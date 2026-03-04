А такое можно делать на работе?! Интересно, где она работает? 🤷♀️
17 случаев на работе, которые явно обсуждали дольше, чем новую помощницу шефа
Пожалуй, любому, кто хотя бы раз устраивался на работу, есть что рассказать о коллегах и руководстве. Тем более, что любимый коллектив регулярно подкидывает поводы для обсуждения. Например, один от души перемажется чернилами от ручки, а другой спрячется от начальства под столом или научит других сотрудников вместо звонка кричать: «Дзынь-дзынь!»
- У нас в отделе женское царство. Одна сотрудница устроила спа: притащила тазик для ног, масочку на лицо. В разгар релакса заходит начальник: «Вы чего тут творите?» Думаем, все, сейчас будут разборки. А коллега и глазом не моргнула. Приподняла масочку и сообщила: «У меня вообще-то сегодня отгул! Я на работу пришла, чтобы домашние не доставали».
- Я задремала на коврике для йоги под столом, придвинув офисное кресло, чтобы хоть как-то спрятаться. Коллега увидела меня и хихикнула. И тут подходит менеджер с посетителем, который меня искал, и кричит: «Кто-нибудь видел ее?» Менеджер встала у моего стола и стала извиняться перед посетителем: «Она была здесь минуту назад». А я притаилась всего в 20 сантиметрах от ее ног. Лежала тише мышки. Не знаю, как они меня не заметили, и как моя коллега удержала лицо, когда ее спрашивали, где я. © Small_Fox_3599 / Reddit
- У меня проблемы со спиной. Два раза в неделю я работаю из офиса, где у всех одинаковые кресла, и свое я долго настраивала под свою спину. Есть у меня молодой коллега, который любит зайти в наш отсек, сесть в мое кресло и перенастроить его под себя. Наболтавшись вволю с коллегами, он уходит к себе, а кресло, естественно, остается как есть. Мне приходится его заново под себя настраивать. Несколько раз очень вежливо попросила парня либо садиться в другое кресло, либо не трогать настройки моего. Он извинялся, но продолжал делать по-своему. Сегодня пришла с обеда, вижу, сидит в моем кресле и снова настроил его под себя. Подошла и прямо в лицо сказала: «Еще раз сядешь в мое кресло, я тебе такое устрою!» Посмотрим. © semenovaoly
- В начале нулевых я работал в торговом центре, где заместитель директора всех называла «зая» и производными от этого слова — «зайчонок», «заечка». Однажды к нам под праздники прислали работника — огромного и мрачного парня. Он никогда не улыбался. Когда замдиректора раздавала новые бейджики утром, привычно обозначая всех «заями», в зал зашел новенький. Наша начальница ойкнула от неожиданности, но потом собралась, протянула бейдж и сказала: «А это тебе, зайчище!» © Unknown author / Pikabu
- Мой муж всегда носил футболки. Потом сказал мне: «А почему ты меня красиво не одеваешь? Я хочу рубашки». Купили ему рубашек, ходит красивый. Мужской коллектив сразу заинтересовался переменами. И что вы думаете, муж им ответил?! Он сообщил: «Жена заставила!» © bella_sherback
- Коллега рассказал историю. Ему 29 лет, женат, двое детей. Занимается спортом, выглядит молодо. Идет он рано утром на работу, за плечами рюкзачок небольшой. Останавливается патрульная машина. Говорят, мол, садись, подвезем. Сел, едут, болтают. Один патрульный спрашивает: «А ты в школу или в универ?» Коллега: «Не-а, я на работу». Мужики реально изумились, когда узнали, что ему 29 лет. Посмеялись: «Мы думали, это школьник на учебу чешет с утра пораньше. Молодо выглядишь». Довезли почти до работы. © skladovshik / Pikabu
- У нас рядом была столовая. Я там манты заказываю, но доесть не могу, съем пару и сытая. Оставляю их на следующий день или на вечер. А потом ищу — нет моей еды! И однажды техничка мне говорит: «На вас, конечно, не особо похоже, но вы, как манты закажете, посуду за собой не моете, оставляете». Ну я и написала в чат нашего офиса: «Я не против, что кто-то доедает за мной, но, пожалуйста, тарелку за собой мойте». Больше мои манты никто не трогал. © gumim80
- Работал я в офисе менеджером. Если и опаздывал, то крайне редко и максимум на пять минут, чаще всего приходил на работу минут за 30-40 раньше. И вот сломалась у меня машина, я опоздал на полчаса и предупредил об этом. Так мой непосредственный начальник меня начал отчитывать, что я постоянно опаздываю и нужно это прекращать. Директор не выдержал и сказал ему успокоиться, мол, глупо отчитывать за прогулы человека, который каждый день открывает офис. © BBRRf / Pikabu
- После университета я устроилась на работу своей мечты. Однажды задержалась вечером, в офисе остались только я и моя начальница. Во время работы я грызла ручку и постоянно трогала лицо. Моя начальница собралась уходить и подошла попрощаться. Она глянула на меня — аж в лице изменилась и говорит: «Ох, как ты в пасте измазалась». Я подумала, что это всего лишь небольшое пятнышко, и еще минут 10 болтала с ней. Потом она ушла домой, а я думаю, дай-ка гляну, что там за пятно от ручки. Подошла к зеркалу и увидела синюю пасту на лице, губах и зубах. Везде! Я выглядела как персонаж из мультика. Целый час отмывалась. © Mysterious_Sock_1948 / Reddit
- Принес сегодня на работу голубцы в контейнере. В обед прихожу, а его нет. Проверил везде, жене позвонил, уточнил, вдруг дома забыл. Нет. Закрались подозрения, что кто-то сильно соблазнился моими голубцами. А я четко помню, что точно приносил их в синем контейнере. Коллега начал помогать, включился в поиски. Уже весь холодильник перерыл, нету. И тут он спрашивает: «Что там было-то?» Я отвечаю, что голубцы. И он такой: «Это твои в белом контейнере?» Смотрю — и правда они. Оказывается, я принес их в белом, а синий стоял дома помытый. © ilya_duginov
- Я раньше работала в кафе. Однажды я просто зашла в гости, со мной был мой маленький чихуахуа. В кафе прибавилось посетителей, меня попросили помочь. Думаю, куда бы деть собаку. Ну и посадила его на высокий стульчик у входа. Песик у меня тихий, если специально не смотреть, то и не догадаешься, что он там. И тут посетитель спрашивает официанта: «Извините, а почему собака ест эти кексы?» Оборачиваемся и видим, как мой чих стоит на подносе с кексами и грызет их. Оказалось, он вылез из стульчика, запрыгнул на полку рядом, каким-то образом прошел мимо кофемашины незамеченным и направился прямо к подносу с кексами на стойке. © Wild_Scheme7634 / Reddit
- Моя начальница была жестче Миранды Пристли из «Дьявол носит Прада». Как-то лишила меня премии, потому что я отказалась тратить ее на корпоратив. Ну я и уволилась. А она стала искать меня. Вышла на мою маму, напросилась в гости. Оказалось, что ей пришла идея сосватать меня за своего сына. Два часа сидела и нахваливала его. Мне ее еще в виде свекрови не хватало! © aidajexen
- Я юрист. Как-то мне пришлось вести сопровождение банкротства в одной конторе. Там бухгалтеров было аж семь. Вся документация была у них. Как приеду — они сидят и чаи гоняют. Получить от них любые справки было проблемой. Они выносили коробку с документами за весь год и предлагали самому в них разбираться. Когда меня это допекло, я пошел к директору и объяснил, какие проблемы его ждут, если бухгалтерия и дальше будет саботировать мою работу. Он повел меня к ним в кабинет, а там устроил такой разнос, что стекла в соседних зданиях задрожали. Работать после этого стало сразу легко и приятно. © Unknown author / Pikabu
- У нас на работе новая сотрудница — 25-летняя красотка. Все мужики сразу перешли в режим павлинов — кто галстук нацепил, кто анекдоты травит. А она выбрала самого незаметного, который просто делал свою работу и даже не смотрел в ее сторону. Потом призналась, что устала от тех, кто пытается произвести впечатление, захотелось настоящего. © alex.rexby
- К нам пришла девочка из соседнего кабинета и сообщила, что коллега на свой день рождения принесла торт, так что надо скинуться на подарок. Мы с девчонками собрали деньги и стали ждать, когда нас позовут на чай. Ближе к вечеру спрашиваем ту девочку из соседнего кабинета, когда нам идти к ним. Она отвечает: «А мы торт уже съели, так получилось, но деньги вы все равно сдайте, мы же один коллектив». © Палата № 6 / VK
- Когда-то давно я работала в крупном банке в отделе оформления сделок с недвижимостью. Тогда все еще делалось исключительно на бумаге. Юристы и специалисты по оформлению сделок подходили к стойке и нажимали на звонок, после чего кто-то из нас выходил, чтобы их обслужить. Иногда выпадало по 100 сделок за день, поэтому мы терпеть не могли этот звонок. За день до увольнения я спрятала его и повесила табличку с надписью: «Стойте здесь и кричите: „Дзынь, дзынь, дзынь“». Люди действительно так и делали, почти никто не жаловался. Так продолжалось еще несколько дней после моего ухода, пока менеджер не узнал об этом и не распорядился купить новый звонок. © octagonaldonkey / Reddit
- Я попросил свою бабушку не приносить мне еду на работу. Она приходила практически каждый день, а добираться ей надо было почти через весь город. Она хоть и вкусно готовит, но я не голодаю, рядом куча мест, где можно поесть. Один коллега не понял, почему я так обошелся с бабулей, догнал ее и сказал, что она может привозить еду ему. Теперь она так и делает, он ей платит и получает домашнюю еду с доставкой в офис. А я ревную. © Палата № 6 / VK
Наверняка и у вас есть немало забавных историй о коллегах. Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье. Ну не бывает же так, чтобы за все время работы никто не оказался в курьезной ситуации. Или бывает?
