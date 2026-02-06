17 курьезных случаев в аэропортах, где комедия началась еще до взлета
Когда нужно быстро добраться до другого города или даже страны, мы, почти не раздумывая, выбираем самолет. Кажется, что все просто: пара-тройка часов в аэропорту — и вот вы уже смотрите в иллюминатор. В голове — планы и уверенность, что самое интересное начнется после посадки. Но на самом деле приключения часто подкрадываются незаметно и стартуют еще до взлета.
- Летел в командировку. Опаздываю на рейс, прибыл в аэропорт впритык. На досмотре оказалась большая очередь. Смотрю, а там мужик яростно спорит с сотрудниками службы досмотра аэропорта. Они ему: «У вас большой неопознанный предмет. Покажите». Мужик все отрицает. Я начинаю переживать, ведь самолет вот-вот улетит. В итоге мужик открывает сумку, а там огромный кирпич. И тут глаза у него округлились, и он выдал: «То-то я думаю, что сумка тяжелая. Друзья, блин, пошутили». На рейс я успел, все ок. © HenriSusloff / Pikabu
- Поехали семьей в отпуск, взяли с собой деда, 79 лет. Сидим возле гейта. Только отвернулись, а деда нет! Бегаем по аэропорту, ищем, и вдруг по громкой связи говорят: «Потерявшие дедушку пассажиры, подойдите в зону „дюти фри“, чтобы расплатиться за духи». Мы все поржали, мол, не надо идти.
- Примерно 5 лет назад видела картину в аэропорту. Лежит девушка с маской для глаз и спит. Но прикол в том, что она спит на огромном надувном матрасе с одеялом, покрывалом и подушкой. И все это посреди коридора, ведущего к пункту досмотра. © beaujolais98 / Reddit
- Стоим в очереди на регистрацию, вдруг дама передо мной начинает орать: «Кто взял мои золотые сережки?» И озирается, мол, только что на ней были. И на меня зыркает. Смотрю на ее мужа, а он спокойно поворачивается к ней и говорит: «Зайка, ты их сама сняла в такси и в кошелек положила».
- Когда мне было 7 лет, мы долетели транзитом через Турцию. Прилетели ночью. Время ожидания всего 1 час. Это очень мало для самого большого аэропорта! Как только вышли из самолета, сразу помчались во всю прыть искать свой выход. Мама послала меня с папой вперед, чтобы сообщить сотрудникам, что мы бежим уже. А мама сзади неслась с коляской и 4-летней сестренкой. Ее все пропускали. Наши имена по громкоговорителю читали на весь аэропорт. И вдруг прекратили... Мы решили, что все, не успели. Уже спокойно дошли до выхода, и оказалось, что рейс задержали на полчаса. Разумеется, мы обрадовались. В итоге спокойно сели на самолет и улетели. © Бич / ADME
- Недавно улетал из Китая. Сижу в аэропорту Шанхая четвертый час, жду рейс, жутко хочу есть. Рядом со мной сидит приятная девушка-китаянка и аппетитно жует печенье с какой-то начинкой. Увидела меня и решила угостить. Достает из пачки, протягивает. От голода я жадно хватаю и начинаю жевать. И тут чувствую, что меня начало подташнивать из-за странного вкуса. Понимаю, что это кондитерское изделие с начинкой из фасоли с сахаром и какими-то специями. Молча встаю и делаю вид, что мне пора. © Подслушано / Ideer
- В прошлом месяце летал за границу. Заметил одну женщину, которая опаздывала на самолет. Я подошел к ней, и она показала мне билет. Я молча схватил ее чемодан и побежал к «гейту». Бежал изо всех сил, а она за мной. Добежал с ее тяжеленным чемоданом к нужным воротам, попрощался и ушел. Смотрю, а она злая какая-то. И только потом до меня дошло, что она только прилетела в аэропорт, а не отправлялась из него. Ей нужно было вынести чемодан к выходу, где таксисты стоят. А я унес ее вещи обратно вглубь аэропорта. Пора учить английский. © Не все поймут / VK
- Летом урвали с подругой горящий тур на море. Быстро собрались и помчали в аэропорт. И тут мне начинает названивать незнакомый номер. Обычно на такие не отвечаю. Но спустя 8 пропущенных любопытство взяло верх. Отвечаю, а там моя тетка, которую я видела 2 раза в жизни лет 15 назад. Из трубки счастливый голос: «Встречай гостей, мы недельку у тебя поживем! Поезд через 4 часа приходит, встретишь?» Я в шоке! Говорю: «Гостей не жду, а через 4 часа буду уже в другой стране. Возьмите отель». В ответ я выслушала истерику: «Гостям не рада! Сама дома сидишь, а нам врешь! Родственники так не поступают! За отель еще платить надо, а у тебя бесплатно». Максимально вежливо закончила разговор. А потом прочитала новое сообщение: «Скажи свой адрес. У кого взять запасные ключи?» Ничего не ответила. По прилете меня ждало 43 пропущенных и 17 гневных СМС. © Подслушано / Ideer
- Стоим на стойке регистрации. Я ненадолго отошла в туалет, возвращаюсь, а какая-то девушка нагло флиртует с моим мужем, прям привалилась к нему плечом и глазами хлопает. Я подошла к ним и выдала: «Зай, это та девушка, которая нам багаж понесет?» Так себе у нее лицо было.
- Всю жизнь мечтала опоздать на поезд или самолет. Сколько себя помню, родители сильно заранее приезжали и спокойно ждали. Было очень скучно. Они всегда боялись опоздать. В 30 лет моя мечта сбылась. Будучи беременной на 8 месяце, я бежала с парковки арендных авто в аэропорт на мягких, но каблуках, добежала до стойки регистрации, а там нам отказали, так как регистрация на рейс закончилась. В самолет не пустили. Но у меня как-то даже отлегло. © Подслушано / Ideer
- Я из семьи со средним достатком, но всегда мечтала путешествовать. В 18 лет появилась возможность слетать в другую страну — универ оплачивал билеты и проживание. Основным моим спонсором, помимо университета, выступила бабуля. Поэтому я решила по возвращении привезти ей крутой подарок. Ломала голову весь месяц. Наконец, увидела ее — из цельного куска дерева, вся из себя такая красивая и дорогая. Да, я купила палку-трость и потратила при этом целое состояние. Все продумала! А потом просто забыла ее в аэропорту. © Подслушано / Ideer
- Знакомые были в Испании. Языков не знали, поэтому долго искали, где оформить билет. В итоге нашли что-то, и муж начал объяснять «на пальцах». У него спрашивают: «На кого оформлять?» Он бьет себя в грудь, мол, все на него. И тут апофеоз — ему выдают инвалидное кресло! Оказывается, он вместо регистрации оформлял инвалидность. Было смешно, но муж недоумевал, ведь работники же видели, что он на ногах стоит. © Cool story / VK
- У меня в аэропорту таможенница разглядела маленькую пилочку на самом дне дамской сумочки. Сумка была забита разными вещами, которые я хотела провезти как ручную кладь. Там не было ничего запрещенного, но сам факт. Пришлось все вытряхнуть из сумки, достать пилочку и отдать девушке. Она еще хотела оформить, чтобы мне ее потом вернули. Но я просто выбросила пилочку в мусор. © Светлана БМВ / ADME
- Сидел в аэропорту во время длительной пересадки. Встал, чтобы прогуляться и скоротать время. Смотрю, идет какой-то парень, а за ним целая куча девушек. Мы встретились взглядами, поздоровались друг с другом и пошли по своим делам. И только потом узнал, что это был рэпер и актер 50 Cent. © ksuwildkat / Reddit
- Пару лет назад отпустил жену на южный курорт с ее двоюродной сестрой на недельку. Вернулась жена злая и рассказала, что сестра оказалась капризная и избалованная. С тех пор не общаются. Прошло два года, жена уговорила меня на недельку слетать на море. Все было хорошо. Но в последний день мы с ней поссорились. Психанула из-за мелочи и ушла прямо в аэропорту. Мне кажется, что не в сестре тогда было дело... © Подслушано / Ideer
- Давным-давно я проходил досмотр в аэропорту. Передо мной шла семья, пропуская свои сумки через рентгеновский аппарат. И тут смотрю, засуетились. Сотрудники попросили открыть сумку. Мать открывает ее, а там лежит огромный кухонный нож. Внезапно мать повернулась к сыну, которому было 11–12 лет, и как заорет: «Ты зачем его положил в сумку? Это же один из моих хороших ножей! Он очень дорогой!» Все, что смог сделать мальчик, это пожать плечами и сказать: «Не знаю. Я подумал, что он нам пригодится». К большому разочарованию матери, столовый прибор конфисковали, и потом семью отпустили. © Unknown author / Reddit
- Сломала ногу в новогоднюю ночь, а мне улетать на море через два дня. Отговаривали, но я поехала. Ковыляю по аэропорту. И тут мужчина увидел меня, потом повернулся к своей жене и выдал: «Милая, вон люди со сломанными ногами едут, а ты с отравлением не хотела». © Подслушано / Ideer
Именно поэтому путешествия на самолете редко бывают скучными, даже если вы еще не оторвались от земли. Иногда самые запоминающиеся истории начинаются не в пункте назначения, а в очереди на посадку или у стойки регистрации. Наверняка и у вас есть занятная история из аэропорта. С удовольствием обсудили бы в комментариях.
Комментарии
Именно поэтому ненавижу аэропорты и самолёты. Ничего нельзя - аж до смешного, регистрация долгая, то задержки, то овербукинг, в аэропорту все дорого, чемодан или рюкзак могут испортить🙄 летала два раза - то есть туда и обратно, вообще не вкатило. Особенно когда ночью два раза будили чтобы предложить еду, выбора которой уже не осталось.