12 актеров, которых мы искренне любим, да вот только совсем зелеными их помнят единицы
Когда-то они только учились держаться перед камерой, волновались перед очередным дублем и мечтали о своей первой большой роли. Сегодня зрители узнают их с первого взгляда — по голосу, мимике, интонации. А однажды все только начиналось. Первые роли актеров — это порой крошечные эпизоды, в которых уже прячется тот самый образ, ставший нам родным. В этом материале мы вспомним, с чего началась их большая история.
Евгений Леонов
Настоящую популярность Леонову принесла комедия «Полосатый рейс» (1961). Именно таким запомнился Леонов в глазах широкой публики: смешной, живой, близкий многим. Потом были десятки разноплановых ролей, в том числе в философской драме «Убить дракона», где актер раскрыл глубину своего трагикомического таланта. А вот таким был, когда начинал еще делать первые шаги в актерской карьере, например, в фильме «Дорога»: молчаливым, сосредоточенным, с тонко переданной внутренней напряженностью. Эта работа стала одной из первых, где проявился его настоящий актерский дар.
Светлана Ходченкова
На главную роль в фильме «Благословите женщину» (2003) уже утвердили Марию Миронову, дочь Андрея Миронова. Но в последние дни кастинга на прослушивание пришла Светлана Ходченкова, и режиссер, не колеблясь, отдал роль неопытной актрисе. Светлана Ходченкова утверждает, что это неслучайно: у героев фильма существовали реальные прототипы, и она была удивительным образом похожа на ее героиню.
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева дебютировала в кино в роли учительницы в фильме о школьниках «Очень страшная история» (1986). После этого ей в основном доставались комические роли второго плана. А первую настоящую популярность среди телезрителей ей принесла не роль в фильме, а съемки в рекламе майонеза.
Ольга Науменко
Дебютировала Ольга Науменко в кино в роли школьницы в психологической мелодраме «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968). По признанию актрисы, она сама этот фильм ни разу не смотрела. А в «Иронии судьбы» актриса хотя снималась и всего 3 дня, но успела за этот короткий период поссориться с режиссером.
Анастасия Заворотнюк
Кинодебют актрисы состоялся в 1991 году в роли Машеньки в одноименном фильме по роману Владимира Набокова. А в своей звездной роли актриса снялась совершенно случайно: 8 долгих месяцев создатели «Моей прекрасной няни» искали претендентку на главную роль, пересмотрели 350 именитых актрис, но ни одной вполне не остались довольны. А за 2 недели до начала съемок заметили Анастасию Заворотнюк в одном из спектаклей театра «Табакерка» и сами пригласили ее на пробы, а затем утвердили на роль. Последней актерской работой Анастасии Заворотнюк стала роль судьи в сериале «Приставы» (2022).
Лариса Удовиченко
Карьера актрисы началась еще в 9-м классе. Тогда параллельно с занятиями в актерской школе 15-летней Ларисе предложили роль в короткометражке по рассказу Валентина Катаева «Счастливый Кукушкин».
Андрей Леонов
Елена Корикова
Дебют актрисы в кино был довольно успешным — ей сразу досталась главная роль юной Маши в сказке «Ха-би-ассы» (1990). Но настоящая популярность пришла к актрисе только после выхода сериала «Бедная Настя» (2003 — 2004), после чего статьи о ней регулярно появлялись в глянцевых журналах.
Елизавета Арзамасова
Елизавета в ранние годы увидела фильм «Красная шапочка» и первым делом спросила у родителей, как девочка, играющая Красную шапочку, в него попала. И после этого загорелась идеей сама сниматься в кино, где засветилась еще в 4 года. Первой актерской работой будущей звезды «Папиных дочек» стала роль дочери начальника милиции в сериале «Линия защиты» (2001).
Владимир Долинский
Актер первый раз промелькнул на экране в фильме «Дайте жалобную книгу» (1964) в роли случайного парня на дворе, но эту его работу даже не указали в титрах. А вот следующая роль пана Пепичека во всенародно любимой программе «Кабачок „13 стульев“» (1966) принесла актеру определенную известность.
Алиса Фрейндлих
Настоящая всенародная любовь к Алисе Фрейндлих пришла после «Служебного романа». Преображенная, живая, с мягкой улыбкой и сильным характером — такой запомнили все. А ведь когда-то все гораздо скромнее начиналось. В одной из ее ранних ролей — в фильме «Похождения зубного врача», Фрейндлих более сдержанная, немного суровая, с внутренней собранностью. Запомнили ее такой — полтора человека, ведь фильм вышел в крайне ограниченном прокате. Позже Фрейндлих снялась у Тарковского в «Сталкере», сыграла королеву Анну в «Трех мушкетерах» и стала символом женской глубины и интеллекта на экране.
Юрий Никулин
Свои первые шаги в кино Юрий Никулин сделал в 36 лет, дебютировав в комедийных ролях с элементами цирковой эксцентрики. Но именно образ Балбеса из троицы Трус, Балбес и Бывалый мгновенно сделал его любимцем публики. На пике славы актер продолжил удивлять разноплановостью: драматическая роль в фильме «Когда деревья были большими», роль монаха Патрикея в «Андрее Рублеве». В 90-е стал ведущим передачи «Клуб „Белый попугай“», оставаясь одной из самых харизматичных фигур на экране.
Интересно наблюдать, с чего все начиналось у тех, кого мы привыкли видеть на вершине славы. Кадры первых ролей актеров — как старые семейные фотографии: наивные, искренние и живые. И от этого они только ближе зрителю.
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