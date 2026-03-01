15+ ярких моментов, за которые хочется сказать спасибо уходящей зиме

Первый снеговик, забавные собаки в теплых комбинезонах, выход из дома с лопатой наперевес — согласитесь, зимой есть на что посмотреть и чему порадоваться. Увы, рано или поздно она заканчивается, зато у нас в телефонах остаются гигабайты фотографий, на которых сохранились самые теплые и снежные моменты.

«Просто сфоткал дочку в метель»

Прекрасный снимок. Это же рождественская открытка на следующий год! © frostygnosis / Reddit

«Его первый снеговик»

«Астрид и морозы»

«Сегодня был лучший день в моей жизни. Я впервые покатался по свежему пушистому снегу на действительно сложных склонах»

«Эта штука отлично смотрится на снегу»

«В темное время суток люди почему-то переходят на другую сторону улицы»

Я бы тоже перешел. Это же просто волкодав. © nikols23 / Pikabu

«Она: „Почему он мне не звонит?“ Он: „Сейчас откопаю и наберу⁠“.»

«Сначала носилась довольная по снегу. В какой-то момент не смогла идти сама, пришлось на руках тащить в душ и оттаивать»

«Вот как выглядит снег на этом столе»

Когда я был ребенком, тоже видел такое. Помню, моя мама аккуратно положила сверху яблоко. Стол стал похож на мороженое с вишенкой. © 66towtruck / Reddit

"Кот Боцман впервые вышел на зимнюю прогулку и увидел настоящий снег"⁠⁠

Он любит гулять на улице на шлейке. Это происходит обычно весной, осенью и летом. Но в этом году были морозы и насыпало много снега. А он снег видел только в окно. И вот сегодня был чудесный денек, светило солнышко, ветра не было, температура до плюс четырех, и я решила его вывести на прогулку. Мы надели новую шубку и пошли во двор. Я думала, что кот полезет проверять сугробы, но он ходил только дорожкам — культурный. © feya.dolls / Pikabu

А дома Боцман не давал мне снимать с него трикотажную кофточку, в которой он всегда ходит. Сразу обозначил — не трогай, это мое. Он у нас любит одежду. © feya.dolls / Pikabu

«В прошлые зимы не было такого, чтобы 90% машин на месте стояли»

«Прогулка в лесу»

«Мой 56-летний отец никогда раньше не видел снега в Южной Джорджии. А сегодня непрерывно шлет мне видео, где он играет со снегом»

«У нас опять зима −35 градусов. А через один день весна...»

«Лохматый снегоход»

«Мороз, солнце. Я поняла, что могу и гулять с детьми, и вот так радовать себя. С собой у меня мини-палитра и фартук с карманом»

«Откапывал недавно свой участок. Жизнь новыми красками играет в такие моменты, мысли лишние улетучиваются и наполняют позитивные эмоции»

© Kot1988 / Pikabu Cookie 2 часа назад Ну прям сразу чувствуется - человек первый раз откопал участок. Он бы так не пел про радости жизни, если бы каждую неделю приходилось лопатой махать и снегоуборщик катать. Ответить

Бонус: «За окном то мороз, то метель. А у меня кактус зацвел»

© NataliU / Pikabu Mirasun 1 час назад А мой кактус пока даже бутончики не показывает ( а по воспоминаниям в вк в прошлые годы он даже и цвел вовсю Ответить

Наверняка и у вас за эту зиму накопилось много забавных и просто красивых фотографий. Будет здорово, если вы покажете их в комментариях к этой статье.