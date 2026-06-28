15+ веселых фото и историй о людях, которые со своими близкими на одной волне
Истории
28.06.2026
Самые счастливые семьи — это те, что смотрят в одну сторону и смеются над одними шутками. Пока окружающие лишь недоуменно пожимают плечами, они умудряются синхронно забивать холодильник одинаковыми продуктами и подшучивать друг над другом. Предлагаем вам порцию классного семейного юмора, где любые совпадения неслучайны, а любящие люди понимают друг друга без лишних слов.
- Я тогда работала и жила с родителями. Однажды на завтраке сообщила им, что у нас даже бутерброд сделать не получится, так как все закончилось. К вечеру все втроем пришли с работы, а в холодильнике красовались три палки колбасы, три пачки сыра, три упаковки молока, три банки кофе и, что самое смешное, все одинаковых марок. Просто после завтрака каждый почему-то решил, что именно ему нужно все купить домой.
- Были на командном квизе, выиграли корзину фруктов. Подходит девушка из команды соперников к моему мужу, берет его за руку и сладко щебечет: «А вы меня манго не угостите?» Все глазами хлопают, а я вытаскиваю из сумки чек за участие в квизе, протягиваю ей и говорю: «Манго — пятьсот рублей, рука мужа бесценна. Перевод по номеру телефона, чек на базу!» Муж в это же мгновение открыл приложение на телефоне и развернул к девице экран с QR-кодом для перевода. Девушка руку тут же отпустила, манго брать передумала, а фраза «Чек на базу!» теперь звучит в нашем доме каждый раз, когда кто-то пытается посягнуть на наши личные границы или последнюю шоколадку.
ADME
- Вечер пятницы, до конца рабочего дня полчаса, скоро домой. Готовить неохота, думаю, закажу пиццу. Вышла с работы, решила мужу написать, чтобы не удивлялся курьеру. Муж:
— А чего мне ему удивляться? Я знаю, что он приедет.
— В смысле? Как ты узнал?
— Так я пиццу заказал. Готовить неохота.
— И я пиццу заказала.
В итоге один и тот же курьер из одной и той же доставки привез нам две абсолютно одинаковые пиццы. Да еще и с двумя добавками. Тоже одинаковыми.
«Отправила мужа в магазин за большой сковородкой. Вот что он купил»
- Вчера иду мимо мусорки — около нее стоит сервиз. Думаю: «Кофе на даче пить будем!» Но смутило место. Муж дома выдал: «А чего не взяла? Кофе на даче пить будем! Заберут же!» Это я слышала уже с лестницы, ибо рванула за ним. Все бы ничего, но дачи у нас даже нет...
honey_budger
- Установила суперсложный код блокировки на смартфоне просто для прикола. Один раз разблокировала при муже, смотрю вечером — играет в моем телефоне. На вопрос, как ты разблокировал мой телефон, если более простые коды ты запоминал с пятого раза, отвечает, что я поставила такой же код, как у него. Я выбрала рисунок из сотен вариантов, как у мужа, при этом я ни разу не видела, какой у него код.
«Дети хотели немного повеселиться, прежде чем я сбрею бороду»
- Однажды с женой на рынке выбирали ей какую-то шмотку, и она такая: «Дороговато, конечно...» Я в ответ: «Да ладно, не на последние деньги берем!» И тут она так ехидно: «А жена тебя не будет ругать?» Ну и я на автомате продолжаю шутку: «Если ты ей не скажешь, то и я не скажу». Расплачиваемся, уходим, и жена мне говорит: «Продавщица меня просто испепеляла взглядом, когда вещь отдавала».
- Когда мы с мужем начали встречаться, я изо всех сил пыталась его впечатлить. А он возьми да и ляпни, что любит круассаны. Ну как тут не блеснуть кулинарным талантом! Вот только домашнее слоеное тесто — это долго и сложно. Я купила готовое (с нормальным составом) и с легкостью накрутила круассанчиков. Любимый ел и нахваливал. Три года спустя мой уже законный супруг захотел состряпать хачапури и купил пачку того самого теста. Сварганил, ест и кривится. Спрашиваю, мол, в чем дело? А он выдает: «Не, все-таки твое тесто намного вкуснее».
suzdalera
«Моя девушка сказала, что если я найду обувь хуже моих кроксов, то она перестанет над ними смеяться»
- На дайвинге в Китае инструктор тащит меня наверх: «Ты зачем под скалу полез?» Объясняю: хочу пощупать дно острова. Инструктор, смеясь: «Острова — это скалы, растущие с самого низа». Поворачиваюсь к жене поржать над собой, а она в этот самый момент говорит: «В смысле с самого низа? А как он тогда не тонет от тяжести всех этих отелей?!» Гид просто выпал. Мы с женой — идеальная пара!
ADME
- С мужем сидим на кухне. Время уже 9, на улице темно. А во дворе играют дети, мяч пинают с фонариками. Решили над ними угарнуть: подслушать чье-нибудь имя и крикнуть ему в окно: «А ну-ка домой!» Выключили свет, чтобы нас не было видно, и слушаем их разговоры. Наконец кого-то назвали Антоном, ну и муж в окно: «Антон! А ну-ка домой!» Окно закрыли и затаились. Ребята замерли, а потом ушли.
«Мы обручились 1 апреля. Наши друзья и родственники до сих пор думают, что мы пошутили»
Первоапрельские шутки могут закончиться новогодним подарком (9 месяцев как раз) 😉
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- Муж хорошо провел пятницу, баловался с детьми на кухне, поэтому там был беспорядок плюс раковина немытой посуды. Я уже прилегла и ждала, когда все улягутся. Они потушили везде свет, и муж сказал: «Не хочу ничего убирать, утром уберешь». Посетовала про себя, потом пошла попить и оценить масштаб бедствия на завтра, а там чистота. Это лучшие пранки в моей жизни, которые он устраивает.
etozhehelga
- Валяемся с мужем на диване, смотрим фильм, уже за полночь давно, дети спят. Я прижимаюсь к любимому, обнимаю его, смотрю ему в глаза и спрашиваю: «Дорогой, о чем ты сейчас думаешь?» Он улыбается, целует меня и отвечает: «О том же, что и ты». Я сразу поняла, что он меня уже «прочитал», поэтому сказала: «Ну тогда сделай и мне один. С сыром и ветчиной!» Это любовь, когда вы понимаете друг друга с полуслова и вместе едите на ночь бутерброды!
«После ссоры я приготовил ужин для жены»
- Вечер, квартира, по очереди заходим домой. Приходит мама: «Я купила хурму». Приходит бабушка: «Ой, знаете, зашла в магазин, а там хурма такая красивая, вот и купила». Приходит сестра: «Что-то так хурмы захотелось, вот купила». Тройной уровень, мы хохотали. В итоге ели эту несчастную хурму, наверное, неделю.
Вот как-то бы изъять у этих жалобщиков пиццу и несчастную хурму. У меня вкусняхи были бы любимы и счастливы☝️
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- Ужинали с женой в ресторане. Пока она была в дамской комнате, администратор подошел ко мне и говорит: «Тут вас недавно Настя искала». Жена как раз вернулась и все слышала. Давай спрашивать, что еще за Настя? Я начал оправдываться, а жена вдруг как засмеется и говорит, что верит мне, потому что у меня все на лице написано. Спустя годы это стало семейной шуткой: когда я опаздываю или куда-то ухожу, женушка говорит мне передать привет Насте или не заставлять Настю ждать.
О том, как сама жизнь разбавляет наши будни юмором, мы писали в этих статьях:
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