17 модниц и модников, которые к весне обновили образ всем на загляденье

Фотоподборки
3 часа назад
Весна — идеальное время, чтобы вытряхнуть из шкафа старые залежи и дать им вторую жизнь. Пока одни штурмуют бутики, мы смотрим живые фотографии модниц, которые как по волшебству превращают забытый в шкафу «хлам» в дизайнерские вещи, делают стрижки круче, чем в дорогих салонах, и выдают такой авторский дизайн ногтей, что даже босс не может промолчать. Известно, что истинное чувство стиля за деньги не купишь. Вдохновляемся и смотрим, на что способна обычная джинсовка или моток ниток в правильных руках.

«Как же мне нравится создавать такие дизайны!»

Лилия
2 часа назад

Исполнение, за которым виден боььшой труд. Но не покидает чувство, что такой талант достоин гораздо более глубокого и эстетичного воплощения без порчи красивых рук.

«Наконец-то я это сделала!»

Саетлана
15 часов назад

Как я Вас понимаю. Сама, когда убираю длину, так радуюсь, а подруги бухтят "зачем ты подстриглась, такие волосы были длинные...". Да и ладно, волосы не зубы, отрастут.

  • Я буквально увидела твою новую прическу, записалась на сегодня после обеда и сделала скриншот твоей фотографии, чтобы показать. В общем, выглядит фантастично! © pbrandpearls / Reddit

«Новаторский маникюр»

  • Такой весенний дизайн! Задумалась о таком же.
«Сделала вот такую штучку для своих наушников»

  • У моего кота к весне вырастает шикарная грива как у льва. В конце лета она отваливается. Выглядит это как два разных кота: один с бородой, другой побрился.
elee.danilova

«Потратила целые выходные на этот маникюр, а мой босс заявил, что мне нельзя с ним ходить»

  • Срочно ищи новую работу!
«Я дала вторую жизнь этой джинсовой куртке, которая пролежала у меня в шкафу последние 8 лет»

  • Весенняя нежность, такая деликатная аппликация!
«Мой мастер косячит с записью, и я решила сходить в салон у дома»

  • Я парень, и вообще не шарю в ногтях, но это же просто отвал башки!

«Я превратила это в платье с открытой спиной»

  • Накупила к весне платья и юбки, но гоняю в джинсах и боди. Что-то можно с этим сделать?
zhenya.kuzheleva

«Я сделала этот полумесяц из кристаллов, как вам?»

«Ягуар на спине нарисован вручную красителями, найденными в Юкатане»

  • Когда вещь — та самая, то ты расправляешь плечи, улыбаешься чаще и идешь навстречу весне и себе легче. Маленький секрет: такая вещь есть у каждой. Просто ее нужно найти по фасону, по настроению, по тому самому ощущению.
yuliyamitsevich

«Мои украшения для кроксов из сломанных украшений и всякого хлама!»

«Этой весной я воплотила свою мечту!»

Чадо Брюн
2 часа назад

Если бы это еще и разовая акция была… А так, подписалась дама на траты денег, времени, ну и волос (если что не так пойдет)

  • Весна пришла, и я решила наконец воплотить свою мечту — стать блондинкой. Мой родной цвет темно-каштановый, поэтому я долго сомневалась, но перемен хотелось аж жуть! Грезила мечтой около 4 лет, и решилась. Первые накопления с зарплаты, сообщение парикмахеру и вперед! Красили меня аж в 4 руки, еле высидела эти несколько часов. Но! Я абсолютно счастлива — результат стоил того, прекрасный пепельный блонд с легкой розовинкой и горящие от счастья глаза.
«Я увидела видео в TikTok и решила-таки попробовать сделать платье из звездочек до потолка. Они еще и светятся!»

«Сегодня я подстриглась! Чувствую себя такой невесомой, я невероятно счастлива»

Марина
15 часов назад

Кошмар. Моя тетушка отрезала косу лет 7 назад, ей 82 г. И коса как корона лежала на голове.

«Только что закончила эту вязаную крючком вещь. Это мой собственный дизайн»

В магазины тканей и творчества заходить надо в шорах. Зашла чисто за шнурком, чтобы обновить их на всех подвесах и камешках. Увидела мерный лоскут, как раз на топ к весне... Что ж, цапнула и его!

sigyn_bestie

«Этот браслет я собрала сегодня, сидя на берегу моря»

«Моя дочь сама сделала себе маникюр»

Бабушкины советы по рукоделию и творческий азарт сегодня стоят дороже любого люкса. В конце концов, самая крутая вещь — это та, у которой есть история, платье это из TikTok или браслет, собранный прямо на берегу моря.

Я точно знаю, у вас в шкафу залежалась та самая вещь, которая давно ждет своего второго шанса. Или, может, вы уже рискнули и сделали стрижку, которую все боятся? Выкладывайте свои весенние обновления в комментарии, давайте делиться ощущением весны!

Фото на превью djdanal / Reddit

Завтразавр
3 часа назад

ну всё правильно - весна, обострение... 😂 странные дизайны, но имеют место быть ☺️

