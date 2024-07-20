Как-то, будучи студентками, поехали с моей подругой на юг. Останавливались у ее родственников, но мне сказали платить за проживание. Это была моя первая поездка, я все оплатила. Жили мы в одной комнате, дом в 40 минутах ходьбы от моря. Очень удивлялась, когда видел ценники на комнаты у моря более низкие...
Когда же ехали назад, оказалось, что я платила за ВСЮ комнату. Хотя мы жили с моей подругой.
Спросила - "почему я платила за всю комнату, а не половину?"
Ответ "потому что родственники сдают комнаты. Так бы они бы другим сдали целиком, а с тут бы деньги потеряли"
- " тогда ты почему не платила за половину?"
- "Ну я же родственница, они с родственников не берут!"
В общем, оплатила я проживание своей подружки. Бывшей
17 человек, которые взяли и изящно поставили наглецов на место
Есть такие люди, которые уверены, что они просто центр мира и все вокруг обязаны им уступать и всячески помогать. Но рано или поздно жизнь щелкает таких наглецов по носу. И наблюдать за этим всегда приятно.
- На даче один ребенок начал обижать моего сына. Моему 5 лет было, этому 8. Я пошел с ним поговорить. Честные глаза, почти как у кота из «Шрека», мол, я ничего такого не делал! И сидит улыбается. Пошел к бабушке — она за внучком повторяет. Ну я тогда взял и сразу очень вежливо предупредил бабушку, что буду, действуя строго в рамках закона, делать ее жизнь максимально веселой, а именно: на каждый случай вызывать полицию и писать жалобы в опеку. Бабушка прониклась, и проблемы прекратились на следующий же день. То есть, внимание, на внука повлиять она, как выяснилось, может, но до этого ей было просто фиолетово на то, как он себя ведет. © full.tranquility / Pikabu
- Я педагог, но пришлось одно время работать уборщицей. И был в организации один хлыщ, который специально при мне начинал точить карандаши прямо на пол. На просьбу так не делать огрызался: «Ваше дело — рот закрыть и мыть пол!» Я долго терпела, а в день увольнения взяла и высыпала ему на стол все его карандашные стружки за последний месяц (специально их собирала отдельно) со словами: «Ведя себя по-свински, не забывайте хрюкнуть!» И ушла с гордо поднятой головой.
- Отдыхали на Кипре в хорошем 4-звездочном отеле. Заехала семья с 3 детьми — сразу видно, что не бедная. И после этого у моей дочки исчезла любимая формочка в виде пончика. Я у них в лоб спросила — сказали, что не видели такую. Неделю мы формочку искали — нет, и все. В день отъезда смотрю, а она у этой мамашки! Ну я взяла и забрала себе обратно наше добро (точно наше: там пятно от краски было). Как же заверещали ее дети и она сама! Это была песня. Тут я могла бы соврать, что сказала ей что-нибудь эдакое хлесткое и всем стало стыдно, но врать не буду: я просто ушла. © kalliopa8 / Pikabu
- Я пришла работать в отдел после универа, и там уже полгода трудилась другая девушка, без высшего образования. Она, видимо, почувствовала конкуренцию и стала, как это модно сейчас говорить, проявлять пассивную агрессию. Вроде как пошутила, но на самом деле с улыбочкой гадость сказала. Какую-то важную информацию не передала — и из-за этого мне лишнюю работу приходилось делать. Я вообще не знала, как себя защитить, ведь гадости делались незаметно для остальных. Но где-то через месяц меня начальница спросила: «У вас с Юлей какой-то конфликт?» Я ей честно все рассказала. Начальница, мудрая женщина, сделала свои выводы. О чем-то с той девицей поговорила, и с того дня Юля стала как шелковая.
- Была у меня подруга — назовем ее Оля. А у нее была двоюродная сестра Света. Девчонкам тогда было лет по 11–12. Оля, насмотревшись на маму-швею, сшила обалденное платье для куклы. Света попросила у нее эту куклу поиграть, буквально на 2–3 дня. В итоге кукла вернулась к Оле только через неделю. И вот Оля взяла ее с собой, когда пошла в соседние дворы гулять, и услышала там от девочек: «Это же Светина кукла у тебя? А какое ей Света платье сшила, ах!» Оля знатно обалдела, но что ей было делать? Не факт, что ей бы поверили.
Прошло время, Оля сшила другие наряды, и тут в гости в очередной раз нагрянула тетя с наглой доченькой. Та снова стала клянчить куклу, а Оля отказала. Света при взрослых закатила истерику, мол, вот ты жадина, а еще сестра! Казалось бы, сейчас взрослые надавят, и придется отдавать свою куклу. Но мама Оли встала на сторону дочки. Капризная Светочка получила публичный от ворот поворот с раскрытием ее махинаций.
- Я фотограф. У сестры мужа скоро свадьба, я согласилась их бесплатно пофотографировать. И все бы ничего, но оказалось, что жених за спиной поливает грязью моего мужа. И так противно на душе стало... А я не просто какой-то там любитель, а очень популярный в городе фотограф, мои услуги стоят дорого. Вот и пусть ищут кого-нибудь другого теперь. © Big-Narwhal-3280 / Reddit
- Встречаюсь с девушкой пару месяцев, познакомились мы в сети. Меня зовут так же, как и ее бывшего. Она сначала не знала об этом, потому что в моем профиле указаны только инициалы. А как узнала, сразу понеслось! Девушка стала всячески намекать, что ненавидит мое имя и хочет, чтобы ее друзьям я представился каким-нибудь другим именем. Я сказал, что не против, если она придумает мне милое прозвище, но не более. Я со своим именем живу всю жизнь, и оно меня устраивает.
- В самом начале отношений договорились с девушкой, что не будем делать пышную свадьбу с космическими расходами. Расписываемся в загсе, устраиваем небольшие посиделки (ее родители и мои родители) и едем отдыхать. Не так давно сделал ей предложение. Она сказала, что согласна, но только если у нас будет пышная свадьба, чтобы всех-всех пригласить и чтобы все рты раскрыли от удивления. Поставила ультиматум: либо такая свадьба, либо я ее больше не увижу. Что ж, я сам от нее ушел. © Подслушано / Ideer
- На работе я собираю деньги на подарки, покупаю цветы, придумываю конкурсы. Мне не сложно. И вот юбилей у меня, а шеф небрежно так процедил: «Не ждите, что мы ради вас плясать будем». Ну и ладно, я чудесно отметила с семьей. По иронии судьбы шефу будет 50. Он интересуется, будем ли мы его поздравлять. А я и говорю: «Конечно, но есть одно но. В моем трудовом договоре нет пункта о тимбилдинге и организации праздников, но если надо, то на полставки я, так уж и быть, готова взять на себя эту нагрузку». До него даже не сразу дошло, что я сказала. Обозвал меня эгоисткой.
- Познакомилась в интернете с мужиком. Что-то из серии «я жену не люблю, просто жалко ее бросать, да и отвык я уже жить один». При этом у жены своя трешка почти в центре, хорошие алименты от бывшего мужа и доход такой же, как у этого мужика. А он сам из деревни. Если и уходить из семьи, где нет своих детей, то только на съемную квартиру. Говорю ему: «Так ты альфонс, потому и живешь с женой!» Обиделся, не пишет больше. © Подслушано / Ideer
- Снимала я как-то свадьбу. Заказчики экономили на всем. Еда, наряды и выбор заведения — дело не мое. Но молодожены подошли ко мне с наездом: «А где наш подарок?» Я такой наглости никогда еще не встречала. С каких пор фотографы на свадьбу приходят с подарком? Я все в шутку перевела, конечно, но было заметно, что парочка недовольна. Конец вечера, время оплаты, и жених такой: «Мы заплатим вам не всю сумму, так как вы пришли без подарка. Поэтому с нас минус 5 косарей!» Я офигела, но решила отплатить той же монетой. Отправила им не все снимки, а только те, на которых молодожены не очень вышли. На их вопрос, где остальные фото, ответила: «Там же, где и моя полная оплата!» © Рабочие истории / VK
- 30 декабря, мы собрались студенческой компанией в кафе. А мой парень (как потом оказалось, он уже тогда собирался меня бросить) стал клеить девочку, чей молодой человек уехал в другой город. И это на глазах у всех! Я сидела в полном шоке и сдерживалась, чтобы не разрыдаться при всех.
Напомню, что компашка студенческая, денег у всех мало. А мой бывший жил на окраине, туда пешком часа 2 по морозу тащиться. Он заранее договорился с другим парнем, Сашей, что они вместе на одном такси поедут.
И вот все расходятся, я в полушоковом состоянии одеваюсь. А Саша, с которым мы никогда не дружили особо, вдруг подскакивает и помогает мне надеть пальто. Говорит, что проводит меня до дома. Моему бывшему ничего не оставалось, кроме как тащиться за нами следом, как репей на собачьем хвосте. Всю дорогу Саша меня веселил, смешил. Он так тонко и жестко унизил моего бывшего, что даже словами не передать. Есть еще рыцари и в наше время.
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Обнаружили, что у нас очень много общего, начали встречаться. И тут он говорит, что хочет меня пригласить на выходные на дачу к родителям, чтобы вспахать огород. Мол, так он поймет, хозяйственная я или нет, стоит ли меня брать в жены. Я тогда знатно обалдела и сразу заблокировала его. Потом всю осень звонил и писал мне: наверное, урожай еще не убрали. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем в интернете. Перешли в мессенджер, очень активно переписывались, я уже думала встретиться с ним. И тут он создал группу, где собрал 3 девушек, с которыми переписывался, и одну свою бывшую. Не помню, что он написал, но суть была такая: «Девчонки, познакомьтесь с моей бывшей. Если она одобрит одну из вас, то я стану с ней встречаться!» Сказать, что я офигела, — это ничего не сказать. И тут бывшая (не помню, как ее звали, но пусть будет Аня) пишет: «Всем привет! Я бывшая девушка, меня зовут Аня, я буду вас оценивать». Я и написала: «Ну привет, бывшая». Что она мне потом начала строчить! «Да ты кто такая? Я-то хоть бывшая, а ты никогда не станешь будущей!» Я посмеялась, вышла из этой группы и заблокировала всех. Парниша, какого черта? Кто за такое сокровище будет бороться? © Подслушано / Ideer
- 3 года живем с женой на море. Неделю назад звонит «маминой тети троюродная сестра» (образно пишу, ибо даже не хочу высчитывать, кем она нам приходится). Говорит, мол, они едут сюда отдыхать, а гостиница только на вторник (приедут они в понедельник). Попросили приютить их на денек. Ну не отказывать же родичам, согласились. Приехали они, мы их накормили, а вечером повели гулять. Утром они заявляют: «Макс, может, мы у вас побудем эти 10 дней? У вас просторная квартира, так уютно здесь, хорошо». Мы с женой офигели. Как потом выяснилось, никакой гостиницы и не было, они решили таким образом у нас остаться. А фигушки им! Я до сих пор в шоке от такой наглости. © Рабочие истории / VK
Как-то, будучи студентками, поехали с моей подругой на юг. Останавливались у ее родственников, но мне сказали платить за проживание. Это была моя первая поездка, я все оплатила. Жили мы в одной комнате, дом в 40 минутах ходьбы от моря. Очень удивлялась, когда видел ценники на комнаты у моря более низкие...
- Бывший мой был весь из себя альфач. Расстались, потому что он сильно в это поверил и пошел налево (что такому красавчику пропадать?). Я переехала в большой город, наладила жизнь, у меня хорошая работа, квартира. И тут он. Спрашивает, мол, можно ли мне перекантоваться, пока работу и жилье не найду. Разрешила, но при одном условии, что он будет по хозяйству все делать: убирать, стирать, готовить. К слову, между нами ничего не было! Ох, так приятно было смотреть, как он с несчастным лицом руками моет полы, как драит туалет. Идеальная месть. © Подслушано / Ideer
- Я шеф-повар и люблю готовку, но дома мы с женой условились готовить по очереди, чтобы не надоело. Однако беременность у супруги протекала тяжело, и я стоял у плиты все время. А сестра жены возьми да и ляпни: «Не верю, что мужик будет так прислуживать женщине». Это было очень неприятно. Теперь эта родственница сама беременна, звонит мне: «Ты должен готовить еду и для меня, я жду». Ответил, что для этого у нее есть свой муж. А она заявила, что ее мужик готовить не будет. Что ж, ничем не могу помочь. © PrestigiousStudio475 / Reddit
Отношения с родственниками не всегда бывают простыми, и тут ничего не поделаешь. Если с хитрыми соседями или жадными коллегами можно перестать общаться, то с родными по крови людьми так сделать обычно не получается, поэтому приходится любить их вместе со всеми недостатками.