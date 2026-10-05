10 видов маникюра, с которыми ногти будут выглядеть благородно и дорого
Иногда самый эффектный маникюр начинается с удачно выбранного цвета. Глубокий бургунди, дымчато-голубой, теплый персиковый или темно-зеленый, который при слабом свете кажется почти черным, заметны сами по себе и не требуют рисунков или страз.
Осенью 2026 особенно интересно смотрятся оттенки, которым достаточно ровного однотонного покрытия. Одни мягко дополняют повседневный образ, другие сразу становятся его главным акцентом, остается только выбрать цвет, который захочется показать мастеру в следующий раз.
Терракота: теплый цвет, который не теряется среди нюдов
- Забежала к своему мастеру и говорю: «Мне на первое родительское собрание — сын в первый класс пошел. Сделай что-нибудь статусное». Она покивала и взялась за работу, а я уткнулась в сериал. Через час слышу заветное: «Готово». Смотрю — ногти терракотового цвета. Я-то рассчитывала максимум на блестящий нюд. А мастер спокойно говорит: «Ты же просила статусно. С таким цветом можно самой собрание вести». И ведь напророчила: когда классная спросила, кто готов войти в родительский комитет, почему-то все сразу посмотрели на меня.
Если бежевый кажется слишком спокойным, присмотритесь к приглушенной терракоте. Как отмечает ELLE, этот теплый оттенок вернулся в осеннюю палитру. Этот цвет достаточно выразителен и без всякого декора.
Дымчато-голубой: цвет есть, а сложного дизайна нет
Серо-голубой напоминает небо в пасмурный день и выглядит мягче привычного ярко-синего. Нейл-мастер О.Соджин рассказала Allure, почему ей нравится этот спокойный, чуть туманный оттенок. Все очень просто: берем плотное однотонное покрытие: ни градиент, ни рисунок здесь не нужны.
Бургунди: глубокий цвет, которому не нужны украшения
Бургунди заметен, но не выглядит кричащим. Нейл-мастер Джин Сун Чой рассказала Allure, что глянцевое покрытие придает этому оттенку глубину. Так что для выразительного маникюра достаточно одного глубокого бордового цвета.
Черный глянец: эффект строится на четкой форме
Черный маникюр выглядит особенно аккуратно, когда форма ногтей четкая, а покрытие гладкое и блестящее. Allure включил глянцевый черный в подборку оттенков 2026 года. Весь прием здесь — один цвет и блеск обычного финишного покрытия.
Темно-зеленый: заметный оттенок без лишних деталей
«Не уверена насчет темного цвета»
При одном освещении он кажется почти черным, а при другом раскрывается глубоким зеленым. Vogue относит лесной зеленый к актуальным природным оттенкам маникюра. Хороший вариант, если хочется темного покрытия без рисунка и декора.
Светлый тауп: спокойный цвет с характером
«Выбрала светлый тауп в этот раз»
В таупе смешались серый, коричневый и нюдовый оттенки. Нейл-мастер Ким Труонг описала такой цвет как альтернативу привычному бежевому. Маникюр получается сдержанным, но совсем не безликим.
Молочный: мягче белого, заметнее прозрачного
Молочный оттенок выглядит нежнее плотного белого, но хорошо виден на ногтях. Vogue отмечает возвращение такого маникюра в 2026 году. Здесь вся идея в самом покрытии: добавлять втирку или жемчужный блеск необязательно.
Полупрозрачный розовый: свои ногти, только чуть наряднее
Такое покрытие не прячет естественный цвет ногтя, а лишь добавляет ему легкий розовый оттенок и блеск. Нейл-мастер Ким Труонг советует в Vogue присмотреться к полупрозрачному розовому для повседневного маникюра. Хороший вариант, когда хочется обновления без яркого цвета.
Какао: теплый оттенок без грамма декора
«Мокко»
Какао находится где-то между нейтральным нюдом и темным шоколадом. Vogue предлагает присмотреться к коричневой гамме — от мокко до более насыщенных оттенков.
Персиковый нюд: немного тепла вместо привычного бежевого
Тем, кто любит спокойные оттенки, необязательно снова выбирать бежевый или розовый. Нейл-мастер Ким Труонг советует в Vogue присмотреться к нюду с персиковым подтоном. Он добавляет маникюру немного тепла, оставаясь таким же лаконичным вариантом на каждый день.
У этих оттенков разное настроение, но есть общее преимущество: каждый хорошо смотрится в простом однотонном покрытии и не требует сложного дизайна.
А вы чаще возвращаетесь к проверенному нюду или выбираете оттенок, на который давно заглядывались в палитре?
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