16 фото и историй о поддержке, после которых кажется: добрых людей все-таки больше
Пакет рвется посреди тротуара, покупки раскатываются по асфальту, и человек, который только что спешил по своим делам, останавливается и молча помогает все собрать. Сосед очищает от снега не только свою машину, но и соседскую, а случайный прохожий придерживает дверь, заметив тяжелые сумки. Такие поступки редко кажутся чем-то особенным, но именно их мы почему-то помним годами.
А в конце я тоже расскажу свою историю о незнакомце, который заметил мою растерянность раньше, чем я успела попросить о помощи.
- Отец был сухарем, чувства проявлял редко. Влюбилась в парня, но тот моих намеков не замечал. Мама сказала: «Ты что? Девушки за парнями не бегают». Тут отец повернулся к ней: «Лид, оставь нас на минуту». Я уже приготовилась к нотации, но он сел рядом и сказал: «Признайся ему сама. Мы, мужчины, намеков иногда совсем не понимаем». Оказалось, я парню тоже нравилась. Уже два года мы вместе.
- Однажды я сидела на остановке в чужом городе и, видимо, выглядела совсем потерянной: устала, соскучилась по маме, да еще и кеды промокли. Ко мне подошла девочка лет шести и протянула надкусанное яблоко: «Ешь, не грусти». Мне это хватило на хорошее настроение, а потом мои остальные дела тоже стали налаживаться.
Девушке было одиноко, а отец понял это по голосу и проехал 300 км, чтобы привезти ей шарик с единорогом
То есть, отец привёз шарик, развернулся и уехал? Кажется, он чего-то недопонял
- Подруга случайно познакомилась с парнем. Прямо как в кино: он помог ей собрать продукты из порвавшегося пакета. Стали общаться. И вот она впервые пригласила его к себе. Посидели, подруга пошла на кухню за десертом, вернулась — парень крепко спит на диване. Оказалось, он работает в бригаде скорой помощи и пришел после тяжелой смены. Проснувшись, долго извинялся, а подруга только рассмеялась: она уже накрыла его пледом и убрала десерт в холодильник. С тех пор, если он засыпал после работы, она никогда его не будила. Сейчас они живут вместе, и подруга шутит, что он любит ее немного больше, чем спать. Но это не точно.
- Переезжали с дочкой в новую квартиру. Как назло, лифт не работал, а грузчики оставили коробки у подъезда и уехали. Я только взялась за первую, как подошел соседский парень: «Вы в 47-ю? Давайте помогу». Через минуту к нему присоединился отец, потом женщина с третьего этажа. За 20 минут все коробки стояли у нашей двери. Я смущенно призналась, что даже не знаю их имен. Сосед рассмеялся: «Ничего, на новоселье познакомимся». Так я еще не успела распаковать вещи, а уже знала половину подъезда.
Парень заметил, что мужчина не решается ступить на эскалатор, и протянул ему руку
- Вот буквально на этой неделе я задремала в автобусе и чуть не проехала свою остановку. Все мы в этом раннем экспресс-рейсе вроде чужие друг другу, но как бы «знаем» друг друга по неофициально закрепленным местам. И вот один парень кинулся меня будить, другой попросил водителя подождать. Сам водитель такой: «Разве тут кто-то не выходит?» А когда я в спешке почти забыла пальто, они передали его мне. Это было так мило и заботливо. На следующий день я принесла им шоколадки в благодарность.
- Отъезжала со стоянки гипермаркета. А надо сказать, всю ночь и с утра шел снег, огромные сугробы навалило. Вижу, как по краю стоянки бабушка пытается через сугробы перелезать, и, главное, непонятно куда — дальше сугробы и сугробы. Остановилась и предложила ее подвезти. Оказалось, она плохо видит, особенно когда кругом белым-бело. Рада, что ее заметила. Надеюсь, и моей маме кто-нибудь поможет, если вдруг это понадобится.
Добро всегда возвращается. Единственная вещь в этой Вселенной, на которую не распространяются законы сохранения. Добро можно преумножить!
- Встал в туалет. Время 4 утра. У жены торчат ноги из-под одеяла. Укутал. Пытается раскутаться. Объяснил. Укутал снова. Как можно быть такой безответственной? Умная девушка. Казалось бы. Если не укутать ноги — бабайка под кроватью может напасть на них.
Дедушка сохранил все открытки от внучки
- У меня недавно был день рождения. Праздновать я не собиралась. Я делаю украшения, и у меня был большой заказ. Я сильно не успевала по срокам, поэтому весь день рождения должна была сидеть и работать. Попросила всех звонить и поздравлять меня через пару дней, чтобы я не отвлекалась от работы. В обед в мою дверь позвонили. Это были мои родители и младший брат. Я сказала, что мне очень приятно, но я правда не могу сейчас их принять. Но они меня не послушали, зашли и сказали: «Мы пришли тебе помогать». Я удивилась, но уже в течение получаса мы распределили обязанности и работали по принципу конвейера. Работа пошла гораздо быстрее. К вечеру мы справились, и после этого родители достали торт, и мы сели отмечать. Как же приятно, когда близкие приходят не просто поздравить, а реально помочь.
- Стояла на почте с трехлетним сыном. Очередь двигалась медленно, ребенок устал и начал хныкать. Я уже решила уйти и вернуться в другой день, как серьезный мужчина позади нас сложил из рекламного листка самолетик и протянул сыну. А потом обратился к очереди: «Давайте пропустим маму, а то наш пилот до дома не долетит». Все засмеялись и расступились. Тот самолетик сын потом две недели носил в кармане куртки.
Я на днях зашла на почту с моей совсем крохой в коляске. Один парнишка встал подержать дверь, другой как на автомате подскочил уступить место, хотя вокруг свободных было полно.
Спросила, кто последний в очереди(терминал с квиточками не работал), бабулечки замахали руками "или, дочка, вперёд нас". Ну милота. Особенно такого от бабушек в очереди на почте не ожидаешь обычно😄 Очень было приятно. Поблагодарила, сказала, что мы не спешим.
И тоже из внезапных приятностей от окружающих: шла я с крохой в слинге по делам. Было очень ветрено, и я напрочь запуталась в своем огромном палатните, пытаясь укрыть и себя, и ребёнка. Проходящая мимо девушка- подросток остановилась , вытащила наушник, спросила нужна ли помощь. Я обычно стесняюсь принимать, но тут действительно не могла отказаться. Она подошла, молча замотала меня с дочкой в мой палантин, поправила все как следует, улыбнулась и пошла дальше. Я настолько была под впечатлением, что до сих пор вот помню с теплом 😄
Приятно вспоминать такие истории, память как будто в ответ на эмоциональный запрос начинает выдавать ещё и еще- уже б могла навспомонать на статей пять минимум❤️
Соседи хотели передать пару помидоров, но потом одним пакетом дело не ограничилось
- Я безумно благодарна моей маме за то, что она всегда меня во всем поддерживала. Я никогда не слышала упреков... Я ни в чем не нуждалась, но в 18 лет приняла решение жить отдельно, снимая квартиру, работая официанткой и учась очно. Мама занимала на тот момент непростую должность, но всегда с гордостью рассказывала обо мне, несмотря на то, что в ее кругах эта работа считалась вообще не престижной. Именно благодаря маме и ее вере в меня я сейчас добилась многого сама.
- Николай Иванович с первого этажа всегда спешит открыть мне тяжелую подъездную дверь, если видит с пакетами. Однажды я заметила его у кассы, где он вздохнул, отложил чай и масло и сказал кассиру: «Ладно, в следующий раз». На следующий день я собрала пакет продуктов, положила туда тот самый чай, пошла к нему и сказала: «Я не рассчитала с этим, одной столько не съесть. Выручайте». Он посмотрел на меня с улыбкой, чуть смутился, но отказываться не стал. Вечером под моей дверью появилась банка малинового варенья с запиской: «Спасибо, соседка. Это свое, дачное. С тем самым чаем будет хорошо». Теперь я иногда «не рассчитываю» с покупками, а Николай Иванович снабжает меня вареньем и солеными огурцами.
И как обещала в начале статьи, вот моя история:
- Когда мне был 21 год, я впервые одна приехала к сестре в другую страну. Местную сим-карту в аэропорту не купила, а сестры в условленном месте не оказалось. Я попросила нескольких прохожих дать позвонить, но все отказывали. Уже окончательно растерялась, когда один мужчина сам остановился и спросил, не нужна ли мне помощь. Он протянул телефон, а я на всякий случай сказала: «Можете сами набрать номер и включить громкую связь». Мужчина только улыбнулся: «Звоните спокойно, я подожду». А потом остался рядом, пока не приехала сестра. Его имени я так и не узнала, но этот поступок помню до сих пор.
Иногда поддержка занимает всего несколько минут: подать руку, дать позвонить или помочь донести коробки. Но для человека, которому помогли, этот маленький поступок может остаться теплым воспоминанием на долгие годы.
А какую неожиданную доброту вы до сих пор вспоминаете?
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Комментарии
Как приятно понимать, что вокруг есть люди-человеки, которые придут на помощь. Я тоже в "цепочке добра".