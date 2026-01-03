19 женщин, которые так красиво переиграли бывших, что те до сих пор кусают локти

Расставание в отношениях — это не конец света. Героини нашей статьи эффектно пережили расставания со своими мужчинами, не стали сильно расстраиваться и начали действовать. Кто-то наконец уехал в путешествие мечты, кто-то нашел настоящую любовь и написал свою книгу, а некоторые даже умудрились изысканно отомстить своим бывшим. Главное, что каждая героиня начала свою новую яркую страницу в жизни.

  • Я вышла замуж на прошлой неделе. Скромно, в кругу близких людей, расписались и отметили. Потом с мужем улетели на отдых. Вчера мне пишет бывший: «Ну все, я оценил твой выпендреж со свадьбой. Даже немного приревновал. Так что можешь вернуться ко мне — я уже готов». Иногда я поражаюсь тому, насколько человек высокого о себе мнения. Кинула в черный список и продолжаю наслаждаться отдыхом. © Kарамель / VK
  • Расстались с парнем, неделю не могла прийти в себя. Тут ко мне подруга заявилась и говорит: «Мы с тобой отдыхать едем. Никаких отмазок». Взяли горящий тур в Египет — хандру как рукой сняло. На пляже валялись, ныряли смотреть кораллы. Естественно, я выкладывала фотки в ленту. Бывший почти сразу написал, начал выяснять, с кем я и где. Ответила ему: «А тебя это уже не касается», и стало так легко на душе. Поняла, что свободна, могу делать, что хочу, и больше ни перед кем не отчитываться.
  • Муж сходил на сторону, я подала на развод. Он в момент переобулся и сказал, что это он сам решил уйти. Меня это так взбесило: три дня назад рыдал и валялся у ног, а тут, оказывается, он решил. Думала разойтись по-хорошему, ни на что, кроме его доли 1/5 в квартире, не претендовала. В итоге разделила с ним все имущество по закону и он еще должен платить алименты. Знаю, что ему эта ситуация сильно ударила по карману. Если до меня от знакомых доходили его жалобы, разводила руками и говорила, что он сам решил уйти. © Подслушано / Ideer
Gregory Miaskovski
16 минут назад

Про Египет, горящий тур и отдых с подругой. Только у меня ощущение, что в коротенькой этой истории отсутствует какой то очень важный элемент, пртсутствующий всегда в описании таких вот египетских отдыхов? И ведь я не выдумываю. Как ни прочтешь ,обязательно к такой вот паре, разгоряченных солнцем, морем и сытной гостиничной едой, достаточно уже взрослых дам, должен подкатить местный египетский абориген, у которого всё в рабочем состоянии и масса желаний, коими наделила его щедро матушка природа. Ай, малаца!! Не фараон чай мумиифицированный.

  • Однажды в мае я выделила целый день для разных женских процедур: маникюр-педикюр, косметолог и далее по списку. В этот же день утром, по великой случайности, рассталась с парнем. Ну не отменять же все процедуры только из-за того, что два взрослых человека решили больше не быть вместе. Поехала на маникюр и твердо решила, что поплачу после, у меня как раз был ровно час до косметолога. Но от мастера вышла позже, пробки, в общем, стало некогда. После этого срочным образом я помчалась на ламинирование бровей и ресниц. После этого уж точно, думала я, приду домой и настрадаюсь вдоволь. «Не мочите реснички несколько часов после процедуры», — сказала мне мастер. Приехала домой, включила хорошую комедию, честно ждала несколько часов, чтобы дать волю эмоциям. И они прошли, вместе с желанием поплакать. Расставания после 35 — они такие. Даже пострадать некогда, да и незачем, наверное. © dalida_b
  • Зарегистрировалась на сайте знакомств под левым ником, написала ему и пригласила в гости в несуществующий подъезд реального дома на другом конце города. Он поехал с цветами и тортом целовать дверь подъезда. Рада была бы еще дальше его посылать, но он ленивый. На следующий день я его бросила. Он даже не понял, что между этими событиями есть связь. © tanya.azizovaa
  • Жила с парнем три года. Регулярно скидывал на карту деньги на еду и «на ноготочки». Все было хорошо, пока я не узнала о его походах «налево». Сказала ему, чтобы уходил. И тут парень выдает просто гениальную фразу: «Уверена? Загляни-ка в свое приложение». Захожу в приложение, а под каждым его переводом на карту красуется слово «займ»! А он заявил: «Если не хочешь проблем, вернешь мне все деньги за три года!» Была в шоке. Терпеть измену — нет смысла, но отдавать деньги за еду, которую мы вместе ели, — это же полный бред! В итоге я втихаря записала на телефон, как он сам подтверждает, что это были наши общие траты. С этими доказательствами он уже ничего не смог сделать.
Претти
2 дня назад

Удивительно, что барышня ни разу за три года не увидела приписку *Займ в своем приложении. Бестолковая, хорошо, что мозгов хватило на дальнейший разговор о тратах.

  • Однажды мы с мамой поехали на концерт в другой город. Там оказался ресторан с террасой напротив, и мы решили посидеть в нем перед концертом. Заходим, я иду в уборную и встречаю знакомые лица. Оказывается, в банкетном зале свадьбу отмечал мой бывший. Его гости подумали, что я специально приехала испортить свадьбу, и стояли на стреме у входа в зал. Ну а мы что? Мы посидели в ресторане, посмеялись над ситуацией и пошли наслаждаться концертом. © valerya066
  • Мой бывший в какой-то момент выдал следующую мысль: «Ты знаешь, мне кажется, что я тебя больше не люблю... Не знаю, не могу определиться. Ты должна сделать что-то, чтобы пробудить во мне чувства». И тут я прозрела: работаю в нашей паре только я, быт держится тоже на мне, а я еще что-то должна? Вдруг увидела его — не гения, не миллиардера и не филантропа. Лежит на диване и считает, что его нужно любить просто так, а меня за что-то. Подумала: «Хорошо, сделаю что-то» и собрала его вещи, выгнала из своей квартиры. Еще месяц приходил ко мне, жаловался, плакался и проклинал. Но не сделал ничего, чтобы снова пробудить во мне чувства. © Kарамель / VK
  • Мы вместе занимаемся бальными танцами, стояли в паре три года, потом у него случилась беда с коленом. Он вылечил колено, и мы продолжили танцевать вместе. Все это время я ему нравилась, а для меня он был другом. Через полгода у меня случилась травма колена, и нужно было делать операцию. Мы начали встречаться, я потихоньку лечилась. Он уехал на сборы в другой город и не писал мне вообще. Приезжает холодный, толком не отвечает. Со встречи слился в последний момент, сказал, что заболел. В этот же день мне звонит моя подруга и говорит, что он пробуется встать в пару с новой девочкой. Вы бы видели мою истерику! Мы с ним ссоримся и расстаемся после этого. Спустя три месяца я полностью восстановилась для тренировок. Через некоторое время нахожу нового партнера, за неделю делаем всю программу и выходим на турнир. Там же был и бывший, который уже около полугода танцевал с новой девочкой. Оттанцевали первый тур, и я вижу, что они не прошли в следующий тур, а мы прошли. Я начинаю радоваться, потому что доказала, что лучше. А он просто психанул и ушел. © lova / TikTok
  • Недавно расстались с парнем, восемь лет были вместе. Когда мы перевезли мои вещи в новое место жительства, пришло осознание, что «это конец». Решила сдержанно дойти до квартиры и не расклеиться прямо в лифте. Представляла, какая истерика меня ждет. Зашла в квартиру и молча начала доставать вещи из чемодана. Я была готова разреветься, но, вешая рубашку в шкаф, поняла, какой он здоровенный. Этот шкаф теперь весь только мой. Мне стало так смешно и легко от того, что я свободна и даже не нужно делиться полками в шкафу. © bus1nkaa
  • Стала встречаться с его конкурентом, который влиятельнее, чем он. Почему-то он ревнует. © marina_birquine
  • Мой бывший бросил меня со словами, что я мешаю ему развиваться в работе, мол, тяну его вниз. Долго не плакала, быстро нашла себе мужчину, который сделал мне предложение. Карьера у меня тоже пошла вверх стремительно, потому что я больше не тратила энергию и нервы на бесконечные скандалы. А мой бывший как сидел на своей старой работе, так и сидит. Знакомые показывали мне его анкету на сайте знакомств — то есть и даму, мотивирующую его на подвиги, он так и не нашел. Написал мне однажды ночью: «Очень сожалею, что тебя обидел. Если бы мог, я бы все вернул обратно. Ты счастлива сейчас?» Я ему ответила: «Да, очень. А у тебя как сложилось?» Он не стал отнекиваться и признался: «Не очень».
  • Мы с моим молодым человеком пошли на свадьбу к его другу. Там много залов ожидания, и мы заходим в первый. Я нарядная, красивая и еще с парнем, а там мой бывший ухажер в роли жениха с невестой. Как он обалдел — это ничего не сказать. Я помахала ему ручкой, а он судорожно поправил галстук. Когда все вышли на улицу и ждали машины, он прятался по кустам. © l_lena_lena
  • Жили мы с парнем целых пять лет. Я неплохо зарабатывала. Он периодически просил: «Дай, мол, наличкой, а я тебе переведу на карту». И вот наступил день икс: я спалила его переписку с какой-то дамой. Говорю: «Все, до свидания!» А он вдруг заявляет, что за все эти пять лет давал мне деньги в заем и требует все вернуть до копейки! Там, на минуточку, за пять лет накопилось больше 10 тысяч долларов! Я ему: «Ты с ума сошел? Я же тебе налом давала!» Но душа хочет мести, что ж делать! В итоге, конечно, он остался ни с чем, но вот стоило ли это моих потраченных нервов, это еще большой вопрос. Поэтому, девочки, запомните: нет кольца, нет отношений!
  • Моя месть: я стала счастливой, в счастливых отношениях уже семь лет, и первая строчка в моей книге посвящена не ему. Думаю, это самая лучшая месть. Но я делала это для себя. Вот что я написала в книге: «Моему мужу Николаю: однажды ты рискнул изменить свою жизнь и построил ее наилучшим образом. Знай, что без твоей безусловной любви меня разной эта книга никогда бы не появилась на свет». © tanya.saveleva_
  • Бывший нанял меня фотографом на свою свадьбу. Отсняла в лучшем виде, жалко только, что не взяла двойную оплату. Заказали меня через родственницу, так что я до последнего не подозревала, чья это свадьба. © mashahagie
  • Муж сказал, что уезжает на конференцию, хотя на самом деле собирался на отдых со своей мадам. Я все знала. Виду не подала, а решила действовать. Взяла и положила ему в последний момент в чемодан книгу «Неверный муж» и штаны все выложила, чтобы отдыхалось веселее. А пока он был «на морях», собрала его остальные вещи и отправила их к матери. Квартира-то моя. Сменила замки и подала на развод.
  • Дала себе время погоревать, а дальше стала жить жизнь, как будто его в ней и не было: новые знакомства, путешествия, новые хобби. Потом, как оказалось, он был сильно обижен на меня за то, что я не попыталась его вернуть. Инициатором разрыва, кстати, был он. © nkozzzlova
  • Были вместе 12 лет, он мне изменил с женщиной в командировке. После развода я намеренно покупала путевки и летала отдыхать именно в те места, в которых он мечтал побывать, но его мечтам так и не суждено было сбыться. В итоге сейчас я в счастливых отношениях и живу с мужчиной на море — каждый день солнце и праздник. © Lilyyyyy / TikTok

Прочитав статью, хочется сказать: «Что ни делается, все к лучшему». Героини этих историй решили не цепляться за прошлое и в обиду себя не дали — их стойкости можно только поаплодировать. А какая была ваша самая красивая «точка» в отношениях? Расцвели ли вы после развода или тоже получили сообщение «Я готов тебя принять обратно» в самый неподходящий момент? Пишите в комментариях!

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВ
2 дня назад

Дамы внимание ! Вы описываете не причины расставаний а поводы! Изначально никто из вас не хотел продолжения отношений

