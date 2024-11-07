20+ человек, у которых историй с дачи больше, чем кабачков по осени

Истории
6 часов назад

Каждый год многие владельцы дач и садовых участков дают себе честное слово не упахиваться на грядках и не высаживать плантации помидоров и кабачков. Увы, удается это не каждому. А еще именно на дачах часто разворачиваются семейные интриги и разборки между соседями. В подобные истории влипли и герои этой статьи.

  • В этом году вишня на участке поперла как никогда. Набрали и на компоты, и на заморозку. И тут подкатывает соседка: «Юль, пусти чуток пособирать». Не вопрос, тетя Люда, заходите. А еще через час у меня челюсть отпала. В окно раздается стук и соседка выдает: «Ты калитку завтра не запирай, еще моя знакомая за вишней придет». Говорю, что не надо мне посторонних на моем участке. В ответ слышу: «Ну я же ей уже пообещала!».
  • У родителей на дачном участке завелись кроты. Так мама подсмотрела, что у ее подруги рыжий кот всю эту живность повыводил. Решили взять из приюта, чтобы не ленивый и выносливый был. Мы с мамой взяли двух рыжих добротных котяр! Теперь у нас 2 рыжих балбеса, которые 20 часов в сутки спят, а остальные 4 часа носятся друг за другом по всему участку, орут как ненормальные и жрут за восьмерых. С кротами проблема все та же. © torvald91 / Pikabu
  • Каждый год мы с родителями ездим на дачу, чтобы отдохнуть и, конечно, навести порядок в саду и огороде. В этом году я, как всегда, готовилась, и записалась на маникюр после всех работ. Я знала, что мы все будем копаться в земле, потому что так всегда. Но в этом году работали не все. Моя младшая сестра сказала, что только что сделала маникюр, поэтому не может работать вместе с нами. И готовить ужин она также отказалась. Из-за этого мы с ней очень сильно поссорились. А родители защищали ее, потому что поверили будто сестра «забыла» о том, что мы едем на огород. © Карамель / VK
  • У меня мама злостный огородник. В апреле сделали ей операцию, через неделю укатила на дачу и чуть не ползком там все делает. Я ругаюсь, уговариваю, но толку нет. Самое сложное, когда начинает звонить и охать, что устала. Ну я не могу бросить работу и помогать ей на даче! И не хочу свои выходные тратить на садово-огородные работы. И поэтому обычно вот такие диалоги:
    — Ой, дочь, надо забор покрасить, а мне трудно.
    — Мам, объясни, пожалуйста, какая срочность красить забор через 2 недели после операции?
    — Перед соседями стыдно!
    — Ладно, я тебе денег скину, наймем работника и покрасит.
    — Нет, спасибо, не надо, придется самой, как всегда, корячиться, давай, пока! © CatKate / ADME
  • Маме в наследство досталась большая, но еле живая дача. Мама сразу сказала, мол, интереса к огороду нет, катаетесь сами, если хотите. Кучу лет, сил и денег мы потратили с мужем и превратили дачу в симпатичный, ухоженный загородный домик. И вот после этого оказалось, что жить нам там нельзя, звать друзей нельзя, мама-таки любит природу, а мы на даче только гости. Денег за этот ремонт нам, конечно, никто не заплатит. Развела, как детей, двух взрослых людей. © Подслушано / Ideer
  • Как-то я поехала на дачу. Мама была на работе и сказала переночевать мне одной. Я до жути боюсь темноты, а свет тогда еще не провели. Дача находится на горе, а до ближайшей деревни 100 с лишним километров. Я уже легла спать, как вдруг слышу, что кто-то скребется в дверь и воет. Я очень сильно испугалась, но из чистого любопытства посмотрела, кто там. В двери была стеклянная вставка, а на улице вовсю светила луна. Мне не составило труда разглядеть маленького щеночка. У страха глаза велики. © Подслушано / Ideer
  • Я на две недели поехала на море. Обильно мазалась специальными кремами, загорала по всем правилам, но в итоге кожа лишь немного потемнела. Но вот стоило мне один раз поехать к маме на дачу, и во второй половине дня под закатным солнцем выйти в огород — так я сразу же обгорела. И теперь щеголяю шикарным майка-загаром. Вот почему всегда так?! © Карамель / VK
  • У знакомых на даче есть странная соседка. Поставила на своем участке высокий стул так, чтобы был максимальный обзор на участок знакомых. И целыми днями сидела и наблюдала, что они делают, комментируя все, что видит. Потом начала предъявлять претензии, что и сажают они все неправильно, и в купальниках нельзя по участку ходить, ей смотреть неприятно. Знакомые в ответ на это сделали глухой высокий забор со стороны этой соседки. © Мама Дорогая / ADME
  • Тоже знаю одну «маму с дачей». У одноклассницы мама такая. Всю жизнь копалась на участке, все свободное время обе упахивались на этом клочке земли. Потом дочь выросла, вышла замуж, а деятельная мама попыталась припахать зятя. Как-то, лет десять назад, мы с ней виделись и она вовсю ругала ленивого и бестолкового мужа дочки, который никак не желал работать на ее огороде. Маленькое уточнение. На тот момент зять занимал должность заместителя директора крупного предприятия, овощи покупать мог тоннами. © Ку-ку / ADME
  • Знакомый купил участок под дом и лужайку. Дом построил, привел в порядок участок: лужайка, качели, мангал. Но с тещей у него началось противостояние: ей нужно засадить участок всяким. Продолжалось это долго, но за последние 2 года вроде успокоилась. Беда подкралась откуда не ждали. В апреле поехал в отпуск с женой и детьми, а по возвращению увидел грядки и парник на участке. И теща копошится на огороде и встречает со словами: «Я же говорила, что так лучше будет». © Gatlling / Pikabu
  • Семья парня активно приглашала нас на дачу, чтобы мы помогли с огородом. Я отшутилась словами: «Я не могу, у меня ноготь сломан». Кто же знал, что он, дурачок, передаст это своей маме. Я уже решила, что не стать мне частью семьи, ведь меня уже считают белоручкой. А парень подошел ко мне и сказал: «Мама на полном серьезе сказала, что тогда тебе точно надо приезжать. Сестра как раз купила новые лаки, специально привезет все нужное и сделает тебе новый маникюр». Кажется, я искала медь, а нашла золото. © Карамель / VK
  • У нас дача в новом поселке, и ни у нас, ни у соседей со всех сторон забора нет. Собрались ставить. И на этапе обсуждения все всех устраивало, а как только дошло до покупки материалов — все в кусты. Один отмалчивается, у другого резко денег нет, а третий сказал, мол, вы ставьте, если все устроит, то отдаст половину. В итоге пришлось покупать все самим. В какой-то степени это даже хорошо: не нужно ни с кем согласовывать цвет и форму. Но все же была надежда сэкономить. © Мама Дорогая / ADME
  • Есть в одном городе сеть магазинов «Мужская мода». Работала там моя золовка. У владелицы этой сети есть дача. Она своих продавцов заставляла работать на этой даче. И только у золовки хватило духу сказать: «Нет, я на даче работать не буду». На что хозяйка ответила: «Ну на нет и суда нет». И назначила золовку старшим продавцом, видимо, за наглость. © HotNurse83 / Pikabu
  • Я получила дачу в наследство и началось. Сейчас там 40 кустов роз. После двух грядок клубники я поняла, что на этом и остановлюсь. Сейчас могу что-то купить и посадить, но это должно быть прям супер нужное и красивое. Никакой картошки, кабачков и огурцов. Цветы и клубника, кусты с ягодами, на этом хватит. © Ana K / ADME
  • Моя бабушка живет одна в деревне и держит небольшое подворье — несколько коз, куры. В один прекрасный момент хотела нам позвонить, спохватилась — телефона нет. Обыскала весь дом, двор, огород — ничего. Она чуть ли не в слезы, не знает, что делать, осталась одна в доме без средств связи. Ну, телефон телефоном, а животину кормить по графику. Пошла к козьей кормушке, видит свой аппарат, аккуратненько лежащий в оной. Оказалось, что, пока бабушка доила одну из вредин, вторая зубами вытащила телефон из кармана и спрятала к себе. © Подслушано / Ideer
  • В том году мы купили дачу, предполагалось, что будем проводить там время с детьми. Каждый раз с нами ездит свекровь, причем, когда я говорила, что хочу поехать без нее, муж говорил, она ж обидится, что не позвали. Пошел второй год и свекровь меня сильно начала напрягать. Весь дом забит ее вещами. Когда к нам приезжают друзья, она сидит как главная гостья, хотя хотелось бы чтоб она уехала и мы спокойно общались с друзьями. Причем, я ее предупреждаю про гостей за несколько недель. А она как назло приезжает за несколько дней до событий, а потом она высказывает, как ее все раздражают. По хозяйству она ничего не делает. Причем пока мы дачу не купили, она ездила на дачу к моим родителям, что кончилось конфликтом с моей мамой. Мама тоже хотела отдыхать на даче без свекрови, а свекровь приезжала к ним каждые выходные без приглашения. © Аноним / Pikabu
  • Живу в частном секторе, за домом пустырь, и дальше начинается лес. Иногда живность приходит прямо к нам в огород. Тут заснула на веранде. Чувствую, рядом меня кто-то громко нюхает. Ну, думаю, что наша собака замерзла. Погладила, продвинулась сквозь сон, чтобы запрыгнул, но чую, слишком воняет. Открываю глаза, а на меня смотрит ошарашенная лиса. © Подслушано / Ideer
Ольга Курпякова
17 часов назад

Гнать такую свекровь подальше. Что все такие бесхребетные - сказать несколько слов не могут. А с дикими зверями из леса надо быть аккуратнее - лиса может быть заражена бешенством.

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  • Была у моей бабушки дача, которую она на словах подарила нам с мужем. Просила: "Только помогайте мне, я же старенькая". Мой муж ходил ей за продуктами, лекарствами, возил к врачам. А потом бабуля поставила нас перед фактом: она продала дачу. Да, конечно, можно сказать, что это же ее собственность, захотела — продала. Но обманывать зачем? Ей бы и так помогали бы. Муж чувствует себя использованным, сказал, что общаться с ней больше не будет. Теперь бабушка называет его предателем, потому что он больше к ней не прибегает по первому зову. И ведь не объяснишь. © Подслушано / Ideer
  • У меня есть дача в Подмосковье, досталась от бабушки с дедушкой. Когда их не стало, мама не захотела с ней возиться и переписала на меня. Я и с растениями люблю повозиться, и пикники устраиваю. Так как работа у меня по большей части удаленная, летом я на природе могу жить.
    Часто собираемся на моей даче с друзьями. Но тут звонит мне мама и выговаривает: "Нельзя позволять так нагло собой пользоваться". Я вообще не поняла, о чем речь. Потом звонит подруга - тоже с упреками. Прижала ее к стенке и выяснила, что ей позвонила моя мама с претензиями, видите ли, они, мои друзья, пользуются моей добротой, объедают, обдирают кусты с ягодами, оставляют после себя горы мусора, не дают спокойно отдохнуть в выходные.
    После разговора с подругой я позвонила маме и уже более жестко спросила, откуда у нее такие мысли. Она долго отпиралась, говорила, что просто знает, но, в конце концов, призналась, что это все ей рассказала соседка. Завистливая тетка, которую бесит чужая радость, но до всего есть дело. И ей она верит, а мне, родной дочери, — нет. Считает, что я прикрываю друзей. Пикники мы, конечно, не перестали устраивать, но жутко неприятно, что мама постоянно названивает и мне, и друзьям. Ругается, никакие аргументы слышать не хочет, грозится, что отберет у меня дачу. © Подслушано / Ideer
  • Была у моей крестной собака породы колли. Добрая такая, все детство верхом на ней катался. А еще помню, было мне года 4. Отдыхали мы у крестной на даче у озера. И в один момент родители поняли, что меня не видно. Искали в малине, в доме. Мама в слезы, у отца истерика. Хотели уже в милицию звонить. Но тут какая-то двадцатиюродная тетя нашла меня в собачьей лежанке в обнимку с колли. Оказалось, что когда мы шли всей толпой с озера, я затерялся в толпе всяких тетушек-племянников-одногруппников. Незаметно дошел до домика, потом захотел поиграть с собакой, пока взрослые разбирают сумки, и уснул. © Подслушано / Ideer

Продолжим читать интересные статьи? Ловите небольшую подборку.

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