20+ человек, у которых историй с дачи больше, чем кабачков по осени

Выкорчевать всё, что посадила тёща na даче и сделать как было.
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Каждый год многие владельцы дач и садовых участков дают себе честное слово не упахиваться на грядках и не высаживать плантации помидоров и кабачков. Увы, удается это не каждому. А еще именно на дачах часто разворачиваются семейные интриги и разборки между соседями. В подобные истории влипли и герои этой статьи.
Выкорчевать всё, что посадила тёща na даче и сделать как было.
Гнать такую свекровь подальше. Что все такие бесхребетные - сказать несколько слов не могут. А с дикими зверями из леса надо быть аккуратнее - лиса может быть заражена бешенством.
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