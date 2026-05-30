11 киногероев, которых мы переодели, чтобы они наконец выглядели исторически верно
Иногда любимые фильмы так увлекают, что на исторические детали уже не обращаешь внимания. А ведь некоторые герои в реальности выглядели бы совсем по-другому. Мы попробовали немного приблизить их к эпохе — и результат хочется рассматривать внимательно.
Марфуша, «Морозко»
Кокошник Марфуши выглядит эффектно и сказочно, но исторически с ним есть нюанс. Настоящий кокошник был не просто яркой «короной», а сложным женским головным убором, чаще всего праздничным и статусным. Его носили замужние женщины, поэтому он должен был закрывать волосы, а не просто украшать голову. Так что у Марфуши это скорее театрально-сказочная версия, нарочито яркая и карикатурная. Исторически ее головной убор выглядел бы аккуратнее, форма спокойнее, а волосы были бы убраны. Но именно эта чрезмерность и сделала образ таким запоминающимся.
Д’Артаньян из «Трех мушкетеров»
Широкополые «шляпы шевалье» действительно были в моде у мушкетеров XVII века, но такая роскошь скорее подходила высокородным офицерам. Молодой д’Артаньян в начале истории был бедным гасконцем без высокого положения, поэтому дорогая шляпа с перьями выглядела бы для него слишком статусно и рискованно. Исторически его головной убор был бы проще и практичнее. Но без этой эффектной шляпы киношного д’Артаньяна уже трудно представить — она стала частью его легендарного образа.
Клеопатра, «Клеопатра»
С Клеопатрой кино тоже сильно исказило образ: вместо реальной правительницы Египта нам чаще показывают роскошную «голливудскую богиню» в золоте, с театральными стрелками и почти сценическим костюмом. На самом деле Клеопатра была представительницей династии Птолемеев, то есть имела македонско-греческое происхождение, и ее облик должен был сочетать египетские и эллинистические черты. Одежда тоже была бы гораздо проще и тоньше: не яркий костюм, а легкое белое льняное платье из полупрозрачной ткани, украшенное деликатными деталями. Драгоценности — золото, фаянс, сердолик, лазурит или бирюза — но не чрезмерная «вегасская» роскошь. Такая Клеопатра выглядела бы не как театральная красавица, а как реальная царица Средиземноморья.
Хюррем Султан из сериала «Великолепный век»
В реальности Хюррем Султан выглядела бы менее «сериальной красавицей» и гораздо более придворно. Вместо открытых платьев с современным силуэтом — многослойный османский костюм XVI века: нижняя рубаха, длинное платье, поверх него богато вышитый кафтан из тяжелого шелка или бархата, с длинными рукавами и скромным вырезом. Ткани были бы плотными, с растительными орнаментами, золотной вышивкой, жемчугом и драгоценными пуговицами. Волосы, скорее всего, частично закрывали бы, а украшения оставались бы роскошными.
Золушка, «Золушка»
В самой сказке внешность Золушки почти не расписана, а привычный образ сияющей принцессы в пышном платье — это уже поздние иллюстрации. Если делать Золушку ближе к оригиналу, она была бы не иконой стиля своего времени, а уставшей девушкой, которая постоянно работает по дому, спит возле очага и имеет дело с золой. До бала ее образ должен быть гораздо проще и реалистичнее: практично убранные волосы, скромная одежда, следы тяжелой работы, усталые руки, никакого идеального «салонного» сияния.
Алиса, «Алиса в Стране чудес»
А вообще внешность Алисы нам хорошо известна по оригинальным иллюстрациям, на которых девочка ну очень похожа на Алису Лиддел с фотографий самого Льюиса Кэррола
С Алисой массовая культура вообще сыграла странную шутку: сегодня почти все представляют ее как милую героиню в ярко-голубом платье с идеальными локонами — хотя к книге Льюиса Кэрролла этот образ имеет довольно косвенное отношение. В оригинале Алисе около семи лет, и она должна выглядеть как обычный викторианский ребенок. Ее одежда была бы намного более тяжелой и практичной: плотное детское платье XIX века с длинными рукавами, фартуком и кожаными ботинками вместо воздушного диснеевского наряда.
Печать Ивана Васильевича, «Иван Васильевич меняет профессию»
В фильме есть хорошо узнаваемая сцена, где царь Иван Грозный «подписывает» государственные документы. Однако с исторической точки зрения это заметный анахронизм. В XVI веке письменная подпись как основной способ заверения официальных бумаг практически не использовалась. Подлинность документов подтверждали при помощи печатей — чаще всего восковых или сургучных, а также княжеских и царских печатных матриц. Подпись как личный идентификатор на государственном уровне вошла в широкую практику значительно позже, поэтому в реальности на таких грамотах стояла бы именно печать, а не рукописная подпись.
Шевалье де Брильи без парика, «Гардемарины, вперед!»
Многие зрители замечали странную историческую неточность в «Гардемаринах»: герои XVIII века почти всегда ходят с собственной шевелюрой. Хотя для дворянина той эпохи это выглядело бы очень странно. Во Франции и при европейских дворах парик был не просто модным аксессуаром, а обязательной частью публичного образа. Появиться в обществе без него для знатного мужчины было примерно так же неуместно, как сегодня прийти на официальный прием в домашней футболке. Так что исторически гардемарины должны были щеголять в напудренных париках, а не демонстрировать естественные волосы.
Анастасия Ягужинская, «Гардемарины, вперед!»
Наряды Анастасии Ягужинской в «Гардемарины, вперед!» выглядят роскошно, но исторической точностью не отличаются. Для первой половины XVIII века образу явно не хватает обязательной нижней рубашки и декоративного стомака, а романтичный вырез в форме сердечка появился значительно позже. На экране это смотрится эффектно, но реальный придворный наряд той эпохи был бы куда более сложным и строгим по конструкции.
Платье Нефертити в фильме «Десять Заповедей»
В фильме Нефертири появляется в роскошном насыщенно-синем платье, которое выглядит по-настоящему царственно. Однако историческая неточность здесь кроется не в самом цвете. Древние египтяне знали синий пигмент — знаменитый Египетский синий цвет использовался в украшениях и росписи. Проблема в том, что получить ткань такого яркого и равномерного синего оттенка в ту эпоху было практически невозможно. Куда достовернее выглядело бы льняное платье светлого оттенка с синими вставками в украшениях и отделке.
Зонт в фильме «Троя»
В фильме «Троя» Парис и Елена во время своего триумфального возвращения в город укрываются от палящих лучей под изящным розовым зонтом. Выглядит это, безусловно, эффектно, однако исторической достоверностью тут и не пахнет. Подобные тканевые парасоли появились значительно позже событий, с которыми традиционно связывают Троянскую войну. Если бы создатели стремились к большей точности, над головами героев мы бы увидели не романтичный складной зонтик, а жесткий солнечный экран — круглый диск на длинной деревянной рукояти, с каркасом из тростника или тонких деревянных спиц, обтянутый плотным льняным полотном естественного песочного оттенка. Менее изящно, зато куда ближе к реалиям позднего бронзового века.
