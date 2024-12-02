Как выглядели в реальности 20 человек, чьими портретами мы любуемся в галереях

Культура
9 часов назад

У каждого художника свой особенный стиль и восприятие людей, образы которых они решили перенести на холст. В этой статье мы решили сравнить, как выглядели в реальной жизни и на картинах не только музы творцов, но и автопортреты самих художников с их реальными фотографиями.

Надежда Забела-Врубель, муза Михаила Врубеля

Винсент Ван Гог

Виржини Готро

Паула Модерзон-Беккер

Викторина Меран, модель Эдуарда Мане

Огюст Ренуар

Ла Гулю, модель Тулуз-Лотрека


Анна Билинская

Татьяна Пекач
4 часа назад

Замечательная работа.
Но думаю что эта девушка НЕ является художнику любимой женщиной. Уж слишком НЕ комплементарный портрет

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Джейн Моррис, муза прерафаэлитов

Эдуард Мане

Луиза Джоплинг

Адель Блох-Бауэр, модель Густава Климта

Эгон Шиле

Мария Башкирцева

Гюстав Курбе

Анри Руссо

Анри Матисс

Эдгар Дега

Камиль Писсарро

Зинаида Серебрякова

Мы подготовили для вас еще несколько интересных статей про художников и их искусство:

Фото на превью Self-portrait / Vincent van Gogh / Musée d'Orsay / Wikimedia Commons, Jacobus Marinus Wilhelmus de Louw / Van Gogh Museum / Wikimedia Commons

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