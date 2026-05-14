Бабушка! Как много в этом слове тепла, света и душевных воспоминаний из детства. Они вязали нам теплые носки, пекли самые вкусные в мире пирожки и читали сказки на ночь. Но время идет, все меняется, другими становятся и бабушки. Мы решили сравнить, какими они были пару-тройку десятков лет назад и сейчас, и нарисовали для вас добрые и светлые комиксы.

Раньше бабушки тратили много времени, чтобы налепить пирожков или пельменей, а потом накормить ими всю семью. Современные же не отстают от молодежи и заказывают вкусности в доставке

AI-generated image , AI-generated image Бруннера только что А на картинке справа тортик мгновенно телепортируется к ним на стол? Чай-то у них уже налит Ответить

Когда-то бабушки проводили свой досуг перед телевизором, а сегодня они предпочитают активности на свежем воздухе — например, занятия скандинавской ходьбой

AI-generated image , AI-generated image Плодожорка только что Потому что предыдущая бабушка весь день по дому хлопотала, внукам носы утирала, пирожки лепила, полы мыла и т.д. А нынешняя - тортик заказала по телефону, палки взяла, и потопала. Ответить

Не так давно бабушки читали на ночь сказки своим внукам. Современные, конечно же, тоже это делают, но они не против и провести время с внучатами и за пределами дома — например, в кино или аквапарке

AI-generated image , AI-generated image Кошачья прислуга только что А ничего, что слева вечер, а справа середина дня? Ответить

Раньше бабушки были недовольны тем, что их внучата долгое время проводят за гаджетами, а сегодня многие из них с радостью присоединяются к младшему поколению за онлайн-играми. А некоторые, кстати, еще и стримят

AI-generated image , AI-generated image Сестрица Алёнушка только что Бабке справа, похоже, мужика надо Ответить

Как только начинались теплые деньки, бабушки тут же отправлялись на дачу, чтобы выращивать овощи. Сегодня же они предпочитают покупать соленья в магазинах, а не тратить время на грядки с помидорами

AI-generated image , AI-generated image Руконожка Ай-Ай только что Уж на что я не люблю лишней активности на кухне, но подумываю насчет малосольных огурцов в пакете) Ответить

Если и был способ разочаровать бабушку, так это сделать себе татуировку. Современное же старшее поколение не прочь украсить и собственное тело каким-либо рисунком

AI-generated image , AI-generated image Ales Draco только что Красивая бабочка на попе в юности к старости превращается в расплывшуюся гусеницу. Ответить

Синие волосы? Пирсинг? Еще недавно бабушки охали, завидев подобные изменения во внешности внучат. А сегодня они и сами вполне себе готовы к экспериментам над своей внешностью

AI-generated image , AI-generated image Товарищ педагог только что Не бабка, а ходячий пипидастр. Ответить

Раньше бабушки нередко брали на себя роль свах для младших родственников, предлагая знакомство с родней своих подружек. Сегодня же они и себе ищут спутника жизни, используя достижения прогресса

AI-generated image , AI-generated image Руконожка Ай-Ай только что А люди шли не глядя мимо

И каждый думал а давай (c) Ответить

Слишком короткая, по ее мнению, юбка, могла вывести любую бабушку из равновесия. Современные же бабули хорошо разбираются в моде, и если и могут укорить за юбку, то только потому, что она вышла из моды

AI-generated image , AI-generated image Ольга Курпякова только что В 60-е носили такие мини- юбки, что вряд ли современные с ними сравнятся. Ответить

Еще недавно бабушки боялись пропустить новую серию любимого сериала, и бросали все дела, чтобы наблюдать за жизненными перипетиями героев. А сегодня они просто берут ноутбук и смотрят многосерийные фильмы в онлайн-кинотеатрах

AI-generated image , AI-generated image Плодожорка только что Не любят они смотреть в ноутбуках. Не для того огромные телевизоры покупают. И вообще, с возрастом их тянет на политические шоу, Соловьёва и прочих. Ответить

Чтобы порадовать бабушку, было достаточно подарить ей очередную кастрюлю или сковороду. А вот современных бабуль скорее порадует новый гаджет, чем кухонная утварь

AI-generated image , AI-generated image a только что не люблю ноуты, у меня пк, если в гамак под яблоньку то смартфона хватает Ответить

Переживания за личную жизнь внуков еще недавно было привычной темой для разговоров на лавочке. Современное же старшее поколение радуется их профессиональным успехам

AI-generated image , AI-generated image Ales Draco только что Да у неё сейчас стажировка в Дубаях. Риэлтором. Ответить

Еще совсем недавно старушки с удовольствием усаживались на место, которое им уступали в общественном транспорте. Современные же бабушки могут даже оскорбиться, услышав намек на их возраст

AI-generated image , AI-generated image Сестрица Алёнушка только что Апотом возмущаются что молодёжь невоспитанная, мол место не уступают. А они просто хотят не хотят оскорбить! Ответить

Уборка каждые выходные была неотъемлемой части жизни с бабушкой. Современное же старшее поколение не желает тратить драгоценное время на протирание пыли и мытье полов, и заказывает клининг, чтобы провести побольше времени с родными

AI-generated image , AI-generated image Плодожорка только что Чтобы моя маман к себе домой пустила чужих людей, которые непонятными средствами и тряпками ее кухню мыть будут? Посуду она сама помоет, а полы - обязанности отца, с момента выхода на пенсию. Раз в неделю, и все счастливы. От посудомойки отказались, только в робота-окномойщика папа играется. Ответить