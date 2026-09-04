22 добрых истории о взаимовыручке, которая пришлась так же кстати, как кусок пирога к чаю

По-разному бывает. Кто-то благодарит, вот так с тортиком и бутылкой винца хорошего, как в истории. А кто-то орёт, грозит полицией, если не привезут им лично потерянное в указанное место.

Я один раз потеряла банковскую карточку. Женщина, которая нашла её, разместила сразу объявление в фейсбуке. Друг моего сына увидел это объявление и позвонил моему сыну и спросил:" Твоя мама ничего не теряла?" А у нас с сыном фамилия одна и та же, естественно. И друг знал фамилию моего сына. В общем, я встретилась с этой женщиной и забрала свою карточку. Конечно же отблагодарила коробкой шоколадных конфет, которую, как раз купила накануне. А женщина сказала, что назавтра у её мужа день рождения и конфеты кстати.