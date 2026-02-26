20+ добрых воспоминаний о времени, когда мы еще только учились жизни

Хоть уже и пахнет весной, а так захотелось прокатиться на таких санках. Признайтесь, смахнули слезу счастья с глаз? Предлагаем вам продолжить эту подборку добрых историй в комментариях, потому что приятных эмоций никогда не бывает много.

Еще немного ностальгического и приятного вы найдете здесь: