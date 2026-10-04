10 обожаемых героев нашего детства, которые скоро получат новое экранное воплощение
Герои из фильмов и мультфильмов нашего детства — это как первая любовь: их помнишь до мельчайших деталей, а встречи с ними всегда ждешь с трепетом. И сегодня, когда киностудии одна за другой анонсируют переосмысление любимых историй, мы испытываем очень сложное чувство. С одной стороны — любопытство: какими станут знакомые образы? С другой — недоверие: не растеряют ли авторы то самое волшебство оригинала?
Маленький Мук
В детстве мультик «Мук-скороход» казался нам вершиной сказочной справедливости. Момент, когда у жадного правителя прямо из-под короны начинают лезть огромные ослиные уши, вызывал искренний хохот. Мультфильм вообще был полон отличной иронии — чего стоила одна только сцена на базаре, где торговцы слезливо сочувствуют Муку, но при этом судорожно придерживают свои товары! А песни? До сих пор хочется подпевать: «От звука „мяу“ я млею и таю, к одним лишь кошкам я слабость питаю». У каждого, даже крохотного персонажа, в этом мультфильме был свой характер, а у маленького героя — в огромном, сползающем на глаза тюрбане и с наивными глазками-пуговками — бездна обаяния.
Весной 2028 года Маленький Мук появится на больших экранах в одноименном фильме. Создатели решили взять старую сказку Гауфа лишь как отправную точку и пересобрать ее по законам современного фэнтези. Туфли-скороходы останутся в этой истории, зато все остальное нас порядком удивит. Вместо трогательного малыша Мука мы увидим юного героя в исполнении симпатяги Артёма Кошмана. Ему придется столкнуться с коварной колдуньей (Евгения Дмитриева), потягаться с визирем Фарибом (Павел Деревянко) и спасти принцессу Амину (Полина Гухман).
Сможет ли новый киногерой завоевать наши сердца? Посмотрим! Но мой интерес создатели уже привлекли, повторив облик носатого и ушастого падишаха из мультика.
Коза и Волк
«Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе» — эту песню, которая как в детстве, так и сейчас качает нас на волнах нежности, подарил нам удивительный фильм-сказка «Мама». Его невозможно не любить за безграничную легкость, яркость и светлый юмор. В картине сияло созвездие советского кино: Олег Попов, Савелий Крамаров, Наталья Крачковская, а в роли очаровательной Козы блистала невероятная Людмила Гурченко.
А какой там был потрясающий Волк! Михаил Боярский сыграл, пожалуй, самого харизматичного антагониста нашего детства. Его Волк в кожаном костюме получился стильным и притягательным красавцем: фирменная хрипотца добавила ему рокерской дерзости, а мощная энергетика окончательно превратила этого обаятельного плохиша в того, кого современные дети без колебаний называют крашем.
В 2027 году на экраны выйдет семейная музыкальная комедия «Зубастая няня», выросшая из популярного театрального мюзикла Лины Арифулиной. Авторы решили перевернуть старый сюжет с ног на голову, сделав его еще более комедийным. Главная героиня, многодетная Козетта — ее роль стала большим кинодебютом для певицы Пелагеи — разрывается между работой в лавке и воспитанием семерых неугомонных козлят.
В город, где живет Козетта, прибывает харизматичный волк-вегетарианец Морис Волконский, которого сыграл Кирилл Зайцев. С первого взгляда влюбившись в Козетту, этот грозный с виду хищник нанимается к ней усатым нянем. Впереди нас ждет веселый музыкальный переполох: козлята создадут свою поп-группу, а Волку придется доказывать, что за острыми зубами скрывается самое доброе и любящее сердце.
Мари
Культовый мультфильм «Щелкунчик» с бессмертной музыкой Чайковского — для многих и сейчас главный символ новогоднего волшебства. Помните, как в детстве мы, затаив дыхание, смотрели на скромную замарашку Мари, которая посреди пустой ночной залы находит деревянную игрушку и отдает ей все свое душевное тепло? Момент, когда она бесстрашно швыряет туфельку в трехглавого Мышиного короля, спасая заколдованного принца, заставлял сердце биться чаще и верить в то, что искренняя любовь способна победить зло. В этой хрупкой девочке с огромными глазами было столько отваги и нежности, что ради финального танца под величественное «Па-де-де» этот мультфильм хочется пересматривать бесконечно.
Мне любопытно, как этот хрупкий образ переосмыслят в грандиозном приключенческом блокбастере «Щелкунчик», который выйдет на экраны 1 января 2028 года. Режиссёр Феликс Умаров переносит действие в предновогодний Петербург 1892 года, а саму Мари превращает в амбициозную юную балерину, которую сыграет София Лопунова. Попав в труппу театра властной мадам Дроссельмейер (Светлана Ходченкова), героиня окажется в самом центре противостояния между балетной элитой и рабочими закулисья. Девушке предстоит объединить эти два мира, чтобы спасти театр от козней Мышиного короля, а также, вместе с сыном мадам, свободолюбивым Францем, отстоять свою любовь.
У меня, всего один вопрос: а зачем фильм называется "Щелкунчик", если этого персонажа даже нет? Просто "кликбейт"?
В новом фильме также будет звучать музыка великого композитора, но кроме того появится и сам Петр Ильич в исполнении Евгения Миронова.
Шерлок Холмс
Этого гениального сыщика сыграли десятки, если не сотни актеров — от классического Бэзила Рэтбона до таких любимцев публики, как Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч. Выбор огромен, на любой вкус. Но для меня, как и для миллионов зрителей, эталоном и абсолютным попаданием в образ навсегда остается работа Василия Ливанова. Он подарил нам Холмса с безупречным аристократизмом, тонкой иронией, сдержанностью и узнаваемым хрипловатым голосом.
В ноябре 2026 года в прокат выходит семейное фэнтези «Живая книга». По сюжету школьники пробираются в библиотеку таинственного старика Иннокентия (Леонид Якубович), находят волшебные фолианты и обнаруживают, что все литературные персонажи внутри — живые и настоящие! Случайно ребята выпускают на свободу коварного Черномора (Илья Соболев), который тут же устраивает сказочный хаос. Чтобы навести порядок, детям придётся звать на помощь других оживших героев, среди которых окажется и великий лондонский сыщик в исполнении Никиты Кологривого. Зная амплуа этого актёра, можно смело сказать: новый Холмс будет бесконечно далёк от чопорных английских канонов. Нас наверняка ждет взрывной, харизматичный и совершенно хулиганский персонаж.
Бармалей
Эксцентричная музыкальная комедия «Айболит-66» с годами не стареет ни на грамм. Главная жемчужина этого фильма — сам Бармалей в исполнении Ролана Быкова. Это не просто карикатурный злодей, а фонтанирующий энергией, нелепый и ранимый эгоист. Помните, как он безуспешно пытался казаться грозным, путался в собственных планах и истошно командовал? А гениальная песенка: «Нормальные герои всегда идут в обход!»? Этот марш неудачников, упрямо лезущих через болота и скалы ради короткого пути, стал настоящим гимном житейского абсурда. В детстве мы обожали Бармалея за то, что его невозможно было бояться — над ним хотелось хохотать. А став взрослыми, мы поняли: в каждом из нас есть немножечко Бармалея... а хотелось бы побольше Айболита.
Сказки Корнея Чуковского — это то, на чем выросли мы, наши дети и, уверена, будут расти внуки и внуки внуков. И история о добром докторе Айболите заслуживает того, чтобы ее пересказывали снова и снова для каждого нового поколения зрителей. Именно поэтому возвращение колоритных персонажей на экраны — событие закономерное. Летом 2027 года в прокат выйдет полнометражный мультфильм «Айболит». Продюсер Владимир Николаев обещал не пересказать старую сказку, а создать на ее основе «приключенческий эпос для всей семьи — смелый, красочный и по-настоящему теплый», бережно сохраняя «ДНК Чуковского»: ритм повествования и его «безудержную фантазию».
Скажу честно: создатели будущего мультфильма моментально подкупили меня одной новостью — голосом Айболита станет Николай Дроздов. Согласитесь, сложно представить человека, который с большей искренностью олицетворяет безусловную любовь ко всему живому.
Сыщики Пинчер и Добер
Первые же новости о том, что приключения обаятельного поросенка Фунтика перенесут на большой экран в формате живого кино, мгновенно всколыхнули волну зрительского любопытства. Мы же до сих пор замираем у экранов вместе со своими детьми, едва услышав: «Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою...» Конечно, поклонники мультфильма внимательно следят за кастингом и бурно обсуждают, подходит ли Нонна Гришаева на роль Белладонны и похож ли Ян Цапник на Дядюшку Мокуса.
Недавно создатели приоткрыли еще одну тайну: незадачливых сыщиков Добера и Пинчера сыграют популярные комики Илья Куруч и Алексей Шальнов. Парни уже сыгрались в куче проектoв, и их комедийная химия работает без осечек. Продюсеры явно рассчитывают, что Куруч и Шальнов не просто отработают сценарий, а принесут на площадку свой фирменный, хулиганский юмор и импровизацию.
Оля и Яло
В детстве потрясающий фильм-сказка Александра Роу «Королевство кривых зеркал» был нашим главным наглядным уроком того, как полезно порой посмотреть на себя со стороны. Мы обожали очаровательных близняшек Олю и Яло, которые были такими понятными, живыми и неидеальными. Зловещий Нушрок, его дочь Анидаг в исполнении прекрасной Лидии Вертинской, алчный интриган Абаж и глуповатый король Йагупоп 77-й вызывали у нас целую бурю эмоций. А уж как мы переживали за судьбу честного и бесстрашного зеркальщика Гурда!
Режиссер Клим Шипенко («Холоп», «Вызов») замахнулся на грандиозное переосмысление этой истории. В новой интерпретации Зазеркалье — это мир, где люди одержимы волшебными зеркалами, потому что видят в них идеальные, отфотошопленные версии самих себя. В советском фильме 1963 года роли Оли и Яло исполнили 9-летние московские сестры-близняшки Ольга и Татьяна Юкины. В современной же картине обеих героинь сыграет одна актриса — шестнадцатилетняя Александра Бабаскина. Для многих Александра стала настоящим открытием: ее роли в «Легенде наших предков» и особенно в «Холоде» получились удивительно зрелыми и психологически точными.
Найти идеальный баланс между прошлым и настоящим бывает так же непросто, как выбрать между эскимо и черешней. Еще немного таких примеров в нашей подборке о свежих ремейках любимых нами фильмов.
Комментарии
Не хочется скатываться на "Не смотрел, но осуждаю", но, учитывая все уже вышедшие "переосмысления" и ремейки, на вопрос "не растеряют ли авторы то самое волшебство оригинала?" ответ однозначный - растеряют.