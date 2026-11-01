15+ историй о доброте, пришедшейся к месту, как щепотка корицы в яблочном пироге
Доброта способна согреть нас даже в самый серый и зябкий день. Когда за окном кружит осенний листопад, а дни становятся все короче, мы инстинктивно ищем тепло — в чашке чая, мягком пледе или нарядной гирлянде. Но именно добрые слова и поступки, человеческое участие, способны по-настоящему вернуть нам душевный уют. Это может быть помощь соседа с пакетами или анонимный подарок от прохожего — мелочи, которые на самом деле значат так много.
- Стою возле своего подъезда с тяжелыми сумками, звоню в домофон, потому что забыла дома ключи. Подходит парень, лет 11, и говорит: «Давайте я вам открою». Открыл. А потом говорит: «Давайте я вам помогу донести, какой этаж?». И пока поднимались, он сказал: «А я смотрю, вы стоите с сумками, а вы же девушка, мы, мужчины, должны девушкам помогать».
- Шли с дочкой, ей почти два годика, домой, и где-то по дороге она уронила своего любимого розового зайца, которого носит везде, без него не засыпает. Заметила пропажу только у подъезда. Быстро занесла коляску домой и пошли искать. Устала, запыхалась и вот, когда я уже почти смирилась с тем, что мы его потеряли, навстречу идут папа с сыном. А сын несет в руках нашего зайца. Оказалось, они шли позади нас, видели, как мы его уронили, хотели сразу отдать, но потеряли нас из виду. И просто ходили — искали нас, чтоб вернуть игрушку.
- Еду на дачу. Километров 10 осталось. На обочине женщина у машины. Стоит. Думает. А место на этой дороге глухое, не лето — машины редко проезжают. Остановился. Бензин, оказывается, у нее в баке закончился, а она и не заметила. Не бросать же даму в такой ситуации. Сказал, чтобы ждала. Приехал на дачу, взял запасную канистру, вернулся к ней, залил бензин в бак. Деньги совала, не взял. Как за помощь брать деньги?
Девушка в Питере зашла в модное заведение с собачкой, и ее спросили, можно ли принести псу огурчик
«Впервые в жизни видела сервированный огурец для собаки. Я в восторге! В этот день пес впервые попробовал не попки от огурца».
- Сижу вечером, смотрю кинчик, отдыхаю после генеральной уборки. Вдруг слышу, как на кухне мощно начинает литься вода. Лечу туда и вижу, как из переполненной раковины вода на пол фигачит. Схватил тряпку, протираю пол, вычерпываю из раковины в ведро все, что могу, выдыхаю. И снова вижу, как уровень воды начинает повышаться. Вызываю аварийку. Парни приехали только через пару часов, извинились за то, что долго ехали, и приступили к прочистке стояка. Засор сопротивлялся полчаса, но мы втроем победили. Попытался напоить парней чаем, но они отказались, сказали, что много заявок и надо ехать. Единственное, что смог им предложить — бутеры. Сказал, чтобы на перерыве перекусили. И они меня благодарили так, как будто я каждому подарок сделал.
- В самолете познакомилась с девушкой, которая оказалась настоящим профи в перелетах: подушка, вентилятор, гамак для ног и еще куча классных мелочей. Когда она узнала, что мне предстоит еще один длинный перелет до Владивостока, она просто подарила мне свой гамак. Спасибо этой прекрасной незнакомке, которая напомнила мне, что доброта все еще путешествует вместе с нами.
Да ну. Тряпка, на которой лежали чужие незнакомые ноги... Спасибо, не надо.
- Мы с подругой поступили в колледж. Пары там начинались в восемь. Чтобы до колледжа доехать, вставать приходилось в 6 утра. Ехать на автобусе с конечной остановки минут 40. Когда началась преддипломная суета, спать приходилось по 2-4 часа. В автобусе засыпали только так. И всегда кондукторы нас будили. Целый месяц. «Девчонки, ваша остановка» — говорили. До сих пор благодарны этим людям.
Автор этого фото радуется «милому чуду» — подаренному ей незнакомой маленькой девочкой сентябрьскому одуванчику
- Купил себе большие наушники, чтобы ездить на работу. Удобно: звук хороший, уши греют, даже шапка не нужна. Потом сменил работу, и наушники пару лет лежали без дела. Иногда брал их на прогулки, но со временем перешел на вкладыши. Однажды на прогулке проходил около железнодорожной станции. Снял наушники, остановился пропустить состав. Рядом стояла женщина с коляской и мальчиком лет семи. Услышал, как мальчишка рассказывает маме, что ему очень нужны такие наушники для игр. Тогда он сможет играть и не мешать младшему брату спать. Я повернулся и просто протянул ему свои. Как раз поезд проехал, и я пошел дальше.
- Как-то мы с мужем пошли в магазин с собачкой. Идем по тропинке через газон, вдруг замечаю в траве движение. Пригляделась — попугай! Зеленый и довольно крупный. Только я могу заметить зеленого попугая на зеленом газоне! Муж протянул ему руку, попугай забрался на плечо. Так и пошли домой — муж как заправский пират. На следующий день я пошла расклеивать объявления. В этот же день позвонили хозяева и забрали свою пропажу.
- Звонит начальство — солидный такой дядя, серьезный. А у меня под ногами дите путается. Начальство интересуется, кто это вмешивается в разговор? На фоне секундной паузы звучит детский голос: «Дядя! Пойдем в теремок жить!» Мгновенный ответ из трубки: «Ты что! Там уже мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайка-попрыгайка, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок и мишка-топтыжка! Я туда уже не влезу.» И другим тоном, уже мне: «Исправленный текст жду ровно в 17.00, потому что в 17.30 его надо показывать заказчику!» Ребенок потом час уговаривал взять его на работу и срочно подружить с таким добрым дядей.
Женщина оставила на тренажере в спортзале обручальное кольцо — фамильную реликвию. Заметила пропажу только через день. Словами не описать, как она была счастлива и благодарна, когда выяснилось, что добрый человек отнес его на ресепшен
- Сибирь. Февраль. Холод и мрак. Стою около магазина. Внимание привлекла записка, прикрепленная к перилам крыльца. На ней был рукописный текст, что кто-то потерял солнцезащитные очки и просит нашедшего сообщить по телефону за вознаграждение. Через день зашел в булочную рядом с этим магазином и увидел солнцезащитные очки, лежащие около прилавка на колонке. Спрашиваю продавца: «Кто-то потерял?» Она отвечает: «Да». Вышел из булочной, иду к записке на перилах, звоню. После долгих гудков ответила женщина, судя по голосу, лет 50. Она не сразу поняла, о чем идет речь. Повторил ей дважды цель звонка. Потом долго ей объяснял, где они находятся.
- Когда была маленькая, очень плохо кушала, исключением была еда в гостях. Поэтому почти каждый день одна из наших соседок приглашала меня на обед. Хорошо помню, как я приходила потом домой и говорила: «Бабуль, у тети Тамары тааакой вкусный суп был, ты такой не умеешь готовить...» И только недавно узнала, что бабуля каждый день варила супчик и относила соседке.
- Поссорилась с бывшим, поплакала и решила заехать в автокафе за кофе. В очереди передо мной была всего одна машина. Когда я подъехала к окошку, девушка-кассир сказала: «Мужчина, который был перед вами, оплатил ваш кофе. И просил передать, что все обязательно будет хорошо». Не представляете, как много это для меня значило — и сам этот жест, и то, что незнакомый человек захотел поддержать меня в такую трудную минуту.
Парень не смог пройти мимо спящего в урне котенка, и теперь в его доме живет такой красавец по имени Нокс
И я не прошла мимо бака где пищали два недельных щена- мальчик и девочка. Теперь они оба в семьях.
- Сидели с девушкой в заведении. Рядом с нами расположился пожилой мужчина. Через какое-то время он осторожно тронул мою девушку за плечо и говорит: «Мне нравится, как вы общаетесь друг с другом. Знаете что? Я потратил целое состояние на билеты на концерт для нас с женой. К сожалению, она не сможет пойти, а мне без нее совсем не хочется. Поэтому я хотел бы отдать билеты вам. Есть только одна загвоздка: концерт начинается через двадцать минут». Он наотрез отказался брать деньги. Попросил лишь, чтобы мы хорошо провели время и продолжали так же бережно относиться друг к другу. Вот так мы и оказались в первом ряду на концерте Принса.
- Шла по улице, настроение ни к черту: череда плохих событий на каждом шагу. Вдруг навстречу идет толпа детей лет пяти под руководством воспитательниц. А тротуар был нешироким, никак не пройти мне, не потеснившись. Обхожу толпу детей с недовольной физиономией, как вдруг девочка, что шла последней, поворачивается ко мне и вручает самодельную открытку с нарисованными цветочками и надписью «Добро», внутри которой приклеен вырезанный объемный цветок в горшочке и кошачья мордашка. Она вручила мне открытку, улыбнувшись, и поспешила за остальными, а мне вдруг стало так тепло, настроение поднялось на оставшийся день, а открытку до сих пор храню.
- После работы зашла в магазин за продуктами. Стою на кассе, мечтаю уже, как дома отварю пельмешек и спать завалюсь, как вдруг тетка сзади лезет в мою тележку, шурует там, выхватывает мой лоток с яйцами и на весь магазин заявляет: «Девушка, вы вообще не смотрите, что берете?» Я аж воздухом поперхнулась. А она тычет пальцем: три яйца разбиты всмятку, коробка сбоку уже мокрая. «Беги поменяй, я твое место покараулю». И от такой заботы даже теплее как-то стало.
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