16 фото и историй о поддержке, после которых кажется: добрых людей все-таки больше

Я на днях зашла на почту с моей совсем крохой в коляске. Один парнишка встал подержать дверь, другой как на автомате подскочил уступить место, хотя вокруг свободных было полно.

Спросила, кто последний в очереди(терминал с квиточками не работал), бабулечки замахали руками "или, дочка, вперёд нас". Ну милота. Особенно такого от бабушек в очереди на почте не ожидаешь обычно😄 Очень было приятно. Поблагодарила, сказала, что мы не спешим.



И тоже из внезапных приятностей от окружающих: шла я с крохой в слинге по делам. Было очень ветрено, и я напрочь запуталась в своем огромном палатните, пытаясь укрыть и себя, и ребёнка. Проходящая мимо девушка- подросток остановилась , вытащила наушник, спросила нужна ли помощь. Я обычно стесняюсь принимать, но тут действительно не могла отказаться. Она подошла, молча замотала меня с дочкой в мой палантин, поправила все как следует, улыбнулась и пошла дальше. Я настолько была под впечатлением, что до сих пор вот помню с теплом 😄



Приятно вспоминать такие истории, память как будто в ответ на эмоциональный запрос начинает выдавать ещё и еще- уже б могла навспомонать на статей пять минимум❤️