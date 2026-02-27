17 историй с корпоративов, о которых коллеги будут шептаться годами

Пожалуй, практически каждый корпоратив начинается со слов «да мы просто пару часов посидим», а заканчивается историями, о которых вспоминают годами. Да еще и новым сотрудникам пересказывают. Взять хотя бы байку про сотрудника, который вернулся домой с двумя ящиками огурцов, или про коллег, которым пришлось есть одну пиццу.