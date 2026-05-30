11 киногероев, которых мы переодели, чтобы они наконец выглядели исторически верно

С Клеопатрой кино тоже сильно исказило образ: вместо реальной правительницы Египта нам чаще показывают роскошную «голливудскую богиню» в золоте, с театральными стрелками и почти сценическим костюмом. На самом деле Клеопатра была представительницей династии Птолемеев, то есть имела македонско-греческое происхождение, и ее облик должен был сочетать египетские и эллинистические черты. Одежда тоже была бы гораздо проще и тоньше: не яркий костюм, а легкое белое льняное платье из полупрозрачной ткани, украшенное деликатными деталями. Драгоценности — золото, фаянс, сердолик, лазурит или бирюза — но не чрезмерная «вегасская» роскошь. Такая Клеопатра выглядела бы не как театральная красавица, а как реальная царица Средиземноморья.