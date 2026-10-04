10 обожаемых героев нашего детства, которые скоро получат новое экранное воплощение

Эксцентричная музыкальная комедия «Айболит-66» с годами не стареет ни на грамм. Главная жемчужина этого фильма — сам Бармалей в исполнении Ролана Быкова. Это не просто карикатурный злодей, а фонтанирующий энергией, нелепый и ранимый эгоист. Помните, как он безуспешно пытался казаться грозным, путался в собственных планах и истошно командовал? А гениальная песенка: «Нормальные герои всегда идут в обход!»? Этот марш неудачников, упрямо лезущих через болота и скалы ради короткого пути, стал настоящим гимном житейского абсурда. В детстве мы обожали Бармалея за то, что его невозможно было бояться — над ним хотелось хохотать. А став взрослыми, мы поняли: в каждом из нас есть немножечко Бармалея... а хотелось бы побольше Айболита.