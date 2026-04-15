Исполнение, за которым виден боььшой труд. Но не покидает чувство, что такой талант достоин гораздо более глубокого и эстетичного воплощения без порчи красивых рук.
17 модниц и модников, которые к весне обновили образ всем на загляденье
Весна — идеальное время, чтобы вытряхнуть из шкафа старые залежи и дать им вторую жизнь. Пока одни штурмуют бутики, мы смотрим живые фотографии модниц, которые как по волшебству превращают забытый в шкафу «хлам» в дизайнерские вещи, делают стрижки круче, чем в дорогих салонах, и выдают такой авторский дизайн ногтей, что даже босс не может промолчать. Известно, что истинное чувство стиля за деньги не купишь. Вдохновляемся и смотрим, на что способна обычная джинсовка или моток ниток в правильных руках.
«Как же мне нравится создавать такие дизайны!»
«Наконец-то я это сделала!»
Как я Вас понимаю. Сама, когда убираю длину, так радуюсь, а подруги бухтят "зачем ты подстриглась, такие волосы были длинные...". Да и ладно, волосы не зубы, отрастут.
- Я буквально увидела твою новую прическу, записалась на сегодня после обеда и сделала скриншот твоей фотографии, чтобы показать. В общем, выглядит фантастично! © pbrandpearls / Reddit
«Новаторский маникюр»
- Такой весенний дизайн! Задумалась о таком же.
«Сделала вот такую штучку для своих наушников»
- У моего кота к весне вырастает шикарная грива как у льва. В конце лета она отваливается. Выглядит это как два разных кота: один с бородой, другой побрился.
«Потратила целые выходные на этот маникюр, а мой босс заявил, что мне нельзя с ним ходить»
- Срочно ищи новую работу!
«Я дала вторую жизнь этой джинсовой куртке, которая пролежала у меня в шкафу последние 8 лет»
- Весенняя нежность, такая деликатная аппликация!
«Мой мастер косячит с записью, и я решила сходить в салон у дома»
- Я парень, и вообще не шарю в ногтях, но это же просто отвал башки!
«Я превратила это в платье с открытой спиной»
- Накупила к весне платья и юбки, но гоняю в джинсах и боди. Что-то можно с этим сделать?
Только дождаться лета. По такой весне, как у меня зза окном - там не боди, там худи в ходу...
«Я сделала этот полумесяц из кристаллов, как вам?»
«Ягуар на спине нарисован вручную красителями, найденными в Юкатане»
- Когда вещь — та самая, то ты расправляешь плечи, улыбаешься чаще и идешь навстречу весне и себе легче. Маленький секрет: такая вещь есть у каждой. Просто ее нужно найти по фасону, по настроению, по тому самому ощущению.
«Мои украшения для кроксов из сломанных украшений и всякого хлама!»
«Этой весной я воплотила свою мечту!»
Если бы это еще и разовая акция была… А так, подписалась дама на траты денег, времени, ну и волос (если что не так пойдет)
- Весна пришла, и я решила наконец воплотить свою мечту — стать блондинкой. Мой родной цвет темно-каштановый, поэтому я долго сомневалась, но перемен хотелось аж жуть! Грезила мечтой около 4 лет, и решилась. Первые накопления с зарплаты, сообщение парикмахеру и вперед! Красили меня аж в 4 руки, еле высидела эти несколько часов. Но! Я абсолютно счастлива — результат стоил того, прекрасный пепельный блонд с легкой розовинкой и горящие от счастья глаза.
«Я увидела видео в TikTok и решила-таки попробовать сделать платье из звездочек до потолка. Они еще и светятся!»
«Сегодня я подстриглась! Чувствую себя такой невесомой, я невероятно счастлива»
Кошмар. Моя тетушка отрезала косу лет 7 назад, ей 82 г. И коса как корона лежала на голове.
«Только что закончила эту вязаную крючком вещь. Это мой собственный дизайн»
В магазины тканей и творчества заходить надо в шорах. Зашла чисто за шнурком, чтобы обновить их на всех подвесах и камешках. Увидела мерный лоскут, как раз на топ к весне... Что ж, цапнула и его!
«Этот браслет я собрала сегодня, сидя на берегу моря»
«Моя дочь сама сделала себе маникюр»
Бабушкины советы по рукоделию и творческий азарт сегодня стоят дороже любого люкса. В конце концов, самая крутая вещь — это та, у которой есть история, платье это из TikTok или браслет, собранный прямо на берегу моря.
Я точно знаю, у вас в шкафу залежалась та самая вещь, которая давно ждет своего второго шанса. Или, может, вы уже рискнули и сделали стрижку, которую все боятся? Выкладывайте свои весенние обновления в комментарии, давайте делиться ощущением весны!
Комментарии
ну всё правильно - весна, обострение... 😂 странные дизайны, но имеют место быть ☺️