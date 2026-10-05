10 видов маникюра, с которыми ногти будут выглядеть благородно и дорого

Иногда самый эффектный маникюр начинается с удачно выбранного цвета. Глубокий бургунди, дымчато-голубой, теплый персиковый или темно-зеленый, который при слабом свете кажется почти черным, заметны сами по себе и не требуют рисунков или страз.

Осенью 2026 особенно интересно смотрятся оттенки, которым достаточно ровного однотонного покрытия. Одни мягко дополняют повседневный образ, другие сразу становятся его главным акцентом, остается только выбрать цвет, который захочется показать мастеру в следующий раз.