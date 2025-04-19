12 актеров, которых мы искренне любим, да вот только совсем зелеными их помнят единицы

Настоящая всенародная любовь к Алисе Фрейндлих пришла после «Служебного романа». Преображенная, живая, с мягкой улыбкой и сильным характером — такой запомнили все. А ведь когда-то все гораздо скромнее начиналось. В одной из ее ранних ролей — в фильме «Похождения зубного врача», Фрейндлих более сдержанная, немного суровая, с внутренней собранностью. Запомнили ее такой — полтора человека, ведь фильм вышел в крайне ограниченном прокате. Позже Фрейндлих снялась у Тарковского в «Сталкере», сыграла королеву Анну в «Трех мушкетерах» и стала символом женской глубины и интеллекта на экране.