17 курьезных случаев в аэропортах, где комедия началась еще до взлета

Когда нужно быстро добраться до другого города или даже страны, мы, почти не раздумывая, выбираем самолет. Кажется, что все просто: пара-тройка часов в аэропорту — и вот вы уже смотрите в иллюминатор. В голове — планы и уверенность, что самое интересное начнется после посадки. Но на самом деле приключения часто подкрадываются незаметно и стартуют еще до взлета.