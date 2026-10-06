15+ историй и фото из офиса, после которых хочется спросить: «И это только понедельник?»

Кофемашина, облепленная записками, кот Рыжик, ставший самым обсуждаемым сотрудником дня, и персональная табличка Сереги — именно из таких мелочей и складывается офисная жизнь. В моменте хочется только закатить глаза, зато потом эти истории вспоминают чаще любого идеально прошедшего совещания.

А какая офисная нелепость до сих пор вызывает смех у вашего коллектива? Расскажите в комментариях.

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