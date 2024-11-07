20+ человек, у которых историй с дачи больше, чем кабачков по осени

Каждый год многие владельцы дач и садовых участков дают себе честное слово не упахиваться на грядках и не высаживать плантации помидоров и кабачков. Увы, удается это не каждому. А еще именно на дачах часто разворачиваются семейные интриги и разборки между соседями. В подобные истории влипли и герои этой статьи.