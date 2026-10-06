15+ историй и фото из офиса, после которых хочется спросить: «И это только понедельник?»
Кофемашина, которая отказывается работать ровно в девять утра, письмо от начальника с пометкой «срочно» за пять минут до обеда и коллега, который уже успел собрать половину отдела у кулера. У понедельника в офисе свои законы: кажется, самые забавные истории почему-то всегда случаются именно в начале новой рабочей недели.
- Начальник решил, что мы прекрасно справимся без программы, через которую координировали работу отделов. Сказал: «Ничего, ножками друг к другу на этажи походите». Мы молчали, пока бухгалтер Людмила Васильевна не притащила к нему огромную коробку с папками и бумагами. Поставила на стол и сказала: «Раз цифровая координация нам больше не нужна, будет аналоговая. Это отдел продаж, это логистика, а это ваши срочные». Через два дня программу вернули.
- К нам в отдел пришел новый сотрудник: высокий, крутой, вечно с кружкой кофе. Через три дня я уже знала, во сколько он приходит, что берет на обед и какой рукой открывает дверь переговорки. Подруга из бухгалтерии только хмыкала: «Ну все, попалась». А потом на общем собрании начальник вдруг сказал, что новичок пришел к нам не совсем работать, а на месяц внедрять новую систему, после чего вернется в головной офис. Я так расстроилась, что коллеги еще неделю приносили мне кофе «в поддержку». А через месяц он действительно уехал, но через два дня написал мне сам. Так мы стали общаться. Уже год вместе.
Когда спор из-за кондиционера превратился в инженерный проект
- Однажды в нашем офисе было весьма необычное «совещание». Нас всех позвали в конференц-зал, чтобы отпраздновать день рождения собаки хозяина. Там даже был торт.
- У меня небольшая фирма по производству свечей. Недавно понадобилась помощница. Решил взять знакомую жены: опыта у нее не было, зато первую неделю она справлялась неплохо. Зашла она ко мне в кабинет, я ей бумаги отдал и говорю: «Кинь их в шредер». Она удивилась, но ушла. Вернулась спустя полчаса со словами: «Извините, но я так и не нашла никаких ниндзя в офисе... Что мне с бумагами делать?»
В оригинале написано что помощница-секретарша. А тут я сразу подумал что какой-то самозанятый сам делает эти свечки и на производство нужен был помощник.
Когда границу между рабочими местами провели совершенно буквально
- Устроился на работу. Замначальника — иностранец, представился Егоркой. Так я его целый день и называл. На следующее утро меня вызвали и строго попросили впредь не давать начальству всякие прозвища. В общем, зама, как выяснилось, зовут Геворг.
- В понедельник утром наш менеджер случайно отправила в общий чат голосовое: «Купи, пожалуйста, хлеб, сметану и корм Рыжику». Через несколько секунд удалила, но было поздно. Кто-то уже ответил: «Хлеб беру на себя», другой уточнил, какой жирности нужна сметана. Менеджер выдержала паузу и написала: «Вот бы вы мои рабочие поручения так же быстро разбирали». А когда выяснилось, что Рыжик — кот, коллеги потребовали показать виновника переполоха.
- Когда-то работал в издательстве, у меня был прекрасный коллектив, замечательные коллеги, которых я до сих пор обожаю. Дело в том, что все они были девушками, я был единственным парнем в команде, но меня сильно любили. И, естественно, мужской уборной пользовался только я, у девочек были свои две. И вот мой день рождения. Словами не передать, как я офигел от сюрприза коллег-девушек! Они просто поменяли табличку «М» на персональную вывеску «Серега». Признаюсь честно, что за свои 25 лет мне ни разу не дарили что-то, что затмило бы собственную уборную в офисе!
- У меня когда-то давно был забавный случай. Стою, разговариваю с кандидатами, которые пришли записываться на экзамен по английскому языку, объясняю, какие документы нужны, из чего состоит экзамен, в общем, официальненько все так, по-офисному. И тут из офиса выходит начальник (примерно мой ровесник) и говорит прямо при кандидатах таким трагическим голосом: «Катя, я вынужден тебе сообщить, что у нас серьезная проблема. Это просто уму непостижимо.» У меня холодеют руки. Что, где, когда я накосячила? Что-то перепутала и теперь кому-то не хватает материалов на экзамен? Вовремя не пришли задания? Ошибка в сертификате? Он с лицом, полным вселенской печали, продолжает: «Я даже не знаю, сможем ли мы продолжать работу». Тут уже и кандидаты напрягаются и с сочувствием на меня смотрят. А начальник выдает: «Это вопиющий случай. У нас закончился... мой чай». Кандидаты ржали очень громко.
А как бы вы это прокомментировали?
- Ситуация: в офисе мы сидим вдвоем. Есть кухня, холодильник и плитка, поэтому продукты каждый покупает себе сам и готовит что-нибудь на неделю. Общие у нас только кофе, сахар и соль — такие негласные порядки. Иногда заезжает босс со своим младшим братом Пашей, который работает тут водителем. И у Паши какой-то прикол: он считает, что может взять на кухне что угодно, съесть, а потом сказать: «Ну спасибо за угощение».
- Коллега как-то прислала мне сообщение: «Я больше не могу. Если он еще раз скажет „давайте быстренько созвонимся“, я уйду жить в лес». Я уже набрала ответ: «Бери меня с собой», когда заметила, что сообщение пришло не мне лично, а в общий рабочий чат. И самое страшное — наш начальник тоже был там. Минуту никто ничего не писал. Потом появилось сообщение от начальника: «Коллеги, предлагаю быстренько созвониться и обсудить эту ситуацию». Следом от той самой коллеги: «Все. Я в лес». Созвона, кстати, не было.
Похоже, в отделе появился новый сотрудник. Обязанности пока уточняются
- Сегодня забавный разговор произошел в офисе через домофон. Звонок. Секретарь берет трубку:
— Алло, здравствуйте, а ветклиника здесь находится?
— Здравствуйте, нет.
— А не знаете где? А то по этому адресу здесь должна быть ветклиника...
— Не знаем.
— Ну узнайте, пожалуйста, ладно?
— ...
- В понедельник сломалась кофемашина. Кто-то приклеил на нее записку: «Не работает». Через час ниже появилась вторая: «Как и я». Потом третья: «Зато выглядит занятой». К обеду кофемашина была облеплена записками так, что самой машины почти не было видно. Последнюю оставил начальник: «Кофемашину починили. Остальных жду на совещании в 15:00». К трем часам все записки почему-то исчезли.
Кофемашина, облепленная записками, кот Рыжик, ставший самым обсуждаемым сотрудником дня, и персональная табличка Сереги — именно из таких мелочей и складывается офисная жизнь. В моменте хочется только закатить глаза, зато потом эти истории вспоминают чаще любого идеально прошедшего совещания.
А какая офисная нелепость до сих пор вызывает смех у вашего коллектива? Расскажите в комментариях.
А если хочется добавить красок не только в рабочие будни, но и в гардероб, советуем не пропустить: 6 трендов осени 2026, которые неожиданно легко повторить с обычными вещами