылета он ждет меня в бизнес-зале аэропорта, а я естественно сижу дома. Он опять пишет: «Уже посадка начинается, ты что издеваешься? Где ты?» Я отвечаю: «Не могу тебя найти, я уже в аэропорту».
Как достало в каждом посте: я не лыком шита и "тут я как выдам"
Научите уже свою нейросеть новым крылатым фразам что ли
Они сейчас очень классно учатся и пополняют словарный запас
Недавно расстались с парнем, восемь лет были вместе. Когда мы перевезли мои вещи в новое место жительства, пришло осознание, что «это конец». Решила сдержанно дойти до квартиры. Представляла, какая истерика меня ждет. Зашла в квартиру и молча начала доставать вещи из чемодана. Я была готова разреветься, но, вешая рубашку в шкаф, поняла, какой он здоровенный. Этот шкаф теперь весь только мой.
C мамой поехали на концерт в другой город. Там оказался ресторан с террасой напротив. Заходим, я иду в уборную и встречаю знакомые лица. Оказывается, в банкетном зале свадьбу отмечал мой бывший. Его гости подумали, что я специально приехала испортить свадьбу, и стояли на стреме у входа в зал. Ну а мы что? Мы посидели в ресторане, посмеялись над ситуацией и пошли наслаждаться концертом.
Как только съехались с парнем, начал предъявлять: то не так, и это наперекосяк. Как я только не старалась, но все не то. И вот он сообщает, что возвращается к бывшей. Только вот хочет, чтобы я вернула ему деньги, которые он «вложил» в меня. А я взяла и скинула ему тысячу с сообщением: «Вложил в меня сильное желание пожить одной».
Стала встречаться с его конкурентом, который влиятельнее, чем он. Почему-то он ревнует.
Бывший сказал: «Кажется, я тебя больше не люблю, ты должна сделать что-то, чтобы пробудить во мне чувства». И тут я прозрела: в нашей паре работаю и тяну быт я, а должна еще и чувства ему возвращать? Лежит на диване и считает, что его нужно любить просто так, а меня — за что-то. Я «сделала что-то» — собрала его вещи и выгнала. Месяц приходил, но ничего не сделал, чтобы вернуть мои чувства.
Мы с моим молодым человеком пошли на свадьбу к его другу. Там много залов ожидания, и мы заходим в первый. Я нарядная, красивая и еще с парнем, а там мой бывший ухажер в роли жениха с невестой. Как он обалдел — это ничего не сказать. Я помахала ему ручкой, а он судорожно поправил галстук. Когда все вышли на улицу и ждали машины, он прятался по кустам.
В театре торжество — очередной юбилей. Приглашены все артисты, кроме двоих — трагика и комика.
Сидят они оба в гримерной…
Трагик (с надрывом): — Не пригласили… Не помнят…
Комик (радостно): — Не пригласили! По-о-омнят!!!
Вот и тут, думаю, что такое могла вытворить рассказчица, что жених по кустам от неё прятался
Моя месть: я стала счастливой, в счастливых отношениях уже семь лет, и первая строчка в моей книге посвящена не ему. Думаю, это самая лучшая месть. Но я делала это для себя. Вот что я написала в книге: «Моему мужу Николаю: однажды ты рискнул изменить свою жизнь и построил ее наилучшим образом. Знай, что без твоей безусловной любви меня разной эта книга никогда бы не появилась на свет».
У меня был случай. Человек просился ко мне домой. Я на тот момент переехала. Сказала: «Да, без проблем приезжай, жду. Вот адрес» — и дала старый адрес. Плюсом сказала пусть купить вкусняшки. Сама легла спать. Он весь довольный приехал, писал и звонил мне. А я спала у себя дома.
Муж сказал, что уезжает на конференцию, хотя на самом деле собирался на отдых со своей мадам. Я все знала. Виду не подала, а решила действовать. Взяла и положила ему в последний момент в чемодан книгу «Неверный муж» и штаны все выложила, чтобы отдыхалось веселее. А пока он был «на морях», собрала его остальные вещи и отправила их к матери. Квартира-то моя. Сменила замки и подала на развод.
Бывший нанял меня фотографом на свою свадьбу. Отсняла в лучшем виде, жалко только, что не взяла двойную оплату. Заказали меня через родственницу, так что я до последнего не подозревала, чья это свадьба.
Дала себе время погоревать, а дальше стала жить жизнь, как будто его в ней и не было: новые знакомства, путешествия, новые хобби. Потом, как оказалось, он был сильно обижен на меня за то, что я не попыталась его вернуть. Инициатором разрыва, кстати, был он.
Были вместе 12 лет, он мне изменил с женщиной в командировке. После развода я намеренно покупала путевки и летала отдыхать именно в те места, в которых он мечтал побывать, но его мечтам так и не суждено было сбыться. В итоге сейчас я в счастливых отношениях и живу с мужчиной на море — каждый день солнце и праздник.
Прочитав эти истории, невольно думаешь: иногда финал — это и есть начало чего-то лучшего. Их героини не стали цепляться за то, что тянуло назад, и сумели поставить точку так, что за нее хочется аплодировать. А у вас был момент, когда вы закрыли дверь красиво и без сожалений? Делитесь в комментариях — такие истории вдохновляют.
