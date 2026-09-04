22 добрых истории о взаимовыручке, которая пришлась так же кстати, как кусок пирога к чаю

Добро
04.09.2026
22 добрых истории о взаимовыручке, которая пришлась так же кстати, как кусок пирога к чаю

Взаимовыручка и добрые поступки нередко вознаграждаются сторицей. Стоит кому-то дать крышу над головой, вернуть владельцу утерянную вещь или просто проявить доброту и заботу, как что-то хорошее происходит в ответ. Для кого-то оно проявляется в виде радости за комфорт близких, для кого-то — в виде вкусностей, а для кого-то — в виде ощутимой денежной поддержки.

  • В нашем подъезде на первом этаже живет пожилая женщина, тетя Лида. Она всегда оставляет на ночь включенным свет в подъезде. Не тусклую энергосберегайку, а старую, добрую лампочку на 100 ватт под потолком. Как выяснилось, это она делает для курьера Саши, который развозит пиццу по ночам. Он заносит заказы в нашу «темную башню» без домофона. «Он у меня там как сын, — говорит тетя Лида. — Руки у парня заняты, а в темноте споткнуться можно. А так светло, и мне спокойно. Я будто его в гости жду».
diz__my
Prichuda
только что

А за это электричество платит весь дом. В подъездах уже давно свет загорается по датчикам движения. Даже не помню когда последний раз видела подъезд, в котором прям включать и выключать надо свет.

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  • Когда-то работала в дьюти-фри при отеле. Однажды нашла на полу у нас в магазине бумажник, а там — много банковских карт и большая сумма наличных. Сказала нашему охраннику, а он предложил не париться. Но я отдала бумажник менеджеру, а потом пришел турист, потерявший бумажник, и ему вернули все. Я считала, что поступила правильно. А турист потом пришел и дал крупную сумму денег менеджеру для поощрения персонала. Мы все получили премию из этих денег, даже охранник.
Чайка / Dzen
Светлана БМВ
только что

"...Сказала нашему охраннику, а он предложил не париться"... в бане, а поехать в сауну и там прокутить найденные денежки. "А турист потом пришёл и дал... менеджеру" по шее. "Мы все получили...даже охранник".
Моя версия истории. Может и неверная, но более правдоподобная.

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  • В декабре прошлого года осталась без денег. А надо было прокормиться самой и прокормить моих кошек, которых у меня очень много. Подхожу к кассе с четырьмя дешевенькими пакетиками корма для кошек и объясняю кассирше, что у меня денег нет, а кошек надо кормить... Она внимательно посмотрела на меня, а потом попросила меня подождать около кассы и ушла на 10 минут. А вернулась с охапкой разных продуктов. Здесь было все, что нужно для того, чтобы прожить 7-10 дней: и хлеб, и масло, и творог, и молоко, и два сорта колбасы, и два сладких рулета, и целая коробка корма для кошек. Я обомлела. Все это кассирша отдала мне задаром, заплатив в кассу магазина свои деньги. И попросила их не возвращать. Я заплакала... Через время я пришла в этот магазин и нашла ту добрую девушку-кассиршу. Пыталась отдать деньги. Но она не взяла, сказав, что просто не могла мне не помочь в трудной ситуации. Я очень ей благодарна.
Елена Аксенова
Nati Ja
только что

Очень хочется верить, что эта история произошла на самом деле.

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  • Однажды я очень сильно уставшая вошла в метро, мест нет, тихо стою и стоя засыпаю. Женщина старше меня встала и принудила сидеть на ее место. Я чуть не заплакала, так была тронута ее добротой. Ведь меня с детства учили, что старшим нужно уступать, а не наоборот.
nayerano
Светлана БМВ
только что

Во-первых, не факт, что женщина, уступившая место, была старше, может она просто не накрасилась. Во-вторых, когда стоя засыпала, может навалилась на сидящую, она и решила лучше встать. И в -третьих, когда добро делают принудительно, это уже не добро, а газлайтинг. И вообще, хватит плакать в каждой истории!!!

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«Мы с женой установили кладовую неподалеку от дома, чтобы помочь тем, кто нуждается. И вот поздно вечером поставили, а утром вернулись, чтобы наполнить ее продуктами. Смотрим — а кто-то уже опередил нас»

© FacesReddit / Reddit
  • Как-то давно отчим увидел на улице парня в абсолютно стоптанных кедах. Привел его домой и отдал свои кроссовки, только что привезенные им из Англии. Парень стеснялся и отказывался, но в итоге переобулся. Спустя лет 5-7 в почтовом ящике нашли пакет с тысячей долларов и запиской: «Большое спасибо за кроссовки. Очень долго носил».
lyambdas
irina a
только что

Не верю в эту историю.
Если бы я настолько сильно прониклась, я бы отвела в магазин за обувью(который вот он- в ста метрах).
Ехать/везти бы никуда не стала. Тем более - домой.
Допускаю, что ГГ поехал, он не боится левых людей в свою машину ехать приглашать.
ГГ был настолько уверен, что размер подойдёт?
Не важно, но интересно - зачем уточнение, что кросовки из Англии?
Бред какой-то..

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  • Никогда не выкидываю пустые стеклянные банки от огурцов и прочего, такая привычка еще с детства — всегда их собирали для бабушки. Бабушке уже они не нужны стали, муж хотел все выкинуть. А я не дала и пошла звонить в квартиры соседям по подъезду и предлагать свой странный подарок. Было чуть неловко, но оказалось, что одной паре пенсионеров они как раз были очень нужны. А они потом принесли нам целое ведро смородины!
Nati Ja
только что

Я несколько раз видела около мусорных контейнеров ящики и пакеты, наполненные чистыми стеклянными банками разной ёмкости. Люди берут, кому нужно для консервации.

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«Бабушка пришла в маркетплейс со списком продуктов, которые она хочет купить, но не умеет собирать в корзину и оплачивать. Сотрудница хорошая попалась и помогла ей все собрать и заказать»

nekarimka
irina a
только что

Такая странная формулировка 😵‍💫.
Как это? -' пришла в маркетплейс?'
Маркетплейс- это интернетплощадка.
КАК она могла туда ногами прийти?
Может она пришла в точку выдачи товаров из маркетплейса?
То ли автор, то ли редакторы эдми большие молодцы. Отличились.
Эдми, указывайте источник, история должна знать своих героев

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  • Оказалась в сложной ситуации в эмиграции. Мне помог незнакомый мне серб, он решил вопрос с зачислением ребенка в школу, и много чем еще по мелочи. Но категорически не брал денег. В очередной раз я не выдержала и спросила его напрямую: «Скажите честно, что вам от меня нужно?» Он ответил: «Если бы мне было что-то от вас нужно, я бы вас на кафу (то есть кофе) пригласил, а не в отдел образования в 8 утра». Потом я узнала, что он очень много кому вот так бескорыстно помог.
ladoga_artist
Светлана БМВ
только что

Доброта от незнакомых людей часто пугает. Иногда непонятно, для чего человеку тратить своё время, силы на других задаром? Есть много вариантов ответов. А я думаю, что в большинстве случаев, люди хотят заработать, как говорится, "плюсик" в карму, или что-то вроде того. Хотя многие даже не задумываются об этом серьёзно.

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  • Как-то я заблудился в горах Индии. Быстро темнело, и я начал волноваться. Я остановил проезжавшего мимо мужчину на скутере, чтобы спросить дорогу. Но не понял ни слова из того, что он говорил. Наконец, он сказал мне садиться и развернулся. Проехал со мной около 10 километров в противоположном направлении и высадил меня там, куда мне нужно было. Когда я предложил ему заплатить за его хлопоты, он отказался. Часто путешествую и сталкиваюсь с добротой в самые сложные моменты.
Iosi Merson
только что

В Индии всё иначе!!! Они ещё не набрались мудрости западного мира, ну наивные, что взять ???🤣🤣🤣

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  • Решила продать свои старые вещи — разгружала квартиру. Пришла как-то бабуля, приглядела старые стулья, а денег у нее было совсем немного. Отдала я их даром. Муж потом ругал: наивная, мол. Проходит долгое время, уже и забыла про это. И вдруг как-то вечером стук в дверь. Открываю, а там та самая бабуля, а в руках у нее огромный торт. И она говорит: «Я у вас на страничке видела, что сын поступил в университет. Вот вам от меня подарок». Протягивает торт шоколадный и вязаный шарфик — сама, видно, руками сделала, старалась. А мы-то вообще не планировали как-то шумно праздновать, усталые были. А бабушка вовремя появилась и всем настроение подняла. Сели в итоге все вместе и вечером отметили. Шах и мат мужу. Добро всегда возвращается.
ADME
Светлана БМВ
только что

Были у меня знакомые, переехали в страну недавно, двое детишек у них и почти никакой посуды. Я собрала, что у меня было лишнего и отдала. Потом, как-то встретила их, а они говорят: "Вы нам такие хорошие тарелки дали, небьющиеся и ножи ваши самые классные, острые". А я, честно говоря, даже и не помню, что я им отдала. Но было приятно, что люди остались довольны.

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«Каждый раз, когда я прихожу в тренажерный зал, этот мужчина помогает сотруднику с математическим анализом»

© GonnaNeedEarPlugs / Reddit
irina a
только что

Ух ты). Очень классно).
В эту историю очень даже верится, в отличие от истории про тысячу долларов в почтовом ящике за новые кроссовки из Англии)

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  • Несколько лет мы с друзьями собирались на концерт, и один из них спросил, можно ли ему взять с собой еще одного друга. Я ответил: «Конечно», тот парень пришел, и мы сразу же нашли общий язык. Прошло несколько месяцев, и этот парень в соцсетях опубликовал пост, что в связи с переездом ищет место, где можно было бы переночевать. Мы виделись всего раз, но я рискнул и предложил ему пожить у меня на диване, пока он не встанет на ноги. И вот он устроился на работу, познакомился и съехался с одной девушкой, а мы с ним в итоге стали отличными друзьями. Прошло несколько лет, и переезд случился уже у меня. И тут тот парень предложил мне пожить у него. Это было весьма кстати. Я уволился с не очень хорошей работы, отказался от арендованной квартиры по завышенной ставке и поехал к нему. И он с его девушкой разрешили мне полгода жить у них совершенно бесплатно, пока я не смог переехать.
Iosi Merson
только что

Ох уж эти американцы, всё у них спонтанно, необдуманно, ежемоментно...Америка, короче 🤣🤣🤣

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  • Выходила из такси, на улице сильнейший ливень, у меня в руках пакет с вещами, который рвется за секунду, и все содержимое уверенно сваливается в поток воды, к тому же прямо на проезжую часть. Такси уезжает, я остаюсь в полнейшей растерянности. Другого пакета у меня не было, но я начинаю собирать кое-как вещи. И в этот самый момент тут ко мне подходит женщина и протягивает пакет. Так вовремя!
sofamakovei
Iosi Merson
только что

Преимущество пластикого пакета перед бумажным, не смотря на весь вред окружающей среде - он под дождём не размокает!!!🤣🤣🤣

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  • Еду в поезде Батуми-Тбилиси. Автомат с едой принимает карты или мелкие деньги. У мужчины оплата картой не проходит, а деньги только крупные. Предлагаю оплатить за его орешки, он отказывается. Я говорю: «Давайте так, я за вас оплачу, а вы потом кому-то оплатите». Он ответил, что всегда кому-то оплачивает. Я говорю: «Ну вот, значит, добро к вам вернулось». Забросила монеты, он достает свои орешки, а там выпадает еще и пачка M&M’s, которую мне отдал со словами: «Надо же как мгновенно и к вам вернулось».
kirkitsa.psy

На остановке нет лавочки, поэтому какой-то добрый человек решил оставить стул

© Guitar81 / Reddit
Светлана БМВ
только что

А вот то, что остановка без лавочки, надо спросить у городских властей, почему не обеспечивают остановки лавками.?

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  • Как-то раз нашел айфон на крыльце «Пятерочки». Видно было, что телефон девушки —цветной чехол, наклейки-розочки. Зайти в магазин и спрашивать, кто потерял телефон, мне показалось не лучшей затеей, а набрать что-то с него — невозможно, заблокирован. Положил его в карман и пошел в сторону дома в надежде, что кто-то на него позвонит. Не успел далеко отойти, звонит контакт «Любимый». Беру трубку, говорю:
    — Здравствуйте, я телефон вашей девушки или жены нашел у «Пятерочки».
    — Здравствуйте! А где вы сейчас, мы можем к вам подъехать?
    Описываю улицу, говорю, что жду. Попросили подождать 10 минут. Через минут 10 подъезжает машина, из нее выходят два парня и девушка, отдаю им айфон, ребята пожимают мне руку, очень благодарят и просят принять в дар торт. Я отказываться не стал и в хорошем расположении духа пошел домой.
Светлана БМВ
только что

По-разному бывает. Кто-то благодарит, вот так с тортиком и бутылкой винца хорошего, как в истории. А кто-то орёт, грозит полицией, если не привезут им лично потерянное в указанное место.
Я один раз потеряла банковскую карточку. Женщина, которая нашла её, разместила сразу объявление в фейсбуке. Друг моего сына увидел это объявление и позвонил моему сыну и спросил:" Твоя мама ничего не теряла?" А у нас с сыном фамилия одна и та же, естественно. И друг знал фамилию моего сына. В общем, я встретилась с этой женщиной и забрала свою карточку. Конечно же отблагодарила коробкой шоколадных конфет, которую, как раз купила накануне. А женщина сказала, что назавтра у её мужа день рождения и конфеты кстати.

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  • Поздний осенний вечер, сижу в автобусе, читаю книгу, никого не трогаю, как вдруг какая-то дамочка лет 40 меня вовсю пихает: «Вот молодежь, совсем обнаглела, место не уступит». А автобус-то полупустой! Я встаю, готовая дать отпор, как она вдруг шепчет мне на ухо: «Девушка, да вы сидите, если что. Я просто хотела сказать, что за вами следом мужик, что там в углу сидит, полдороги шел. А потом в автобус сел. Я на каблуках плелась сзади, и все видела. Вас есть кому встретить или вас проводить?» Я глянула: и правда какой-то странный мужик сидит в углу и с меня глаз не сводит. Поблагодарила шепотом ее, а сама написала парню, чтобы встретил. Женщина еще раз громко повозмущалась для вида: «Ой, не хочешь уступать, и не надо!» и села на свободное место. А, когда я приехала на место, меня ждал мой любимый. Очень благодарна той женщине за неравнодушие.
ADME
Светлана БМВ
только что

А мужик смотрит на них и думает: "Какая-то странная тётка, всю дорогу за мной на каблуках перлась, а теперь шепчет что-то на ухо девчонке. Наверное, подговаривает её ог_рабить меня или из_на_сил_овать." И не вышел на следующей остановке, а поехал дальше, хотя должен был выйти.

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«Я нашла способ поделиться излишками урожая! Меня очень обрадовало, когда курьер остановилась и взяла то, что ей нужно»

«Берите бесплатно то, что вам нужно».

  • Было это лет 7 назад. Стояла я как-то на работе в кофейне с кислой миной. Мне не хватало денег на оплату аренды. Подошел мужчина спрашивает, мол, вы чего грустите, помощь нужна? Да, говорю, чем тут поможешь, не хватает на аренду 7000. Мужчина хмыкнул и ушел. Вернулся минут через 20, дал мне 7 тысяч, заказал эспрессо и ушел. Я была в таком шоке, что меня хватило только на «спасибо». Я до сих пор корю себя, что взяла с него деньги за тот кофе. И однажды, надеюсь, помогу кому-то так же, как этот мужчина мне.
xromaya_balerina
Конфуз
только что

Если в начале оплачивать необходимые вещи, то можно остаться без очередного кофе в кофейне с завышенной ценой, но не придется страдать на тему "нечем платить за жилье"

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  • Я пропустила женщину передо мной в очереди на автостоянке, потому что подумала, что она хочет уехать, а не проехать передо мной. Потом я поняла, что она оказалась в очереди передо мной, но не рассердилась на нее. И вот после нее подъезжаю к окошку, а она, оказалось, уже оплатила мой заказ. А потом подъехала ко мне и поблагодарила за то, что я пропустила ее. Удивительно, но, по-видимому, эта мелочь скрасила ее вечер.
  • Переезжали с двумя кошками. Выкупили купе и поехали. В купе заедал замок, позволяющий запереться внутри, но нас это не смутило. Ночью нас вырубило, а утром мы обнаружили приоткрытую дверь (позже поняли, что она во время тряски сама отъезжает) и одну пропавшую кошку. Спустя три часа поисков и опросов пассажиров стало ясно, что в поезде животного нет, видимо, выскочила на станции в дверь. Посмотрели, какие станции мы проезжали ночью, подняли на уши местных волонтеров — но, казалось, без особого толку. Решили уже не сходить с поезда, а доехать до конца, оставить вещи и вторую кошку, а потом уже возвращаться за первой. И тут через пару дней с нами связалась женщина. Ее муж, ремонтник путей, нашел нашу красавицу на одной из станций! Отправили нашу кошку следующим поездом за нами, и через три дня мы получили ее на вокзале живой-здоровой. Нереально благодарны всем тем, кто искал, смотрел вместе с нами.

А у вас бывали случаи, когда кто-то очень вовремя приходил на выручку? Расскажите нам и посмотрите еще одну историю о добре, которая так и возвращает веру в людей.

Комментарии

Уведомления
Natalya Doronina
только что

Опоздали на поезд, возвращаясь из байдарочного похода, вдвоём с девчонкой - как-то остальные уехали, а мы стоим без денег на станции где-то в районе Бологое и понимаем, что зайцами на электричках попадём в Москву через 2-3 дня, опоздаем на экзамены и прощай стипендия. И какой-то мужик, безо всякой нашей просьбы, дал нам денег доехать до Москвы на проходящем скором. Телефон оставил, деньги ему потом отдали, он ещё шифровался, видимо, чтоб жена не ревновала - в автобусе со мной пересекался, взял деньги и вышел на следующей, я дальше к метро поехала.

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