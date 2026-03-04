19 случаев, когда находчивость девушек помогла им поставить в отношениях яркую точку

Как только съехались с парнем, начал предъявлять: то не так, и это наперекосяк. Как я только не старалась, но все не то. И вот он сообщает, что возвращается к бывшей. Только вот хочет, чтобы я вернула ему деньги, которые он «вложил» в меня. А я взяла и скинула ему тысячу с сообщением: «Вложил в меня сильное желание пожить одной».