17 человек, которые взяли и изящно поставили наглецов на место

Как-то, будучи студентками, поехали с моей подругой на юг. Останавливались у ее родственников, но мне сказали платить за проживание. Это была моя первая поездка, я все оплатила. Жили мы в одной комнате, дом в 40 минутах ходьбы от моря. Очень удивлялась, когда видел ценники на комнаты у моря более низкие...

Когда же ехали назад, оказалось, что я платила за ВСЮ комнату. Хотя мы жили с моей подругой.

Спросила - "почему я платила за всю комнату, а не половину?"

Ответ "потому что родственники сдают комнаты. Так бы они бы другим сдали целиком, а с тут бы деньги потеряли"

- " тогда ты почему не платила за половину?"

- "Ну я же родственница, они с родственников не берут!"

В общем, оплатила я проживание своей подружки. Бывшей