Нужно иметь сильно руки из попы чтобы налажать с покраской головы. Ну или краска дешман какой-то
20+ забавных историй и фото о том, что домашние бьюти-процедуры — это всегда море смеха и новый имидж
Иногда желание сэкономить превращается в живые и забавные приключения. Мы вооружаемся простыми туториалами, берем в руки ножницы и верим в свой успех. Мы собрали 20+ историй и фото, от которых на сердце становится теплее: ведь даже кривая челка — не повод для грусти, а отличная бытовая зарисовка для хорошего настроения.
- Решила дома волосы покрасить сама, чтобы сэкономить и выглядеть как из салона. Купила краску в магазине, все по инструкции сделала: нанесла, выдержала сорок минут, смыла. Смотрю в зеркало, а там вместо теплого каштана какой-то ядовито-рыжий цвет, как у морковки с рынка. Я начала смывать шампунем — не уходит! Полтора часа в ванной просидела, вся квартира в краске, полотенца теперь оранжевые. Позвонила подруге, а она хохочет и говорит: «Ну теперь ты у нас огонь». Утром на работу вышла в шапке, хотя на улице плюс пять, все спрашивают: «Ты чего в шапке?» Пришлось рассказать, и теперь весь отдел меня «морковкой» зовет. Но знаете что? Мне уже самой смешно: фоткала себя в зеркале и ржала в голос. Никогда больше не буду экономить на салоне, клянусь!
«Попробовала сделать себе кудри без плойки»
Я как-то накрутила маленькие гульки такие на голове, чтобы распустить утром и пойти красоткой в школу — результат был примерно такой же 🤣
- Захотела я, значит, покрасить волосы, но, чтобы они не сильно испортились, решила красить хной. Купила в цвете «шоколад». Решила все делать в точности по инструкции: нанесла хну на волосы, подождала ровно тридцать минут, хорошенько смыла водой (как было написано, без шампуня). Делала я это поздно вечером и после всей процедуры легла спать. Но, проснувшись утром и глядя на них при дневном свете, я опешила: они были зеленые! Причем не красивого зеленого, а болотного, непонятного зелено-желтого цвета. Вот и верь после такого этим инструкциям. К счастью, после промывания волос с шампунем этот цвет смылся.
Решила подстричься сама — «гениальная» идея обернулась полным провалом. Жизнь меня быстро приземлила.
Моя дочка 13 лет подстриглась сама - от каре до "под мальчика", плюс осветлила некоторые прядки. Получилось так классно, что я спросила: "А когда это ты в парикмахерскую успела? И где деньги взяла?". Но у дочки волосы вьющиеся, возможные огрехи теряются в шевелюре.
- Муж решил, что тратить деньги на барбершопы — это лишнее. Посмотрел пару видео в интернете и закрылся в ванной с машинкой. Спустя двадцать минут он вышел и молча сел на диван. Я взглянула на него и опешила. У мужа на голове была идеальная стрижка, которая выглядела как будто профессионал стриг. Я аж расхохоталась от его одновременно забавного и гордого выражения лица. Оказалось, это была его живая мечта детства — стать парикмахером. Эта ситуация дала нам понять, что человеческие таланты не исчезают с годами. Теперь я уверена: пришло время этой мечте осуществиться.
Кто-нибудь, объясните смысл барбершопов. Всю жизнь стригусь в парикмахерской у дома за 400 рублей, доволен. Один раз сходил к ним на сайт - стрижка почти 3000 стоит.
«Решил сам себя подстричь»
- У меня нет никаких мелких ссор с парнем из-за цвета моего нового маникюра. Все просто: он мне сам делает маникюр и знает о моих ногтях даже больше, чем я. Я сама не поняла, как так случилось. Как-то я купила все нужное для маникюра, решила заниматься этим делом, но у меня не совсем получалось, и я это забросила. А парень, чтобы деньги зря не пропали, сам сел всему этому учиться. С одной стороны, я рада за него, а с другой — поняла, что это не мое.
«Сама сделала себе маникюр и поняла: таланта у меня к этому ноль»
- Решила сэкономить на визажисте и накрасилась на свадьбу сама. В зеркале была богиней, круче круче топ-модели: идеальные стрелки и контуринг! Вдруг после свадьбы фотограф пишет: «У нас проблемы». Я открыла снимки и округлила глаза: мое лицо сияло так, будто я — призрак викторианской эпохи, а шея была слишком загорелой. Оказывается, пудра содержала светоотражающие частицы, которые в свете вспышек фотокамер дали такой эффект. А на шею я нанесла лишь тональный крем, отчего и получился такой контраст.
Заметила, что у звезд это частая история. Как будто муку кто-то в лицо дунул
«Решила сбрить себе брови. В итоге забила на все и просто отношусь к этому с юмором»
- Я недавно сделала себе блонд, о котором долго мечтала. Выход из темного цвета занял у меня почти год: тонировалась, красилась и наконец достигла желаемого оттенка. В салоне сразу купила косметику по уходу: фиолетовый шампунь и разные маски, чтобы волосы не желтели. Спустя пару дней нанесла шампунь, планировала оставить его ненадолго и смыть. Но тут позвонила мама — у нее случилось ЧП, срочно нужна была моя помощь. Отвлеклась и провисела с ней на звонке минут десять. Потом опомнилась, что нужно смывать! Короче, передержала: блонд приобрел фиолетовый оттенок, теперь похожа на какую-то Мальвину. Пробовала смыть, но пигмент слишком сильно въелся. Выгляжу как подросток, который криво покрасил пряди самой дешевой цветной краской.
О боже мой тоже мне проблема, я иногда по приколу тонируюсь в ярко-филетовый, он за две помывки в белый вымывается всегда.
«Я попыталась подстричься сама»
у меня сестра себе чёлку стригла под самый лоб. без неё лицо довольно крепкой девочки стало круглее
- Моя дочь хочет покрасить волосы в зеленый.
Я ей говорю:
— Ты уверена?
— Мам, это модно.
— Я думаю, что Тверь к такому стилю пока не готова.
— Я все равно покрашусь!
И действительно покрасилась без разрешения. Результат был далеким от идеала, так что она сама пришла ко мне:
— Мам, перекрась меня в мой цвет! Прошу!
В итоге мы вместе исправляли этот эксперимент.
Я с розовыми волосами ходила одно время, мне классный мастер сделал оттенок, который мне оч понравился
«Больше никогда не буду стричься сама»
Ну, из этого еще выйдет неплохое шегги-боб или уж в крайнем случае пикси)
- Я уже семь лет как стригусь у одного и того же парикмахера. Но тут мой мастер уехала в отпуск, и я не успела к ней записаться. Через два дня мне нужно было идти на свадьбу подруги, а стрижка была в ужасном состоянии. Мы же живем в эпоху интернета? Вот я и решила найти туториал. В тот момент, когда в руках были ножницы и я уже отрезала офигеть какую часть волос, в очередной «чик» я случайно перепутала направление инструмента и оказалась с короткой челкой, которая не прикрывала лоб, а доходила лишь до его половины... Вместо того чтобы сильно расстроиться (а я была близка к этому), решила принять новый образ и даже сделала селфи, чтобы поделиться этой забавной историей с друзьями. На свадьбе отдохнула хорошо: многие даже сказали, что такая челка странная, но мне идет!
переехали в другой город. мой парикмахер остался в родном. начала искать, кто может порекомендовать парикмахера. так одна девушка дала номер телефона своего, но предупредила, что он стрижет в основном парней. я решила рискнуть. в итоге почти месяц ходила настолько коротко постриженной, хотя мне и шло.
«Тот случай, когда не потренировалась с гримом перед тем, как надевать костюм»
- Я никогда не думала, что фраза «Да ладно, что может пойти не так?» станет станет началом такого приключения. Все началось с обычной идеи — покрасить волосы в новый цвет. Увидела интересный вариант с небольшим зеленым оттенком (прям небольшим). «Что может пойти не так?» — подумала я, намазывая смесь на голову. Через час я стояла перед зеркалом с зелеными волосами. Не благородный изумруд, не стильный холодный оттенок, а настоящее болото на голове. Смыть не получилось, перекрасить — тоже. На следующий день коллеги за столом обсуждали новые тренды, а я сидела в углу и пыталась слиться с офисным растением.
«Пытался подстричься сам, а мама попыталась исправить стрижку»
- У моей сестры от природы кудрявые волосы. Как-то в детстве (мне лет четырнадцать было, ей — десять) она попросила подстричь ей челку. Ну, я же опытная на тот момент была, себе много раз стригла — что я, сестре не смогу помочь, что ли? Намочила волосы, расчесала, левой рукой натянула челку и отстригла на уровне бровей (все как и себе). Но я не учла одного: когда ее волосы высохли, они завились и подпрыгнули куда-то на уровень роста волос на лбу. И получилось, что у нее пышная копна волос и практически лысина в районе лба. Сестра расстроилась и обиделась на меня. С тех пор я зареклась кого-то стричь и несколько лет отказывала домашним, пока мама не уговорила меня подровнять ей длину. Она попросила меня подстричь «по плечи», что я благополучно и сделала. Оказалось, что она имела в виду длину «по лопатки», то есть до середины спины. Но мысли читать я умела еще хуже, чем стричь волосы...
Ну какой ТЗ такой и результат. Моя мастер в первую встречу даже попросила рукой показать уровень чтобы убедиться, что я точно называю то место, где хочу край. Так что мама сама виновата.
«У меня была челка, и я решила, что она мне больше не нужна. Что, очевидно, означало, что ее нужно просто отрезать»
- А у меня мама как-то нашла в интернете способ подстричь челку: завязать волосы резинкой на нужной длине и обрезать. Попросила меня. В итоге челка по бокам получилась нормальная, а в середине лба — два сантиметра. Как я не заметила, что так будет, не знаю. Было лето, маме приходилось постоянно носить головные уборы. Вывод: не слушаем советы из интернета и не просим детей подстричь!
«Решила сделать эстетичную прическу — ожидание и реальность»
- Сегодня окончательно убедилась, что не зря для каждого дела существует свой мастер. Когда у меня забилась труба, я вызвала сантехника, когда дом стал супергрязным — клининг. Но почему-то, когда у меня сломался ноготь, я, насмотревшись всяких видео в сети, решила, что и сама с этим справлюсь. Купила гель для ногтей, лампу и пошла чинить свой ноготок. Лак везде затекал: его было либо очень много, либо недостаточно. Еле снимала все слои, ибо фрезы для снятия у меня не было. В итоге спустя два часа я осталась не только с поломанным ногтем, который еще и кривым стал от моих попыток снять гель, но и с убитыми нервами. Записалась к мастеру ногтевого сервиса и выдохнула. Как же хорошо, что у каждого дела есть свой профессионал и не нужно выдумывать самому, что же делать.
Очень странная экономия: лампа маникюрная + гель и формы для ремонта + база+топ+ цветной гельлак (ещё найти того цвета!) в копеечку выйдут, в салоне дешевле не ремонт сделать, а маникюр под ключ. А если материалы и какой-никакой опыт есть, дело 15 минут отремонтировать.
Наверняка у каждого из нас в шкафу припрятано фото, на котором мы запечатлены с «той самой» челкой или невероятным цветом волос после домашних экспериментов. Расскажите, случались ли у вас подобные курьезы и какую процедуру вы теперь доверяете только профессионалам?
