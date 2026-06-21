15 человек, которые решились обновить стиль — и теперь смотрят в зеркало с улыбкой

Иногда перемены в жизни начинаются не с большого плана, а с мысли: «А может, челку-шторку?» И вот уже новая прическа вдруг дарит свободу от чужих ожиданий. В этой подборке — теплые и душевные преображения, от которых хочется улыбнуться и, может быть, записаться к мастеру. Порой даже мысль о новом образе согревает не хуже, чем предстоящий отпуск.