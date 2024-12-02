Как выглядели в реальности 20 человек, чьими портретами мы любуемся в галереях
Культура
9 часов назад
У каждого художника свой особенный стиль и восприятие людей, образы которых они решили перенести на холст. В этой статье мы решили сравнить, как выглядели в реальной жизни и на картинах не только музы творцов, но и автопортреты самих художников с их реальными фотографиями.
Надежда Забела-Врубель, муза Михаила Врубеля
Винсент Ван Гог
Виржини Готро
Паула Модерзон-Беккер
Художник видит ее яркой ,забавной, кокетливой. Фото это только подтверждает.
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Викторина Меран, модель Эдуарда Мане
Огюст Ренуар
Ла Гулю, модель Тулуз-Лотрека
Анна Билинская
Замечательная работа.
Но думаю что эта девушка НЕ является художнику любимой женщиной. Уж слишком НЕ комплементарный портрет
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Джейн Моррис, муза прерафаэлитов
Эдуард Мане
Луиза Джоплинг
Адель Блох-Бауэр, модель Густава Климта
Эгон Шиле
Мария Башкирцева
Гюстав Курбе
Анри Руссо
Анри Матисс
Эдгар Дега
Камиль Писсарро
Зинаида Серебрякова
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