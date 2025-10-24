18 предложений руки и сердца, в которых жизнь сыграла против сценария

Как-то один парень на полном серьёзе спросил "Ты родишь мне ребёнка"? Я отвечаю, мол тебя ничего не смущает, мы даже не в отношениях. На что он говорит "Давай встречаться, забеременеешь, поженимся". Не впечатлил меня такой подход) Там и другие странности за ним были, не стала проверять, до какой степени.