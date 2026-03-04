17 случаев на работе, которые явно обсуждали дольше, чем новую помощницу шефа

У нас в офисе есть очень вспыльчивая коллега. Однажды она в холодильнике не обнаружила рис с котлетами, которые брала на обед. Перерыла весь холодильник, все полки, наши контейнеры с едой вытащила, а назад даже не поставила. Потом пошла на нас орать, что кто-то съел её еду. Это ей ничего не дало, пошла к начальнице разбираться. Как только начальница зашла к нам и начала что-либо выяснять, коллега нашла еду. Оказывается, она брала плов на обед.