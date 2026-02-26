Все было красиво до того момента как появились ворсинки шерсти! Нет, я понимаю конечно, вон мои кошки с земли едят иногда, но есть пищу с ворсинками, то биш волосами как-то неприятно!!! Ну а дети, что с них возьмёшь? Детёныши неразумные, песок тоже пробуют есть из песочницы...
20+ добрых воспоминаний о времени, когда мы еще только учились жизни
Детство — та самая пора, когда в нашей жизни происходят простые, но по-особенному важные события. Кто из нас не помнит надкусанный горячий батон, ту самую зимнюю шубку, в которой ты себя чувствовал космонавтом, первую школьную любовь и посиделки у родителей на работе? Пока мы собирали эту подборку, уйма самых теплых и уютных воспоминаний засела в голове. Честное слово, сложно было остановиться.
- Когда были маленькими, в начале 90-х, гуляли во дворе целой ватагой: играли в колдунчики, салки, делали секреты в земле, зимой строили огромные крепости. Бабушка соседской девчонки как-то испекла беляши и прямо из своего окна на 1 этаже раздавала их всем нам. Вкуснее тех беляшей, огненно-горячих, с ворсинками от шерстяных варежек, не было ничего на свете! Той бабушки уже давно нет, внучка живет в Новой Зеландии, у квартиры новые хозяева. А у меня каждый раз, когда прохожу мимо того окна, сердце щемит от воспоминаний. © Подслушано / Ideer
- Как-то днем ходили мы с мамой по магазинам, в одном из них я увидела резиновую игрушку для ванны в виде моей любимой Ариэль. Какая же она была красивая, я влюбилась с первого взгляда! Только маме об этом так и не сказала. Вечером папа пришел с работы, и я на пороге кинулась рассказывать, какую чудесную игрушку сегодня видела. Папа так и не зашел домой, снова ушел. Я даже не поняла, куда он. На улице был холод! Через 40 минут он вернулся с заветной Ариэль в руках, отдал ее мне и как ни в чем не бывало пошел ужинать. Более мужского поступка я в жизни больше не видела. © Мамдаринка / VK
- Ходили с женой по хозтоварам. Увидели шампунь из детства — «Кря-Кря». Жена заулыбалась, говорит: «Ой, увидела и сразу запах вспомнила». А у меня, кроме запаха, сразу и вкус во рту появился. В детстве не мог поверить, что у жидкости с таким божественным ароматом может быть настолько неприятный вкус! © Pikabu
«В детстве ходили в пекарню за свежим хлебом. Идти было около километра. Зато обратно шли счастливые и с горячей надкусанной краюшкой за пазухой»
- Моя мама работала в детской библиотеке, где зарплата была не особо высокой. Но на каждый Новый год я получала огромное количество маленьких подарочков. И доставались они мне совершенно волшебным образом. Мама закрывалась в бабушкиной комнате и готовилась: включала на магнитофоне шум моря, натягивала шерстяное одеяло на стульях, прятала за этим одеялом подарки. И сама пряталась. Бабушка вручала мне авоську, отмытую от картошки, и запускала в комнату. Сразу слышала приветствие: «Здравствуй, Машенька! Я золотая рыбка! Закинь свои сети в волшебное море и скажи, какой ты хочешь выловить подарок — маленький или большой?» Я каждый раз была в восторге! Вытягивала сюрпризы один за одним. А мама же целый год готовилась к этому празднику: слушала, что я хочу, откладывала деньги... © gonewiththebrut
- Когда мне было 8 лет, у папы появилась первая машина. Это была его заветная мечта! Он начал брать меня с собой в гараж, чему я была несказанно рада. Не знаю, откуда у меня такая тяга к механизмам и технике, но это было гораздо интереснее готовки и уборки. Так что в сочинении на тему «Я помогаю родителям» без задней мысли рассказала про машину и карбюратор. В итоге получила двойку «за вранье». Плакала всю дорогу домой. Папа тогда пошел со мной в школу, прихватив набор гаечных ключей. И я прямо перед учителем называла каждый ключ верно, да еще и с дополнениями, в какой работе он может понадобиться. © Не все поймут / VK
- Была у меня в детстве подруга, живущая в моем подъезде. Я жила на девятом этаже, а она — на шестом. Когда родители уходили, и нам надоедало говорить по телефону, я спускала на нитке пакетик с конфеткой и записочкой, подруга писала ответ и клала свою конфету. Так мы могли весь день общаться. Все портил сосед, постоянно обрезая нитку. До сих пор с ним не здороваюсь! © Подслушано / Ideer
«1993 год. Между двумя Наташами — девочка Аля, которая мне нравилась в школе, но я так и не признался ей в своих чувствах»
- Лет в 13 ездила в лагерь и втюрилась в вожатого. Все мечтала, как вырасту, он меня полюбит, бросит свою Полину и заживем! Проходит лет 5. Бегу зимой на автобус: я в шубке, щечки розовые. И встречаю его! Он меня узнает, приглашает на свидание. Буря, искра, я знала, что так будет! Вот только не была готова к тому, что на свидании он окажется такой ограниченный и неинтересный, что ни в сказке сказать, ни пером описать. На второе я не пошла. © julia_znaet_kak
- Мои родители хорошо нас обеспечивали, но жили мы не на широкую ногу. Зато обожали смотреть бейсбольные матчи, и, конечно, я мечтал сходить на игру. Такую роскошь мы не могли себе позволить. Тогда моя мама придумала гениальный план! Она сделала нам «билеты» на вечернюю игру и «деньги», которые мы могли «потратить». Мы вернулись домой, мама расставила стулья перед телевизором и пронумеровала их, потом отдала нам «билеты» с «деньгами». Перед началом матча мы выстроились в очередь у двери, папа проверил «билеты» и объяснил, как пройти на свои места. А потом родители принесли поднос с хот-догами, конфетами и газировкой: «Хот-доги! Берите хот-доги!» Мы достали «деньги», которые сделала мама, и купили все, что хотели. Это был лучший бейсбольный матч, на котором я когда-либо бывал. © StuTim / Reddit
«1992 год. Я и моя сестра. По дороге из Диснейленда мы остановились, чтобы собрать апельсины»
- На какой-то праздник папа подарил мне огромнейшую шоколадку! Мне было лет 13, я не выдержала и сразу же слупила всю. На следующий день папа попросил кусочек. Мне стало неудобно, ведь шоколадки уже нет. Я, недолго думая, взяла какую-то заначку со школьных обедов, пошла в магазин с подружкой и уже вечером принесла папе большой пакет конфет! До сих пор помню, как он умилялся этому. Хомячили те конфеты всей семьей больше недели. © Не все поймут / VK
- Мой отец был (и до сих пор остается) заядлым любителем птиц. Он учил меня определять их по внешнему виду и пению. Каждый вечер после ужина у нас был небольшой ритуал: мы шли на улицу в темноте, до сарая и обратно, ухали, как совы, чтобы заставить их ответить нам таким же уханием. Иногда это срабатывало. Чаще всего — нет. Но эти моменты до сих пор вызывают у меня огромную радость. © figuresofpathos / Reddit
- На днях случайно встретил свою одноклассницу. Обсудили вопросы по работе и пошли в кафешку выпить кофе. Сидели, вспоминали школу, говорили о жизни. У нее сейчас семья, у меня тоже. Потом я зачем-то признался, что она мне в школе нравилась. А одноклассница отвечает: «Помнишь, я тебе давала анкету для друзей заполнить, ты долго не возвращал ее, а когда вернул, она была красиво оформлена разноцветными карандашами, фломастерами, наклейками. Ты даже в графе „кто тебе нравится“ написал мое имя и фамилию. Я постеснялась тебе сказать, что ты мне тоже нравишься. И ты тоже не решался подойти». Я потом взгрустнул знатно, потому что вспомнил, сколько я ночей, карандашей, ручек и маркеров перевел. А еще свои коллекционные наклейки с машинами. © Aspwanted / Pikabu
«Фото родом из детства. 1 января 1989»
- В детстве у нас с подружкой была игра в зашифрованные письма. На листке бумаги писались ряды человечков, каждый из которых обозначал определенную букву. У каждой из нас был свой шифр от кода. Очень было весело. Каково же было мое удивление, когда вчера сын из школы принес точно такое же письмо! © Не все поймут / VK
- Одним летом зарядили дожди, а нам, детям, бегать бы и играть. Отцы решили построить нам шалаш из веток, как в лесу. А чем там заняться? Мама предложила варить чай из мяты, которая рядом растет. Как это было интересно! Нам было по 8 лет. До сих пор помню освещенные огоньком лица друзей, смеющиеся глаза и истории, которые мы сочиняли находу. Теперь, заваривая иногда мятный чай, возвращаюсь в детство, где, кроме «чем заняться летом в дождь», проблем не было. © Зинаида Лищинская / ADME
- Любимое воспоминание из детства — школьные дискотеки. Их организовывала наша классная, диджеем был старенький физик. Наверное, со стороны это выглядело так себе, но мы считали себя взрослыми и крутыми. Долго выбирали наряды и прически, красились. До сих пор помню то чувство волнения, когда якобы спокойно говоришь с подружками, а внутри тебя ураган: пригласит тебя Димка танцевать или нет? И он все-таки пригласил. На самый первый медленный танец в жизни. Вы танцуете, все смотрят. А ты гордишься, что среди всех девочек класса он выбрал именно тебя. © Не все поймут / VK
Наверно, каждый взрослый помнит свой первый киндер-сюрприз! А ведь некоторые умудрялись собирать целые коллекции
- Как-то у нас был семейный отпуск — бабушка, дедушка и куча моих кузенов и кузин. В задней части микроавтобуса убрали сиденья, положили матрасы. Мы смотрели «Крик», поедая закуски. Как только выпал снег, остановились, чтобы поиграть в снежки. Всю дорогу мы фотографировали на одноразовые фотоаппараты. 18 часов туда и 18 часов обратно, и поездка была такой же замечательной, как и сам отпуск. © StMungosHeartHealer / Reddit
- В 4 классе мы переехали в новый город, так что настоящими друзьями я обзавелся только в 5-м. И вот один из моих друзей позвал меня на день рождения. Я увидел у него на стене плакат со спорткаром Dodge Viper, поэтому купил ему довольно крутую масштабную копию — синюю с белой гоночной полосой, прям как на его постере. Половину заплатила моя мама, а остальное я доложил со своих сбережений. И вот само торжество. Друг получает подарки от своих мамы и брата, но никто из друзей ничего ему не вручает. Мне было даже неловко. Первая мысль: «Ну и глупец же я! Зачем я выпендриваюсь?» Но когда мой подарок открыли, я был безумно рад. Друг просто не мог сдержать своей радости, так ему понравилась машинка. Я встретил этого парня много лет спустя, уже взрослым. И знаете, он припомнил мне этот Viper. В хорошем смысле. © tweak0 / Reddit
Помните те самые прогулки со школьными друзьями? Когда мама кричит тебе из окна, а ты в ответ просишь «еще пять минуточек»
- Когда в деревне отключалось электричество, мама нам читала «Шерлока Холмса». Больше всего запомнилась «Пестрая лента». Страшно и интересно. А бабушка во время грозы или без света рассказывала деревенские страшилки. Младшие боялись, так что она рассказывала только нам, уже школьникам. Поэтому я, наверное, и выросла любительницей детективов и деревенской мистики. © Hokori / Pikabu
- Пожалуй, моим любимым занятием в детстве было сидеть в кабинете папы. В уголочке, чтобы не слишком его беспокоить. Отец всегда оставлял мне детский журнал, чтобы я могла занять себя, и, может быть, какую-нибудь игру. Мне было все равно, где мы находимся и что делаем. Просто быть с папой делало меня самой счастливой маленькой девочкой на свете. Даже несмотря на то, что формально я не была «с ним». Думаю, это то, над чем родителям стоит задуматься. Вам сегодня пришлось привести ребенка на работу, и это кажется в тягость? А тем временем ваша маленькая дочка переживает самый счастливый момент, просто находясь рядом с вами, и вы даже не подозреваете об этом. © Economy_Spirit2125 / Reddit
«Нашел у деда на чердаке вот такие санки. Воспоминание из детства перекочевало к моему сыну»
Хоть уже и пахнет весной, а так захотелось прокатиться на таких санках. Признайтесь, смахнули слезу счастья с глаз? Предлагаем вам продолжить эту подборку добрых историй в комментариях, потому что приятных эмоций никогда не бывает много.
