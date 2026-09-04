А за это электричество платит весь дом. В подъездах уже давно свет загорается по датчикам движения. Даже не помню когда последний раз видела подъезд, в котором прям включать и выключать надо свет.
22 добрых истории о взаимовыручке, которая пришлась так же кстати, как кусок пирога к чаю
Взаимовыручка и добрые поступки нередко вознаграждаются сторицей. Стоит кому-то дать крышу над головой, вернуть владельцу утерянную вещь или просто проявить доброту и заботу, как что-то хорошее происходит в ответ. Для кого-то оно проявляется в виде радости за комфорт близких, для кого-то — в виде вкусностей, а для кого-то — в виде ощутимой денежной поддержки.
- В нашем подъезде на первом этаже живет пожилая женщина, тетя Лида. Она всегда оставляет на ночь включенным свет в подъезде. Не тусклую энергосберегайку, а старую, добрую лампочку на 100 ватт под потолком. Как выяснилось, это она делает для курьера Саши, который развозит пиццу по ночам. Он заносит заказы в нашу «темную башню» без домофона. «Он у меня там как сын, — говорит тетя Лида. — Руки у парня заняты, а в темноте споткнуться можно. А так светло, и мне спокойно. Я будто его в гости жду».
- Когда-то работала в дьюти-фри при отеле. Однажды нашла на полу у нас в магазине бумажник, а там — много банковских карт и большая сумма наличных. Сказала нашему охраннику, а он предложил не париться. Но я отдала бумажник менеджеру, а потом пришел турист, потерявший бумажник, и ему вернули все. Я считала, что поступила правильно. А турист потом пришел и дал крупную сумму денег менеджеру для поощрения персонала. Мы все получили премию из этих денег, даже охранник.
"...Сказала нашему охраннику, а он предложил не париться"... в бане, а поехать в сауну и там прокутить найденные денежки. "А турист потом пришёл и дал... менеджеру" по шее. "Мы все получили...даже охранник".
Моя версия истории. Может и неверная, но более правдоподобная.
- В декабре прошлого года осталась без денег. А надо было прокормиться самой и прокормить моих кошек, которых у меня очень много. Подхожу к кассе с четырьмя дешевенькими пакетиками корма для кошек и объясняю кассирше, что у меня денег нет, а кошек надо кормить... Она внимательно посмотрела на меня, а потом попросила меня подождать около кассы и ушла на 10 минут. А вернулась с охапкой разных продуктов. Здесь было все, что нужно для того, чтобы прожить 7-10 дней: и хлеб, и масло, и творог, и молоко, и два сорта колбасы, и два сладких рулета, и целая коробка корма для кошек. Я обомлела. Все это кассирша отдала мне задаром, заплатив в кассу магазина свои деньги. И попросила их не возвращать. Я заплакала... Через время я пришла в этот магазин и нашла ту добрую девушку-кассиршу. Пыталась отдать деньги. Но она не взяла, сказав, что просто не могла мне не помочь в трудной ситуации. Я очень ей благодарна.
- Однажды я очень сильно уставшая вошла в метро, мест нет, тихо стою и стоя засыпаю. Женщина старше меня встала и принудила сидеть на ее место. Я чуть не заплакала, так была тронута ее добротой. Ведь меня с детства учили, что старшим нужно уступать, а не наоборот.
Во-первых, не факт, что женщина, уступившая место, была старше, может она просто не накрасилась. Во-вторых, когда стоя засыпала, может навалилась на сидящую, она и решила лучше встать. И в -третьих, когда добро делают принудительно, это уже не добро, а газлайтинг. И вообще, хватит плакать в каждой истории!!!
«Мы с женой установили кладовую неподалеку от дома, чтобы помочь тем, кто нуждается. И вот поздно вечером поставили, а утром вернулись, чтобы наполнить ее продуктами. Смотрим — а кто-то уже опередил нас»
- Как-то давно отчим увидел на улице парня в абсолютно стоптанных кедах. Привел его домой и отдал свои кроссовки, только что привезенные им из Англии. Парень стеснялся и отказывался, но в итоге переобулся. Спустя лет 5-7 в почтовом ящике нашли пакет с тысячей долларов и запиской: «Большое спасибо за кроссовки. Очень долго носил».
Не верю в эту историю.
Если бы я настолько сильно прониклась, я бы отвела в магазин за обувью(который вот он- в ста метрах).
Ехать/везти бы никуда не стала. Тем более - домой.
Допускаю, что ГГ поехал, он не боится левых людей в свою машину ехать приглашать.
ГГ был настолько уверен, что размер подойдёт?
Не важно, но интересно - зачем уточнение, что кросовки из Англии?
Бред какой-то..
- Никогда не выкидываю пустые стеклянные банки от огурцов и прочего, такая привычка еще с детства — всегда их собирали для бабушки. Бабушке уже они не нужны стали, муж хотел все выкинуть. А я не дала и пошла звонить в квартиры соседям по подъезду и предлагать свой странный подарок. Было чуть неловко, но оказалось, что одной паре пенсионеров они как раз были очень нужны. А они потом принесли нам целое ведро смородины!
Я несколько раз видела около мусорных контейнеров ящики и пакеты, наполненные чистыми стеклянными банками разной ёмкости. Люди берут, кому нужно для консервации.
«Бабушка пришла в маркетплейс со списком продуктов, которые она хочет купить, но не умеет собирать в корзину и оплачивать. Сотрудница хорошая попалась и помогла ей все собрать и заказать»
Такая странная формулировка 😵💫.
Как это? -' пришла в маркетплейс?'
Маркетплейс- это интернетплощадка.
КАК она могла туда ногами прийти?
Может она пришла в точку выдачи товаров из маркетплейса?
То ли автор, то ли редакторы эдми большие молодцы. Отличились.
Эдми, указывайте источник, история должна знать своих героев
- Оказалась в сложной ситуации в эмиграции. Мне помог незнакомый мне серб, он решил вопрос с зачислением ребенка в школу, и много чем еще по мелочи. Но категорически не брал денег. В очередной раз я не выдержала и спросила его напрямую: «Скажите честно, что вам от меня нужно?» Он ответил: «Если бы мне было что-то от вас нужно, я бы вас на кафу (то есть кофе) пригласил, а не в отдел образования в 8 утра». Потом я узнала, что он очень много кому вот так бескорыстно помог.
Доброта от незнакомых людей часто пугает. Иногда непонятно, для чего человеку тратить своё время, силы на других задаром? Есть много вариантов ответов. А я думаю, что в большинстве случаев, люди хотят заработать, как говорится, "плюсик" в карму, или что-то вроде того. Хотя многие даже не задумываются об этом серьёзно.
- Как-то я заблудился в горах Индии. Быстро темнело, и я начал волноваться. Я остановил проезжавшего мимо мужчину на скутере, чтобы спросить дорогу. Но не понял ни слова из того, что он говорил. Наконец, он сказал мне садиться и развернулся. Проехал со мной около 10 километров в противоположном направлении и высадил меня там, куда мне нужно было. Когда я предложил ему заплатить за его хлопоты, он отказался. Часто путешествую и сталкиваюсь с добротой в самые сложные моменты.
В Индии всё иначе!!! Они ещё не набрались мудрости западного мира, ну наивные, что взять ???🤣🤣🤣
- Решила продать свои старые вещи — разгружала квартиру. Пришла как-то бабуля, приглядела старые стулья, а денег у нее было совсем немного. Отдала я их даром. Муж потом ругал: наивная, мол. Проходит долгое время, уже и забыла про это. И вдруг как-то вечером стук в дверь. Открываю, а там та самая бабуля, а в руках у нее огромный торт. И она говорит: «Я у вас на страничке видела, что сын поступил в университет. Вот вам от меня подарок». Протягивает торт шоколадный и вязаный шарфик — сама, видно, руками сделала, старалась. А мы-то вообще не планировали как-то шумно праздновать, усталые были. А бабушка вовремя появилась и всем настроение подняла. Сели в итоге все вместе и вечером отметили. Шах и мат мужу. Добро всегда возвращается.
Были у меня знакомые, переехали в страну недавно, двое детишек у них и почти никакой посуды. Я собрала, что у меня было лишнего и отдала. Потом, как-то встретила их, а они говорят: "Вы нам такие хорошие тарелки дали, небьющиеся и ножи ваши самые классные, острые". А я, честно говоря, даже и не помню, что я им отдала. Но было приятно, что люди остались довольны.
«Каждый раз, когда я прихожу в тренажерный зал, этот мужчина помогает сотруднику с математическим анализом»
Ух ты). Очень классно).
В эту историю очень даже верится, в отличие от истории про тысячу долларов в почтовом ящике за новые кроссовки из Англии)
- Несколько лет мы с друзьями собирались на концерт, и один из них спросил, можно ли ему взять с собой еще одного друга. Я ответил: «Конечно», тот парень пришел, и мы сразу же нашли общий язык. Прошло несколько месяцев, и этот парень в соцсетях опубликовал пост, что в связи с переездом ищет место, где можно было бы переночевать. Мы виделись всего раз, но я рискнул и предложил ему пожить у меня на диване, пока он не встанет на ноги. И вот он устроился на работу, познакомился и съехался с одной девушкой, а мы с ним в итоге стали отличными друзьями. Прошло несколько лет, и переезд случился уже у меня. И тут тот парень предложил мне пожить у него. Это было весьма кстати. Я уволился с не очень хорошей работы, отказался от арендованной квартиры по завышенной ставке и поехал к нему. И он с его девушкой разрешили мне полгода жить у них совершенно бесплатно, пока я не смог переехать.
Ох уж эти американцы, всё у них спонтанно, необдуманно, ежемоментно...Америка, короче 🤣🤣🤣
- Выходила из такси, на улице сильнейший ливень, у меня в руках пакет с вещами, который рвется за секунду, и все содержимое уверенно сваливается в поток воды, к тому же прямо на проезжую часть. Такси уезжает, я остаюсь в полнейшей растерянности. Другого пакета у меня не было, но я начинаю собирать кое-как вещи. И в этот самый момент тут ко мне подходит женщина и протягивает пакет. Так вовремя!
Преимущество пластикого пакета перед бумажным, не смотря на весь вред окружающей среде - он под дождём не размокает!!!🤣🤣🤣
- Еду в поезде Батуми-Тбилиси. Автомат с едой принимает карты или мелкие деньги. У мужчины оплата картой не проходит, а деньги только крупные. Предлагаю оплатить за его орешки, он отказывается. Я говорю: «Давайте так, я за вас оплачу, а вы потом кому-то оплатите». Он ответил, что всегда кому-то оплачивает. Я говорю: «Ну вот, значит, добро к вам вернулось». Забросила монеты, он достает свои орешки, а там выпадает еще и пачка M&M’s, которую мне отдал со словами: «Надо же как мгновенно и к вам вернулось».
На остановке нет лавочки, поэтому какой-то добрый человек решил оставить стул
А вот то, что остановка без лавочки, надо спросить у городских властей, почему не обеспечивают остановки лавками.?
- Как-то раз нашел айфон на крыльце «Пятерочки». Видно было, что телефон девушки —цветной чехол, наклейки-розочки. Зайти в магазин и спрашивать, кто потерял телефон, мне показалось не лучшей затеей, а набрать что-то с него — невозможно, заблокирован. Положил его в карман и пошел в сторону дома в надежде, что кто-то на него позвонит. Не успел далеко отойти, звонит контакт «Любимый». Беру трубку, говорю:
— Здравствуйте, я телефон вашей девушки или жены нашел у «Пятерочки».
— Здравствуйте! А где вы сейчас, мы можем к вам подъехать?
Описываю улицу, говорю, что жду. Попросили подождать 10 минут. Через минут 10 подъезжает машина, из нее выходят два парня и девушка, отдаю им айфон, ребята пожимают мне руку, очень благодарят и просят принять в дар торт. Я отказываться не стал и в хорошем расположении духа пошел домой.
По-разному бывает. Кто-то благодарит, вот так с тортиком и бутылкой винца хорошего, как в истории. А кто-то орёт, грозит полицией, если не привезут им лично потерянное в указанное место.
Я один раз потеряла банковскую карточку. Женщина, которая нашла её, разместила сразу объявление в фейсбуке. Друг моего сына увидел это объявление и позвонил моему сыну и спросил:" Твоя мама ничего не теряла?" А у нас с сыном фамилия одна и та же, естественно. И друг знал фамилию моего сына. В общем, я встретилась с этой женщиной и забрала свою карточку. Конечно же отблагодарила коробкой шоколадных конфет, которую, как раз купила накануне. А женщина сказала, что назавтра у её мужа день рождения и конфеты кстати.
- Поздний осенний вечер, сижу в автобусе, читаю книгу, никого не трогаю, как вдруг какая-то дамочка лет 40 меня вовсю пихает: «Вот молодежь, совсем обнаглела, место не уступит». А автобус-то полупустой! Я встаю, готовая дать отпор, как она вдруг шепчет мне на ухо: «Девушка, да вы сидите, если что. Я просто хотела сказать, что за вами следом мужик, что там в углу сидит, полдороги шел. А потом в автобус сел. Я на каблуках плелась сзади, и все видела. Вас есть кому встретить или вас проводить?» Я глянула: и правда какой-то странный мужик сидит в углу и с меня глаз не сводит. Поблагодарила шепотом ее, а сама написала парню, чтобы встретил. Женщина еще раз громко повозмущалась для вида: «Ой, не хочешь уступать, и не надо!» и села на свободное место. А, когда я приехала на место, меня ждал мой любимый. Очень благодарна той женщине за неравнодушие.
А мужик смотрит на них и думает: "Какая-то странная тётка, всю дорогу за мной на каблуках перлась, а теперь шепчет что-то на ухо девчонке. Наверное, подговаривает её ог_рабить меня или из_на_сил_овать." И не вышел на следующей остановке, а поехал дальше, хотя должен был выйти.
«Я нашла способ поделиться излишками урожая! Меня очень обрадовало, когда курьер остановилась и взяла то, что ей нужно»
«Берите бесплатно то, что вам нужно».
- Было это лет 7 назад. Стояла я как-то на работе в кофейне с кислой миной. Мне не хватало денег на оплату аренды. Подошел мужчина спрашивает, мол, вы чего грустите, помощь нужна? Да, говорю, чем тут поможешь, не хватает на аренду 7000. Мужчина хмыкнул и ушел. Вернулся минут через 20, дал мне 7 тысяч, заказал эспрессо и ушел. Я была в таком шоке, что меня хватило только на «спасибо». Я до сих пор корю себя, что взяла с него деньги за тот кофе. И однажды, надеюсь, помогу кому-то так же, как этот мужчина мне.
Если в начале оплачивать необходимые вещи, то можно остаться без очередного кофе в кофейне с завышенной ценой, но не придется страдать на тему "нечем платить за жилье"
- Я пропустила женщину передо мной в очереди на автостоянке, потому что подумала, что она хочет уехать, а не проехать передо мной. Потом я поняла, что она оказалась в очереди передо мной, но не рассердилась на нее. И вот после нее подъезжаю к окошку, а она, оказалось, уже оплатила мой заказ. А потом подъехала ко мне и поблагодарила за то, что я пропустила ее. Удивительно, но, по-видимому, эта мелочь скрасила ее вечер.
- Переезжали с двумя кошками. Выкупили купе и поехали. В купе заедал замок, позволяющий запереться внутри, но нас это не смутило. Ночью нас вырубило, а утром мы обнаружили приоткрытую дверь (позже поняли, что она во время тряски сама отъезжает) и одну пропавшую кошку. Спустя три часа поисков и опросов пассажиров стало ясно, что в поезде животного нет, видимо, выскочила на станции в дверь. Посмотрели, какие станции мы проезжали ночью, подняли на уши местных волонтеров — но, казалось, без особого толку. Решили уже не сходить с поезда, а доехать до конца, оставить вещи и вторую кошку, а потом уже возвращаться за первой. И тут через пару дней с нами связалась женщина. Ее муж, ремонтник путей, нашел нашу красавицу на одной из станций! Отправили нашу кошку следующим поездом за нами, и через три дня мы получили ее на вокзале живой-здоровой. Нереально благодарны всем тем, кто искал, смотрел вместе с нами.
А у вас бывали случаи, когда кто-то очень вовремя приходил на выручку? Расскажите нам и посмотрите еще одну историю о добре, которая так и возвращает веру в людей.
Комментарии
Опоздали на поезд, возвращаясь из байдарочного похода, вдвоём с девчонкой - как-то остальные уехали, а мы стоим без денег на станции где-то в районе Бологое и понимаем, что зайцами на электричках попадём в Москву через 2-3 дня, опоздаем на экзамены и прощай стипендия. И какой-то мужик, безо всякой нашей просьбы, дал нам денег доехать до Москвы на проходящем скором. Телефон оставил, деньги ему потом отдали, он ещё шифровался, видимо, чтоб жена не ревновала - в автобусе со мной пересекался, взял деньги и вышел на следующей, я дальше к метро поехала.