20 предложений руки и сердца, которые звучали так, будто их писал сценарист с чувством юмора

Забудьте о лепестках роз и скрипках под окном: иногда путь к алтарю начинается с кольца от пачки майонеза или спонтанного «выходи за меня» в ломбарде. В этой подборке — 20 историй о том, что предложение руки и сердца может быть неловким, прагматичным и совершенно не по сценарию, но от этого не менее ценным.