17 историй с корпоративов, о которых коллеги будут шептаться годами
1 час назад
Пожалуй, практически каждый корпоратив начинается со слов «да мы просто пару часов посидим», а заканчивается историями, о которых вспоминают годами. Да еще и новым сотрудникам пересказывают. Взять хотя бы байку про сотрудника, который вернулся домой с двумя ящиками огурцов, или про коллег, которым пришлось есть одну пиццу.
- Отгуляли мы с коллегами корпоратив. Только начальство почему-то ехать с нами отказалось. Все было на высшем уровне: конкурсы, танцы до глубокой ночи. Разъехались по домам, сладко уснули. А на следующий день просыпаемся, и каждого ждет сюрприз — у всех на телефоне одно и то же сообщение: «За корпоратив скидываемся по 5000». М-да, вот это я понимаю — щедрость компании. Руководители отделов, как оказалось, были в курсе, поэтому собрались отдельно и своим кругом посидели — дешевле вышло.
- Как-то раз муж уехал на корпоратив за город на двое суток. Ну, уехал и уехал. Есть время с девочками встретиться, посплетничать, на массаж сходить. Возвращается он с мероприятия и не разговаривает со мной. Я в растерянности, что случилось? Вроде, не ругались перед отъездом.
В итоге, он не выдержал и говорит: «Что ж ты за жена такая! Хоть бы раз мне позвонила!» Удивляюсь: «Зачем я тебе названивать буду, если ты отдыхаешь?» А он: «Да мне перед мужиками неловко было. Всем жены по 500 раз звонили, а мне ни разу. Как будто я никому не нужен!» © malysh1982
- Устроилась я в 2007 году на свою первую работу. Это было где-то 15 ноября. Коллектив человек 10. Работаю, и тут наступает 22 ноября. С обеда все начинают к чему-то готовиться, куда-то собираться, я вообще в непонятках, но тоже присоединяюсь. Мы все идем в кафе через дорогу и там... начинаем отмечать мой день рождения. При устройстве на работу я, конечно, указала дату рождения. Но что через неделю работы мы пойдем всем коллективом отмечать — уж точно никак не ожидала. Было очень круто. © vas_te
- Мой поехал на рыбалку с филиалом, примерно 100 мужиков. Привез два ящика огурцов и ящик чипсов и сухариков. На следующий год опять поехал, там уже не так интересно: охапка зеленого лука и три пакета соли. Что они там делают — не знаю. Но интересно, что привезет в этом году. © ira_bashlykova
- Первый раз пошла на корпоратив. Отсидела до самого конца, чтобы забрать с собой вкусные блинчики! В итоге в метро поскользнулась и все набранные закуски рассыпались. © buzdalchik
- Был новогодний корпоратив. Приехал шеф из столицы со своей девушкой. И прям на корпоративе влюбился в нашу сотрудницу. С ней же и остался впоследствии. Причем не стал морочить голову ни одной, ни другой. С первой сразу расстался, с другой живут до сих пор, уже двое детей. Прошло 13 лет. © ena_rass
- Муж прислал фото с корпоратива. Увидела на столе пирог с мясом, и так мне его захотелось! Попросила привезти. Муж сказал, что может и купить в кулинарии. А я уперлась — хочу этот! Так он его в салфеточку завернул и мне в кармане притащил. © mary.oh.helly
- На корпоратив нам заказали конференц-зал отеля. Когда мы приехали на праздник, там уже проходила чья-то вечеринка. Потому что в отеле решили перестраховаться: вдруг одна компания не появится. Итак, 300 человек пытаются разделить пространство, рассчитанное максимум на 200. Недостаточно стульев и столов. Начали приносить еду — блюда, подогретые в микроволновке, горячие снаружи и замороженные внутри. Пришлось заказывать пиццу. В следующем году компания забронировала то же место. После всего, что было, нам сделали огромную скидку и пообещали, что в этот раз будет лучше. Лучше не было. © Shas_Erra / Reddit
- Контора заказала корпоратив в ресторане. Заказан столик, утвержден список блюд, все уже оплачено. Человек 5 пришло ко времени. Стол пустой. Подходим к официанту. На вопрос «можно ли накрывать» отвечаем утвердительно.
В результате стол перестал быть пустым только через 2 часа. Все это время мы то вызывали официантов, то общались с администратором. Ответ один: «Много клиентов, повара не успевают». Это при том, что у нас был предзаказ, а на стол заранее даже напитки не поставили. © q000p / Pikabu
- Согласовал деньги на корпоратив для отдела. В отделе 4 человека, я руководитель. Предложил всем выбрать кафе, боулинг или любой иной формат, по желанию. Все сказали: мы не хотим корпоратив, мы хотим деньги на руки. Выдал деньги. Как хотите, что называется.
Но поставил одно условие — 28 декабря работаем полный офисный день, до 18:00. А если бы был корпоратив, то с работы ушли бы в 12:00. Всем это озвучил. Ну и что, теперь в итоге я плохой руководитель? © mr.Beliash / Pikabu
- Компания в январе подбила бюджет. Оказалось, что остались лишние деньги. И решили устроить нам новогодний корпоратив 29 января. Не просто корпоратив, а именно новогодний, с елкой, «лебедями», ведущим и так далее. Это было забавно. Уже месяц нового года прошел, все забыли давно уже про праздники, а мы идем праздновать Новый год! Но лучше поздно, чем никогда. Славно тогда погуляли. © KotikOsik / Pikabu
- Был у нас корпоратив. Вроде всех коллег из списка знаю — со всеми общаемся через рабочие чаты и портал компании (большинство у нас удаленщики). Но на мероприятии мне пришлось заново со всеми знакомиться. А виной всему — аватарки на портале и в соцсетях. Мало кто в жизни соответствует изображениям, красующимся на картинке. В итоге приходилось играть в угадайку и ориентироваться по наводящим вопросам. В общем, предложили в следующий раз на корпоратив сделать бейджики с аватарками и выдавать их при входе, чтобы избежать неловкостей. © R.Akirova / Pikabu
- Коллега рассказывал историю. На его прошлой работе директор огласил новогодний корпоратив — подарок коллективу. Сотрудники скинулись по оговоренной сумме. Директор пообещал компенсировать это всем после праздников: «Мне выплатят, и я вам верну».
Заказали еды в ресторане, отметили. Еды и напитков еще осталось много. Упаковали все по коробочкам, убрали в холодильник. Решили потом доесть. На следующий день директор с утра объявил всем выходной. А дальше уже и Новый год. Одна сотрудница договорилась со всеми, что пойдет и заберет еду к себе на дачу, а остальные к ней подтянутся, отметить праздник. Приехала на работу, а директор со своими друзьями доедают все.
Ну ладно. Кто первый встал, того и тапки. После нового года директор выдает зарплату и обещанную еще в ноябре за переработки премию. Премия чуть больше потраченной каждым суммы на корпоратив. А компенсации корпоратива нет. Ему вопрос: «А где деньги?» А он: «Так вот премия, туда все вошло». Сотрудники: «Так получается, мы свою премию на корпоратив потратили? И друзей твоих покормили. А где ж тогда обещанный подарок от фирмы?» Директор: «Ой, все». © Lonelynesss / Pikabu
- Моя бывшая коллега ушла от нас в корейскую фирму. Работала, старалась. Через несколько дней вдруг объявляют: сегодня корпоратив. А она застеснялась и не пошла. Назавтра ей конверт с расчетом — спасибо за работу, вы уволены. У них считается, что компания оказывает сотрудникам честь, оплачивает ужин, стремится к сплочению. И если вы это игнорируете, то показываете полное неуважение. © Lidiya T / ADME
- Пригласили к нам на корпоратив певицу. Денег она запросила неприлично. И вот выходит, начинает петь. И к концу второй песни в зале осталось от силы человек десять. А все потому, что пела она под «фанеру». До нее всего-то была метра три, такое скрыть невозможно. Народ возмущаться не стал, но проголосовал ногами. Певица не выдержала и после третьей песни тоже сказала «до свидания». © MightyGriha / Pikabu
- Моя коллега скрыла от ревнивого мужа, что идет на корпоратив. Сказала, что лучше с подружками посидит. Тот тоже решил не идти на свой корпоратив, мол, поедет к родителям баню строить. Теперь прикол: приходит моя коллега в ресторан и видит своего же мужа — в одном ресторане 7 разных организаций праздновали. Оказывается, он тоже решил тихонько со своими коллегами отметить. © sauleiiii
- У мужа сегодня корпоратив. Я ночью после своего корпоратива подготовила и погладила его вещи. Гаджеты на зарядку поставила. Утром собрала его, на стрижку записала, костюм и туфли с собой упаковала. Словно на утренник собирала. Он говорит: «Куда я без тебя, даже одежду не смогу подготовить». © aidanakt
Бонус: на корпоративе не обязательно должно быть полсотни сотрудников
- Говорю вчера мужу: «Давай нам корпоратив на двоих устроим, типа мы ИП „Слипшиеся пельмени“? Нарядимся, расчешемся, все дела!» А он, знаете, что сказал? Мол, давай, а так как ты в нашей фирме фирме директор, то и корпоратив тоже ты оплачиваешь. Согласилась в знак уважения к его хитрости. Хорошо посидели. © kim_arte
Спорим, у вас в запасе точно есть курьезные истории, которые произошли как раз во время совместного отдыха c коллегами и руководством. Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
И это еще не все истории, которые есть на нашем сайте. Ловите небольшую подборку.
