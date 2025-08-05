15 воспоминаний из детства, которые согревают душу сильнее солнышка

Детство не зря называют золотым. Потому что воспоминания о той поре дороже любых драгоценностей. Мы бережно храним их в своей памяти, как в сокровищнице. А всякий раз, как вспоминаем детство, на душе теплеет. Вместе с героями нашей подборки разблокировали самые светлые истории о босоногом времени.